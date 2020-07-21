"ЄС" вимагає від Зеленського і нардепів утриматися від скликання позачергової сесії Ради для ревізії мовного закону

"Європейська Солідарність" звернулася з вимогою зупинити скликання позачергового засідання парламенту, метою якого, на думку політсили, є перегляд мовного законодавства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"П’ята колона" не полишає спроб розпочати фронтальну атаку на засадничий державотворчий закон про українську мову. Минулого тижня тисячі людей на вулиці і ефективні дії фракції "Європейська Солідарність" у сесійній залі спонукали владу відмовитися від розгляду змін до закону про мову. Але планів своїх "п’ята колона" не зреклася і має намір протягнути це питання на позачергову сесію.

Зробити це можна лише за ініціативи Президента або 150 народних депутатів.

Президент Зеленський неодноразово робив заяви про необхідність перегляду закону про мову. Це хибна, помилкова і небезпечна позиція. Її ще не пізно виправити.

Очевидним є конфлікт інтересів, бо сама модель бізнесу Зеленського передбачає виробництво російськомовного шоу- та кінопродукту з поширенням на ринку Російської Федерації.

Але головне не це. Генеральний штаб наступу на мову розташований у Кремлі. Там ніяк не можуть змиритися з існуванням українського народу, Української держави і української мови. Президент і Верховний Головнокомандувач не може йти в їхньому фарватері.

Тому "Європейська Солідарність" вимагає від Зеленського зайняти державницьку позицію і не ініціювати винесення цього питання на позачергову сесію.

"Європейська Солідарність" звертається до всіх народних депутатів, насамперед із фракції "Слуга народу", із наполегливим закликом не підписуватися під зверненням щодо позачергової сесії, де в порядку денному був би перегляд мовного законодавства.

У цьому питанні ми зобов’язані залишити у повній ізоляції промосковську ОПЗЖ.

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"Європейська Солідарність" попереджає про масові акції протесту у разі, якщо влада таки піде на поводу в реваншистських проросійських сил і допустить позачергову сесію з мовного питання.

Перегляд закону про українську мову – це червона лінія. Порушення її призведе до істотного загострення суспільно-політичної ситуації, відповідальність за яке цілком і повністю ляже на монобільшість і особисто на Володимира Зеленського.