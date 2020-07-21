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Новини Агресія Росії проти України
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Сенатори США внесли на розгляд резолюцію проти повернення Росії до складу G7

Сенатори США внесли на розгляд резолюцію проти повернення Росії до складу G7

Сенатори США внесли на розгляд резолюцію, спрямовану проти включення Росії до складу Великої сімки (G7).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Резолюція чітко дає зрозуміти, що Сенат Сполучених Штатів буде виступати проти реадмісії Росії, якщо вона не припинить свої зловмисні дії проти України, наших союзників і США", - йдеться в заяві співголови сенатського комітету з питань України, демократа Діка Дурбіна, опублікованій його пресслужбою.

Разом з ним співавторами резолюції виступають ще 12 сенаторів.

Також Дурбін зазначив, що замість того, щоб використовувати всі наявні в розпорядженні президента США Дональда Трампа "інструменти для боротьби з російськими погрозами нашим військовим, нашим виборам і суверенітету демократичних країн в усьому світі, президент Трамп прагне нормалізувати відносини Росії зі США і винагородити Кремль".

Читайте: Не можна допустити повернення РФ у G7, поки не буде відновлено територіальну цілісність України, - Зеленський

Раніше Трамп назвав формат G7 неефективним і тому повідомив про намір запросити на саміт цієї організації Росію, Індію, Південну Корею і Австралію. Трамп пояснив, що на таких самітах "багато з того, що ми обговорюємо, стосується Путіна" і "в такому випадку було б добре, щоб і він був присутній на обговоренні".

У ФРН і Британії раніше заявили, що РФ, як гість, брати участь у саміті може. При цьому вони проти повернення Росії в G7 на постійній основі. Проти повернення Росії також виступає Канада.

Автор: 

G-7 G7 (1044) G8 (43) росія (65800) США (23280)


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Топ коментарі
+7
Сенатори США внесли на розгляд резолюцію проти повернення Росії до складу G7 - Цензор.НЕТ 9511Сенатори США внесли на розгляд резолюцію проти повернення Росії до складу G7 - Цензор.НЕТ 9343
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21.07.2020 08:29
+7
Это мудак Трамп недавно заявил, что желает вернуть рашку в G7. Поэтому и началась буча
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21.07.2020 08:29
+6
думаю ничего паРаше не светит, т.к. США, Канада и Британия против признания паРашы цивилизованной страной, коей она никогда не была и сомнительно, что будет.
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21.07.2020 08:34
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какое еще возвращение? Это Трамп воду мутит?
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21.07.2020 08:19 Відповісти
Лапті в G7? Танунах.
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21.07.2020 08:25 Відповісти
Всі біди через батьків таких двйбів як ти.
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21.07.2020 08:52 Відповісти
Цікаво чи сама Росія прагне цього повернення...
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21.07.2020 08:28 Відповісти
параша прагне аж сциться. Але будуть лапті смоктати.
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21.07.2020 08:53 Відповісти
Сенатори США внесли на розгляд резолюцію проти повернення Росії до складу G7 - Цензор.НЕТ 9511Сенатори США внесли на розгляд резолюцію проти повернення Росії до складу G7 - Цензор.НЕТ 9343
показати весь коментар
21.07.2020 08:29 Відповісти
Это мудак Трамп недавно заявил, что желает вернуть рашку в G7. Поэтому и началась буча
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21.07.2020 08:29 Відповісти
Очень радует, что есть в США умные политики, понимающие угрозу, исходящую от роSSии. Действуя в своих интересах, они невольно помогают Украине. И спасибо им за это!
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21.07.2020 08:30 Відповісти
Да уж, за последний год Конгресс и Сенат США беспокоятся о Украине больше, чем избранный био- массой президент.
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21.07.2020 08:33 Відповісти
God bless America 🇺🇸
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21.07.2020 08:30 Відповісти
думаю ничего паРаше не светит, т.к. США, Канада и Британия против признания паРашы цивилизованной страной, коей она никогда не была и сомнительно, что будет.
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21.07.2020 08:34 Відповісти
Вот пусть Украина будет на этих саммитах в качестве гостя ( пока)
Надо Зеленскому поставить задачу , Зеленский -джокер , у него может такой трюк пройти 😀😀😀
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21.07.2020 08:51 Відповісти
Зеленський - піаніст що не знає нот. Бути розважальником на вечірках в сауні - його максимальний рівень.
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21.07.2020 09:10 Відповісти
Угас как светоч дивный гений, увял торжественный венок.
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21.07.2020 10:05 Відповісти
Зеленский заразил Трампа политикой умиротворения агрессора
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21.07.2020 09:01 Відповісти
Нашим депутатам ВР есть чему поучиться у сенаторов США.
Несмотря на то что в Америке президентская форма правления , институты власти
независимы от желаний и намерений президента если они не конструктивны ,
чего не скажешь о ВР Украины даже при парламентской форме правления.
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21.07.2020 09:07 Відповісти
там еліта, котру виховують роками.
не чули, що еліту виховати треба і берегти?

розумков, арахамія, кива, дубинський, бужанський, медведчук, рабінович, зеленський, зеленська ..... це ЕЛІТА?
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21.07.2020 09:27 Відповісти
Сенатори США внесли на розгляд резолюцію проти повернення Росії до складу G7 - Цензор.НЕТ 7113
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21.07.2020 09:16 Відповісти
США СУПЕР!!!
Дякуємо!
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21.07.2020 09:25 Відповісти
Спасибо, США!
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21.07.2020 10:44 Відповісти
 
 