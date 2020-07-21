Зустріч Зеленського і Путіна в Криму можлива лише за однієї умови: на церемонії підняття на півострові українського прапора, - Кулеба

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним лише в разі деокупації Росією півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу у відповідь на запитання про чутки щодо можливої ​​зустрічі на адмінмежі тощо.

"Зустріч Зеленського і Путіна в Криму можлива, але лише за однієї умови: що вона відбудеться на церемонії підняття в Криму українського прапора і зняття російського", - сказав він.

"Поки цього немає, будь-яка їхня зустріч чи то в Криму, чи то на адмінмежі Херсонської області - нонсенс", - додав Кулеба.

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Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що відсутність води в окупованому Криму - це наслідок дій Російської Федерації як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність, і Україна не буде подавати воду на півострів до його деокупації.