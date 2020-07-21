25-річному ветерану БСП НГУ "Донбас" Денису Величку, який пройшов війну, потрібні гроші для лікування онкологічного захворювання. ФОТО

25-річному Денису Величку, ветерану БСП НГУ "Донбас" потрібна допомога для боротьби з онкологічним захворюванням.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала засновниця і керівниця організації "Схід і Захід Разом", волонтер Олена Вовк, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі!!! Потрібна допомога!!! Денис, зовсім молодий хлопець, 25 років, пройшов війну, ветеран БСП НГУ "Донбас". Зараз він веде боротьбу за своє життя з онкологічним захворюванням.

Кожна хімія - це 5000-6000 гривень ... а їх аж 6, першу пройшли, друга буде 31 липня і так кожні 2 тижні, коштів немає. На 5 хімій потрібно 25-30 тис. А потім ще опромінення і довгий шлях реабілітації. Дуже прошу допомоги!!!"- написала вона.

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Вовк просить долучитися до збору коштів усіх небайдужих, оскільки дуже "важлива кожна копійка, гривня, сотня ....": "Ви можете відмовитися від кави або морозива ... і перевести ці кошти Денису, це врятує йому життя!!!" .

Для охочих допомогти: Приватбанк 4731 2196 3022 6417 Величко Денис.