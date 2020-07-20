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Ухвалення законопроєкту №3658 дозволить державі збалансувати ситуацію на ринку і зберегти зелену енергетику, - Бутусов

Ухвалення законопроєкту №3658 дозволить державі збалансувати ситуацію на ринку і зберегти зелену енергетику, - Бутусов

Завтра на голосування Верховної Ради буде винесено законопроєкт №3658. Він передбачає значне зниження тарифів на зелену енергетику в обмін на гарантії виплат та продовження зеленого тарифу на два роки.

Як пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, законопроєкт №3658 - "останній шанс упорядкувати хаос і зупинити невпинне падіння енергетики загалом, і створити правила гри, які можна було б виконати в нинішніх умовах".

Він підкреслив, що на підтримку цього документа висловилися публічно всі великі бізнес-асоціації.

"Українська економіка та енергетика зараз у найжорстокішій кризі, якої не було 30 років. Колосальне падіння виробництва в промисловості різко знизило споживання електрики. І ось за залишки споживання на цьому ринку борються виробники зеленої енергетики, "Енергоатом" і вугільні електростанції. І грошей не вистачає нікому, збитки нарощуються в усіх галузях. Зелена енергетика - найперспективніша, проте діючі зелені тарифи були відверто грабіжницькими і непідйомними для держави. Законопроєкт 3658 - компроміс, він різко знижує тарифи, у деяких видів станцій до 50%. Це дозволить державі збалансувати ситуацію на ринку, і найголовніше - зберегти зелену енергетику", - заявив журналіст.

Читайте також: Енергоринок України працює в умовах ручного управління, якщо цей чинник прибрати - все стабілізується, - віцепрезидент "Енергоатому" Галущенко

Він нагадав, що "багато фінансово-промислових групи у врегулюванні не зацікавлені, деяких олігархів цікавить, щоб усе залишилося як зараз".

"Завтра від голосування депутатів залежить не тільки енергетика, завтра депутати покажуть, чи мають намір вони хоча б гальмувати економічний колапс, що насувається", - заявив Бутусов.

Ухвалення законопроєкту №3658 дозволить державі збалансувати ситуацію на ринку і зберегти зелену енергетику, - Бутусов 01

Читайте також: Меморандум про зниження "зелених" тарифів покращує ситуацію на енергоринку, але не вирішує проблеми по суті, - віцепрезидент "Енергоатому" Галущенко

Автор: 

ВР (15022) енергетика (2611) Бутусов Юрій (3613) Енергоринок (146) альтернативна енергетика (848)


