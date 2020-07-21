СOVID-19: за добу в світі померло понад 4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 613,3 тис., інфікованих - 14,8 млн

Станом на ранок 21 липня у світі зареєстрували 205 443 зараження COVID-19 за добу, понад 14,8 млн випадків інфікування коронавіруом, одужали 8,9 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 14 859 408 випадків інфікування і 613 354 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 143 834 (+ 545 за добу), хворих - 3 961 429 (+ 62 879 за добу).

На другому місці за кількістю хворих Бразилія - ​​2 121 645 інфікованих (+ 21 749 за добу) і 80 251 (+ 718 за добу) летальний випадок.

Індія посідає третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 1 154 917 осіб (+36 810 за добу), кількість смертей - 28 099 (+ 596 за добу).

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У Росії 771 486 хворих (+5 940 за добу) і 12 427 летальних випадків (+85 за добу).

Південна Африка змінила Перу на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 373 628 осіб (+9 300 за добу), кількість смертей - 5 173 (+ 140 за добу).