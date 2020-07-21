Обстріл під Зайцевим: Український воїн, який входив до складу евакуаційної групи, залишався живим. ВIДЕО
Сержант морської піхоти ВМС Збройних сил України, який входив до першої евакуаційної команди, що була розстріляна окупантами 13 липня біля селища Зайцеве, мав на собі відповідні розпізнавальні знаки – білий шолом і білий жилет. Після поранення він залишався живим і намагався відповзти в укриття. Однак загинув унаслідок обстрілу та ненадання йому медичної допомоги протягом тривалого часу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню", про це повідомляється в сюжеті "ТСН".
Відео з пораненим морпіхом у білому шоломі зняв український безпілотник.
За даними журналістів, командир розвідгрупи – лейтенант Дмитро Красногрудь – підірвався 13 липня о 9-й годині ранку "біля ворожих позицій, де напередодні було зафіксовано скупчення військової техніки".
Після цього на місце підриву виходили дві евакуаційні групи.
"На хлопцях були білі шоломи, білі бронежилети, білі пов’язки на руках. Це була головна умова, за якої проросійські бойовики погодилися надати "режим тиші". Тож вони знали, хто й коли до них підійде", – розповідає журналіст із місця події.
У складі цієї першої групи були представники української сторони СЦКК.
Натомість сторона "ДНР" заявляє, нібито замість евакуаційної вийшла "диверсійна" група, і цим виправдовує розстріл гуманітарної місії.
"Безпілотник бачив, як хлопець у білому шоломі (поранений сержант-розвідник із першої евакогрупи – "Н") наклав собі джгут, шукаючи укриття", – розповів Цаплієнко з посиланням на розвідку морпіхів.
За словами журналіста, після цього на місце події вийшла друга евакуаційна група.
"Кидати своїх – це не про морпіхів. Вони повертаються на місце засідки. Там – їхній товариш, імовірно, живий. До пораненого спробував дістатися польовий медик з позивним "Естонець", – ідеться в репортажі.
Ідеться про військового медика зі складу 35 обрмп Миколу Іліна – політичного емігранта з Білорусі, громадянина Естонії, який підписав контракт зі Збройними силами України.
"Він сам викликався піти з другою групою забрати пораненого. Це був дуже сильний вчинок", – розповів морський піхотинець Єгор, учасник пошукової команди.
Відповідно, Ілін загинув під час виходу другої евакуаційної групи.
Після цього сторона "ДНР" почала інформаційну кампанію, заявляючи, нібито загиблі під Зайцевим – "найманці з країн НАТО".
Полеглого Дмитра Красногрудя бойовики помилково назвали громадянином США Шоном Фуллером (він справді служить у морській піхоті ВМС ЗСУ, але в іншому підрозділі).
За словами журналіста, Місія ОБСЄ у відповідь на запит зняла з себе відповідальність за недотримання російською стороною гарантій "тиші" під час евакуації загиблих і поранених під Зайцевим. В СММ ОБСЄ заявили, що "гарантії безпеки – це домовленості між сторонами на місцях, і саме сторони відповідають за ініціювання, дотримання та виконання таких домовленостей".
Зазначається, що розстріл української евакуаційної групи дорогою до тіла командира Дмитра Красногрудя не був випадковістю.
"Загострення на фронті почалося після невдалих для Росії перемовин (політичних радників країн "нормандської четвірки". - Ред.) у Берліні. Щотижня зростає кількість загиблих [українських військових ООС] – це форма тиску. В такий спосіб нас намагаються змусити виконувати вимоги країни-агресора (щодо змін Конституції на користь ОРДЛО. - Ред.) ", – констатує журналіст.
Нагадаємо, Командир взводу розвідки 35-ї ОБрМП Дмитро Красногрудь загинув 13 липня під Зайцевим в результаті підриву на невідомому пристрої.
Крім того, 13 липня російські терористи застрелили військового медика і поранили двох бійців, які намагалися винести тіло загиблого бійця під Зайцевим.
19 липня терористи "ДНР" заявили, що знайшли тіло українського військовослужбовця, який був поранений ними в ході зрадницького обстрілу під Зайцевим 13 липня.
