Невідомий із вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках, чути постріли. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Луцьку перекрили центральну частину міста, зокрема Театральну площу. ЗМІ та очевидці повідомляють, що чули постріли. Перед драмтеатром стоїть автобус із пошкодженими вікнами. На місці працюють кілька екіпажів поліції і вибухотехніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Волинські новини".

Керівник поліції Волині Юрій Крошко повідомив, що чоловік захопив автобус із заручниками. Ввели оперативний план "Заручник" на території області. Наразі кількість заручників невідома та чітких вимог чоловік не висловлює. Його особу встановлюють. Наразі відомо, що у нього є зброя та вибухівка.

За словами керівника поліції, чоловік опублікував у соцмережах пост з невдоволенням системою, уточнених вимог та претензій зловмисник не висуває. Поліціянти ведуть перемовини та намагаються обмежити доступ цивільних у центральну частину міста.



До мешканців та гостей міста звертаються з проханням поставитись із розумінням та заради власної безпеки не йти та не їхати у центр Луцька.



Близько 10:10 у центрі пролунала автоматна черга.

Як повідомляє поліція Волинської області на сторінці в мережі Facebook, в автобусі перебуває близько 20 осіб.

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Також до операції залучили антитерористичний центр СБУ.

Видання повідомляє, що захоплений автобус Берестечко-Краснилівка. Власник цього маршруту підприємець Яцишин.

На вікнах автобуса видно сліди від пострілів.















