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На дев'яти пляжах Одеси вода не відповідає санітарно-мікробіологічними нормам, купатися не рекомендують

На дев'яти пляжах Одеси вода не відповідає санітарно-мікробіологічними нормам, купатися не рекомендують

Держпродспоживслужба Одеської області рекомендує утриматися від купання на 9 пляжах міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської міськради.

"З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжах: "Лузанівка", "Молода Гвардія", "Ланжерон", "Відрада", "Дельфін", "Аркадія", 10 ст. Великого Фонтану, 13 ст. Великого Фонтану, 16 ст. Великого Фонтану", - йдеться в повідомленні.

Крім того, були проведені лабораторні дослідження морської води, проби якої відібрано 6 липня 2020 року в усіх визначених контрольних точках Одеси. За результатами досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками в усіх точках.

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Автор: 

море (223) Одеса (5492) відпочинок (231) пляж (156) Держпродспоживслужба1 (577)


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в днепре сказка не были мы в вашей одессе
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21.07.2020 10:07 Відповісти
Кто б сомневался. А мазохисты едут и едут...
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21.07.2020 11:53 Відповісти
 
 