Киянка виманила у 18 знайомих 700 тисяч гривень, обіцяючи неіснуючі турпутівки й техніку

Київська місцева прокуратура №7 направила до суду обвинувальний акт щодо мешканки Києва, яка шахрайським шляхом заволодівали коштами громадян під виглядом надання туристичних послуг та продажу побутової техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури, підозрювана, яка не працює туроператором і не планувала надавати послуги, поширювала інформацію серед своїх знайомих і родичів про вигідні умови придбання путівок на відпочинок у Туреччині та Єгипті за вигаданою пільговою програмою.

Крім того, підозрювана вводила знайомих в оману щодо можливості придбання побутової техніки зі знижками через відому торгівельну мережу, хоча насправді ані можливостей, ані стосунку до зазначеної компанії не мала.

За результатами розслідування встановлено 43 факти шахрайського заволодіння зловмисницею грошовими коштами 18 громадян у період із жовтня 2016 року по листопад 2018 року. Загальна сума - понад 700 тисяч гривень.

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Киянці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст.190 КК України, обвинувальний акт спрямовано до суду для розгляду по суті.