25-річному ветерану БСП НГУ "Донбас" Денису Величку, який пройшов війну, потрібні гроші для лікування онкологічного захворювання. ФОТО
25-річному Денису Величку, ветерану БСП НГУ "Донбас" потрібна допомога для боротьби з онкологічним захворюванням.
Про це на своїй сторінці в Facebook написала засновниця і керівниця організації "Схід і Захід Разом", волонтер Олена Вовк, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі!!! Потрібна допомога!!! Денис, зовсім молодий хлопець, 25 років, пройшов війну, ветеран БСП НГУ "Донбас". Зараз він веде боротьбу за своє життя з онкологічним захворюванням.
Кожна хімія - це 5000-6000 гривень ... а їх аж 6, першу пройшли, друга буде 31 липня і так кожні 2 тижні, коштів немає. На 5 хімій потрібно 25-30 тис. А потім ще опромінення і довгий шлях реабілітації. Дуже прошу допомоги!!!"- написала вона.
Вовк просить долучитися до збору коштів усіх небайдужих, оскільки дуже "важлива кожна копійка, гривня, сотня ....": "Ви можете відмовитися від кави або морозива ... і перевести ці кошти Денису, це врятує йому життя!!!" .
Для охочих допомогти: Приватбанк 4731 2196 3022 6417 Величко Денис.
Будь ласка, зачекайте...
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мафиозиолигархи Ахметов, Новинский, Коломойский, Боголюбов, Пинчук, Порошенко, Жеваго, Фирташ, Еремеев, Тигипко, Хорошковский, Шуфрич и т.д. пошарьте в своих карманах, это же копейки от украденного вами у нашего народа!!!
призываю всех,бо медицина у нас,мягко говоря-неконституционная.