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Новини
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Палата представників США схвалила нові санкції проти "Північного потоку-2": Мусимо зупинити ворожу стратегію впливу Путіна

Палата представників США схвалила нові санкції проти

Палата представників Конгресу США схвалила зміни в законодавстві, які передбачають нові санкції проти компаній, причетних до будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Палата представників, у якій більшість має Демократична партія, схвалила відповідну поправку до Закону про національну оборону, пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Отже, далі це питання мають розглянути в Сенаті, після чого зміни має підписати президент США Дональд Трамп.

"Росія намагається побудувати газогін "Північний потік-2", аби отримати надмірний контроль над нашими європейськими союзниками та їхніми джерелами енергії... Ми мусимо зупинити ворожу стратегію впливу Путіна", – заявив член Палати представників, республіканець Стів Вомак.

Росія раніше вже звинувачувала США в застосуванні санкцій як інструменту збільшення власного експорту енергоносіїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатори США внесли на розгляд резолюцію проти повернення Росії до складу G7

Проєкт "Північний потік-2" готовий уже більш ніж на 90%. Він складається з двох паралельних газопроводів завдовжки 1230 кілометрів, що пролягають дном Балтійського моря до Європи.

Автор: 

росія (65800) санкції (12032) США (23280) Північний потік (2471)


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Топ коментарі
+19
хунта одобряет
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21.07.2020 09:44
+14
США це не прнивша Європа з подвійними стандартами. Молодці американці. Давіть московську гниду!
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21.07.2020 09:53
+13
Слава США! Смерть паРаше и быкующим в ней козлорылым!
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21.07.2020 09:47
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21.07.2020 09:44 Відповісти
Палата представників США схвалила нові санкції проти "Північного потоку-2": Мусимо зупинити ворожу стратегію впливу Путіна - Цензор.НЕТ 4459
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21.07.2020 11:26 Відповісти
Слава США! Смерть паРаше и быкующим в ней козлорылым!
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21.07.2020 09:47 Відповісти
Палата представителей США одобрила новые санкции против "Северного потока-2": Должны остановить вражескую стратегию влияния Путина - Цензор.НЕТ 177
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21.07.2020 09:54 Відповісти
Палата представителей США одобрила новые санкции против "Северного потока-2": Должны остановить вражескую стратегию влияния Путина - Цензор.НЕТ 2987
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21.07.2020 09:48 Відповісти
США це не прнивша Європа з подвійними стандартами. Молодці американці. Давіть московську гниду!
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21.07.2020 09:53 Відповісти
тому Англія післала на@...р ублюдків з ЄС.
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21.07.2020 10:12 Відповісти
І шо цікаво... БАЙКИ про "подвійні стандарти ЄС" розповсюджуються переважно з фєдєрастії їхніми посіпаками=камуняками+сосіалістами+фашистами
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21.07.2020 10:40 Відповісти
Лайкати свій же пост це моветон....
П.С. До речі, ЄС своїми вчинками підтверджує "байки хведерастів"
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21.07.2020 11:55 Відповісти
І це вже неодноразово... "Гермафродит", паночку...
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21.07.2020 12:09 Відповісти
МЕНІ ТЕ ЩО Я ПИШУ ПОДОБАЄТЬСЯ! І це не заборонено правилами форуму а тобі читати опуси свої огидно?
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21.07.2020 12:51 Відповісти
Сначала самолайк, а потом волосы на ладонях начнут расти 😆
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21.07.2020 12:55 Відповісти
І на язиці...
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21.07.2020 15:48 Відповісти
Ти далі вперто підтверджуєш свій ідіотизм....
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21.07.2020 14:47 Відповісти
А баба-яга (Меркель) против санкций!
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21.07.2020 09:55 Відповісти
взялись за рашу
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21.07.2020 10:06 Відповісти
Дякуємо США. У нас війна з москалями, а санкції накладають США. А наші з маскалями торгують!
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21.07.2020 10:07 Відповісти
Путин хочет исключить Украину из транзита, чтобы уменьшить риски военного вторжения.
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21.07.2020 10:08 Відповісти
Если б не США эуропейцы нас давно б мокшанам слили!
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21.07.2020 10:08 Відповісти
ви не далекі від істини.
німеччина, австрія, франція, італія, іспанія, угорщина - їх треба знати поіменно.
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21.07.2020 10:11 Відповісти
тю, тут своё собственное население выбирает во время войны - клоуна! нах европейцам страдать из-за дебилов?
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21.07.2020 16:04 Відповісти
Отаке, вбухали мацкалі мільярди в труби і опинилися у розбитого корита.

Респект США.
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21.07.2020 10:10 Відповісти
Не торопись , торопыга. Пока не перепрыгнул.
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21.07.2020 10:33 Відповісти
та я бачу, кацап, тобі боляче.
звикай
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21.07.2020 10:38 Відповісти
та не страждай так, кацап
звикай до болю.
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21.07.2020 11:14 Відповісти
СП2 ПНХ!
Подельников людоедов - давить! Давить, *****!
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21.07.2020 10:31 Відповісти
God Bless America
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21.07.2020 10:37 Відповісти
А "та сторона" шо?
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21.07.2020 10:44 Відповісти
Потом проголосует Сенат, затем создадут комиссию по согласованию текста, в конце подпись Трампа и наконец закон "О военном бюджете" будет принят к исполнению. А реальные санкции какие, вот вопрос. Европейские компании уже вложили в трубу 8 млрд. Они вряд-ли обрадуются, да и Трамп ссориться с Меркель до кровавой драки не будет. Новость так, ни хорошая, ни плохая. И санкции будут, чтобы никто не обиделся.
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21.07.2020 10:48 Відповісти
На днях фрицы,подельники рашиста, будут кипиш подымать в ЕС о недопустимости санкций против их расейских спонсоров
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21.07.2020 11:34 Відповісти
_Это как раз хермания спонсор военной агрессии рф. И на деньги немцев людоеды оптом скупают ничтожеств - политиканов ЕС.
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21.07.2020 11:49 Відповісти
 
 