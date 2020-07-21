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Новини Коронавірус і карантин
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Один із найважливіших інструментів у боротьбі з COVID-19 - відстеження шляхів його поширення, - ВООЗ

Один із найважливіших інструментів у боротьбі з COVID-19 - відстеження шляхів його поширення, - ВООЗ

Головним засобом боротьби з поширенням коронавірусу є відстеження шляхів його поширення, а не просто карантинні обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Одним із ключових інструментів є виявлення контактів. Жодна країна не може контролювати у себе епідемію, якщо вона не знає, де перебуває вірус… Звичайно, відстеження контактів - не єдиний інструмент, він має бути частиною всеосяжного пакета, але він - один із найважливіших", - розповів Гебреєсус.

Він зазначив, що відстеження контактів є важливим для кожної країни та у будь-якій ситуації, адже це може запобігти перетворенню окремих кластерів на масштабне інфікування. Швидке реагування на нові випадки дозволяє країнам просуватися шляхом економічного відновлення, додав глава ВООЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масова вакцинація від COVID-19 може розпочатися в середині 2021 року, - ВООЗ

На його думку, заходи блокування (так званий локдаун) можуть допомогти уповільнити передачу вірусу, але самі по собі не здатні повністю зупинити його,

Очільник ВООЗ також вважає важливими мобільні застосунку, які допомагають відстежувати контакти інфікованих людей.

З огляду на це, переконаний Гебреєсус, COVID-19 можна зупинити, не чекаючи на появу вакцини – хоча, наголосив він, робота над пошуком її має тривати.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Пока найдут вакцину вирус мутирует и она окажется не эффективной или вообще бесполезной.
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21.07.2020 07:20 Відповісти
за долбали!
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21.07.2020 07:28 Відповісти
Он не лок,а просто-даун...
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21.07.2020 07:29 Відповісти
Шо, ефіоп, не всі, хто попавсь, свої контакти видають?
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21.07.2020 08:05 Відповісти
Прям, как при союзе за сифилис контакты выясняли.
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21.07.2020 08:44 Відповісти
если бы продажный эфиоп- гибрейсус, вовремя среагировал, то ничего страшного не произошло бы.., а так , "повна дупа огірків".
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21.07.2020 09:04 Відповісти
Может это предложение и эффективно ,но совершенно не реально.
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21.07.2020 09:14 Відповісти
Господин Гебрейесус, а почему тогда это не сделали, когда вирус еще не разошелся из Китая по всему миру. Тогда США еще платили взносы, а теперь имитируете работу и свою востребованность?
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21.07.2020 09:20 Відповісти
Мойсей вирус ,будет водить этого олуха от ВОЗ ,как и сам ВОЗ до тех пор пока не прекратится финансирование этой шараги,
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21.07.2020 09:43 Відповісти
Что б выявлять контактных лиц - Украине необходимо увеличить тестирование как минимум в 10 раз.
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21.07.2020 11:28 Відповісти
 
 