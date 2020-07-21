Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає від високопосадовців заявити, що вони "терористи в законі". ВIДЕО

Чоловік, який захопив автобус із пасажирами, опублікував свої вимоги у Твіттері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Волинські новини".

Зокрема, він привітав всіх з днем ​​антисистеми і заявив, що "держава - це перший терорист".

Він вимагає, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони - терористи в законі.

"Правда з вуст 24-х врятує життя сотень", - написав він.

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Також він заявив, що ще одна вибухівка захована в іншому людному місці Луцька.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам подзвонив у поліцію і представився як "Максим Плохой".