Герой скандальних плівок Вовк звинуватив у всьому "іноземних агентів": "На замовлення іноземних держав намагаються захопити судову владу"
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк заявляє, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Група іноземних агентів і їхніх пособників на замовлення іноземних держав намагається захопити судову гілку влади і через неї контролювати президента, країну, позбавити її суверенітету. Для цього і використовуються такі інститути, як НАБУ. Ситуація з ОАСК - частина цієї схеми, реалізацію якої не можна допустити", - написав герой прослушки Національного антикорупційного бюро.
Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.
Варто зазначити, що троє з притягнутих до відповідальності вже вдруге отримують підозру в скоєнні незаконних дій. Йдеться, серед іншого, про голову ОАСК, його заступника та судді цього ж суду, зазначають в НАБУ.
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ОНТАНТА і іниє іноагєнти питаюцца захватіть власть тчк
Дємони сувєрєнітєта лішают тчк
Сіли нєравни зпт но ми будєм отстрєлівацца до послєднєго патрона тчк
Запісям нє вєріть тчк
Оні вирвани ізкантєкста тчк
НАБУ параша зпт пабєда будєт наша тчк
Про ампіріалзьм і огентов госдепа.
Прям из клуба "портнов и друзья зеленского".
100%.
приблизительно итак звучит:сел я жопой на ежа виноваты в этом США
Судебная система в таком виде и есть ОПГ уничтожающая страну а он политические заказы
Короче, - от все дозволенности у этого Вовка реально поехала крыша...
Как он работал в очистке?
Вопрос...
Наглючий, даже не скрывает, что он власть. Читай Конституцию. Ст. 5. Народ - источник власти. Тебя кто избирал? А поэтому, как не вертись, а ты служишь тому, кто тебе под ж* кресло пододвинул, в конечном итоге - олигархату. Ты будешь тогда властью, когда тебя будут избирать. Ты можешь быть плохим, хорошим, зеком или честью общества, но тебя изберут, а значит смогут и отозвать. В Украине, пока, несовершенно законодательство в этом плане и надо время. А до этого ты - шавка, и до тех пор, пока ты тявкаешь, ты их устраиваешь. Попробуешь показать зубы - тут же появятся агенты иностранные.
по заказу других государств, чи всеж таки, ТОЙ стороньі?
Нє?
Вона вже пропускає 5G.
Схоже, Павлусь, про всяк випадок, уже і зараз починає "косити під дурника". Щоб не посадили.
А може, йому і косити не треба?
😎
Сорос хочет отобрать нашу пенсию в 60 долларов.
Гейтс хочет чипировать и управлять через 5g.
ЕС хочет разрушить АвтоЗАЗ, чтобы он не конкурировал с автопроизводителями ЕС.
МВФ хочет насильно впихнуть денег, заставить их разворовать, а потом забрать землю и вывезти ее себе на дачу.
Это не Вовк в Луцке автобус захватил?
Что дурантин то делает, все с катушек едут.
Ввк, кому нужно захватывать в Украине "седбную власть", когда вы судей то на работу найти не можете.
https://censor.net/news/3206072/sudya_s_rivnenschiny_jukovskaya_vstrevojena_ideeyi_saakashvili_pozvat_v_ukrainu_sudeyiinostrantsev_stanem
Невже повірять? Тут усе за принципом ". Чим грандіозніше брехня, тим легше їй готові повірити".
А, власне, чому б ні. Ті 73%, що блазня президентом обрали можуть усе.