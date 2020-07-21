Сенатори США внесли на розгляд резолюцію проти повернення Росії до складу G7
Сенатори США внесли на розгляд резолюцію, спрямовану проти включення Росії до складу Великої сімки (G7).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Резолюція чітко дає зрозуміти, що Сенат Сполучених Штатів буде виступати проти реадмісії Росії, якщо вона не припинить свої зловмисні дії проти України, наших союзників і США", - йдеться в заяві співголови сенатського комітету з питань України, демократа Діка Дурбіна, опублікованій його пресслужбою.
Разом з ним співавторами резолюції виступають ще 12 сенаторів.
Також Дурбін зазначив, що замість того, щоб використовувати всі наявні в розпорядженні президента США Дональда Трампа "інструменти для боротьби з російськими погрозами нашим військовим, нашим виборам і суверенітету демократичних країн в усьому світі, президент Трамп прагне нормалізувати відносини Росії зі США і винагородити Кремль".
Раніше Трамп назвав формат G7 неефективним і тому повідомив про намір запросити на саміт цієї організації Росію, Індію, Південну Корею і Австралію. Трамп пояснив, що на таких самітах "багато з того, що ми обговорюємо, стосується Путіна" і "в такому випадку було б добре, щоб і він був присутній на обговоренні".
У ФРН і Британії раніше заявили, що РФ, як гість, брати участь у саміті може. При цьому вони проти повернення Росії в G7 на постійній основі. Проти повернення Росії також виступає Канада.
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Надо Зеленскому поставить задачу , Зеленский -джокер , у него может такой трюк пройти 😀😀😀
Несмотря на то что в Америке президентская форма правления , институты власти
независимы от желаний и намерений президента если они не конструктивны ,
чего не скажешь о ВР Украины даже при парламентской форме правления.
не чули, що еліту виховати треба і берегти?
розумков, арахамія, кива, дубинський, бужанський, медведчук, рабінович, зеленський, зеленська ..... це ЕЛІТА?
Дякуємо!