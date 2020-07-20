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За перший рік Зеленський виконав близько 20% своєї передвиборчої програми, далі будуть складні справи, - "слуга народу" Стефанчук

За перший рік Зеленський виконав близько 20% своєї передвиборчої програми, далі будуть складні справи, -

Команда президента Володимира Зеленського за перший рік при владі виконала близько 20% передвиборчих обіцянок.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, обраний від президентської партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо взяти п'ятирічну програму президента за основними пунктами, які він озвучував, то ми порахували, що близько 20% тих обіцянок, які він зробив - це питання зняття недоторканності, відповідальності за кнопкодавство і т.д. - він уже виконав", - розповів він .

Як зазначив перший віцеспікер Ради, "за перший рік 20% - це непогано".

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"Далі будуть складні справи - це питання системних перетворень, питання економічних реформ. І тут у нас вже є готові напрацьовані відповіді. Як вони просуватимуться - подивимося. Але й у президента, й у Ради є наміри, щоб це втілилося", - додав Стефанчук.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) обіцянки (30) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+61
Во свинья заливает
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20.07.2020 23:54
+46
За перший рік Зеленський виконав близько 20% своєї передвиборчої програми, далі будуть складні справи, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 3781
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21.07.2020 00:18
+36
Не будет так категоричны. Вполне возможно что он говорит правду. Мы ведь не знаем перед кем он выполнил 20% обещаний. Возмжно перед Коломойским.
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21.07.2020 05:53
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21.07.2020 09:29 Відповісти
А для КАЛАмойши бубочка выполнил план по возвращению всех денег Украины на 80%. Идет с опережением графика.
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21.07.2020 09:38 Відповісти
Не нужны обицянки нужны договора с управляющими нашей собственностью то есть правительством и громадами, Выбираем перечень договоров а не клоунов и мародеров. Договор без санкции это и есть обицянка. Не выполнил на выход и не ждем пять лет. Менять систему надо.
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21.07.2020 09:45 Відповісти
окучить Мендель было в программе?
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21.07.2020 09:53 Відповісти
точно, наї.... тільки на 20% від загального плану на перший рік.
Хоча, за фактом обіцянок -- то є 100%
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21.07.2020 09:54 Відповісти
він має на увазі 20% як відведення війск, заборона на звільнення окупованих земель,покарання військових та минулої влади, формула штайнмайера та інше
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21.07.2020 09:58 Відповісти
на цензоре одни Порохоботы? а где 73% зебилов? почему 73% не защищают земонику от Порохоботов?
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21.07.2020 10:02 Відповісти
Потому,что петюхинцев-пехотинцев *****-в игнор.
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21.07.2020 10:40 Відповісти
Какие *******???? Вернул всех из-за границы?????????????????7
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21.07.2020 10:07 Відповісти
Все "зашкварьі" , инкриминируемьіе Зеленскому , при внимательном рассмотрении оказьіваются родимьіми пятнами каденции Порошенко , начиная с Минских соглашений и "зеленого тарифа" , заканчивая топ-коррупцией в Укравтодоре и расследованием убийства Шеремета. "Авгиевьі конюшни", так правильнее назвать наследие папередника.
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21.07.2020 10:09 Відповісти
та ты шо
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21.07.2020 10:16 Відповісти
И подбор корабельных сосен в постель Зеле за должность кандидата в меры Николаева? И гривна по 30 тоже?
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21.07.2020 11:19 Відповісти
За перший рік Зеленський виконав близько 20% своєї передвиборчої програми, далі будуть складні справи, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 3424
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21.07.2020 12:04 Відповісти
Давай, внимательно рассмотри эти два факта и ищи в них родимые пятна каденции Пороха, а мы будем слушать тебя и ржать.
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21.07.2020 11:20 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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21.07.2020 11:20 Відповісти
Хроника одного президента

21.07.2020 г.

За первое полугодие бюджетное финансирование оборонной сферы Украины по бюджетной статье 2100000 составило 68, 4% от расчетных сумм на полугодие.
1201520 Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення план 2 530 000,0 выделено 0
1501040 Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з метою повернення їх до мирного життя
план 246 400,0 выделено 0
1511040 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов
план 248 445,0 выделено 0

в то же время
За первое полугодие бюджетное финансирование Верховной Рады (бюджетный код 0110000) выполнено на 103,6%
За первое полугодие бюджетное финансирование Держаного управлыння справами (президентские) (бюджетный код 0300000 ) выполнено на 107,2%

За первое полугодие бюджетное финансирование Кабинета министров (бюджетный код 0410000 и 0411000) выполнено на 97,9% )

