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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Кулеба про катастрофу літака МАУ: Ми занадто довго чекали розшифровки чорних скриньок, Іран має пояснити, що сталося

Кулеба про катастрофу літака МАУ: Ми занадто довго чекали розшифровки чорних скриньок, Іран має пояснити, що сталося

У Міністерстві закордонних справ України звинуватили Іран у затягуванні розшифровки "чорних скриньок" після збиття українського літака. У МЗС вимагають прозорого розслідування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

Глава МЗС зазначив, що вчора було зчитування "чорних скриньок", яке пройшло успішно.

"Але, я хочу підкреслити, що незважаючи на всі пояснення Ірану, ми занадто довго чекали розшифровки "чорних скриньок", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що Україна була готова вжити екстрені заходи. У МЗС закликають до співпраці та проведення розслідування обставин збиття українського літака.

"Той, хто хоче, той бере і робить. Це стосується наших іранських партнерів", - підкреслив глава МЗС.

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За словами Кулеби скриньки були розшифровані в присутності двох українських експертів.

"Іран має пояснити, що сталося", - сказав міністр.

Вчора французькі експерти успішно завантажили дані з бортового самописця, збитого в січні над Тегераном літака МАУ PS75, і взялися за їх розшифровування.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте також: Іран відправив чорну скриньку зі збитого літака МАУ до Франції для розшифровки даних, - АР

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Іран (2062) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
с мокшанами мутили иранцы...что не ясно?
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21.07.2020 10:07
+1
Идея Кулебы понятна. Он хочет вывести на то, что сбой дала российская аппаратура ПВО, а не "оператор ошибся", как Иран рассказывает. Идея отличная, только не выполнимая от слова "совсем". Увы.
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21.07.2020 10:22
+1
Потрібно щоб всі подібні катастрофи розслідувались прозоро,а винні були встановлені і покарані!
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21.07.2020 10:32
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с мокшанами мутили иранцы...что не ясно?
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21.07.2020 10:07 Відповісти
да, скорее всего "шаманили" и если лаптеногие были "помощниками", то можно ожидать грандиозного и феерического ляпа от рукожопых (они и врать складно не умеют)!
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21.07.2020 10:33 Відповісти
Идея Кулебы понятна. Он хочет вывести на то, что сбой дала российская аппаратура ПВО, а не "оператор ошибся", как Иран рассказывает. Идея отличная, только не выполнимая от слова "совсем". Увы.
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21.07.2020 10:22 Відповісти
Это тебе таракан в ухо нашптал?

