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"ЄС" вимагає від Зеленського і нардепів утриматися від скликання позачергової сесії Ради для ревізії мовного закону

"Європейська Солідарність" звернулася з вимогою зупинити скликання позачергового засідання парламенту, метою якого, на думку політсили, є перегляд мовного законодавства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"П’ята колона" не полишає спроб розпочати фронтальну атаку на засадничий державотворчий закон про українську мову. Минулого тижня тисячі людей на вулиці і ефективні дії фракції "Європейська Солідарність" у сесійній залі спонукали владу відмовитися від розгляду змін до закону про мову. Але планів своїх "п’ята колона" не зреклася і має намір протягнути це питання на позачергову сесію.

Зробити це можна лише за ініціативи Президента або 150 народних депутатів.

Президент Зеленський неодноразово робив заяви про необхідність перегляду закону про мову. Це хибна, помилкова і небезпечна позиція. Її ще не пізно виправити.

Очевидним є конфлікт інтересів, бо сама модель бізнесу Зеленського передбачає виробництво російськомовного шоу- та кінопродукту з поширенням на ринку Російської Федерації.

Але головне не це. Генеральний штаб наступу на мову розташований у Кремлі. Там ніяк не можуть змиритися з існуванням українського народу, Української держави і української мови. Президент і Верховний Головнокомандувач не може йти в їхньому фарватері.

Тому "Європейська Солідарність" вимагає від Зеленського зайняти державницьку позицію і не ініціювати винесення цього питання на позачергову сесію.

"Європейська Солідарність" звертається до всіх народних депутатів, насамперед із фракції "Слуга народу", із наполегливим закликом не підписуватися під зверненням щодо позачергової сесії, де в порядку денному був би перегляд мовного законодавства.

У цьому питанні ми зобов’язані залишити у повній ізоляції промосковську ОПЗЖ.

Також дивіться: Законопроєкт Бужанського про мову не виноситиметься на завтрашнє позачергове засідання Ради, - Разумков. ВIДЕО

"Європейська Солідарність" попереджає про масові акції протесту у разі, якщо влада таки піде на поводу в реваншистських проросійських сил і допустить позачергову сесію з мовного питання.

Перегляд закону про українську мову – це червона лінія. Порушення її призведе до істотного загострення суспільно-політичної ситуації, відповідальність за яке цілком і повністю ляже на монобільшість і особисто на Володимира Зеленського.

Автор: 

ВР (15021) українська мова (836) позачергове засідання (223) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
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1 год · Військовим обравшим для себе командувачем те зелене чмо, ганьба! Ви довбодятли! Бачити в приціл, як росія знищує нас, бачити як вона цього дурня підтримувала на виборах і проголосувати за нього, вам всрало в голову, то ваш діагноз. Всрало тезою "Аби не Порошенко", всрало тією ж росією яка когті сама собі рвала, аби Порошенка прибрать. Стати по одну барикаду з ворогом то діагноз тупоголового ідіота. Голосувати треба ПРОТИ російських обранців. Завжди! Без виключень.

Росія не могла б одразу поставити Бойка. То надто російська кандидатура на момент 2019 року. Тому потрібна прокладка вовка зеленський. Дурачок, що боїться путіна і медведчука, а значить робитиме що скажуть. Морально-психологічну готовність до російського ставленика цей лох забезпечить своєю лояльністю до пропагандиських телеканалів і пресуватиме проукраїнські ЗМІ. За кілька років пропаганди, росія набере в Україні для свого Бойка потрібні відсотки. І вовку викинуть як презерватив порваний. І то б нічого, та керування цим недоліком переживуть не всі. Сранокомандувач, що кидає на полі бою свого бійця з наглою брехньою вам в очі що в нього все під контролем. То ваше обличчя. Ваше! Це ж ви дебіли Шарія дивитесь? Мало вам! Ви і є дно! Бо завжди знайдете гірший варіант ніж був. У вас нюх природній х¥йню обирати. Я впевнена, що ви вже визначились з наступним харошим парнєм. Бо тупі особини, коли хтось гине поруч, думають, що з ними такого не трапиться і продовжують їсти інформаційне гавно.»
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21.07.2020 11:36
+24
"ЕС" требует от Зеленского и нардепов воздержаться от созыва внеочередной сессии Рады для ревизии языкового закона - Цензор.НЕТ 2884
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21.07.2020 11:29
+19
Не знати мову народа, на землі якого ти знаходишся, може лише -гість, окупант чи ідіот !!))
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21.07.2020 11:33
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"ЕС" требует от Зеленского и нардепов воздержаться от созыва внеочередной сессии Рады для ревизии языкового закона - Цензор.НЕТ 2884
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21.07.2020 11:29 Відповісти
А де наші націонал патріотичні організації типу "Свобода" чи так званий "Правий сектор" чи "Азов" чи взагалі суспільство? Чи як команди ахметов з коломойським не дають, то і рухів ніяких не має. Так? Помінявся вітер і флюгери повернулися в іншу сторону.
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21.07.2020 12:19 Відповісти
"ЕС" требует от Зеленского и нардепов воздержаться от созыва внеочередной сессии Рады для ревизии языкового закона - Цензор.НЕТ 8547
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21.07.2020 11:29 Відповісти
«https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__[0]=AZW8pKeAf6kw_H_LGylhf4CUtyH41Nk4ACntyfLchFSOmmV3HHrostsO9yx_DPDgzZmV0TjzIRSZkZpIfvpUEqWJ1ZWr61OH2PPuUztDeptxesjuNXpftfmAF8RK_qf1KyM&__tn__=-UC%2CP-R Маруся Звіробій

