За добу в ЗСУ шість нових випадків COVID-19, хворіють 140 військовослужбовців, - Командування Медсил

Станом на 10 ранку 21 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 140 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, всього за час пандемії одужали - 524 людини, летальних випадків - 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 374 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби - 136 осіб.

За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

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З них в установах охорони здоров'я перебуває 3 людини (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - один військовослужбовець, Броварська ЦРЛ - один працівник ЗСУ). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування. У Київській міській лікарні №4 перебуває один працівник ЗСУ - стан важкий.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 3 людини (Київська область - 1 військовослужбовець і 2 працівники ЗСУ). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.