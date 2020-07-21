Зеленський відповів на петицію про заборону впровадження 5G: Доказів шкоди здоров'ю немає, передачі хвороб не сприяє

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що під час впровадження технології 5G необхідним є нормування гранично допустимих рівнів електромагнітного випромінювання і тоді вона не несе шкоди здоров'ю людини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у відповіді на петицію від 7 квітня із закликом заборонити використання технології 5G в Україні через "вкрай негативний її вплив на здоров'я" глава держави сказав, що на базі проведених Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP) досліджень і рекомендацій Радою Європи були підготовлені рекомендації 1999/519/EC про гранично допустимий рівень електромагнітного випромінювання в діапазоні частот до 300 ГГц, у межах якого застосовуються всі відомі радіотехнології, включно із 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, супутниковим і радіорелейним зв'язком.

"На сьогодні встановлено гранично допустимий рівень електромагнітного випромінювання для радіотехнічних об’єктів, що працюють у діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких та надзвичайно високих частотах, а саме в діапазоні частот (хвиль) від 30 МГц до 300 ГГц. Європейський парламент наголошує, що при виконанні рекомендацій щодо допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот 5G не несе шкоди людському здоров’ю", - йдеться у відповіді Президента.

Також він додав, що, за інформацією ВООЗ, після багатьох проведених досліджень не було виявлено шкідливого впливу на здоров'я бездротових радіотехнологій, в тому числі від 2G, 3G, 4G і 5G.

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Зеленський зазначив, що велика кількість наукових знань про електромагнітні поля свідчить про безпідставність твердження про сприяння мобільних технологій переносу хвороб.

"Відсутні будь-які докази, що підтверджують сприяння 5G у розповсюдженні COVID-19 або будь-якої іншої хвороби чи інфекції. На момент появи COVID-19 переважна більшість країн не мала, і на цей час не має мереж 5G. Отже, вони навіть теоретично не могли сприяти розповсюдженню COVID-19", - також додав Зеленський.

Крім того, він зазначив, що поки не затверджено план заходів щодо впровадження 5G в Україні у 2020 році.