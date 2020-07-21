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Новини Силовики
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Киянка виманила у 18 знайомих 700 тисяч гривень, обіцяючи неіснуючі турпутівки й техніку

Киянка виманила у 18 знайомих 700 тисяч гривень, обіцяючи неіснуючі турпутівки й техніку

Київська місцева прокуратура №7 направила до суду обвинувальний акт щодо мешканки Києва, яка шахрайським шляхом заволодівали коштами громадян під виглядом надання туристичних послуг та продажу побутової техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури, підозрювана, яка не працює туроператором і не планувала надавати послуги, поширювала інформацію серед своїх знайомих і родичів про вигідні умови придбання путівок на відпочинок у Туреччині та Єгипті за вигаданою пільговою програмою.

Крім того, підозрювана вводила знайомих в оману щодо можливості придбання побутової техніки зі знижками через відому торгівельну мережу, хоча насправді ані можливостей, ані стосунку до зазначеної компанії не мала.

За результатами розслідування встановлено 43 факти шахрайського заволодіння зловмисницею грошовими коштами 18 громадян у період із жовтня 2016 року по листопад 2018 року. Загальна сума - понад 700 тисяч гривень.

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Киянці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст.190 КК України, обвинувальний акт спрямовано до суду для розгляду по суті.

Автор: 

Київ (19618) шахрайство (1099) Правоохоронні органи (2708) прокуратура (3694) силовики (2514)


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Топ коментарі
+3
Якась придумана фантастика. Вона дурила людей з жовтня 2016 по листопад 2018 рр. Невже за цей час не було ображених? Чи 2 роки люди чекали, поки вона назбирає 700 тисяч?
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21.07.2020 07:25
+2
Это называется перепись электората партии слуга народа
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21.07.2020 07:28
+2
А может рассийских ОПЗЖ и Парашенка.
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21.07.2020 07:46
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Киевлянка выманила у 18 знакомых 700 тысяч гривен, обещая несуществующие турпутевки и технику - Цензор.НЕТ 2799
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21.07.2020 02:22 Відповісти
Это называется перепись электората партии слуга народа
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21.07.2020 07:28 Відповісти
А может рассийских ОПЗЖ и Парашенка.
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21.07.2020 07:46 Відповісти
· - А это вот артистка. Это Катя Иванова, большая знаменитость. Народная артистка республики.
- Народная? Какой республики?
- Да практически всех. Автономных.(с)
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21.07.2020 10:11 Відповісти
ну так и покажите всем фейс "героини".
возможно там окажется гораздо больше обманутых, да и после наказания люди будут знать ее в лицо. (оч мало шансов, что она будет когда-либо честно зарабатывать, одиножды поняв как легко можно "разводить лохов")
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21.07.2020 02:24 Відповісти
вот пусть теперь на нарах отдохнет и подумает о вечном - времени для этого будет предостаточно.
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21.07.2020 05:43 Відповісти
Если вам нужна путевка на курорт обращайтесь к Изе Вассерману! и вы не пожалеете...
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21.07.2020 06:06 Відповісти
Около 40 тыс. с носа, а это мало.
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21.07.2020 06:18 Відповісти
Ну дык цены гуманные,да и гибкая система скидок.
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21.07.2020 06:33 Відповісти
Вот же люди! А просто пойти в магазин за техникой нельзя? Или купить турпутёвку по горячим ценам и распродаже? Нет, нужно свои деньги отдать какой-то скотине.
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21.07.2020 06:48 Відповісти
конечно поведение мошенницы вызывает возмущение и справедливое праведное требование жестко наказать, ибо наобещала и кинула
с другой стороны, есси наказывать одинаково всех, кто обманным путем, наобещал и кинул - наказывать, то придется наказывать едва не 90% выборных политиков за последние скока там строк исковой давности лет
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21.07.2020 07:10 Відповісти
Низзя - это #политычнэпэрэслидування...)
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21.07.2020 09:22 Відповісти
Киянка виманила у 18 знайомих 700 тисяч гривень, обіцяючи неіснуючі турпутівки й техніку - Цензор.НЕТ 1246
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21.07.2020 11:07 Відповісти
Это какой же надо быть долбанутой чтоб кинуть на деньги своих друзей и родственников.
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21.07.2020 07:22 Відповісти
Киевлянка, киевлянка, киевляночка....(с))))
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21.07.2020 07:23 Відповісти
Якась придумана фантастика. Вона дурила людей з жовтня 2016 по листопад 2018 рр. Невже за цей час не було ображених? Чи 2 роки люди чекали, поки вона назбирає 700 тисяч?
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21.07.2020 07:25 Відповісти
Не понимаю, при чем тут менты?!
Люди платили за мечту!
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21.07.2020 07:36 Відповісти
Саме так -- за мрію. Так само несли гроші в банки "рога і копита" під 30% депозиту, а потім плакали " держава, виручай". О-б-ду-ри-ли!
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21.07.2020 08:20 Відповісти
Равно как и голосование зебилов)))
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21.07.2020 09:19 Відповісти
вечный девиз шулеров:
лохи не переведутся!
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21.07.2020 08:08 Відповісти
без лоха жизнь плоха
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21.07.2020 09:03 Відповісти
Призрачная сказка или в погоне за мечтой:
Пока живут на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки
Какое небо голубое
Мы не сторонники разбоя,
На дурака не нужен нож
Ему с три короба нарвешь
И делай с ним что хошь
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21.07.2020 09:15 Відповісти
Для постсовка эта песня должна стать гимном.
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21.07.2020 09:33 Відповісти
Киевлянами официально называют также всех 2 млн понаехавших, снимающих квартиры в Киеве, так что там неизвестно с какого Дамбаса ещё эта деваха приехала.
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21.07.2020 09:32 Відповісти
 
 