Кулеба про катастрофу літака МАУ: Ми занадто довго чекали розшифровки чорних скриньок, Іран має пояснити, що сталося

У Міністерстві закордонних справ України звинуватили Іран у затягуванні розшифровки "чорних скриньок" після збиття українського літака. У МЗС вимагають прозорого розслідування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

Глава МЗС зазначив, що вчора було зчитування "чорних скриньок", яке пройшло успішно.

"Але, я хочу підкреслити, що незважаючи на всі пояснення Ірану, ми занадто довго чекали розшифровки "чорних скриньок", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що Україна була готова вжити екстрені заходи. У МЗС закликають до співпраці та проведення розслідування обставин збиття українського літака.

"Той, хто хоче, той бере і робить. Це стосується наших іранських партнерів", - підкреслив глава МЗС.

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За словами Кулеби скриньки були розшифровані в присутності двох українських експертів.

"Іран має пояснити, що сталося", - сказав міністр.

Вчора французькі експерти успішно завантажили дані з бортового самописця, збитого в січні над Тегераном літака МАУ PS75, і взялися за їх розшифровування.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.