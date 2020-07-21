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Новини Захоплення заручників у Луцьку
18 022 39

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой", - Геращенко

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як

Чоловік, який захопив сьогодні автобус із заручниками в Луцьку, сам подзвонив в поліцію. Зараз із ним ведуться переговори.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

Заступник міністра зазначив, що правоохоронці роблять все необхідне для того, щоб ця кризова ситуація завершилася звільненням заручників.

"Пріоритетом є діалог з особою, яка захопила заручників. Особа, яка захопила заручників, зателефонувала о 9:25 в поліцію, представилася ім'ям Максим Плохой. У мережі "Інтернет" за авторством Максим Плохой є книга "Філософія Злочинця", де описано перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя", - розповів Геращенко.

Також дивіться: Невідомий із вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках, чути постріли, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Мене 15 років виправляють, але я не виправився, а скоріше навпаки - я ще більше став тим, ким я є. Чому? Тому, що я справляюся з самим собою і тому не виправляюся іншими. Тому, що я не продаю себе страхам. Мене можна вбити, але це не виправить. Я - це завжди я, бо - я можу. Я можу, тому що є лише одне, чого я не можу - не бути Злочинцем. Я можу, тому що вирішую все сам і живу по- своєму. Я можу, тому що я Один. І я не боюся. Злочинець - це глибина і не може не бути ним той, у кого вона є. Обличчя Бога - в дзеркалі ... ", - процитував Геращенко типовий уривок з цієї книги.

У автора книги також є сторінка в російській соцмережі ВК. Там він філософствує на різні теми, а багатоз опублікованих думок, як своїх, так і чужих, мають радикальний характер.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як Максим Плохой, - Геращенко 01

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як Максим Плохой, - Геращенко 02
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як Максим Плохой, - Геращенко 03
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як Максим Плохой, - Геращенко 04

За словами Геращенка, злочинець заявив, що він озброєний, а автобус замінований.

До Луцька для координації дій терміново вилетів Міністр МВС Арсен Аваков.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Автор: 

