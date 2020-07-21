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Герой скандальних плівок Вовк звинуватив у всьому "іноземних агентів": "На замовлення іноземних держав намагаються захопити судову владу"

Герой скандальних плівок Вовк звинуватив у всьому

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк заявляє, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Група іноземних агентів і їхніх пособників на замовлення іноземних держав намагається захопити судову гілку влади і через неї контролювати президента, країну, позбавити її суверенітету. Для цього і використовуються такі інститути, як НАБУ. Ситуація з ОАСК - частина цієї схеми, реалізацію якої не можна допустити", - написав герой прослушки Національного антикорупційного бюро.

Також читайте: Справа щодо зловживань в ОАСК нарешті перейшла під контроль НАБУ, - Ситник

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

Варто зазначити, що троє з притягнутих до відповідальності вже вдруге отримують підозру в скоєнні незаконних дій. Йдеться, серед іншого, про голову ОАСК, його заступника та судді цього ж суду, зазначають в НАБУ.

Читайте також: Глава ОАСК Вовк обговорює із колегами закриття кордонів після виборів 2019-го: Якби вони знали, за якими процесами ми стоїмо, вони б о#уїли. ВIДЕО

Герой скандальних плівок Вовк звинуватив у всьому іноземних агентів: На замовлення іноземних держав намагаються захопити судову владу 01

Автор: 

НАБУ (5085) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+42
російською мовою пише нам "український" суддя Вовк.
Про ампіріалзьм і огентов госдепа.
Прям из клуба "портнов и друзья зеленского".
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21.07.2020 11:57
+34
Вовку личить клітчата ковдра.
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21.07.2020 11:55
+31
какой бред

приблизительно итак звучит:сел я жопой на ежа виноваты в этом США
Судебная система в таком виде и есть ОПГ уничтожающая страну а он политические заказы
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21.07.2020 11:57
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Вовку личить клітчата ковдра.
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21.07.2020 11:55 Відповісти
Герой скандальних плівок Вовк звинуватив у всьому "іноземних агентів": "На замовлення іноземних держав намагаються захопити судову владу" - Цензор.НЕТ 4361
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21.07.2020 12:02 Відповісти
Це ваша медична картка?))
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21.07.2020 12:07 Відповісти
це картка судді вовка
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21.07.2020 12:10 Відповісти
а что еще ожидать от любимчика потроха.
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21.07.2020 12:27 Відповісти
https://censor.net/ua/user/90623. Вовк по тупості рівнозначний х**лоботам.
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21.07.2020 12:31 Відповісти
З фантазією у нього туго.
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21.07.2020 12:29 Відповісти
это варнякает дефективный про ЕВГЕЕВ ой ж дебельное убогое полено...
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21.07.2020 12:47 Відповісти
"Иностранцы пытаются захватить судебную власть" ?! Образно говоря, если "шведы или датчане", то я только "ЗА" !!! Местные "ВОЛКИ" даже в судебных мантиях - "КРЫСЫ", пришедшие в судебную власть набивать карманы!
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21.07.2020 13:59 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25339620.html Пішу вам із горящєго танка тчк

ОНТАНТА і іниє іноагєнти питаюцца захватіть власть тчк
Дємони сувєрєнітєта лішают тчк
Сіли нєравни зпт но ми будєм отстрєлівацца до послєднєго патрона тчк
Запісям нє вєріть тчк
Оні вирвани ізкантєкста тчк
НАБУ параша зпт пабєда будєт наша тчк
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21.07.2020 18:18 Відповісти
російською мовою пише нам "український" суддя Вовк.
Про ампіріалзьм і огентов госдепа.
Прям из клуба "портнов и друзья зеленского".
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21.07.2020 11:57 Відповісти
Глядач «Скотов», і поцціновувач Шарія.
100%.
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21.07.2020 12:16 Відповісти
какой бред

