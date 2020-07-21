Невідомий із вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках, чути постріли. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Луцьку перекрили центральну частину міста, зокрема Театральну площу. ЗМІ та очевидці повідомляють, що чули постріли. Перед драмтеатром стоїть автобус із пошкодженими вікнами. На місці працюють кілька екіпажів поліції і вибухотехніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Волинські новини".
Керівник поліції Волині Юрій Крошко повідомив, що чоловік захопив автобус із заручниками. Ввели оперативний план "Заручник" на території області. Наразі кількість заручників невідома та чітких вимог чоловік не висловлює. Його особу встановлюють. Наразі відомо, що у нього є зброя та вибухівка.
За словами керівника поліції, чоловік опублікував у соцмережах пост з невдоволенням системою, уточнених вимог та претензій зловмисник не висуває. Поліціянти ведуть перемовини та намагаються обмежити доступ цивільних у центральну частину міста.
До мешканців та гостей міста звертаються з проханням поставитись із розумінням та заради власної безпеки не йти та не їхати у центр Луцька.
Близько 10:10 у центрі пролунала автоматна черга.
Як повідомляє поліція Волинської області на сторінці в мережі Facebook, в автобусі перебуває близько 20 осіб.
Також до операції залучили антитерористичний центр СБУ.
Видання повідомляє, що захоплений автобус Берестечко-Краснилівка. Власник цього маршруту підприємець Яцишин.
На вікнах автобуса видно сліди від пострілів.
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Тому зелох диванний ти просто ідеш нх! Зрозуміло я написав, ЗЕлох, чи повторити тобі ще раз?!
А "турботу свою" про людей, засунь собі у гузицю. Про людей мають думати професіонали, система має бути збудована і вона має працювати. А ви, ідіот, привели до влади профанів і дебілів, а тепер соплі тут розпускаєте...
https://espreso.tv/news/2020/07/21/quotz_dnem_antysystemyquot_cholovik_yakyy_zakhopyv_zaruchnykiv_u_lucku_oprylyudnyv_vymogy
Депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов сообщил в facebook, что якобы Президент Украины Петр Порошенко отдыхает на острове Бирючий.
Напомним, что указанный остров расположен в Азовском море рядом с Геническом.
На нем находится Азово-Сивашский национальный природный парк.
Также отметим, что на острове Бирючий есть президентская резиденция, на которой любил отдыхать второй Президент Украины Леонид Кучма
От шыкаладной шушары на Бирючем у тебя глазик не дергался? Плохо подготовмлся, садись, два!
Тепер у Авакова не буде іншого виходу як пакувать всіх незадоволених владою як терористів.
Думаю, всеж москальські спецоперацію
Скоріше за все, його деякий час тому переправили з рф або Білорусі. Якщо його візьмуть живим - це підтвердиться протягом кількох годин. Інша справа, чи захочуть його залишати живим
Ждут...
варіант з мостами став банальним..
знайшли банальний автобус
Стрим с Луцка
Але без сумніву одне - зараз всі почнуть на свою користь перекручувати: будуть і наслідки правління кривавого бариги, будь крики про негідника собакова, будуть розмови про не професійне та шкідливе керуваня краіною зелених зрадників.
Суцільний негатив буде, а що трапилось ніколи не дізнаємось
А там уж политическая воля....
1. проплатили и не мало росияне для дестабилизации в Украине, что комплексно ложится на недавние слова кадырки в адрес осла и сегодняшнюю же взрывчатку в Киеве...Кроме того, не случайно думаю это происходит в Луцке, городе граничащем с Белорусью в которой полно росийских войск и откуда не ждут военного удара - прощупывают работу военных и антитеррора возможно...чтоб потом своих моторыл заслать как в Славянск в свое время.
2. аваков делает спектакль перез ослом насколько он "справляется с тяжелой ситуацией".
и то и то очень вероятно. что конкретно - не знаю