За перший рік Зеленський виконав близько 20% своєї передвиборчої програми, далі будуть складні справи, - "слуга народу" Стефанчук

Команда президента Володимира Зеленського за перший рік при владі виконала близько 20% передвиборчих обіцянок.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, обраний від президентської партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо взяти п'ятирічну програму президента за основними пунктами, які він озвучував, то ми порахували, що близько 20% тих обіцянок, які він зробив - це питання зняття недоторканності, відповідальності за кнопкодавство і т.д. - він уже виконав", - розповів він .

Як зазначив перший віцеспікер Ради, "за перший рік 20% - це непогано".

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"Далі будуть складні справи - це питання системних перетворень, питання економічних реформ. І тут у нас вже є готові напрацьовані відповіді. Як вони просуватимуться - подивимося. Але й у президента, й у Ради є наміри, щоб це втілилося", - додав Стефанчук.