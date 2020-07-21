Посол України в США Єльченко за сумісництвом представлятиме країну на Ямайці та в Антигуа і Барбуда
Президент України Володимир Зеленський призначив посла України в США Володимира Єльченка Надзвичайним і Повноважним послом України в Антигуа і Барбуда та Надзвичайним і Повноважним послом України в Ямайці за сумісництвом.
Відповідний указ №288/2020 від 20 липня опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в США Єльченка Володимира Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Антигуа і Барбуда та Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ямайці за сумісництвом", - сказано в тексті указу.
Як повідомлялося, Зеленський 19 грудня 2019 року звільнив Єльченка з посади постійного представника України при ООН і посла України в Ямайці та призначив його послом України в США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
з іншого боку "кокс" (не заради виробництва) їм на єрефії так надійніше отримувати!
Граждан США в Украине живет единицы.
А граждан Антигуа и Барбуда до-хренищи!