IFA-тестирование введенное обязательным приказом МОЗ Украины в мае 2020 года для всего врачебного персонала работающего с больными COVID-19 (№ 1227 "Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» от 20.05.2020") полностью провалено. Причина - отсутствие централизованного финансирования. Учитывая что с 01.06.2020 г. по 15.07.2020 г. на нужды здравоохранения было перечислено 6,808 млрд гривен что не покрывает даже необходимого фонда заработной платы - это и не удивительно. Реальный остаток денег в бюджетном фонде "Борьбы с COVID-19 и его последствиями" составляет 8,709 млрд. гривен.
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21.07.2020 10:27 Відповісти
четаржу
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21.07.2020 10:32 Відповісти
Если взять пятилетнюю программу президента по основным пунктам, которые он озвучивал, то мы посчитали, что около 20% тех обещаний, которые он сделал - это вопрос снятия неприкосновенности, ответственности за кнопкодавство т.д. - он уже выполнил", - депутаты неприкосновенные? велюр в карантин работает ****! ответственность за кнопкодавсттво? ну "слуги" покнопкодавили их ответственно пожурили, ****!
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21.07.2020 10:37 Відповісти
імітація бурхливої діяльності. а за багато з того що зроблено треба руки повідбивати і голову собакам викинути. схоже хтось когось за дурнів тримає.
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21.07.2020 10:49 Відповісти
"За первый год Зеленский выполнил около 20% своей предвыборной программы, далее будут сложные дела, - "слуга народа" Стефанчук" - это он намекает, что через 5 лет Зеленский выполнит 100%? Многие эксперты и политологи говорят, что он для украинского народа не выполнил ничего из обещанного и не собирается выполнять.
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21.07.2020 10:53 Відповісти
І шо воно меле?
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21.07.2020 10:56 Відповісти
https://newsua.one/news/tobto-rezultatu-niyakogo-krim-rozshirenih-hlebalnikiv-vicespiker-radi-porahuvav-vikonani-komandoyu-zelenskogo-obicyanki.html Тобто результату ніякого, крім розширених хлебальників!
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21.07.2020 10:58 Відповісти
Это просто страшный сон нарисованный руками тупых зебилов выбравших полное зеро говнокомандующим ************ страны. Выбравших кухарок, парикмахеров, уголовников и украинофобов в украинский парламент. Выбравших аморфную позицию терпилы на государственном уровне, в место храбро сражающегося подростка, перед агрессией тупого, вероломного амбала-гопника сРашки. Поддерживающих действия антиукраинских и пророссийских прокуроров, ментов, журналистов, прокремлевских активистов, провокаторов, вместо поддержки воинов, которые не дали продвинутся фашистской орде в глубь страны, чем спасли всю эту тупую шушеру от разграбления, разрушения недвижимости, отжатия авто и потери жизни. Проснемся ли мы, или будем и дальше молча наблюдать этот кошмар?
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21.07.2020 11:09 Відповісти
Сказочный *******
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21.07.2020 11:10 Відповісти
"!"Если взять пятилетнюю программу президента по основным пунктам, которые он озвучивал, то мы посчитали, что около 20% тех обещаний, которые он сделал - это вопрос снятия неприкосновенности, ответственности за кнопкодавство т.д. "

А вот про это т.д. - можно поконкретней?
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21.07.2020 11:12 Відповісти
Голосовавшие за Зелемойского уже получили что-нибудь в размере 20% из тех мечтаний, которые у них были насчёт Зелемойского?
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21.07.2020 11:28 Відповісти
20%? давно так не ржав... А чим ця лажа відрізняється від 141 досягнень попередника?
А знаєте чим, бо у того усе ж такі поодинокі досягнення були, а у цього лайна і 0,2% не набереться
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21.07.2020 11:47 Відповісти
смеялся пол часа с єтого бреда управленці от шута сами шути все по Лаврову
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21.07.2020 11:49 Відповісти
Рік після виборів: 20 провалених обіцянок "Слуг народу"
21.07.2020, 11:43 • 48 • https://uainfo.org/blognews/1595318987-rik-pislya-viboriv-20-provalenih-obitsyanok-slugi-narodu-.html#mc-container 1

