Один із найважливіших інструментів у боротьбі з COVID-19 - відстеження шляхів його поширення, - ВООЗ

Головним засобом боротьби з поширенням коронавірусу є відстеження шляхів його поширення, а не просто карантинні обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Одним із ключових інструментів є виявлення контактів. Жодна країна не може контролювати у себе епідемію, якщо вона не знає, де перебуває вірус… Звичайно, відстеження контактів - не єдиний інструмент, він має бути частиною всеосяжного пакета, але він - один із найважливіших", - розповів Гебреєсус.

Він зазначив, що відстеження контактів є важливим для кожної країни та у будь-якій ситуації, адже це може запобігти перетворенню окремих кластерів на масштабне інфікування. Швидке реагування на нові випадки дозволяє країнам просуватися шляхом економічного відновлення, додав глава ВООЗ.

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На його думку, заходи блокування (так званий локдаун) можуть допомогти уповільнити передачу вірусу, але самі по собі не здатні повністю зупинити його,

Очільник ВООЗ також вважає важливими мобільні застосунку, які допомагають відстежувати контакти інфікованих людей.

З огляду на це, переконаний Гебреєсус, COVID-19 можна зупинити, не чекаючи на появу вакцини – хоча, наголосив він, робота над пошуком її має тривати.