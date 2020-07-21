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Посол України в США Єльченко за сумісництвом представлятиме країну на Ямайці та в Антигуа і Барбуда

Посол України в США Єльченко за сумісництвом представлятиме країну на Ямайці та в Антигуа і Барбуда

Президент України Володимир Зеленський призначив посла України в США Володимира Єльченка Надзвичайним і Повноважним послом України в Антигуа і Барбуда та Надзвичайним і Повноважним послом України в Ямайці за сумісництвом.

Відповідний указ №288/2020 від 20 липня опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в США Єльченка Володимира Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Антигуа і Барбуда та Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ямайці за сумісництвом", - сказано в тексті указу.

Як повідомлялося, Зеленський 19 грудня 2019 року звільнив Єльченка з посади постійного представника України при ООН і посла України в Ямайці та призначив його послом України в США.

Також читайте: Пристайка призначено послом України у Великій Британії

Автор: 

Єльченко Володимир (206) Зеленський Володимир (24197) посол (1108) Ямайка (4)


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Топ коментарі
+2
Для США ЗЄ=0 і в Єльченка різко зменшилось навантаження. Щоб посол, в наймогутнішій країні Світу, не бив байдики, йому навішали екзотичні країни
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21.07.2020 00:13
+2
Такое "объединение" - обычная дипломатическая практика для многих стран... Содержание отдельного посольства или консульства - "дорогое удовольствие" и часто не стоит этих затрат... На Ямайку и Барбуды не так много ездит наших людей - только "золотые", ради экзотики, пузо погреть на песках Карибов. Ещё меньше ездит к нам с Ямайки и Барбуд с Антигуа... Торговые контакты отсутствуют вообще - мы не носим ожерелий из ракушек, а ямайцы - "вышиванки"... Так зачем нам там нужно отдельное диппредставительство?...
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21.07.2020 06:36
+1
"крокодилы, пальмы, бао, бабы и жена французского посла" (С)
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21.07.2020 00:07
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а как же Оман ?
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21.07.2020 00:05 Відповісти
"крокодилы, пальмы, бао, бабы и жена французского посла" (С)
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21.07.2020 00:07 Відповісти
Для США ЗЄ=0 і в Єльченка різко зменшилось навантаження. Щоб посол, в наймогутнішій країні Світу, не бив байдики, йому навішали екзотичні країни
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21.07.2020 00:13 Відповісти
это ему привелегия, а не работа и навешивание, теперь он сможет абсолютно обоснованно убыть в Барбуду какую-нибудь, где после тисканья местных мулаток и попивания коктейлей, зарядить какую-нибудь патриотичную акцию, ну нарисовать карту Украины с крымом на песке например или даже сфотать желтый песок местного пляжа на фоне моря, сойдет за украинский флаг, за это ему премия, почет и уважуха на родине, барбудианцы с нами!
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21.07.2020 00:20 Відповісти
Так было всегда, т.к. там нет украинских диппредставительств. В чем проблема? Или тебе просто надо проблеваться и прогнать зраду?
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21.07.2020 07:28 Відповісти
Нє всєгда. Країнами Карибського басейну займалось посольство на Кубі.
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21.07.2020 08:41 Відповісти
хм.. это что !? Повышение по службе, наказание или подработок по собственному желанию !?
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21.07.2020 00:37 Відповісти
Дембельский аккорд
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21.07.2020 01:22 Відповісти
Такое "объединение" - обычная дипломатическая практика для многих стран... Содержание отдельного посольства или консульства - "дорогое удовольствие" и часто не стоит этих затрат... На Ямайку и Барбуды не так много ездит наших людей - только "золотые", ради экзотики, пузо погреть на песках Карибов. Ещё меньше ездит к нам с Ямайки и Барбуд с Антигуа... Торговые контакты отсутствуют вообще - мы не носим ожерелий из ракушек, а ямайцы - "вышиванки"... Так зачем нам там нужно отдельное диппредставительство?...
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21.07.2020 06:36 Відповісти
просто у крємлеботів (ху їх вже знає звідки не всіх відправили на тему "терориста" з луцька), а вінокуров у них на єреф окремий посол на ямайці! вони просто заздрять нашому ефективному пословикористуванні!
з іншого боку "кокс" (не заради виробництва) їм на єрефії так надійніше отримувати!
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21.07.2020 15:59 Відповісти
И по совместильств подрабатывать в Макдоналдсе🤔🤫🤣🤣😂
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21.07.2020 06:50 Відповісти
Почему не наоборот?
Граждан США в Украине живет единицы.
А граждан Антигуа и Барбуда до-хренищи!
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21.07.2020 09:32 Відповісти
Сколько же тебе рокив---брежневский ты наш? По старой совковой мульке на полставки и на ставке, три оклада раз-два-три! Там семья в трёх поколениях на МИД працюе! Ну пусть. Послать туда нынешних---себе дороже!
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21.07.2020 13:55 Відповісти
 
 