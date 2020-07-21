Вночі троє невідомих підірвали на Подолі банкомат і викрали касети з грошима, - поліція. ФОТОрепортаж
Правоохоронці розшукують невідомих, які вночі в Подільському районі Києва підірвали банкомат і забрали звідти касети з готівкою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції м.Києва.
Сьогодні близько 01:30 до столичної поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що троє невідомих підірвали банкомат біля продуктового магазину на вулиці Виговського", - йдеться в повідомленні.
Так, поліцейські оглянули місце злочину, опитали свідків. Попередньо встановлено, що правопорушники за допомогою газо-повітряної суміші підірвали банкомат, звідти забрали касети з грошима і втекли.
"Внаслідок вибуху пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення фасаду будівлі, сума збитків встановлюється", - додали правоохоронці.
Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч.5 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вы не завидуйте своим черным языком. Люди как могут, так выживают.
- Это в Маньчжурии…
- Не знаю. Потом пошли танки… а за ними мы, пехота.
(с)
поинтересуйтесь технологией.
не так как один... идиёт... обрезанной купюрой дергал)))) на 8 лет себе надергал )))
Как пояснял мне Салий - при совдепии каждый начальник хотел иметь немного центра и районы делили радиально.
Почти в каждом районе (кроме Печерска) есть окраина города куда можно расселить дома(вблизи центра) "признанные аварийными")))