На Рівненщині виявили 30 нових випадків COVID-19, хворобу перемогли вже 3853 мешканці області, - ОДА. ІНФОГРАФІКА
Станом на вечір 20 липня в Рівненській області зареєстровано 30 нових випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Вік хворих від 1,5 до 76 років.
Таким чином, у Рівненській області зараз зареєстровано 5183 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.
Також Коваль повідомив, що в області зафіксовано 89 летальних випадків, викликаних COVID-19.
Перемогли хворобу 3853 мешканці області. Одужали 128 осіб з Березнівського, Володимирецького, Дубенського, Зарічненського, Здолбунівського, Острозького, Рівненського, Радивилівського, Сарненського районів та міста Рівне та Вараш.
У роботі лабораторій залишається 245 зразків.
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