1 год · Військовим обравшим для себе командувачем те зелене чмо, ганьба! Ви довбодятли! Бачити в приціл, як росія знищує нас, бачити як вона цього дурня підтримувала на виборах і проголосувати за нього, вам всрало в голову, то ваш діагноз. Всрало тезою "Аби не Порошенко", всрало тією ж росією яка когті сама собі рвала, аби Порошенка прибрать. Стати по одну барикаду з ворогом то діагноз тупоголового ідіота. Голосувати треба ПРОТИ російських обранців. Завжди! Без виключень.

Росія не могла б одразу поставити Бойка. То надто російська кандидатура на момент 2019 року. Тому потрібна прокладка вовка зеленський. Дурачок, що боїться путіна і медведчука, а значить робитиме що скажуть. Морально-психологічну готовність до російського ставленика цей лох забезпечить своєю лояльністю до пропагандиських телеканалів і пресуватиме проукраїнські ЗМІ. За кілька років пропаганди, росія набере в Україні для свого Бойка потрібні відсотки. І вовку викинуть як презерватив порваний. І то б нічого, та керування цим недоліком переживуть не всі. Сранокомандувач, що кидає на полі бою свого бійця з наглою брехньою вам в очі що в нього все під контролем. То ваше обличчя. Ваше! Це ж ви дебіли Шарія дивитесь? Мало вам! Ви і є дно! Бо завжди знайдете гірший варіант ніж був. У вас нюх природній х¥йню обирати. Я впевнена, що ви вже визначились з наступним харошим парнєм. Бо тупі особини, коли хтось гине поруч, думають, що з ними такого не трапиться і продовжують їсти інформаційне гавно.»
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21.07.2020 11:36 Відповісти
Мурка жги!https://strana.ua/news/210972-pojavilos-video-kak-poroshenko-zashchishchal-prava-russkojazychnoho-naroda-v-2014-hodu.html Порошенко даст рошенку!
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21.07.2020 13:01 Відповісти
При легализации проституции во главе с Третяковой всех депутатских сосен отправить в публичные дома на отработку!!!!
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21.07.2020 12:15 Відповісти
Не знати мову народа, на землі якого ти знаходишся, може лише -гість, окупант чи ідіот !!))
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21.07.2020 11:33 Відповісти
Згідний,тільки не Петро-його Мішик під ГБР варнякав ізіком-нехай спочатку його навчить.https://www.obozrevatel.com/society/*******-ukrainskij-no-****-poroshenko-obyasnil-pochemu-razgovarivaet-na-russkom.htm
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21.07.2020 12:15 Відповісти
Мій батько ,понад 50 років прожив в Україні, але мову не опанував , то що мені теж припинити спілкуватись українською !!!)))
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21.07.2020 12:45 Відповісти
это уже после того, как брата убил, или до?
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21.07.2020 11:36 Відповісти
Чтоб ты так попиарился лаптеногое мудило под проксей.
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21.07.2020 11:50 Відповісти
ти з циганського табору села Баркасово?Майже земляк-я запорожець.
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21.07.2020 12:09 Відповісти
А в мене жинка народилась на Н.Хортиці, а теща була з Бєлєнького !!))
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21.07.2020 12:15 Відповісти
Хто їх туди посадив ?Hе Порох -один із засновників ПР?
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21.07.2020 13:13 Відповісти
https://censor.net/user/457704, брехло, он даже в нарезках говорит, что не надо спешить заниматься языковым законом.

