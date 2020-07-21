На Рівненщині виявили 30 нових випадків COVID-19, хворобу перемогли вже 3853 мешканці області, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

Станом на вечір 20 липня в Рівненській області зареєстровано 30 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Вік хворих від 1,5 до 76 років.

Таким чином, у Рівненській області зараз зареєстровано 5183 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

Також Коваль повідомив, що в області зафіксовано 89 летальних випадків, викликаних COVID-19.

Перемогли хворобу 3853 мешканці області. Одужали 128 осіб з Березнівського, Володимирецького, Дубенського, Зарічненського, Здолбунівського, Острозького, Рівненського, Радивилівського, Сарненського районів та міста Рівне та Вараш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один із найважливіших інструментів у боротьбі з COVID-19 - відстеження шляхів його поширення, - ВООЗ

У роботі лабораторій залишається 245 зразків.