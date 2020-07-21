На дев'яти пляжах Одеси вода не відповідає санітарно-мікробіологічними нормам, купатися не рекомендують

Держпродспоживслужба Одеської області рекомендує утриматися від купання на 9 пляжах міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської міськради.

"З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжах: "Лузанівка", "Молода Гвардія", "Ланжерон", "Відрада", "Дельфін", "Аркадія", 10 ст. Великого Фонтану, 13 ст. Великого Фонтану, 16 ст. Великого Фонтану", - йдеться в повідомленні.

Крім того, були проведені лабораторні дослідження морської води, проби якої відібрано 6 липня 2020 року в усіх визначених контрольних точках Одеси. За результатами досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками в усіх точках.

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