Комітет виборців України проаналізував виконання обіцянок із передвиборчої програми «Слуги народу». За даними КВУ більшість обіцянок із програми «Слуги народу» є невиконаними.
За словами голови КВУ О. Кошеля «значна частина обіцянок «Слуги народу» не просто були провалені, але й фракція намагалася реалізувати їх у прямо протилежний спосіб. Так, під час виборів партія обіцяла забезпечити підтримку української мови як державної, але на практиці ініціювала законопроект, який змінював суть мовної політики. Також під час виборів партія обіцяла невідворотність покарання для працівників поліції за перевищення службових повноважень. Однак, як показала ситуація в Кагарлику, відповідних висновків не було зроблено».
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1595235341-monobilshist-ne-zabezpechue-226-golosiv-za-kvu.html Монобільшість не забезпечує 226 голосів "за" - КВУ
О. Кошель додав, що «на відміну від інших фракцій, «Слуга народу», як монобільшість, мала всі можливості для реалізації передвиборчої програми, маючи повну монополію на ухвалення рішень в парламенті. При цьому часто спостерігалась ситуація, коли «Слуга народу» свідомо провалювала опозиційні законопроекти та реєструвала аналогічні ініціативи від власного імені. Зокрема, як це мало місце з кількома законопроектами щодо коронавірусу».
Голова КВУ зазначив, що «загалом програма «Слуги народу» за рік виконана в середньому на 10-15%. Це катастрофічно низькі показники з огляду на монопольне становище фракції. Серед виконаного: скасування недоторканності народних депутатів, повернення відповідальності за незаконне збагачення, запровадження грошової винагороди для викривачів корупції, запуск перезавантаження прокуратури. Щодо частини обіцянок було розроблено законопроекти, які, однак, поки не розглядалися парламентом».
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1594281181--slugi-narodu-ocholili-reyting-finansovih-populistiv-vr-.html "Слуги народу" очолили рейтинг фінансових популістів ВР, зареєструвавши більше 100 нереалістичних законопроектів з початку карантину
Серед ТОП 20 «забутих» обіцянок «Слуги народу»:
1.Створимо систему підтримки української мови та культури за допомогою фіскальних стимулів і пріоритетного державного фінансування.
2.Впровадимо невідворотність покарання для працівників поліції, прокуратури та СБУ за перевищення службових повноважень.
3.Забезпечимо реальну незалежність антикорупційних органів, неефективні чи скомпрометовані органи - перезапустимо.
4.Позбавимо власників медіа можливості впливати на те, що говорять чи пишуть журналісти.
5.Запровадимо «економічний паспорт українця», за яким всі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів на індивідуальні рахунки.
6.Законодавчо врегулюємо право володіння зброєю.
7.Проведемо децентралізацію влади відповідно до європейських норм: передамо максимум можливих повноважень виконкомам місцевих рад, перетворимо державні адміністрації на префектури європейського типу.
8.Позбавимо СБУ, ГПУ та Нацполіцію непритаманних їм функцій ущемлення бізнесу.
9.Запустимо повноцінні інститути мирових суддів і суду присяжних.
10.Проведемо національний економічний аудит країни із залученням вітчизняних і міжнародних компаній.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1592815994--movchannya-slug-mayzhe-60-predstavnikiv-monokoalitsiyi-zhodnogo.html "Мовчання слуг": майже 60 представників монокоаліції жодного разу не виступили у Раді за 9 місяців роботи
11.Створимо Національну економічну стратегію з ключовою метою - досягти вищого за середньоєвропейський рівня доходів та якості життя українців.
12.Створимо можливість одноразової легалізації капіталів некримінального походження за пільговою ставкою.
13.Запровадимо базове матеріальне забезпечення педагогів на рівні трьох мінімальних зарплат.
14.Проведемо демонополізацію ключових галузей, зробимо Антимонопольний комітет незалежним і ефективним.
15.Запровадимо податок на виведений капітал, щойно для цього виникнуть необхідні економічні умови.
16.Демонополізуємо галузі пасажирських і вантажних перевезень на залізничному транспорті.
17.Оновимо освітню та наукову інфраструктуру.
18.Розробимо державні програми системних контактів з українськими діаспорами.
19.Запровадимо механізм відкликання депутатів, які втратили довіру виборців.
20.Створимо механізм народного вето на щойно ухвалені закони.
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21.07.2020 12:01 Відповісти
Огласите весь спикок, пожалуйста.
И к слову, ты еще снимаешь жилье у тещи?
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21.07.2020 12:23 Відповісти
А що саме входить у ті 20%? Чи аби проїхати по вушам зелохів бо рейтинг скоро буде нижче плінтуса?
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21.07.2020 12:24 Відповісти
если считать что он сделал: развал экономики, сдача страны в рашку, лигализация игорного бизнеса, расширение полномочий ментов, то да, согласен выполнил. А представьте чего он добъется через четыре года!!!!! Красава!
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21.07.2020 12:35 Відповісти
C учетом того что никто так толком эту программу и не озвучил, боюсь что при выполнении 100% Украина превратится в малоросскую губернию, особенно если обратить внимание на вектор деятельности зеленой шоблы и бубы оманского.
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21.07.2020 12:41 Відповісти
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