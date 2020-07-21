Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає від високопосадовців заявити, що вони "терористи в законі". ВIДЕО
Чоловік, який захопив автобус із пасажирами, опублікував свої вимоги у Твіттері.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Волинські новини".
Зокрема, він привітав всіх з днем антисистеми і заявив, що "держава - це перший терорист".
Він вимагає, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони - терористи в законі.
"Правда з вуст 24-х врятує життя сотень", - написав він.
Також він заявив, що ще одна вибухівка захована в іншому людному місці Луцька.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам подзвонив у поліцію і представився як "Максим Плохой".
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А тюрьме был бы в особом почете...
Если так, то за данный инцидент лично ответственны Степанов и Ляшко, это их работа - обеспечить неотложную психиатрическую помощь населению, а также наблюдение и диспансеризацию граждан, находяшихся на учете в псих-диспансере.
Повторю еще раз: ответственны лично Степанов и Ляшко.
понятно почему..... там охрана там грохнут не спрашивая фамилий и убеждений.........
А чел этот, на минуточку, уже ранее был судим за незаконное использование "взрывчатых веществ", и деревянный от самой макушки и по пояс - как минимум...
2. опять же этот псих устроил "шоу" для народа, по заказу этого самого "государства", дабы показать решительность и эффективность "первого" после государственного "******" по 4-х дневному спасению раненого бойца, и психа этого обязательно "страхуют" пару сотрудников СБУ в салоне автобуса...
И что-то мне подсказывает, что второй вариант более правдоподобен.
Цель: показать официальную власть в Украине слабой а государство не состоявшимся.
кацап.
Так закрийте кордони з підорашкою, даунбацам і кримам.
коли і де будуть "тєракт на дубровкє" влаштовувати?...
а гражданам вменяемым короткоствол низзя.
Ну оччень показательно.