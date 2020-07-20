За перший рік Зеленський виконав близько 20% своєї передвиборчої програми, далі будуть складні справи, - "слуга народу" Стефанчук
Команда президента Володимира Зеленського за перший рік при владі виконала близько 20% передвиборчих обіцянок.
Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, обраний від президентської партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо взяти п'ятирічну програму президента за основними пунктами, які він озвучував, то ми порахували, що близько 20% тих обіцянок, які він зробив - це питання зняття недоторканності, відповідальності за кнопкодавство і т.д. - він уже виконав", - розповів він .
Як зазначив перший віцеспікер Ради, "за перший рік 20% - це непогано".
"Далі будуть складні справи - це питання системних перетворень, питання економічних реформ. І тут у нас вже є готові напрацьовані відповіді. Як вони просуватимуться - подивимося. Але й у президента, й у Ради є наміри, щоб це втілилося", - додав Стефанчук.
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Хоча, за фактом обіцянок -- то є 100%
21.07.2020 г.
За первое полугодие бюджетное финансирование оборонной сферы Украины по бюджетной статье 2100000 составило 68, 4% от расчетных сумм на полугодие.
1201520 Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення план 2 530 000,0 выделено 0
1501040 Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з метою повернення їх до мирного життя
план 246 400,0 выделено 0
1511040 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов
план 248 445,0 выделено 0
в то же время
За первое полугодие бюджетное финансирование Верховной Рады (бюджетный код 0110000) выполнено на 103,6%
За первое полугодие бюджетное финансирование Держаного управлыння справами (президентские) (бюджетный код 0300000 ) выполнено на 107,2%
За первое полугодие бюджетное финансирование Кабинета министров (бюджетный код 0410000 и 0411000) выполнено на 97,9% )
IFA-тестирование введенное обязательным приказом МОЗ Украины в мае 2020 года для всего врачебного персонала работающего с больными COVID-19 (№ 1227 "Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» от 20.05.2020") полностью провалено. Причина - отсутствие централизованного финансирования. Учитывая что с 01.06.2020 г. по 15.07.2020 г. на нужды здравоохранения было перечислено 6,808 млрд гривен что не покрывает даже необходимого фонда заработной платы - это и не удивительно. Реальный остаток денег в бюджетном фонде "Борьбы с COVID-19 и его последствиями" составляет 8,709 млрд. гривен.
А вот про это т.д. - можно поконкретней?
А знаєте чим, бо у того усе ж такі поодинокі досягнення були, а у цього лайна і 0,2% не набереться
21.07.2020, 11:43 • 48 • https://uainfo.org/blognews/1595318987-rik-pislya-viboriv-20-provalenih-obitsyanok-slugi-narodu-.html#mc-container 1
Комітет виборців України проаналізував виконання обіцянок із передвиборчої програми «Слуги народу». За даними КВУ більшість обіцянок із програми «Слуги народу» є невиконаними.
За словами голови КВУ О. Кошеля «значна частина обіцянок «Слуги народу» не просто були провалені, але й фракція намагалася реалізувати їх у прямо протилежний спосіб. Так, під час виборів партія обіцяла забезпечити підтримку української мови як державної, але на практиці ініціювала законопроект, який змінював суть мовної політики. Також під час виборів партія обіцяла невідворотність покарання для працівників поліції за перевищення службових повноважень. Однак, як показала ситуація в Кагарлику, відповідних висновків не було зроблено».
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1595235341-monobilshist-ne-zabezpechue-226-golosiv-za-kvu.html Монобільшість не забезпечує 226 голосів "за" - КВУ
О. Кошель додав, що «на відміну від інших фракцій, «Слуга народу», як монобільшість, мала всі можливості для реалізації передвиборчої програми, маючи повну монополію на ухвалення рішень в парламенті. При цьому часто спостерігалась ситуація, коли «Слуга народу» свідомо провалювала опозиційні законопроекти та реєструвала аналогічні ініціативи від власного імені. Зокрема, як це мало місце з кількома законопроектами щодо коронавірусу».
Голова КВУ зазначив, що «загалом програма «Слуги народу» за рік виконана в середньому на 10-15%. Це катастрофічно низькі показники з огляду на монопольне становище фракції. Серед виконаного: скасування недоторканності народних депутатів, повернення відповідальності за незаконне збагачення, запровадження грошової винагороди для викривачів корупції, запуск перезавантаження прокуратури. Щодо частини обіцянок було розроблено законопроекти, які, однак, поки не розглядалися парламентом».
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1594281181--slugi-narodu-ocholili-reyting-finansovih-populistiv-vr-.html "Слуги народу" очолили рейтинг фінансових популістів ВР, зареєструвавши більше 100 нереалістичних законопроектів з початку карантину
Серед ТОП 20 «забутих» обіцянок «Слуги народу»:
1.Створимо систему підтримки української мови та культури за допомогою фіскальних стимулів і пріоритетного державного фінансування.
2.Впровадимо невідворотність покарання для працівників поліції, прокуратури та СБУ за перевищення службових повноважень.
3.Забезпечимо реальну незалежність антикорупційних органів, неефективні чи скомпрометовані органи - перезапустимо.
4.Позбавимо власників медіа можливості впливати на те, що говорять чи пишуть журналісти.
5.Запровадимо «економічний паспорт українця», за яким всі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів на індивідуальні рахунки.
6.Законодавчо врегулюємо право володіння зброєю.
7.Проведемо децентралізацію влади відповідно до європейських норм: передамо максимум можливих повноважень виконкомам місцевих рад, перетворимо державні адміністрації на префектури європейського типу.
8.Позбавимо СБУ, ГПУ та Нацполіцію непритаманних їм функцій ущемлення бізнесу.
9.Запустимо повноцінні інститути мирових суддів і суду присяжних.
10.Проведемо національний економічний аудит країни із залученням вітчизняних і міжнародних компаній.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1592815994--movchannya-slug-mayzhe-60-predstavnikiv-monokoalitsiyi-zhodnogo.html "Мовчання слуг": майже 60 представників монокоаліції жодного разу не виступили у Раді за 9 місяців роботи
11.Створимо Національну економічну стратегію з ключовою метою - досягти вищого за середньоєвропейський рівня доходів та якості життя українців.
12.Створимо можливість одноразової легалізації капіталів некримінального походження за пільговою ставкою.
13.Запровадимо базове матеріальне забезпечення педагогів на рівні трьох мінімальних зарплат.
14.Проведемо демонополізацію ключових галузей, зробимо Антимонопольний комітет незалежним і ефективним.
15.Запровадимо податок на виведений капітал, щойно для цього виникнуть необхідні економічні умови.
16.Демонополізуємо галузі пасажирських і вантажних перевезень на залізничному транспорті.
17.Оновимо освітню та наукову інфраструктуру.
18.Розробимо державні програми системних контактів з українськими діаспорами.
19.Запровадимо механізм відкликання депутатів, які втратили довіру виборців.
20.Створимо механізм народного вето на щойно ухвалені закони.
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И к слову, ты еще снимаешь жилье у тещи?