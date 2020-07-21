Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із захопленням автобуса невідомим озброєним чоловіком у Луцьку.
Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Було чутно постріли, автобус пошкоджено. Наразі введено поліцейську операцію "Заручник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Тримаю перебіг подій під особистим контролем", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам подзвонив у поліцію і представився як "Максим Плохой".
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самой шмаркле - некогда, пиар, видосики, личный контроль качества айкосов и сосен...
А "главнокомандующий" вместо того чтобы заниматься ВСУ и внешней политикой занят открытием дорог и освобождением автобуса с заложниками.
Замяукали котята:
"Надоело нам мяукать!
Мы хотим, как поросята,
Хрюкать!"
А за ними и утята:
"Не желаем больше крякать!
Мы хотим, как лягушата,
Квакать!"
Свинки замяукали:
Мяу, мяу!
Кошечки захрюкали:
Хрю, хрю, хрю!
....
Кончилось тем что придурки подожгли море и ХЗ чем кончилось, если бы не "левая" бабочка которая во всей этой чухне не участвовала
Тепер у влади не буде іншого виходу як пакувать всіх незадоволених владою як терористів.
Все мудаки на ютуб,записывать видосики
Все мудаки на ютуб,записывать видосикиОдин це регулярно робить...
Нагадування про Оманські зустрічі?
Может он, а может Мендель, а может секретарша рангом пониже.
С президентом Швейцарии он собирается встречаться или отменит встречу из-за "теракта"?
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Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга посетит Украину 20-23 июля.
"Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене"Ⓒ
Ключевое - "переговоры глав государств в формате с глазу на глаз"
Так понимаю, чумная бубочка враскоряку зависла на "вилах"?
С одной стороны путинская бородая тёлка от имени пахана грозится "папочкой" с видеоматериалами, с другой - из Швейцарии привезут не менее увесистую "папочку" со счетами?
Или её, как нейтральную фигуру, отрядили "прервать" отпуск бубона, удержав от опрометчивых встреч "где-то посередине"?
а жо ж ты, Тоха, его по айпи не вычислил???)))
кем делается?
Как делается?
На кого возложена ответственность?
Ну а после... сделалось или не сделалось... он же не при делах. Он же не сказал :»Я делаю и я сделаю»? Нет..... просто кем-то, где-то что-то делается... Ну а держу под контролем... это вообще не о чем. Я держал, а оно не сделалось, я же этого не делал...
Не прощу тобі падло ніколи зради своїх військовослужбовців.
Лучше ответь, мразь неукраинская (ну, Вы поняли)
- почему наш раненный воин 4 дня умирал на нейтральной полосе??????
зеленский не лох, у него кремляди в кураторах ....