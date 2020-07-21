Кандидатка в мери Києва Верещук посварилася у Facebook із Парасюком: Заяви про якісь земельні ділянки в Раві-Руській - ра@ульська маячня

Звְ’язки з Медведчуком, бурштинові багатства, земельні ділянки в Раві-Руській - це "ра@ульські байки від поросюків".

Так кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук прокоментувала у Facebook пост екснардепа Володимира Парасюка, передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті Парасюк не втримався і нагадав про себе. Щось там каже яким я була мером в Раві-Руській та яким я буду мером у Києві. Із зрозумілих причин він та такі, як він, тепер почали бігати та розповсюджувати свої старі фейки про мене: про зв’язки з Медведчуком, про бурштинові багатства, про якісь земельні ділянки в Раві-Руській. Одним словом, ра@ульська маячня", - зазначила вона.

І заявила, що "про автора цих фейків достатньо пам’ятати таке: 20 лютого 2014 із вікон Київської консерваторії стріляв саме він".

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"Нещодавно, в інтерв’ю Гордону природня пиха та схильність до хизування змусила фігуранта визнати на камеру факт стрільби із вікна консерваторії по території Майдану незалежності. Йому б молитись, щоб закон про амністію раптом не скасували, а він політичні коментарі дає. Дивно. Але нічого не зробиш. Вони такі. поросюки", - написала Верещук.

Нагадаємо, екснардеп Володимир Парасюк кілька днів тому написав у Facebook, що Верещук - "людина, яка сфальсифікувала рішення Рава-Руської міської ради для того, щоб виділити землю для наближених до себе людей". "Просто потрібно поїхати в це маленьке містечко, і люди поділяться своїми враженнями про колишнього мера", - упевнений він.

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