Герой скандальних плівок Вовк звинуватив у всьому "іноземних агентів": "На замовлення іноземних держав намагаються захопити судову владу"

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк заявляє, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Група іноземних агентів і їхніх пособників на замовлення іноземних держав намагається захопити судову гілку влади і через неї контролювати президента, країну, позбавити її суверенітету. Для цього і використовуються такі інститути, як НАБУ. Ситуація з ОАСК - частина цієї схеми, реалізацію якої не можна допустити", - написав герой прослушки Національного антикорупційного бюро.

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Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

Варто зазначити, що троє з притягнутих до відповідальності вже вдруге отримують підозру в скоєнні незаконних дій. Йдеться, серед іншого, про голову ОАСК, його заступника та судді цього ж суду, зазначають в НАБУ.

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