приблизительно итак звучит:сел я жопой на ежа виноваты в этом США
Судебная система в таком виде и есть ОПГ уничтожающая страну а он политические заказы
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21.07.2020 11:57 Відповісти
ну так він же цими поняттями і сприймає світ: для нього це реально захват, бо він так само її захватив.
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21.07.2020 12:35 Відповісти
Жаль, в 2014г. упустили момент...
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21.07.2020 11:57 Відповісти
А может быть Господь отложил этот момент? Ну, что бы дать немного времени им исправиться.
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21.07.2020 11:59 Відповісти
Не було достатньо сил. Першочергово було зупинити війська Россіі.
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21.07.2020 12:09 Відповісти
Да нет уважаемый...не упустили, а сознательно просрали. Турчинов и "инкогнито" сделали всё что бы система осталась.
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21.07.2020 13:04 Відповісти
Зараз в тренді звинувачувати масонів, Сороса і комітет 300. За цією шнягою можна схоронити своє гниле нутро, яке роз"їдпє країну з середини. Ці малороські гниди срашніші за вошей "іностранних агентів".
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21.07.2020 11:57 Відповісти
це ти про падліка вовка... воно Ж навіть і не слов'янин...
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21.07.2020 12:35 Відповісти
Вот мне интересно, что будет с чиновниками, судьями, опзжистами, слугами и прочими голосящими колясочниками, ежели (а скорее всего таки да) 25% вменяемого населения страны третий раз встанет на дыбы? Неужели и в третий раз их не осияет божья справедливость и народная "любовь"?
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21.07.2020 11:58 Відповісти
Реформований бульдозеристом суддя- терорист.
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21.07.2020 11:58 Відповісти
При шоколадном оно сидело тихо тихо. И язык свой в своей ж.. держало. А вот при ЗЕ, расцвело.
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21.07.2020 12:00 Відповісти
А чому воно там сиділо? Так от якщо бульдозериста влаштовувало то тепер не треба й гавкати.
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21.07.2020 12:16 Відповісти
Риторика до боле напоминающая слуг урода, им тоже мифические "соросята" мешают жить.
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21.07.2020 11:59 Відповісти
не хватает добавить что нибудь про японских шпионов как в 1937-х годах...
Короче, - от все дозволенности у этого Вовка реально поехала крыша...
Как он работал в очистке?
Вопрос...
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21.07.2020 12:00 Відповісти
так то воно так... АЛЕ те що пілсудський співпрацював з японською розвідкою за для відновлення державності Польши - ФАКт медичний
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21.07.2020 12:37 Відповісти
це як у кацвпів-скрізь мурЛЮканські шпигуни
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21.07.2020 12:02 Відповісти
точно, так и было)
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21.07.2020 12:02 Відповісти
Нехай ще рептилоїдів з планети Нібіру згадає. Без них тут явно не обійшлося. Ну і масони. Куди ж без них...
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21.07.2020 12:05 Відповісти
Ну да, ты власть.
Наглючий, даже не скрывает, что он власть. Читай Конституцию. Ст. 5. Народ - источник власти. Тебя кто избирал? А поэтому, как не вертись, а ты служишь тому, кто тебе под ж* кресло пододвинул, в конечном итоге - олигархату. Ты будешь тогда властью, когда тебя будут избирать. Ты можешь быть плохим, хорошим, зеком или честью общества, но тебя изберут, а значит смогут и отозвать. В Украине, пока, несовершенно законодательство в этом плане и надо время. А до этого ты - шавка, и до тех пор, пока ты тявкаешь, ты их устраиваешь. Попробуешь показать зубы - тут же появятся агенты иностранные.
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21.07.2020 12:05 Відповісти
Герой скандальних плівок Вовк звинуватив у всьому "іноземних агентів": "На замовлення іноземних держав намагаються захопити судову владу" - Цензор.НЕТ 4287
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21.07.2020 12:05 Відповісти
Волка жалко, а вот шакала из ОАСКа, не мешало бы и уничтожить.
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21.07.2020 12:36 Відповісти
«Председатель Окружного административного суда Киева Вовк заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.Источник: https://censor.net/n3209269»

по заказу других государств, чи всеж таки, ТОЙ стороньі?
Нє?
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21.07.2020 12:07 Відповісти
Помнится в 12 году в Харькове обезглавили всю семью судей во втором поколении( бляха-муха, прям "рабочая династия" ). Ау, исполнители, приглашаем тоже самое повторить с семьей этого прохвоста.
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21.07.2020 12:08 Відповісти
Он воно як! Ну, тепер ясно! )))
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21.07.2020 12:09 Відповісти
та ще з 20:00, 21.04.2019, було ясно.
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21.07.2020 12:10 Відповісти
без ордена Тампильеров не обошлось,инфа 100%
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21.07.2020 12:10 Відповісти
Лихо сюжетик закручивается.А ведь логично наглядови рады,сорсята,земля, банки, трудовй кодекс,распродажа, ОВГЗ,ковид по заказу, И ответить то нечего.
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21.07.2020 12:11 Відповісти
Поміняй свою шапочку з фольги.
Вона вже пропускає 5G.
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21.07.2020 12:19 Відповісти
Якщо сам суддя!!! звинувачує "іноземних агентів" у тому що "чесного" суддю хочуть посунути з посади, то хотілось би і докази побачити, а не лише "розділити його думки".
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21.07.2020 12:12 Відповісти
блин,бороться оно будет...этот дятел должен бороться с сокамерниками за необоссаный матрас на шконку..
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21.07.2020 12:21 Відповісти
Вовчик почав гавкати на кремлівську мафію в Україні....але чомусь називає її по іншому...не бійся наш любий судяка,тобі ще в цій країні красти-неперекрасти(гребти)українські люди добрі та наївні-все прощають...ато баБАНДЕРИ-БАНДЕРИ... а вам все ***** і не страшно.
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21.07.2020 12:21 Відповісти
Редкая мразь.
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21.07.2020 12:23 Відповісти
Распространённая. Особенно чем выше - тем такого дерьма больше!
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21.07.2020 12:31 Відповісти
Угу. Іноземні агенти. А може то були зелені марсіани плямистої зовнішності?
Схоже, Павлусь, про всяк випадок, уже і зараз починає "косити під дурника". Щоб не посадили.
А може, йому і косити не треба?
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21.07.2020 12:24 Відповісти
Что делать, украинская администрация удивительно продажная.
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21.07.2020 12:27 Відповісти
Так этот пассивный ***** еще и имбецил, тут поможет только полная изоляция со смирительной рубашкой.
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21.07.2020 12:27 Відповісти
Он хоть бы уточнил, нас пытается захватить нормальная страна или какие-то гондоны?
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21.07.2020 12:29 Відповісти
"Там шпионки с крепким телом. Ты их в дверь, они в окно..."
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21.07.2020 12:31 Відповісти
падліку вовку час на дурку збиратися і мацу сушити
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21.07.2020 12:32 Відповісти
Не, енто рептилоиды захватили...

