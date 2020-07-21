Палата представників США схвалила нові санкції проти "Північного потоку-2": Мусимо зупинити ворожу стратегію впливу Путіна

Палата представників Конгресу США схвалила зміни в законодавстві, які передбачають нові санкції проти компаній, причетних до будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Палата представників, у якій більшість має Демократична партія, схвалила відповідну поправку до Закону про національну оборону, пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Отже, далі це питання мають розглянути в Сенаті, після чого зміни має підписати президент США Дональд Трамп.

"Росія намагається побудувати газогін "Північний потік-2", аби отримати надмірний контроль над нашими європейськими союзниками та їхніми джерелами енергії... Ми мусимо зупинити ворожу стратегію впливу Путіна", – заявив член Палати представників, республіканець Стів Вомак.

Росія раніше вже звинувачувала США в застосуванні санкцій як інструменту збільшення власного експорту енергоносіїв.

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Проєкт "Північний потік-2" готовий уже більш ніж на 90%. Він складається з двох паралельних газопроводів завдовжки 1230 кілометрів, що пролягають дном Балтійського моря до Європи.