А может уважаемый порохобот раскажет как имея данные что "российская" группа диверсантов готова сбивать наши самолёты послать несколько бортрв с десантниками в Луганск? Тупость или сговор?
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21.07.2020 11:12 Відповісти
парАшенка в етом нєуінауат. Він всього-лиш Гівно-командуючий. Він не несе відповідальність ні за що. У всьому винен хєнєраліссімус з Генштабу Мужеложенко, якого Свинобарига всіма силами вберігав від кримінального переслідування. Бо якщо Муженка дасть покази і заспіває про особливості гівнокомандування, то Свинориг сяде, і надовго.
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21.07.2020 12:28 Відповісти
Потрібно щоб всі подібні катастрофи розслідувались прозоро,а винні були встановлені і покарані!
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21.07.2020 10:32 Відповісти
Не переборщите с требованиями, а то опять будет пол года плохая погода и тишина.
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21.07.2020 10:35 Відповісти
Кулеба про катастрофу літака МАУ: Ми занадто довго чекали розшифровки чорних скриньок, Іран має пояснити, що сталося - Цензор.НЕТ 6825
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21.07.2020 10:38 Відповісти
Вся гораздо проще. Персы не смогли расшифровать ящики и сбагрили в Париж.
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21.07.2020 10:39 Відповісти
Персьі хотят отделаться "малой кровью" и сєкономить на вьіплатах , поєтому международное давление на Иран не должно прекращаться , тут наш МИД прав.
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21.07.2020 11:06 Відповісти
Персы признали вину и выплаты будут в соответствии с мировой практикой, и в сроки принятые в подобных случаях. Поэтому денег будет сколько положено, ни больше не меньше. Конечно Кулеба или кто другой объяснит нам, какой он молодец и выбил намного больше миллионов.
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21.07.2020 11:21 Відповісти
Та , не Микола . Не существует суммьі возмещения "сколько положено" . На "положено", сам знаешь , что "заложено" ! Так , что будет жесткий торг с Ираном. Прецедент Ливии - подходящий. Имхо
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21.07.2020 11:41 Відповісти
Вы имеете ввиду террористический акт ливийских спецслужб. Там был вообще другой расклад.
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21.07.2020 14:28 Відповісти
Я имею в виду , что Иран , как и Ливия - спонсор терроризма , и оба - нефтяньіе єкспортерьі.
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21.07.2020 14:48 Відповісти
Иран спонсор терроризма, не официально признаны США. Спецслужбы Ливии совершили террористический акт. Ливия признала факт и ответственность своих официальных лиц. Совет безопасности ООН ввёл санкции против Ливии. Разницу ощущаете. Ливия выплатила примерно по 10 млн. $ каждому погибшему компенсацию в обмен на отмену санкций. Последний случай когда разбились 2 самолёта 737 МАХ 8. Боинг заплатил чуть больше 100 000$. Вот и компенсация за сбитый самолёт МАУ будет ближе к этой цифре пассажирам, плюс компенсация за самолёт.
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22.07.2020 10:41 Відповісти
Не нужно бьіть адвокатом страньі , которая является спонсором терроризма и против которой вводились санкции СБ ООН. Иран должен заплатить за преступление не меньше , чем Ливия. Чем больше с бородатьіх придурков содрать , тем меньше у них останется на разработку ядерного оружия , логично ?
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22.07.2020 11:25 Відповісти
Я не адвокат, а Иран не общепризнанный спонсор терроризма, и санкции вводились из-за атомного проекта. Канадский премьер Джастин Трюдо первым сообщил об https://www.bbc.com/russian/news-50040717 ошибке ( и все с ним согласились), и он же предложил отправить https://www.5.ua/ru/myr/katastrofa-samoleta-mau-triudo-zaiavyl-chto-yran-dolzhen-peredat-chernie-iashchyky-druhoi-strane-206934.html чёрные ящики во Францию . И говорю это я, лишь потому, что не стоит раскатывать губу на миллионы. Хорошо если заплатят компенсацию через года два, после катастрофы, по 150 000$, и то если договорятся без суда. Если будет судебный процесс, решение озвучат лет через пять, и сумма компенсации может быть гораздо меньше. И может получится, что канадцам, шведам, немцам, англичанам компенсируют больше чем украинцам и афганцам. Таковы международные правила и практика.
У "бородатых придурков" денег на разработку ядерного оружия останется столько, сколько. Знаете анекдот про подорожавшую водку. "Меньше пить не буду, просто вы меньше будете кушать."
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22.07.2020 12:47 Відповісти
Обтекай те , адвокат.
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22.07.2020 13:00 Відповісти
Да нет уж, слились ВЫ.
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22.07.2020 13:14 Відповісти
Эта Кулеба не знает, что произошло?
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21.07.2020 11:30 Відповісти
Иран ЗЕленому МИДу по губам поводил и разговаривает только с Францией.

Каким боком к этому всему теперь Кулебяка?
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21.07.2020 12:23 Відповісти
Главное , что украинские єкспертьі участвуют в расшифровке данньіх , вместе с французскими. А Иран отдал самописцьі , теперь его дело телячье - отвечать за преступление.
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21.07.2020 12:43 Відповісти
Все чего то ждут от этих ящиков, каких то ответов. А чего?
Все и так всем понятно. Почему Иран сбил Боинг, ящики не ответят. Просто покажут на какой высоте что отказало и в какой последовательности.
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21.07.2020 13:18 Відповісти
Поясняю: Иран банально послал Украину на@уй. Причины: тотальная некомпетентность властей, которые позволили Ирану послать власти вместе с Украиной вместе. Вот и все. В свое время было много пояснений, что власти делают не так, и какой будет результат. Результат налицо.
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21.07.2020 13:53 Відповісти
 
 