"В Генпрокуратуре изменили подозрение Лукаш

Бывшему министру юстиции Елене Лукаш инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебный подлог.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке
18 октября, 2019 11.35
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/v-genprokurature-izmenili-podozrenie-lukash-1356542.html "

Лей брехню на Порошенко и Слуги тебя простят...
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21.07.2020 11:41 Відповісти
Це той Гардон,що за Януковича агітував?
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21.07.2020 11:51 Відповісти
https://censor.net/user/457704, зеб, какой музыкальный тебя ресурс удовлетворит, чтобы процитировать то-же самое про Лукаш?
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21.07.2020 12:35 Відповісти
Порохоспамеры.https://www.youtube.com/watch?v=ML_KUWDBEQo Вот вам музон.
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21.07.2020 12:58 Відповісти
І навіщо Медведчук його,цього Порошенко, в свою партію запросив?
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21.07.2020 11:57 Відповісти
5-а колона 5-го на 5-му каналі не допустить кого?https://ukranews.com/news/641725-v-2014-godu-poroshenko-prizyval-zashhishhat-prava-russkoyazychnyh-ukraintsev Свого боса Петю на захисті мови?
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21.07.2020 13:02 Відповісти
Благодаря зелекторату, ОПЗЖ всё чаще имеет монобольшинство в Раде...
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21.07.2020 11:35 Відповісти
"Я тоже дома говорю на русском"(с)

Для тупых перевожу смысл....автору сказанного плевать на мораль, он всегда там где больше можно заработать....
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21.07.2020 11:45 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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21.07.2020 12:34 Відповісти
*"ЕС" **** Зеленского*
Отак краще
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21.07.2020 11:37 Відповісти
Річниця як зробили себе ще раз.
І як, норм ?

***
Кожен українець може оцінити як змінилося його життя за рік, та зрозуміти "кого зробили". Економіка країни впала, а корупція, свавілля силовиків, політичні переслідування зросли, реформування армії зупинено.

"ЄС" вимагає від Зеленського і нардепів утриматися від скликання позачергової сесії Ради для ревізії мовного закону - Цензор.НЕТ 1966
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21.07.2020 11:39 Відповісти
Вот так ныне, как и предыдущие столетия, загранка всё чего-то требует от Украины и строит державу по-полной.
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21.07.2020 11:40 Відповісти
Яке закордоння та що вимогає??))
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21.07.2020 11:42 Відповісти
Де в коментуємої статті є про закордоння ??))
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21.07.2020 11:55 Відповісти
Що? https://informator.press/pryzab-l-poroshenko-pryz-val-zashchyshchat-prava-russkoiaz-chnoho-naselenyia-v-2014-hodu-y-hovoryl-o-referendume-vydeo/ Невже все так запущено в памяті пЕСа?
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21.07.2020 13:17 Відповісти
На осінніх виборах голосуйте лише за патріотів України! Всім іншим: чемодан-вокзал-росія.
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21.07.2020 11:41 Відповісти
Навіть за тих, кому держава потрібна для особистого збагачення
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21.07.2020 11:55 Відповісти
Битому не спится?
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21.07.2020 11:50 Відповісти
Якщо спати, то "небиті" мову про...ть.
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21.07.2020 12:02 Відповісти
Если какой-то закон противоречит Конституции Украины, то он реально должен быть отменён.
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21.07.2020 12:07 Відповісти
Треба ворогів України знищувать,а не держати в ВР.
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21.07.2020 12:07 Відповісти
Требовать=приказывать. Есть ли полномочия у ПЕСа отдавать приказы?
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21.07.2020 12:25 Відповісти
Не порівнюй незрівнянне!! Вимогати та наказувати , це геть різні речі !!!Ти можеш вимогати дотримання власних прав, наприклад в ментів, а наказувати зась , не спроможен !!))
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21.07.2020 12:39 Відповісти
Цьому кацапобидлу немає, що робити, як тільки вчепитися до мови.
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21.07.2020 14:42 Відповісти
"ЄС" вимагає від Зеленського і нардепів утриматися від скликання позачергової сесії Ради для ревізії мовного закону - Цензор.НЕТ 9325
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22.07.2020 01:25 Відповісти
 
 