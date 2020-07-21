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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС

20 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, ворог обстріляв позиції українських сил з артилерійських систем калібру 122 мм, 120- і 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Миронівський противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм та 120-мм міномети. Опорні пункти українських захисників поблизу Шумів ворог двічі обстрілював із гранатометів різних систем, стрілецької та снайперської зброї. Біля Оріхового та Новотошківського агресор вів вогонь по українських воїнах із мінометів 120- та 82-мм калібрів. А поруч Причепилівки, Попасної та Луганського загарбники задіяли гранатомети та кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Мар’їнки, Старогнатівки, Павлополя, Широкиного, Кам’янки, Гнутового, Водяного та Опитного збройні формування РФ застосували проти ЗСУ гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"За минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще один воїн – зазнав поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя, а пораненому військовослужбовцю бажає якнайшвидшого одужання.

Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника. За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили двох загарбників", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі, - штаб ОС

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації активності не проявляли.

За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (28948) Донбас (22356) втрати (4433) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+20
Вечная и светлая память погибшему....... Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненному: сил и выздоровления.......
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21.07.2020 07:43
+18
смерть кацапським тварям.
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21.07.2020 07:58
+15
Вічна пам'ять та вічна слава загиблому воїну!
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання. Бережи тебе Боже!
Горіть у пеклі свіноруси!
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9070
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21.07.2020 07:56
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Вечная и светлая память погибшему....... Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненному: сил и выздоровления.......
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21.07.2020 07:43 Відповісти
Вблизи Ясиноватой слышны парные выстрелы из артиллерийского оружия. Уже с десяток. Что-то не очень крупное.
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21.07.2020 07:45 Відповісти
Вчера даже в центре Мариуполя, в районе 20:00, очень было слышно как где-то не слабо гупает.
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21.07.2020 08:01 Відповісти
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 923

Быстрого выздоровления нашему бойцу, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского! Убей русскую сволочь!
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5733
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21.07.2020 07:46 Відповісти
Вічна пам'ять та вічна слава загиблому воїну!
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання. Бережи тебе Боже!
Горіть у пеклі свіноруси!
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9070
показати весь коментар
21.07.2020 07:56 Відповісти
смерть кацапським тварям.
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21.07.2020 07:58 Відповісти
Вчера под Мариком пол дня гупали гранатометы. Орки нифига не успокаиваются. Пора урезонивать скотов артой!
Земля пухом погибшему Брату.
Скорейшего и полного выздоровления раненому.
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21.07.2020 08:37 Відповісти
Слава Україні!
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21.07.2020 08:38 Відповісти
Вічна пам"ять!!!
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21.07.2020 08:51 Відповісти
**
Збіжать роки. І сонце як завжди засяє...
Ти будеш жити, мріяти, кохать.
А наш Герой ніколи більш не взнає,
Як можуть солов'ї в саду співать,

Як приголубити матусю рідну,
Як ніжно дівчину поцілувать
Але він вірив - українці жити будуть гідно!
За їхнє щастя він пішов вмирать…

Не забувайте цього, милі друзі!
З повагою поставтесь до Захисників.
Схиліться в шані, як калина в лузі.
Хай буде пам'ять вбитим... на віки віків!

(Валєра)
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21.07.2020 09:45 Відповісти
А "головнокомандуючий" пузо гріє і бреше.бреше.
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21.07.2020 10:17 Відповісти
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6005
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21.07.2020 10:46 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3216



За первое полугодие бюджетное финансирование оборонной сферы Украины по бюджетной статье 2100000 составило 68, 4% от расчетных сумм на полугодие. (...) в то же время За первое полугодие бюджетное финансирование Верховной Рады (бюджетный код 0110000) выполнено на 103,6%
За первое полугодие бюджетное финансирование Держаного управління справами (президентское) ( код 0300000 ) выполнено на 107,2% За первое полугодие бюджетное финансирование Кабинета министров ( код 0410000 и 0411000) выполнено на 97,9% )
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21.07.2020 12:13 Відповісти
Рейтинг "ознак державності" по сокупному фьючерсному порядку склав меньше 12 рубіжних відсотки. То біш, ми одною ногою стоїмо в АНАРХІЇ, а другою...в розвалищі суспільному і економічному. Чи можна це терпіти постійно , кажноденно і чекати КІНЦЯ ?
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21.07.2020 22:38 Відповісти
согласен с Вами анархия и каждый день СМИ подводят к єтому идет полное расшатывание государственности а Зе некомпетентен как пробка и его цирковая трупа которая сейчас на гастролях государственных должностей просто уничтожает остатки устоев и правил государства зеленая ржавчина разъедающая изнутри основу государства
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21.07.2020 23:01 Відповісти
Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненому.
Героям слава!!!
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21.07.2020 18:30 Відповісти
Воїни гинуть, всі показники економіки падають, терористи вийшли на "тропу війни" в містах, а воно нічого не бачить, не знає та тільки Коломойському бало добуває. Сам Порошенка невинного шкряба по життю доносами, а сам збитки Україні і нам усім уже мільярдні приніс. Чи повернеться знову ДЕРЖАВНА ВЛАДА в Україну, чи ось так хлопців хоронити будемо кожного дня без шани і відзнаки, та ще й яких...
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21.07.2020 22:31 Відповісти
Порвемо...
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21.07.2020 22:32 Відповісти
 
 