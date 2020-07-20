Ухвалення законопроєкту №3658 дозволить державі збалансувати ситуацію на ринку і зберегти зелену енергетику, - Бутусов
Завтра на голосування Верховної Ради буде винесено законопроєкт №3658. Він передбачає значне зниження тарифів на зелену енергетику в обмін на гарантії виплат та продовження зеленого тарифу на два роки.
Як пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, законопроєкт №3658 - "останній шанс упорядкувати хаос і зупинити невпинне падіння енергетики загалом, і створити правила гри, які можна було б виконати в нинішніх умовах".
Він підкреслив, що на підтримку цього документа висловилися публічно всі великі бізнес-асоціації.
"Українська економіка та енергетика зараз у найжорстокішій кризі, якої не було 30 років. Колосальне падіння виробництва в промисловості різко знизило споживання електрики. І ось за залишки споживання на цьому ринку борються виробники зеленої енергетики, "Енергоатом" і вугільні електростанції. І грошей не вистачає нікому, збитки нарощуються в усіх галузях. Зелена енергетика - найперспективніша, проте діючі зелені тарифи були відверто грабіжницькими і непідйомними для держави. Законопроєкт 3658 - компроміс, він різко знижує тарифи, у деяких видів станцій до 50%. Це дозволить державі збалансувати ситуацію на ринку, і найголовніше - зберегти зелену енергетику", - заявив журналіст.
Він нагадав, що "багато фінансово-промислових групи у врегулюванні не зацікавлені, деяких олігархів цікавить, щоб усе залишилося як зараз".
"Завтра від голосування депутатів залежить не тільки енергетика, завтра депутати покажуть, чи мають намір вони хоча б гальмувати економічний колапс, що насувається", - заявив Бутусов.
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Идите вы нах. со своими бизнесасоциациями. Знаем мы етих *бизнесменов*, которые до нитки обобрали народ. Украинцы и так самые нищие на континенте
ну а суды, то ж потом отдавать
А за невыполнение решений международного суда на который Украина подписалась, понимаешь чем грозит?
Есть лучше выход - поднять тебе цену за электроэнергию.
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https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman Роман Донік :
"Бутусов аналитику по спасению Хомаком раненого морпеха уже выдал? Ну, как положено, как он это 6 лет делал. С обличениями, с обвинениями. Или сделал "чик, я в домике"?"
Как так получилось, что Герус в составе национальной комиссии с 2014 года сам же принимал участие в разработке законов об Зеленом тарифе и формировании расценок до 2030 года,
а тут вдруг стал ярым противником этого же Зеленого тарифа.
На лицо явное выполнение заказа Коломойского.
А еще про схему "Золотой ключик" никто не забыл...
Всё гораздо прозаичнее - комплектующие подешевели уже более чем в два раза, держава не хочет быть лохом и спонсировать по старым дорогим тарифам уже копеечные станции.
За этот проект нужно срочно проголосовать, так как компенсация должна соответствовать реальным затратам на оборудование. Вот кричат олигархи.. так им для новых объектов снизят тариф на 60%. Поэтому повторяю, проект поправок № 3658 завтра(уже сегодня) примут 100% во благо вас, нарида.
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Неисправимый Мизантроп
@gladenkoa
Электромобили в ахметовской Украине.