захоплення (220) Луцьк (419) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+19
Причиной появляния "Плохих Максимов", есть только "Плохие Арсены", коотрые саботировали создание полиции, а за гос деньги создали ЧВК "Нацiональна Мусарня Iменi Арсена Вавакова"
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21.07.2020 11:41
+17
Он просто хочет Особый статус автобуса. Отправьте к нему на переговоры Ермака и Сивохо и дайте что он хочет и еще поцелуйте в сраку.
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21.07.2020 11:43
+9
Сивуху нельзя, он все запасы хавки в автобусе сожрет а потом обоссытся. Хотя, может, как раз так и надо. Выкурить террориста Сивухой.
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21.07.2020 11:52
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антоха...иди копать картоху...
зараз навидумує свої теоріїї (потім по декілько раз начне переписувати), базікало...
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21.07.2020 11:40 Відповісти
инвестор в СЭС, которого лишили ранее принятых тарифов?
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21.07.2020 11:41 Відповісти
Причиной появляния "Плохих Максимов", есть только "Плохие Арсены", коотрые саботировали создание полиции, а за гос деньги создали ЧВК "Нацiональна Мусарня Iменi Арсена Вавакова"
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21.07.2020 11:41 Відповісти
а на закусон выбрали придурковатого рояльного чебурашку....
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21.07.2020 11:44 Відповісти
не дали петеньке бумажек набросать, да??))
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21.07.2020 13:20 Відповісти
Да при чем тут Сабаков? Человеку просто надоела существующая система, как и всем нам. Просто человек решил действовать. Я его не одобряю, но и не осуждаю.
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21.07.2020 11:55 Відповісти
Его лечить надо, а не восхищаться. Впрочем как и тебя
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21.07.2020 12:47 Відповісти
То, что меня лечить надо- не вызывает сомнений. Но где я им восхищался?
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21.07.2020 13:33 Відповісти
Шо ти , бть, несешь, рузге свиня?
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21.07.2020 13:03 Відповісти
мда...
https://knigogid.ru/books/5175-filosofiya-prestupnika/toread Максим Плохой "ФИЛОСОФИЯ ПРЕСТУПНИКА" АПОЛОГИЯ СВОБОДЫ АНТИСИСТЕМА
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21.07.2020 11:42 Відповісти
Твиттер террориста
https://twitter.com/7PDb0Rq5Ojl0dWb Здесь
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21.07.2020 11:43 Відповісти
Он просто хочет Особый статус автобуса. Отправьте к нему на переговоры Ермака и Сивохо и дайте что он хочет и еще поцелуйте в сраку.
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21.07.2020 11:43 Відповісти
Сивуху нельзя, он все запасы хавки в автобусе сожрет а потом обоссытся. Хотя, может, как раз так и надо. Выкурить террориста Сивухой.
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21.07.2020 11:52 Відповісти
То, шо Максим нехороший и так было понятно.
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21.07.2020 11:44 Відповісти
Адепт рюсскаго міра, москалі намагаються затьмарити події в Хабаровську.
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21.07.2020 11:44 Відповісти
Я ж кажу, Аваков все парішає)
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21.07.2020 11:44 Відповісти
меняйте заложников на Авакова
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21.07.2020 11:45 Відповісти
и бочку спирта))
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21.07.2020 13:21 Відповісти
жалко Чела - понятное дело что у него личностная трагедия, НО безвинных людей в автобусе где возможно женщины и дети еще жальче...
Так что если по быстрому и мирно не получается освободить заложников, то пристрелите этого Максима Плохого...
По другому никак...
Аминь...
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21.07.2020 11:47 Відповісти
Там в твиттере у него как то подозрительно написано " Еще, моя смерть, взрывам не помеха". Так что - замочить, то его, конечно, не помешает, но не бахнет ли, вот в чем вопрос?
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21.07.2020 11:51 Відповісти
ХЗ, много примерно таких случаев было на моей памяти и обычно со смертью террориста все и заканчивалось - без взрывов...
шахиды в Сирии и Ираке это другая история...
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21.07.2020 11:56 Відповісти
Как бы - да, но уверен, на 90 % - будут перестраховываться
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21.07.2020 12:27 Відповісти
Это если он террорист - одиночка. А если северные"братья" ему подмогли, то результат неизвестен. Поэтому лучше перестраховаться.
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21.07.2020 12:50 Відповісти
у цього обдобаного кацапоідіота клепки не хватить зробити бомбу з таймером
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21.07.2020 12:50 Відповісти
До речі, він русскаязичний - у Луцьку кацапомовних майже нема. Переселенець? Чи ватнік із родини совкових воєнних?
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21.07.2020 11:47 Відповісти
чергова пабєда авакова не за горами
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21.07.2020 11:47 Відповісти
скорей всего, будет в Марьину Рощу пробиваться, там затеряться легко.
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21.07.2020 11:48 Відповісти
мені одному здаеться що це комедія?? Комедія бядського зеленого цірку щоб відволікти увагу від більш важливого....Наприклад ненадання допомоги нашему раненому воїну який помер на нейтральці не дочекавшись
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21.07.2020 11:49 Відповісти
тяжело тебе жить наверное, кругом одни заговоры.
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21.07.2020 11:53 Відповісти
одному
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21.07.2020 13:24 Відповісти
Глупец! Надо было представиться как BAD MAX! Это намного круче!
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21.07.2020 11:49 Відповісти
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой", - Геращенко - Цензор.НЕТ 8112
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21.07.2020 11:53 Відповісти
Либо зебил обиделся на своего клоуна. Либо спектакль авакяна.
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21.07.2020 11:49 Відповісти
А антоша не хоче очолити групу захвату? Хоча ні,це ж не тарілку вилизувати...
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21.07.2020 12:11 Відповісти
Разом із Арсенчиком тишком заломлять терориста. Кращого спецназа і непотрібно.
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21.07.2020 12:13 Відповісти
какой диалог? надо просто поменять всех аваковских мусоров на одного снайпера.
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21.07.2020 12:58 Відповісти
ну, надеюсь в этот раз будут писдить, в независимости от того, из какого цвета пластилина у него слеплена "бомба", это уже серьёзно
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21.07.2020 13:26 Відповісти
шизофреник.
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22.07.2020 04:54 Відповісти
 
 