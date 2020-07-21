Палата представників США схвалила нові санкції проти "Північного потоку-2": Мусимо зупинити ворожу стратегію впливу Путіна
Палата представників Конгресу США схвалила зміни в законодавстві, які передбачають нові санкції проти компаній, причетних до будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".
Палата представників, у якій більшість має Демократична партія, схвалила відповідну поправку до Закону про національну оборону, пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Отже, далі це питання мають розглянути в Сенаті, після чого зміни має підписати президент США Дональд Трамп.
"Росія намагається побудувати газогін "Північний потік-2", аби отримати надмірний контроль над нашими європейськими союзниками та їхніми джерелами енергії... Ми мусимо зупинити ворожу стратегію впливу Путіна", – заявив член Палати представників, республіканець Стів Вомак.
Росія раніше вже звинувачувала США в застосуванні санкцій як інструменту збільшення власного експорту енергоносіїв.
Проєкт "Північний потік-2" готовий уже більш ніж на 90%. Він складається з двох паралельних газопроводів завдовжки 1230 кілометрів, що пролягають дном Балтійського моря до Європи.
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П.С. До речі, ЄС своїми вчинками підтверджує "байки хведерастів"
німеччина, австрія, франція, італія, іспанія, угорщина - їх треба знати поіменно.
Респект США.
звикай
звикай до болю.
Подельников людоедов - давить! Давить, *****!