😎
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21.07.2020 12:33 Відповісти
Цю паскуду потрібно знищити..., фізично.
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21.07.2020 12:34 Відповісти
с конфискацией..
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21.07.2020 12:39 Відповісти
точно.
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21.07.2020 13:07 Відповісти
"агенты по заказу других государств" - где то я этот бред уже слышал.А,точно,сатанинско-кацапские террористы постоянно такие перлы выдают.Вскрылся Вовк...
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21.07.2020 12:36 Відповісти
Судоова система України вже захоплена іноземною державою, це Російська Орда, і Вовк один з її агентів.
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21.07.2020 12:38 Відповісти
Я даже знаю, примерно, кто нас хочет захватить ))).
Сорос хочет отобрать нашу пенсию в 60 долларов.
Гейтс хочет чипировать и управлять через 5g.
ЕС хочет разрушить АвтоЗАЗ, чтобы он не конкурировал с автопроизводителями ЕС.
МВФ хочет насильно впихнуть денег, заставить их разворовать, а потом забрать землю и вывезти ее себе на дачу.
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21.07.2020 12:45 Відповісти
Раніше місцевих божевільних чули лише на вулицях, а зараз для них є інтернет.
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21.07.2020 12:52 Відповісти
похоже таки надо делать приписку "сарказм"
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21.07.2020 13:06 Відповісти
Для багатьох чиновників іноземна держава це Україна.
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21.07.2020 12:52 Відповісти
Кто то пытается захватить судебную власть? Та она уже давно захвачена проходимцами, которые называют себя судьями: И создавшими свое государство внутри Украины! Которым уже давно место в Желтых Водах с лопатами!
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21.07.2020 12:57 Відповісти
Англичанка гадит Сватам скотов ответ на все готов.
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21.07.2020 13:08 Відповісти
"Герой скандальных пленок Вовк обвинил во всем "иностранных агентов": "По заказу иностранных государств пытаются захватить судебную власть""

Это не Вовк в Луцке автобус захватил?
Что дурантин то делает, все с катушек едут.

Ввк, кому нужно захватывать в Украине "седбную власть", когда вы судей то на работу найти не можете.
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21.07.2020 13:11 Відповісти
Наші правоохоронні органи ні на що не здатні, даже злочинця вовка спіймали за допомогою іноземних агентів, за його словами.
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21.07.2020 13:15 Відповісти
Вовк завали хлебало.Эта изжёванная и выплюнутая тема колонизации Украины,капиталистическими империалистами, взятая вами в последнее время в оборот не прокатит.И коллеге своей Жуковской тоже можешь советовать,хлебало завалить.Походу поймали хайп в судейском корпусе.И строчат по методичке

https://censor.net/news/3206072/sudya_s_rivnenschiny_jukovskaya_vstrevojena_ideeyi_saakashvili_pozvat_v_ukrainu_sudeyiinostrantsev_stanem

Герой скандальних плівок Вовк звинуватив у всьому "іноземних агентів": "На замовлення іноземних держав намагаються захопити судову владу" - Цензор.НЕТ 5062
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21.07.2020 13:23 Відповісти
что делает вор при шухере?! правильно, он сразу орет: "держи вора!" чтобы отвлечь от себя внимание. так и этот красавец придумывает что угодно, лишь бы свою ж...пу сберечь
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21.07.2020 13:27 Відповісти
Коли Україна позбуддется олігархів і їхніх суддів? ,які розкрадають Україну, а вовчі судди треба розпустити.
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21.07.2020 16:14 Відповісти
Это недоразумение должно давать показания, а не квакать в соцсетях...наверняка зеля уже раз 20 звонил Авакову и Бенедиктовой, чтоб его посадить... неужели нет?
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21.07.2020 18:30 Відповісти
Напевно, смаженим запахло. "Вже не вперше іноземні консультанти нав'язують Україні «реформи» й не вперше в результаті цих «реформ» виграють певні кола за кордоном, а не українські громадяни".
Невже повірять? Тут усе за принципом ". Чим грандіозніше брехня, тим легше їй готові повірити".
А, власне, чому б ні. Ті 73%, що блазня президентом обрали можуть усе.
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21.07.2020 21:52 Відповісти
 
 