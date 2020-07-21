Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС

20 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, ворог обстріляв позиції українських сил з артилерійських систем калібру 122 мм, 120- і 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Миронівський противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм та 120-мм міномети. Опорні пункти українських захисників поблизу Шумів ворог двічі обстрілював із гранатометів різних систем, стрілецької та снайперської зброї. Біля Оріхового та Новотошківського агресор вів вогонь по українських воїнах із мінометів 120- та 82-мм калібрів. А поруч Причепилівки, Попасної та Луганського загарбники задіяли гранатомети та кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Мар’їнки, Старогнатівки, Павлополя, Широкиного, Кам’янки, Гнутового, Водяного та Опитного збройні формування РФ застосували проти ЗСУ гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"За минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще один воїн – зазнав поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя, а пораненому військовослужбовцю бажає якнайшвидшого одужання.

Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника. За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили двох загарбників", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі, - штаб ОС

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації активності не проявляли.

За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.







