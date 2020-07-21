Кандидатка в мери Києва Верещук посварилася у Facebook із Парасюком: Заяви про якісь земельні ділянки в Раві-Руській - ра@ульська маячня
Звְ’язки з Медведчуком, бурштинові багатства, земельні ділянки в Раві-Руській - це "ра@ульські байки від поросюків".
Так кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук прокоментувала у Facebook пост екснардепа Володимира Парасюка, передає Цензор.НЕТ.
"Нарешті Парасюк не втримався і нагадав про себе. Щось там каже яким я була мером в Раві-Руській та яким я буду мером у Києві. Із зрозумілих причин він та такі, як він, тепер почали бігати та розповсюджувати свої старі фейки про мене: про зв’язки з Медведчуком, про бурштинові багатства, про якісь земельні ділянки в Раві-Руській. Одним словом, ра@ульська маячня", - зазначила вона.
І заявила, що "про автора цих фейків достатньо пам’ятати таке: 20 лютого 2014 із вікон Київської консерваторії стріляв саме він".
"Нещодавно, в інтерв’ю Гордону природня пиха та схильність до хизування змусила фігуранта визнати на камеру факт стрільби із вікна консерваторії по території Майдану незалежності. Йому б молитись, щоб закон про амністію раптом не скасували, а він політичні коментарі дає. Дивно. Але нічого не зробиш. Вони такі. поросюки", - написала Верещук.
Нагадаємо, екснардеп Володимир Парасюк кілька днів тому написав у Facebook, що Верещук - "людина, яка сфальсифікувала рішення Рава-Руської міської ради для того, щоб виділити землю для наближених до себе людей". "Просто потрібно поїхати в це маленьке містечко, і люди поділяться своїми враженнями про колишнього мера", - упевнений він.
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Недарма ж її всі"незалежні"українські канали піарили маже два роки,як свого часу"ПР"- ФСБ піарила В.Кличко,В.Гройсмана, А.Садового і зовсім трошки агента російських спецслужб Порошенко як фахового кандидата на міністерську посаду в уряді М.Азарова.Ну а кого мають піарити агенти ФСБ в Україні - Ю.Тимошенко яка ніяк не ломалась в олігархічних катівнях?
пламенная олигарша-комсомолка.
эта вешалка правда верит, что наберёт больше 3х % ?
чего он в этой шмаре увидел, что подскакивал и бякал:
бабада бабада бабада бабада бабада бабада