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Стойкий запах гниения идет из Киева, из Днепра, из Одессы…
Картина дня. Дает пресс-конференцию спикер. Прилизанный, приличный юноша с хорошо подвешенным языком. Его ломбарды продолжали успешно работать во время карантина. Наверное, даже более успешно, чем до него.
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2.html Позорное решение по ломбардам продавил Разумков, имеющий бизнес в этой сфере - источник
Раскольникова на тебя, нет, старуха-процентщица.
Об этом минувшей ночью https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy написал в Фейсбуке известный журналист, главред издания «ОРД» Станислав Речинский.
Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель дает интервью. Рассказывает о своем молодом человеке. Видимо, для того, чтобы полностью опровергнуть слухи о беременности от Президента.
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%87%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82-%D0%B8%D0%B7.html Мать Мендель чуть не хватил инфаркт из-за новости о беременности дочки от Зеленского
Дом-3 переместился на Банковую.
Президент представляет нового главу НБУ. Умный, уже пару банков разорил, прошел через обыски и все дела. Тоже процентщик. Гривна падает.
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%87-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC.html Дамоклов меч опускается: гривна стремительно повалилась по двум причинам
А менее чем за 900 километров четверо суток умирал раненный боец. Не в известном рассказе Гаршина, а сейчас.
В Доме-3 и у процентщиков об этом вспоминать некомильфо. Но стойкий запах гниения идет не с фронта, он идет из Киева, из Днепра, из Одессы…
Человеческое тело разлагается 30 лет. В последнее время быстрее.
Это плата за то, что в 1991 мы не воспользовались крематорием. И в 2005. И в 2014…
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3461946587202730?__cft__[0]=AZUTS0k7I-mNJb1NcIfySnnYO0BdmX2NIvaBk25HJSQqsKC3bYKBakR65C9FE1HdQiwX9XlEIZec9GQVMrpZ7RQfhvoNpiCZ20775Ft3VbP9TrLzeWolxIwC_ZWZS8RuYBo&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
- Все беды от объективной реальности.
А она такова, что мы имеем в истории с солдатом, оставленном на нейтральной полосе, одну из самых черных страниц этой войны.
Настоящий такой, крепкий позор.
В последовательной серии эпизодов, которые там произошли, было сделано неправильно все, что можно, и ещё парочку неправильностей придумали специально для него.
Развал управления в бригаде.
Потом мы долго врали о том, как было, отмазываясь от развала.
Потом туда съездил главнокомандующий ВСУ.
И, подозреваю, сам организовывал эвакуацию.
А резидент, который его послал, уверял, что все под контролем.
В результате этой организации, то ли раненый, то ли уже мёртвый солдат, лежал на нейтральной полосе. Четыре дня.
А потом нас смачно ткнули носом в реальность.
Сколько не говори про монтаж и намеренное создание впечатлений со стороны информационных служб противника, ни бардака, происходящего в нагрудной камере, ни факт четырёх дней, этим не заговоришь.
И тем более не заговоришь нашего вранья:
- почему нет оценки событий от ОБСЕ?..
Если был, реально, режим "тишины", ОБСЕ бы первые должны были бы подтвердить его нарушение россиянами.
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Что происходит в Вооружённых силах?
Четверо суток не могли организовать нормальную эвакуацию, провалили две попытки, врали и дезинформировали.
Что происходит в военно-политическом управлении державой?
Прямое вмешательство двух главнокомандующих не только не изменило ситуации - оно ее ухудшило.
Что происходит в головах? В совести?
Логика и этика военной службы предполагает, что свои раненые и убитые выносятся любой ценой.
В каждой армии мира есть не один, не два и не три эпизода, в которых, для того, чтобы вынести не то что раненых - просто тела, гибли новые солдаты.
Но выносили.
Это - закон, который не обговаривается.
Если так не поступать, не возвращать своих, никто больше не пойдёт.
Закон этот имеет такую силу, что ни конкретная ситуация, никакие международные договора, ни одно обстоятельство в мире, не может служить оправданием для его нарушения.
Мы - нарушили.
Что происходит в Корпусе морской пехоты?
И я повторяю свой вопрос - куда дрейфуют Вооружённые Силы при Зеленском и Хомчаке?
В развал, дезорганизацию и деморализацию?