Обстріл під Зайцевим: Український воїн, який входив до складу евакуаційної групи, залишався живим. ВIДЕО

Сержант морської піхоти ВМС Збройних сил України, який входив до першої евакуаційної команди, що була розстріляна окупантами 13 липня біля селища Зайцеве, мав на собі відповідні розпізнавальні знаки – білий шолом і білий жилет. Після поранення він залишався живим і намагався відповзти в укриття. Однак загинув унаслідок обстрілу та ненадання йому медичної допомоги протягом тривалого часу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню", про це повідомляється в сюжеті "ТСН".

Відео з пораненим морпіхом у білому шоломі зняв український безпілотник.

За даними журналістів, командир розвідгрупи – лейтенант Дмитро Красногрудь – підірвався 13 липня о 9-й годині ранку "біля ворожих позицій, де напередодні було зафіксовано скупчення військової техніки".

Після цього на місце підриву виходили дві евакуаційні групи.

"На хлопцях були білі шоломи, білі бронежилети, білі пов’язки на руках. Це була головна умова, за якої проросійські бойовики погодилися надати "режим тиші". Тож вони знали, хто й коли до них підійде", – розповідає журналіст із місця події.

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У складі цієї першої групи були представники української сторони СЦКК.

Натомість сторона "ДНР" заявляє, нібито замість евакуаційної вийшла "диверсійна" група, і цим виправдовує розстріл гуманітарної місії.

"Безпілотник бачив, як хлопець у білому шоломі (поранений сержант-розвідник із першої евакогрупи – "Н") наклав собі джгут, шукаючи укриття", – розповів Цаплієнко з посиланням на розвідку морпіхів.

За словами журналіста, після цього на місце події вийшла друга евакуаційна група.

"Кидати своїх – це не про морпіхів. Вони повертаються на місце засідки. Там – їхній товариш, імовірно, живий. До пораненого спробував дістатися польовий медик з позивним "Естонець", – ідеться в репортажі.

Ідеться про військового медика зі складу 35 обрмп Миколу Іліна – політичного емігранта з Білорусі, громадянина Естонії, який підписав контракт зі Збройними силами України.

"Він сам викликався піти з другою групою забрати пораненого. Це був дуже сильний вчинок", – розповів морський піхотинець Єгор, учасник пошукової команди.

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Відповідно, Ілін загинув під час виходу другої евакуаційної групи.

Після цього сторона "ДНР" почала інформаційну кампанію, заявляючи, нібито загиблі під Зайцевим – "найманці з країн НАТО".

Полеглого Дмитра Красногрудя бойовики помилково назвали громадянином США Шоном Фуллером (він справді служить у морській піхоті ВМС ЗСУ, але в іншому підрозділі).

За словами журналіста, Місія ОБСЄ у відповідь на запит зняла з себе відповідальність за недотримання російською стороною гарантій "тиші" під час евакуації загиблих і поранених під Зайцевим. В СММ ОБСЄ заявили, що "гарантії безпеки – це домовленості між сторонами на місцях, і саме сторони відповідають за ініціювання, дотримання та виконання таких домовленостей".

Зазначається, що розстріл української евакуаційної групи дорогою до тіла командира Дмитра Красногрудя не був випадковістю.

"Загострення на фронті почалося після невдалих для Росії перемовин (політичних радників країн "нормандської четвірки". - Ред.) у Берліні. Щотижня зростає кількість загиблих [українських військових ООС] – це форма тиску. В такий спосіб нас намагаються змусити виконувати вимоги країни-агресора (щодо змін Конституції на користь ОРДЛО. - Ред.) ", – констатує журналіст.

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Нагадаємо, Командир взводу розвідки 35-ї ОБрМП Дмитро Красногрудь загинув 13 липня під Зайцевим в результаті підриву на невідомому пристрої.

Крім того, 13 липня російські терористи застрелили військового медика і поранили двох бійців, які намагалися винести тіло загиблого бійця під Зайцевим.

19 липня терористи "ДНР" заявили, що знайшли тіло українського військовослужбовця, який був поранений ними в ході зрадницького обстрілу під Зайцевим 13 липня.