За добу в Києві виявлено 73 випадки COVID-19, серед інфікованих вісім дітей і троє медиків, - Кличко
Кількість мешканців Києва, у яких виявили коронавірус, збільшилася ще на 73 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.
За його словами, на сьогодні в столиці вже 7034 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.
Так, захворіли: 27 жінок віком від 19 до 68 років; 38 чоловіків віком від 18 до 60 років; 5 дівчаток від 2 до 7 років і 3 хлопчики від 4 до 8 років.
Захворіли зокрема і троє медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 3 пацієнтів.
Одужали за минулу добу 68 киян. Загалом коронавірус перемогли 2455 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Голосіївському, Дарницькому та у Шевченківському районах - по 10 випадків у кожному.
"Будьте обережними, не нехтуйте правилами. Бережіть себе!" - додав Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
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Взято вот https://support.google.com/websearch/answer/9814707?p=cvd19_statistics&hl=ru-UA&visit_id=637309095476870233-3165848259&rd=1 отсюда