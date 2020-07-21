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Новини Силовики
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Вночі троє невідомих підірвали на Подолі банкомат і викрали касети з грошима, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці розшукують невідомих, які вночі в Подільському районі Києва підірвали банкомат і забрали звідти касети з готівкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції м.Києва.

Сьогодні близько 01:30 до столичної поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що троє невідомих підірвали банкомат біля продуктового магазину на вулиці Виговського", - йдеться в повідомленні.

Так, поліцейські оглянули місце злочину, опитали свідків. Попередньо встановлено, що правопорушники за допомогою газо-повітряної суміші підірвали банкомат, звідти забрали касети з грошима і втекли.

Вночі троє невідомих підірвали на Подолі банкомат і викрали касети з грошима, - поліція 01

"Внаслідок вибуху пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення фасаду будівлі, сума збитків встановлюється", - додали правоохоронці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомі підірвали банкомат і викрали близько 1 млн грн на Вінниччині, - поліція

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч.5 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Вночі троє невідомих підірвали на Подолі банкомат і викрали касети з грошима, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (19618) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) банкомат (128)


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Топ коментарі
+12
еще у троих закончилась эпоха бедности. Тут походу, по другому никак не закончить ее, с такими "хозяйственниками" от Бога
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21.07.2020 09:56
+3
Когда это кончится? В домах жить опасно рядом с банками и банкоматами.Несмываемой краской нужно всё обливать при взрыве или взломе.Чтобы и в мыслях не было покуситься.
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21.07.2020 09:59
+2
грабь маладцы эту жидовскую банду приват..скоты чтоб коломойского повесили на столбе за мой долг...фейковыйбанк банда
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21.07.2020 10:06
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еще у троих закончилась эпоха бедности. Тут походу, по другому никак не закончить ее, с такими "хозяйственниками" от Бога
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21.07.2020 09:56 Відповісти
при подрыве банкомата пора предусмотреть вылет денег из кассет и разлет на прилегающих территориях...подрывники их собирать не станут...
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21.07.2020 09:58 Відповісти
Но можно подумать что более никто не станет) банку как то как соловью - украдут ли подрывники, или радостные местные жители соберут
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21.07.2020 10:09 Відповісти
Да-да , а то народ глупый ) , будут набрасывать сетку или какой экран из той же рабицы ставить ....
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21.07.2020 10:14 Відповісти
Краску-ловушку взрывать надо. Тогда точно до лампочки. Думаю переоборудуют скоро .
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21.07.2020 10:17 Відповісти
А чому поліція не поставить вимогу до банків,- щоб навколо кожного банкомату були встановлені 1-2-3 скриті відеокамери? Банки ж не бідні та й витрати незначні, Бо та "пандемія" підриву банкоматів вже починає нагадувати фільм за участю Чарлі Чапліна з малюком.... Малюк йшов попереду і бив вікна... А потім... йшов Чаплін (з листами скла за плечима) і склив вікна ,.. за окрему ж оплату постраждалих
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21.07.2020 10:51 Відповісти
Когда это кончится? В домах жить опасно рядом с банками и банкоматами.Несмываемой краской нужно всё обливать при взрыве или взломе.Чтобы и в мыслях не было покуситься.
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21.07.2020 09:59 Відповісти
кончиться, когда деньги начнут раскидывать с вертолетов (говорят, полезно для экономик)
А вы не завидуйте своим черным языком. Люди как могут, так выживают.
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21.07.2020 10:31 Відповісти
грабь маладцы эту жидовскую банду приват..скоты чтоб коломойского повесили на столбе за мой долг...фейковыйбанк банда
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21.07.2020 10:06 Відповісти
Валериана под рукой есть?
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21.07.2020 10:11 Відповісти
· - Когда мы штурмовали Муданьцзян ночью… Ба-бааах! Ба-ба-ба-бааах!! Ббааах!!!! Артподготовка началась.
- Это в Маньчжурии…
- Не знаю. Потом пошли танки… а за ними мы, пехота.
(с)
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21.07.2020 10:08 Відповісти
Не здивуюсь якщо знову представники деградованої патрульної поліції...без мусорья нічого не відбувається злочинного в цієї державі.
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21.07.2020 10:09 Відповісти
Помимо безопасности жилых помещений (и людей находящихся в них) это ситуация не вызывает сочувствие к банкам (и их владельцам)!
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21.07.2020 10:10 Відповісти
полностью безопасно, а для жилых помещений даже полезно.
поинтересуйтесь технологией.
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21.07.2020 10:54 Відповісти
ну вот... примитивно и нагло
не так как один... идиёт... обрезанной купюрой дергал)))) на 8 лет себе надергал )))
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21.07.2020 10:16 Відповісти
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества" - За подорваный банкомат!!! Зайцевой дали 10 за 6 убитых человек!!!
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21.07.2020 10:18 Відповісти
Каким местом Выговского к Подолу? Наделили градоначальники)))
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21.07.2020 10:18 Відповісти
До 2003 года и Пуща относилась у Подольскому району.
Как пояснял мне Салий - при совдепии каждый начальник хотел иметь немного центра и районы делили радиально.
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21.07.2020 10:29 Відповісти
Я помню это деление районов)
Почти в каждом районе (кроме Печерска) есть окраина города куда можно расселить дома(вблизи центра) "признанные аварийными")))
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21.07.2020 11:45 Відповісти
СЛАВА РОБІНГУДАМ !
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21.07.2020 10:33 Відповісти
Месть свидетелей строительства Петей будок оголтелому бандиту Коломойскому
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21.07.2020 10:49 Відповісти
Когда захожу в подъезд и вижу, что сосед ждёт лифт, подхожу и нажимаю кнопку. Так я показываю, что сомневаюсь в его умственных способностях.
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21.07.2020 11:03 Відповісти
Ні дня без вибуху в Кийові? Тіко верещукіна врятує.
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21.07.2020 10:54 Відповісти
Опять Аваковцы орудуют. Как на диком Западе при Рюкзаковом стало. Но ето же все равно не повод Авакова снять с должности?
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21.07.2020 11:06 Відповісти
 
 