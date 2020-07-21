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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві виявлено 73 випадки COVID-19, серед інфікованих вісім дітей і троє медиків, - Кличко

Кількість мешканців Києва, у яких виявили коронавірус, збільшилася ще на 73 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 7034 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

Так, захворіли: 27 жінок віком від 19 до 68 років; 38 чоловіків віком від 18 до 60 років; 5 дівчаток від 2 до 7 років і 3 хлопчики від 4 до 8 років.

Захворіли зокрема і троє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 3 пацієнтів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 673 нові випадки COVID-19, померли 20 осіб, загалом - 60 166 випадків. ІНФОГРАФІКА

Одужали за минулу добу 68 киян. Загалом коронавірус перемогли 2455 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Голосіївському, Дарницькому та у Шевченківському районах - по 10 випадків у кожному.

"Будьте обережними, не нехтуйте правилами. Бережіть себе!" - додав Кличко.

За добу в Києві виявлено 73 випадки COVID-19, серед інфікованих вісім дітей і троє медиків, - Кличко 01

За добу в Києві виявлено 73 випадки COVID-19, серед інфікованих вісім дітей і троє медиків, - Кличко 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19618) Кличко Віталій (3524) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Коронавирусная инфекция в мировом масштабе. Статистика - Швеция ( не было карантина) - инфицировано коронавирусом 0,6% от населения, умерло 0,05%. Финляндия - 0,1% инфицировано,0, 005% умерло.Норвегия -0,1% заразилось,0,004% умерло от короновируса, Белоруссия -0,4% инфицировалось, при отсутствии карантина кстати, а 0,007% умерло.Польша- 0,09% заразилось, 0,004% умерло.Украина- 0,1% заразилось, 0,003% умерло, еще учтем множество приписок, когда погибших и умерших от других заболеваний приписывали коронавирусу.Румыния 0,1% инфицировано,0, 008% умерло.Германия- 0,2% инфицировано,0,01% умерло. Италия- 0,4% заразилось,умерло 0, 05%.Великобритания -0,4% зараженных, 0,06% умерло. Эти мизерные проценты говорят о том, что пандемия - это ложь, карантин - издевательство. Смертность ниже, чем от ОРВИ. Вопрос - кому это нужно? Зачем вакцинация? Зачем над людьми поиздевались? Кто за это ответит? Почему власть и медицина не озабочены действительно огромной смертностью от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, ДТП и т.д.? Что это за тоталитарный идиотизм и вредительство?
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21.07.2020 11:11 Відповісти
Я Вам скажу так - бацька всех победил (гуглим. статистику заболеваемости в Белоруси)
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21.07.2020 11:20 Відповісти
Зачем гуглить, если я вам тут привела свежую статистику по ЕС, Бераруси и Украине?
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21.07.2020 11:57 Відповісти
За добу в Києві виявлено 73 випадки COVID-19, серед інфікованих вісім дітей і троє медиків, - Кличко - Цензор.НЕТ 6868
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21.07.2020 11:24 Відповісти
ООООЧЕНЬ АВТОРИТЕТНЫЕ ИСТЧНИКИ

Взято вот https://support.google.com/websearch/answer/9814707?p=cvd19_statistics&hl=ru-UA&visit_id=637309095476870233-3165848259&rd=1 отсюда

За сутки в Киеве выявлено 73 случая COVID-19, среди инфицированных восемь детей и трое медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 1740
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21.07.2020 11:19 Відповісти
 
 