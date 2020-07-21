Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой", - Геращенко

Чоловік, який захопив сьогодні автобус із заручниками в Луцьку, сам подзвонив в поліцію. Зараз із ним ведуться переговори.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

Заступник міністра зазначив, що правоохоронці роблять все необхідне для того, щоб ця кризова ситуація завершилася звільненням заручників.

"Пріоритетом є діалог з особою, яка захопила заручників. Особа, яка захопила заручників, зателефонувала о 9:25 в поліцію, представилася ім'ям Максим Плохой. У мережі "Інтернет" за авторством Максим Плохой є книга "Філософія Злочинця", де описано перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя", - розповів Геращенко.

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"Мене 15 років виправляють, але я не виправився, а скоріше навпаки - я ще більше став тим, ким я є. Чому? Тому, що я справляюся з самим собою і тому не виправляюся іншими. Тому, що я не продаю себе страхам. Мене можна вбити, але це не виправить. Я - це завжди я, бо - я можу. Я можу, тому що є лише одне, чого я не можу - не бути Злочинцем. Я можу, тому що вирішую все сам і живу по- своєму. Я можу, тому що я Один. І я не боюся. Злочинець - це глибина і не може не бути ним той, у кого вона є. Обличчя Бога - в дзеркалі ... ", - процитував Геращенко типовий уривок з цієї книги.

У автора книги також є сторінка в російській соцмережі ВК. Там він філософствує на різні теми, а багатоз опублікованих думок, як своїх, так і чужих, мають радикальний характер.







За словами Геращенка, злочинець заявив, що він озброєний, а автобус замінований.

До Луцька для координації дій терміново вилетів Міністр МВС Арсен Аваков.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.