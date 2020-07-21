Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС
20 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, ворог обстріляв позиції українських сил з артилерійських систем калібру 122 мм, 120- і 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Миронівський противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм та 120-мм міномети. Опорні пункти українських захисників поблизу Шумів ворог двічі обстрілював із гранатометів різних систем, стрілецької та снайперської зброї. Біля Оріхового та Новотошківського агресор вів вогонь по українських воїнах із мінометів 120- та 82-мм калібрів. А поруч Причепилівки, Попасної та Луганського загарбники задіяли гранатомети та кулемети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Мар’їнки, Старогнатівки, Павлополя, Широкиного, Кам’янки, Гнутового, Водяного та Опитного збройні формування РФ застосували проти ЗСУ гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
"За минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще один воїн – зазнав поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя, а пораненому військовослужбовцю бажає якнайшвидшого одужання.
Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника. За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили двох загарбників", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації активності не проявляли.
За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
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Родным и близким искренние соболезнования.
Раненному: сил и выздоровления.......
Быстрого выздоровления нашему бойцу, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского! Убей русскую сволочь!
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання. Бережи тебе Боже!
Горіть у пеклі свіноруси!
Земля пухом погибшему Брату.
Скорейшего и полного выздоровления раненому.
Збіжать роки. І сонце як завжди засяє...
Ти будеш жити, мріяти, кохать.
А наш Герой ніколи більш не взнає,
Як можуть солов'ї в саду співать,
Як приголубити матусю рідну,
Як ніжно дівчину поцілувать
Але він вірив - українці жити будуть гідно!
За їхнє щастя він пішов вмирать…
Не забувайте цього, милі друзі!
З повагою поставтесь до Захисників.
Схиліться в шані, як калина в лузі.
Хай буде пам'ять вбитим... на віки віків!
(Валєра)
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За первое полугодие бюджетное финансирование оборонной сферы Украины по бюджетной статье 2100000 составило 68, 4% от расчетных сумм на полугодие. (...) в то же время За первое полугодие бюджетное финансирование Верховной Рады (бюджетный код 0110000) выполнено на 103,6%
За первое полугодие бюджетное финансирование Держаного управління справами (президентское) ( код 0300000 ) выполнено на 107,2% За первое полугодие бюджетное финансирование Кабинета министров ( код 0410000 и 0411000) выполнено на 97,9% )
Одужання пораненому.
Героям слава!!!