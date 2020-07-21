За добу на COVID-19 захворіли 50 дітей і 35 медпрацівників, - Степанов
За весь час пандемії коронавірусної інфекції в Україні захворіли 4 254 дитини, а також 8 020 медичних працівників.
Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 673 особи. З них 50 дітей, а також 35 медичних працівників. Були госпіталізовані 162 особи. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 20 летальних випадків. При цьому одужали 760 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.
За словами Степанова, за весь час пандемії захворіли 60 166 осіб. З них 4 254 дитини, а також 8 020 медпрацівників.
При цьому одужали 32 199 осіб, а летальних випадків - 1 518.
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