"ЄС" вимагає від Зеленського і нардепів утриматися від скликання позачергової сесії Ради для ревізії мовного закону
"Європейська Солідарність" звернулася з вимогою зупинити скликання позачергового засідання парламенту, метою якого, на думку політсили, є перегляд мовного законодавства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"П’ята колона" не полишає спроб розпочати фронтальну атаку на засадничий державотворчий закон про українську мову. Минулого тижня тисячі людей на вулиці і ефективні дії фракції "Європейська Солідарність" у сесійній залі спонукали владу відмовитися від розгляду змін до закону про мову. Але планів своїх "п’ята колона" не зреклася і має намір протягнути це питання на позачергову сесію.
Зробити це можна лише за ініціативи Президента або 150 народних депутатів.
Президент Зеленський неодноразово робив заяви про необхідність перегляду закону про мову. Це хибна, помилкова і небезпечна позиція. Її ще не пізно виправити.
Очевидним є конфлікт інтересів, бо сама модель бізнесу Зеленського передбачає виробництво російськомовного шоу- та кінопродукту з поширенням на ринку Російської Федерації.
Але головне не це. Генеральний штаб наступу на мову розташований у Кремлі. Там ніяк не можуть змиритися з існуванням українського народу, Української держави і української мови. Президент і Верховний Головнокомандувач не може йти в їхньому фарватері.
Тому "Європейська Солідарність" вимагає від Зеленського зайняти державницьку позицію і не ініціювати винесення цього питання на позачергову сесію.
"Європейська Солідарність" звертається до всіх народних депутатів, насамперед із фракції "Слуга народу", із наполегливим закликом не підписуватися під зверненням щодо позачергової сесії, де в порядку денному був би перегляд мовного законодавства.
У цьому питанні ми зобов’язані залишити у повній ізоляції промосковську ОПЗЖ.
"Європейська Солідарність" попереджає про масові акції протесту у разі, якщо влада таки піде на поводу в реваншистських проросійських сил і допустить позачергову сесію з мовного питання.
Перегляд закону про українську мову – це червона лінія. Порушення її призведе до істотного загострення суспільно-політичної ситуації, відповідальність за яке цілком і повністю ляже на монобільшість і особисто на Володимира Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
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1 год · Військовим обравшим для себе командувачем те зелене чмо, ганьба! Ви довбодятли! Бачити в приціл, як росія знищує нас, бачити як вона цього дурня підтримувала на виборах і проголосувати за нього, вам всрало в голову, то ваш діагноз. Всрало тезою "Аби не Порошенко", всрало тією ж росією яка когті сама собі рвала, аби Порошенка прибрать. Стати по одну барикаду з ворогом то діагноз тупоголового ідіота. Голосувати треба ПРОТИ російських обранців. Завжди! Без виключень.
Росія не могла б одразу поставити Бойка. То надто російська кандидатура на момент 2019 року. Тому потрібна прокладка вовка зеленський. Дурачок, що боїться путіна і медведчука, а значить робитиме що скажуть. Морально-психологічну готовність до російського ставленика цей лох забезпечить своєю лояльністю до пропагандиських телеканалів і пресуватиме проукраїнські ЗМІ. За кілька років пропаганди, росія набере в Україні для свого Бойка потрібні відсотки. І вовку викинуть як презерватив порваний. І то б нічого, та керування цим недоліком переживуть не всі. Сранокомандувач, що кидає на полі бою свого бійця з наглою брехньою вам в очі що в нього все під контролем. То ваше обличчя. Ваше! Це ж ви дебіли Шарія дивитесь? Мало вам! Ви і є дно! Бо завжди знайдете гірший варіант ніж був. У вас нюх природній х¥йню обирати. Я впевнена, що ви вже визначились з наступним харошим парнєм. Бо тупі особини, коли хтось гине поруч, думають, що з ними такого не трапиться і продовжують їсти інформаційне гавно.»
"В Генпрокуратуре изменили подозрение Лукаш
Бывшему министру юстиции Елене Лукаш инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебный подлог.
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18 октября, 2019 11.35
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Лей брехню на Порошенко и Слуги тебя простят...
Для тупых перевожу смысл....автору сказанного плевать на мораль, он всегда там где больше можно заработать....
Отак краще
І як, норм ?
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Кожен українець може оцінити як змінилося його життя за рік, та зрозуміти "кого зробили". Економіка країни впала, а корупція, свавілля силовиків, політичні переслідування зросли, реформування армії зупинено.