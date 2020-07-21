Киянка виманила у 18 знайомих 700 тисяч гривень, обіцяючи неіснуючі турпутівки й техніку
Київська місцева прокуратура №7 направила до суду обвинувальний акт щодо мешканки Києва, яка шахрайським шляхом заволодівали коштами громадян під виглядом надання туристичних послуг та продажу побутової техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури, підозрювана, яка не працює туроператором і не планувала надавати послуги, поширювала інформацію серед своїх знайомих і родичів про вигідні умови придбання путівок на відпочинок у Туреччині та Єгипті за вигаданою пільговою програмою.
Крім того, підозрювана вводила знайомих в оману щодо можливості придбання побутової техніки зі знижками через відому торгівельну мережу, хоча насправді ані можливостей, ані стосунку до зазначеної компанії не мала.
За результатами розслідування встановлено 43 факти шахрайського заволодіння зловмисницею грошовими коштами 18 громадян у період із жовтня 2016 року по листопад 2018 року. Загальна сума - понад 700 тисяч гривень.
Киянці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст.190 КК України, обвинувальний акт спрямовано до суду для розгляду по суті.
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- Народная? Какой республики?
- Да практически всех. Автономных.(с)
возможно там окажется гораздо больше обманутых, да и после наказания люди будут знать ее в лицо. (оч мало шансов, что она будет когда-либо честно зарабатывать, одиножды поняв как легко можно "разводить лохов")
с другой стороны, есси наказывать одинаково всех, кто обманным путем, наобещал и кинул - наказывать, то придется наказывать едва не 90% выборных политиков за последние скока там строк исковой давности лет
Люди платили за мечту!
лохи не переведутся!
Пока живут на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки
Какое небо голубое
Мы не сторонники разбоя,
На дурака не нужен нож
Ему с три короба нарвешь
И делай с ним что хошь