Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із захопленням автобуса невідомим озброєним чоловіком у Луцьку.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Було чутно постріли, автобус пошкоджено. Наразі введено поліцейську операцію "Заручник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Тримаю перебіг подій під особистим контролем", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам подзвонив у поліцію і представився як "Максим Плохой".