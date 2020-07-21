Для в'їзду українців вже відкрито 39 країн, - Кулеба. ВIДЕО
Для українців відкрилися для в'їзду ще 13 країн. Станом на зараз таких країн вже 39.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна" про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Він пояснив, що за тиждень додалися, зокрема, Болгарія, Мальдіви, ОАЕ.
"Не в кожному випадку йдеться про абсолютно вільний в'їзд, треба керуватися рішеннями влади, тому я прошу перед в'їздом перевіряти інформацію", - сказав Кулеба.
Як повідомлялося, глава МЗС 7 липня оголосив, що для в'їзду українців в умовах пандемії відкриті 23 країни. Це, зокрема, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови. Але щоб потрапити в частину з них, необхідно отримати в'їзну візу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди.
Ласково запрашаемо до сонячного Сомали ! Райское наслаждение гарантировано.
Впрочем могли бы и сказать, что 95 стран открыли въезд для украинцев. То же брехня, зато число гармоничное. Вот и 1 доллар США скоро в гармонию с числом 95 гривен войдёт.
И "золотой паспорт" подешевел. Шото в районе 150 тысяч баксов.
Сидишь с ноутом на Барбадосе и работаешь.
- И для пьющих! (с)
И в чьей сфере влияния теперь Украина ? До
войныпандемии ею правили Ротшильды, а теперь кто ?
Туристический сезон в разгаре.
Слова подпоручика Николая Ростова, когда в него во время боя местного значения неторопливо и деловито прицелился из ружья старый опытный французский пехотинец.