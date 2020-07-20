Ухвалення законопроєкту №3658 дозволить державі збалансувати ситуацію на ринку і зберегти зелену енергетику, - Бутусов

Завтра на голосування Верховної Ради буде винесено законопроєкт №3658. Він передбачає значне зниження тарифів на зелену енергетику в обмін на гарантії виплат та продовження зеленого тарифу на два роки.

Як пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, законопроєкт №3658 - "останній шанс упорядкувати хаос і зупинити невпинне падіння енергетики загалом, і створити правила гри, які можна було б виконати в нинішніх умовах".

Він підкреслив, що на підтримку цього документа висловилися публічно всі великі бізнес-асоціації.

"Українська економіка та енергетика зараз у найжорстокішій кризі, якої не було 30 років. Колосальне падіння виробництва в промисловості різко знизило споживання електрики. І ось за залишки споживання на цьому ринку борються виробники зеленої енергетики, "Енергоатом" і вугільні електростанції. І грошей не вистачає нікому, збитки нарощуються в усіх галузях. Зелена енергетика - найперспективніша, проте діючі зелені тарифи були відверто грабіжницькими і непідйомними для держави. Законопроєкт 3658 - компроміс, він різко знижує тарифи, у деяких видів станцій до 50%. Це дозволить державі збалансувати ситуацію на ринку, і найголовніше - зберегти зелену енергетику", - заявив журналіст.

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Він нагадав, що "багато фінансово-промислових групи у врегулюванні не зацікавлені, деяких олігархів цікавить, щоб усе залишилося як зараз".

"Завтра від голосування депутатів залежить не тільки енергетика, завтра депутати покажуть, чи мають намір вони хоча б гальмувати економічний колапс, що насувається", - заявив Бутусов.

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