Кількість активних хворих на COVID-19 знизилася в 11 областях України, - РНБО

Кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу в 11 із 24 областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (114) та в Києві (73), одужання - у Рівненській (131), Львівській (104) та Закарпатській (96) областях.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 13 нових випадків захворювання на COVID-19 і 2 випадки смерті і 34 - одужання, зараз в області хворіє 518 осіб (на 23 менше за добу);

- у Волинській області підтверджено 37 нових випадків захворювання на COVID-19, 2 випадки смерті і 73 випадки одужання, зараз в області хворіють 1025 осіб (на 38 менше за добу);

- у Дніпропетровській області зафіксовано 15 нових випадків захворювання і 2 - одужання, зараз хворіє 132 людини (на 13 більше за добу);

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Львівщині виявили 114 нових випадків COVID-19, загалом 8229 інфікованих і 212 померлих

- у Донецькій області зафіксовано 3 нові випадки захворювання та 1 - смерті, зараз хворіє 488 осіб (на 2 більше за добу);

- у Житомирській області 7 осіб захворіли, 1 померла і 13 одужали, зараз хворіє 310 осіб (на 7 менше за добу);

- у Закарпатській області 78 нових випадків захворювання, 5 випадків смерті та 96 випадків одужання, зараз хворіють 2708 осіб (на 23 менше за добу);

- у Запорізькій області 4 нових хворих, 1 людина померла і 1 видужала, зараз хворіє 109 осіб (на 2 більше за добу);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 75 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 17 випадків одужання, зараз хворіють 2126 осіб (на 56 більше);

- у Києві 73 нові випадки захворювання та 68 - одужання, зараз хворіє 4451 особа (на 5 більше за добу);

Також читайте: В Україні 673 нові випадки COVID-19, померли 20 осіб, загалом - 60 166 випадків. ІНФОГРАФІКА

- у Київській області 24 нових хворих і 30 осіб одужали, зараз хворіють 966 осіб (на 6 менше за добу);

- у Кіровоградській області зафіксовано 4 випадки захворювання і 1 - одужання, зараз хворіє 41 особа (на 3 більше за добу);

- у Луганській області 4 нові випадки захворювання та 2 - одужання, хворіє 26 осіб (на 2 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 114 нових випадків захворювання на COVID-19, 3 випадки смерті і 104 випадки одужання, зараз хворіють 6308 осіб (на 7 більше за добу);

- у Миколаївській області 2 нові випадки захворювання та 6 - одужання, зараз хворіє 103 людини (на 4 менше за добу);

- в Одеській області 65 нових випадків захворювання та 12 одужання, зараз хворіє 1472 особи (на 53 більше за добу);

- у Полтавській області 3 нові випадки захворювання та 3 - одужання, зараз, як і напередодні, хворіє 30 осіб;

- у Рівненській області 39 нових випадків захворювання і 131 випадок одужання, зараз хворіє 1241 особа (на 92 менше за добу);

- у Сумській області нових випадків захворювання і смерті за добу не зафіксовано, 15 осіб одужали, зараз хворіє 43 особи (на 15 менше за добу);

- у Тернопільській області 10 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 35 - одужання, зараз хворіють 838 осіб (на 26 менше за добу);

- у Харківській області 49 нових випадків захворювання і 37 осіб одужали, зараз хворіють 1258 осіб (на 12 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області 3 нові випадки захворювання, випадків одужання і смерті не було, хворіє 20 осіб (на 3 більше за добу);

- у Хмельницькій області зафіксовано 11 випадків захворювання і 1 - одужання, зараз хворіють 142 особи (на 10 більше за добу);

- у Черкаській області 2 людини захворіли, 1 - померла і 5 - одужали, зараз хворіють 190 осіб (на 4 менше за добу);

- у Чернівецькій області 31 новий випадок захворювання і 74 особи одужали, зараз хворіє 1579 осіб (на 43 менше за добу);

- у Чернігівській області 7 нових випадків захворювання і 1 - смерті, зараз хворіє 325 осіб (на 6 більше за добу).

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