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Топ коментарі
+15
Гоните Ахметова и КО с ихними *зелеными тарифами* в сраку. Ету схему подписали во время Януковоща для масштабного воровства денег из бюджета и уничтожения украинской атомной енергетики в угоду кремля. Почему Укараина с Газпромом по кабальному договору судилась и выиграла суд, а с Ахметовыми и точно такой же кабальной схемой в *зеленой* енергетике (бери или плати) продолжает стоять раком? Почему у нас гидроенергетика не подпадает под *зеленую енергетику*, как ето принято во всем мире? Потому что гидроенергетику Ахметов еще не прихватизировал? Страной правит Мафия и бандиты.
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20.07.2020 23:51
+14
Сбалансировать ето как? Повысить тарифы и опять залезть народу в карман чтобы Ахметов еще замков и яхт за границей наскупал и финансировал боевиков продлевая войну на десятки лет?
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20.07.2020 23:41
+8
в поддержку этого документа высказались публично все крупные бизнес-ассоциации
Идите вы нах. со своими бизнесасоциациями. Знаем мы етих *бизнесменов*, которые до нитки обобрали народ. Украинцы и так самые нищие на континенте
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20.07.2020 23:43
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І що, "енергетика" Бєні почне називатись ЗЄльоной?
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20.07.2020 23:30 Відповісти
Не треба вам АЕС.
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20.07.2020 23:36 Відповісти
и поэтому нужно срочно ввести раб тарифы, ато тамжынашилюди.
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20.07.2020 23:34 Відповісти
Сбалансировать ето как? Повысить тарифы и опять залезть народу в карман чтобы Ахметов еще замков и яхт за границей наскупал и финансировал боевиков продлевая войну на десятки лет?
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20.07.2020 23:41 Відповісти
Тарифы для объектов сэс наоборот, понижают. По теории ты должен петь осанну, но так как не знаешь матчасть, несёшь просто бредятину типа "слышал звон" и скорее всего он запоребриковый, то есть вечерний.
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21.07.2020 01:41 Відповісти
в поддержку этого документа высказались публично все крупные бизнес-ассоциации
Идите вы нах. со своими бизнесасоциациями. Знаем мы етих *бизнесменов*, которые до нитки обобрали народ. Украинцы и так самые нищие на континенте
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20.07.2020 23:43 Відповісти
Не правда, они тебя не обирают. Это ради твоего будущего все делается
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21.07.2020 00:12 Відповісти
ты азм есмь царь, что за весь народ отчитываешься? А почему например я не нищий, украл наверное, судя твоей примитивной логике и домыслам?
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21.07.2020 01:44 Відповісти
Гоните Ахметова и КО с ихними *зелеными тарифами* в сраку. Ету схему подписали во время Януковоща для масштабного воровства денег из бюджета и уничтожения украинской атомной енергетики в угоду кремля. Почему Укараина с Газпромом по кабальному договору судилась и выиграла суд, а с Ахметовыми и точно такой же кабальной схемой в *зеленой* енергетике (бери или плати) продолжает стоять раком? Почему у нас гидроенергетика не подпадает под *зеленую енергетику*, как ето принято во всем мире? Потому что гидроенергетику Ахметов еще не прихватизировал? Страной правит Мафия и бандиты.
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20.07.2020 23:51 Відповісти
тут соглашусь, атомную энергию давно пора уничтожать.- она самая дорогая.
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21.07.2020 01:46 Відповісти
вижу подкинули баблишка на лечение...
ну а суды, то ж потом отдавать
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20.07.2020 23:59 Відповісти
это тебе не наши суды. Там или отдаешь, или арестовывают и описывают имущество.
А за невыполнение решений международного суда на который Украина подписалась, понимаешь чем грозит?
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21.07.2020 00:14 Відповісти
бутусова купили?!.. фу! гадость!
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21.07.2020 00:02 Відповісти
Вихід з зеленої енергетичної залежності є: встановити земельний податок на підприємства енергетичної галузі на рівні, достатньому для виконання зобов'язань по тарифах.
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21.07.2020 00:09 Відповісти
а потом получить в харю в арбитраже.
Есть лучше выход - поднять тебе цену за электроэнергию.
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21.07.2020 00:11 Відповісти
Зелена енергетіка ,це мізерна частка в енергобалансі України , тому вона не може так впливати на вартість е/енергіі, на вартість впливають інші чинники !!))
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21.07.2020 00:17 Відповісти
Тут старий бойовий товариш цікавиться.

https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman


https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman Роман Донік :

"Бутусов аналитику по спасению Хомаком раненого морпеха уже выдал? Ну, как положено, как он это 6 лет делал. С обличениями, с обвинениями. Или сделал "чик, я в домике"?"
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21.07.2020 00:24 Відповісти
Герусу уже нужно начинать думать, как он будет отмазываться у следователя по одному из уголовных дел на него.
Как так получилось, что Герус в составе национальной комиссии с 2014 года сам же принимал участие в разработке законов об Зеленом тарифе и формировании расценок до 2030 года,
а тут вдруг стал ярым противником этого же Зеленого тарифа.

На лицо явное выполнение заказа Коломойского.
А еще про схему "Золотой ключик" никто не забыл...
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21.07.2020 00:31 Відповісти
Коломойский.. Герус.. Ахметов.. ну что вы ка кдети малые ищете кошек, которой нет.
Всё гораздо прозаичнее - комплектующие подешевели уже более чем в два раза, держава не хочет быть лохом и спонсировать по старым дорогим тарифам уже копеечные станции.
За этот проект нужно срочно проголосовать, так как компенсация должна соответствовать реальным затратам на оборудование. Вот кричат олигархи.. так им для новых объектов снизят тариф на 60%. Поэтому повторяю, проект поправок № 3658 завтра(уже сегодня) примут 100% во благо вас, нарида.
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21.07.2020 02:03 Відповісти
Порошенко з Ахметовим провели потужну реформу в зеленiй енергетицi i якщо на неї встановили самi вищi тарифи в Европi то так треба було щоб путiн не напав
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21.07.2020 02:10 Відповісти
и тут Порошенко ему в рот насрал...
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21.07.2020 06:12 Відповісти
Интересно что выгодней, сейчас профиэнансировать зелёную энергетику или через 10 лет финансировать строительство 11 новых энергоблоков АЭС, взамен выведенных из эксплуатации
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21.07.2020 03:30 Відповісти
Принимать законы недостаточно, нада их еще и исполнять.
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21.07.2020 09:12 Відповісти
https://twitter.com/gladenkoa
https://twitter.com/gladenkoa

Неисправимый Мизантроп

@gladenkoa


Электромобили в ахметовской Украине.

Ухвалення законопроєкту №3658 дозволить державі збалансувати ситуацію на ринку і зберегти зелену енергетику, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1777
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21.07.2020 12:24 Відповісти
 
 