Вночі троє невідомих підірвали на Подолі банкомат і викрали касети з грошима, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці розшукують невідомих, які вночі в Подільському районі Києва підірвали банкомат і забрали звідти касети з готівкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції м.Києва.

Сьогодні близько 01:30 до столичної поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що троє невідомих підірвали банкомат біля продуктового магазину на вулиці Виговського", - йдеться в повідомленні.

Так, поліцейські оглянули місце злочину, опитали свідків. Попередньо встановлено, що правопорушники за допомогою газо-повітряної суміші підірвали банкомат, звідти забрали касети з грошима і втекли.

"Внаслідок вибуху пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення фасаду будівлі, сума збитків встановлюється", - додали правоохоронці.

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Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч.5 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.



Фото: сайт поліції

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.