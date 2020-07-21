Посол України в США Єльченко за сумісництвом представлятиме країну на Ямайці та в Антигуа і Барбуда

Президент України Володимир Зеленський призначив посла України в США Володимира Єльченка Надзвичайним і Повноважним послом України в Антигуа і Барбуда та Надзвичайним і Повноважним послом України в Ямайці за сумісництвом.

Відповідний указ №288/2020 від 20 липня опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в США Єльченка Володимира Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Антигуа і Барбуда та Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ямайці за сумісництвом", - сказано в тексті указу.

Як повідомлялося, Зеленський 19 грудня 2019 року звільнив Єльченка з посади постійного представника України при ООН і посла України в Ямайці та призначив його послом України в США.

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