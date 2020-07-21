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Новини Місцеві вибори-2020
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Кандидатка в мери Києва Верещук посварилася у Facebook із Парасюком: Заяви про якісь земельні ділянки в Раві-Руській - ра@ульська маячня

Кандидатка в мери Києва Верещук посварилася у Facebook із Парасюком: Заяви про якісь земельні ділянки в Раві-Руській - ра@ульська маячня

Звְ’язки з Медведчуком, бурштинові багатства, земельні ділянки в Раві-Руській - це "ра@ульські байки від поросюків".

Так кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук прокоментувала у Facebook пост екснардепа Володимира Парасюка, передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті Парасюк не втримався і нагадав про себе. Щось там каже яким я була мером в Раві-Руській та яким я буду мером у Києві. Із зрозумілих причин він та такі, як він, тепер почали бігати та розповсюджувати свої старі фейки про мене: про зв’язки з Медведчуком, про бурштинові багатства, про якісь земельні ділянки в Раві-Руській. Одним словом, ра@ульська маячня", - зазначила вона.

І заявила, що "про автора цих фейків достатньо пам’ятати таке: 20 лютого 2014 із вікон Київської консерваторії стріляв саме він".

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"Нещодавно, в інтерв’ю Гордону природня пиха та схильність до хизування змусила фігуранта визнати на камеру факт стрільби із вікна консерваторії по території Майдану незалежності. Йому б молитись, щоб закон про амністію раптом не скасували, а він політичні коментарі дає. Дивно. Але нічого не зробиш. Вони такі. поросюки", - написала Верещук.

Кандидатка в мери Києва Верещук посварилася у Facebook із Парасюком: Заяви про якісь земельні ділянки в Раві-Руській - ра@ульська маячня 01

Нагадаємо, екснардеп Володимир Парасюк кілька днів тому написав у Facebook, що Верещук - "людина, яка сфальсифікувала рішення Рава-Руської міської ради для того, щоб виділити землю для наближених до себе людей". "Просто потрібно поїхати в це маленьке містечко, і люди поділяться своїми враженнями про колишнього мера", - упевнений він.

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Автор: 

Київ (19618) місцеві вибори (1366) Парасюк Володимир (191) Верещук Ірина (684)


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Топ коментарі
+70
Кандидат в мэры Киева Верещук поругалась в Facebook с Парасюком: Заявления о каких-то земельных участках в Раве-Русской - ра@ульский бред - Цензор.НЕТ 7285
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21.07.2020 00:38
+69
Кандидат в мэры Киева Верещук поругалась в Facebook с Парасюком: Заявления о каких-то земельных участках в Раве-Русской - ра@ульский бред - Цензор.НЕТ 7924
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21.07.2020 00:36
+67
Так, дійсно, є щось схоже.......

Кандидат в мэры Киева Верещук поругалась в Facebook с Парасюком: Заявления о каких-то земельных участках в Раве-Русской - ра@ульский бред - Цензор.НЕТ 6913
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21.07.2020 00:55
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у нее изык подвешен, может болтать им как Тимоха. Думали, что заболтает кого угодно + накидает г...на на вентилятор, потому и выдвинули.
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21.07.2020 11:46 Відповісти
..ну, а далі??
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24.07.2020 16:00 Відповісти
Так вот она какая смерть водолаза...Ну это же надо а...
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21.07.2020 11:17 Відповісти
Типова рьігівська термінологія пре з мочалки)))
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21.07.2020 11:40 Відповісти
Не тягайся ты с Парасюком. Или не в состоянии адекватно оценить ситуацию? Куда тебе до него? Просто показала себя еще раз базарной бабой. А что до Майдана, поинтересуйся у своего мужа про поджог будынку профспилок.
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21.07.2020 12:20 Відповісти
Зичайно Верещук!!!
Недарма ж її всі"незалежні"українські канали піарили маже два роки,як свого часу"ПР"- ФСБ піарила В.Кличко,В.Гройсмана, А.Садового і зовсім трошки агента російських спецслужб Порошенко як фахового кандидата на міністерську посаду в уряді М.Азарова.Ну а кого мають піарити агенти ФСБ в Україні - Ю.Тимошенко яка ніяк не ломалась в олігархічних катівнях?
Кандидатка в мери Києва Верещук посварилася у Facebook із Парасюком: Заяви про якісь земельні ділянки в Раві-Руській - ра@ульська маячня - Цензор.НЕТ 5913
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21.07.2020 13:34 Відповісти
Спочатку українці роблять алогічні речі на виборах, а потім дивуються - чому Україна в такій дупі?
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21.07.2020 14:19 Відповісти
вже достатньо пограбувала своїми газовими договорами : "бери та плати".
пламенная олигарша-комсомолка.
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21.07.2020 17:59 Відповісти
..что "бокомсравскую" переплюнуть хочешь??
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24.07.2020 15:54 Відповісти
Кандидатка в мери Києва Верещук посварилася у Facebook із Парасюком: Заяви про якісь земельні ділянки в Раві-Руській - ра@ульська маячня - Цензор.НЕТ 4352
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25.07.2020 10:57 Відповісти
корабельная сосна пытается с Парасюком бодаться ?
эта вешалка правда верит, что наберёт больше 3х % ?
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21.07.2020 14:19 Відповісти
похоже зеленский не лох, а Рагуль,
чего он в этой шмаре увидел, что подскакивал и бякал:
бабада бабада бабада бабада бабада бабада
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21.07.2020 14:24 Відповісти
Эта тварь, черноротая, в Киев не войдет, ккими бы способами эта конченая зевласть не будет этого добиваться. НАХ...
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21.07.2020 15:55 Відповісти
А разве отмена закона об амнистии имеет обратную силу?
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21.07.2020 18:44 Відповісти
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