За добу на COVID-19 захворіли 50 дітей і 35 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії коронавірусної інфекції в Україні захворіли 4 254 дитини, а також 8 020 медичних працівників.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 673 особи. З них 50 дітей, а також 35 медичних працівників. Були госпіталізовані 162 особи. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 20 летальних випадків. При цьому одужали 760 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, за весь час пандемії захворіли 60 166 осіб. З них 4 254 дитини, а також 8 020 медпрацівників.

При цьому одужали 32 199 осіб, а летальних випадків - 1 518.

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