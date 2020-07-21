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Новини Коронавірус і карантин
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СOVID-19: за добу в світі померло понад 4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 613,3 тис., інфікованих - 14,8 млн

СOVID-19: за добу в світі померло понад 4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 613,3 тис., інфікованих - 14,8 млн

Станом на ранок 21 липня у світі зареєстрували 205 443 зараження COVID-19 за добу, понад 14,8 млн випадків інфікування коронавіруом, одужали 8,9 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 14 859 408 випадків інфікування і 613 354 смертей через коронавірус.

СOVID-19: за добу в світі померло понад 4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 613,3 тис., інфікованих - 14,8 млн 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 143 834 (+ 545 за добу), хворих - 3 961 429 (+ 62 879 за добу).

На другому місці за кількістю хворих Бразилія - ​​2 121 645 інфікованих (+ 21 749 за добу) і 80 251 (+ 718 за добу) летальний випадок.

Індія посідає третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 1 154 917 осіб (+36 810 за добу), кількість смертей - 28 099 (+ 596 за добу).

Читайте: Кількість активних хворих на COVID-19 знизилася в 11 областях України, - РНБО

У Росії 771 486 хворих (+5 940 за добу) і 12 427 летальних випадків (+85 за добу).

Південна Африка змінила Перу на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 373 628 осіб (+9 300 за добу), кількість смертей - 5 173 (+ 140 за добу).

СOVID-19: за добу в світі померло понад 4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 613,3 тис., інфікованих - 14,8 млн 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"Південна Америка змінила Перу...", а потрібно "Південна Африка змінила Перу..."
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21.07.2020 10:22 Відповісти
Пандемии нет и это очевидно, нет даже эпидемии. Она придумана и запланирована мировым правительством задолго до ее начала. Эти сатанисты морочат голову всему миру и нам, так как наша власть подчиняется мировому правительству, хотя народ ее избирал не для этого и не давал таких указаний и полномочий. Народ избирал украинскую власть для служения народу, а не кому -то со стороны. Поэтому наша власть не имеет права находится на своем месте. А теперь статистика - Швеция ( не было карантина) - инфицировано коронавирусом 0,6% от населения, умерло 0,05%. Финляндия - 0,1% инфицировано,0, 005% умерло.Норвегия -0,1% заразилось,0,004% умерло от короновируса, Белоруссия -0,4% инфицировалось, при отсутствии карантина кстати, а 0,007% умерло.Польша- 0,09% заразилось, 0,004% умерло.Украина- 0,1% заразилось, 0,003% умерло, еще учтем множество приписок, когда погибших и умерших от других заболеваний приписывали коронавирусу.Румыния 0,1% инфицировано,0, 008% умерло.Германия- 0,2% инфицировано,0,01% умерло. Италия- 0,4% заразилось,умерло 0, 05%.Великобритания -0,4% зараженных, 0,06% умерло. Эти мизерные проценты говорят о том, что пандемия и карантин - это ложь. Смертность ниже, чем от ОРВИ. Вопрос - кому это нужно? Зачем вакцинация? Зачем над людьми поиздевались? Кто за это ответит? Почему власть и медицина не озабочены действительно огромной смертностью от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, ДТП и т.д.? Что это за тоталитарный идиотизм и вредительство?
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21.07.2020 10:56 Відповісти


Пандемии нет и это очевидно, нет даже эпидемии. Она придумана и запланирована мировым правительством задолго до ее начала. Эти сатанисты....

Бачу,пора...
записати Ларису у свій "список ольгінських дурантинофілів"
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21.07.2020 14:27 Відповісти
 
 