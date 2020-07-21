Зустріч Зеленського і Путіна в Криму можлива лише за однієї умови: на церемонії підняття на півострові українського прапора, - Кулеба
Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним лише в разі деокупації Росією півострова.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу у відповідь на запитання про чутки щодо можливої зустрічі на адмінмежі тощо.
"Зустріч Зеленського і Путіна в Криму можлива, але лише за однієї умови: що вона відбудеться на церемонії підняття в Криму українського прапора і зняття російського", - сказав він.
"Поки цього немає, будь-яка їхня зустріч чи то в Криму, чи то на адмінмежі Херсонської області - нонсенс", - додав Кулеба.
Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що відсутність води в окупованому Криму - це наслідок дій Російської Федерації як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність, і Україна не буде подавати воду на півострів до його деокупації.
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Уверена, что вероятность нового этапа прямой военной агрессии России против нас - нулевая. Думаю, что Путин будет пугать этим Зеленского (хоть со встречей, хоть без), думаю даже, что возможна некоторая (небольшая и без открытой поддержки) эскалация со стороны донбасских лимитрофов, но стороны России напрямую - нет.
Конечно, Путину сейчас была бы выгодна смена повестки внутри России, была бы выгода война против Украины, как средство взлета рейтинга, как это было шесть лет назад, но у него уже есть опыт 2014, и есть понимание, что новый груз санкций переломит спину.
Более того, новые санкции за расширение агрессии будут несопоставимы с уже имеющимися. Не из-за Украины, конечно, а из-за того, что нарастающий кризис в мировой экономике будет заставлять игроков жестко рвать доли рынка у других. И Россия для этого - удобная цель.
Ну и фактор выборов в США. Новая агрессия заставит Трампа, поигрывающего пока гонку, подымать на знамя противостояние агрессии и ужесточать, ужесточать, ужесточать. Под непрерывный вой демократов, что санкций мало, надо еще, еще, еще.
В общем нет, не будет никакого масштабного вторжения. Ни сейчас, ни в августе-сентябре. Но вот такой же уверенности, что украинская власть не обосрется от запугиваний и не сдаст на ровном месте страну, у меня, увы, нет."
зіц-Зєлупі краще було б "пойті по дєлу".
ется в шота непонятное и останется только "встречавКрыму"............ никаких встреч через 10
лет Крым стане тем чем он был в начале 50-х главное водичку туда не давать.
«Часть из них готовится к отколу от Украины - не вызывает никакого сомнения. Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать. А другая часть готовится одержать реванш в Киеве», - сказал Саакашвили.
Могу подкинуть идеи таких тем:
Невозможность встречи в Крыму Трампа и ... (можно перечислять всех глав государств).
И при этом Путлер должен стать на колени и молить о пощаде! Тогда можно встретиться