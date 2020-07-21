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Роботою Зеленського задоволені 37% українців, Разумкова - 25%, Шмигаля - 16%, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Роботою Зеленського задоволені 37% українців, Разумкова - 25%, Шмигаля - 16%, - опитування групи

37% українців задоволені діяльністю Володимира Зеленського на посаді президента. При цьому 59% респондентів дають протилежні оцінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, серед очільників держави опитані відносно краще оцінюють роботу Президента Зеленського (37% опитаних задоволені діяльністю Глави держави, 59% – дають протилежні оцінки). Роботою голови Верховної Ради Разумкова задоволені 25%, не задоволені – 57%. Діяльністю Прем’єр-міністра Шмигаля задоволені лише 16%, не задоволені – 65% опитаних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За чинної влади були позитивні сплески і говорити про втрату довіри до Ради поки рано, - Разумков

Роботою Зеленського задоволені 37% українців, Разумкова - 25%, Шмигаля - 16%, - опитування групи Рейтинг 01
Роботою Зеленського задоволені 37% українців, Разумкова - 25%, Шмигаля - 16%, - опитування групи Рейтинг 02

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 16-17 липня 2020 р.

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) опитування (1961) рейтинг (1663) Разумков Дмитро (1528) Шмигаль Денис (4631)


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Топ коментарі
+41
Работой Зеленского довольны 37% украинцев, Разумкова - 25%, Шмыгаля - 16%, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1108
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21.07.2020 12:20
+33
Это вранье. Не может в Украине быть столько дебилов и ватников.
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21.07.2020 12:21
+28
Работой Зеленского довольны 37% украинцев, Разумкова - 25%, Шмыгаля - 16%, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2094
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21.07.2020 12:20
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Работой Зеленского довольны 37% украинцев, Разумкова - 25%, Шмыгаля - 16%, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1108
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21.07.2020 12:20 Відповісти
Это вранье. Не может в Украине быть столько дебилов и ватников.
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21.07.2020 12:21 Відповісти
роботою Петра було задоволено 8% тих, хто прийшов на вибори, і то десь зголосів було 5 % вкрадено.. так шо не все так погано
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21.07.2020 12:23 Відповісти
А их и нет столько. В Украине только 26% дебилов и ватников, а остальные 73% нормальные - по результатам 21 апреля 2019 г. Гы.
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21.07.2020 12:25 Відповісти
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21.07.2020 13:05 Відповісти
Так й не багато їх- десь близько 8 відсотків!
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21.07.2020 12:37 Відповісти
Може.
73%.
Доведено результатами виборів президента весною 2019 року
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21.07.2020 12:44 Відповісти
гебелльсята -холуи купленные-перекупленные ,докажите
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21.07.2020 12:57 Відповісти
Работой Зеленского довольны 37% украинцев, Разумкова - 25%, Шмыгаля - 16%, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2094
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21.07.2020 12:20 Відповісти
А идиотам легче станет,если они эти яйца увидят.
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21.07.2020 12:23 Відповісти
А ти випадково не за зеленського голосував?
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21.07.2020 12:25 Відповісти
А шо было за кого-то ещё голосовать?

За СН не голосовал, моя совесть чиста.
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21.07.2020 13:48 Відповісти
Напевне. Використають їх, як фетиш. 😊
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21.07.2020 12:39 Відповісти
Просмотр яиц - прерогатива Шмендель.
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21.07.2020 12:42 Відповісти
ЗЕ скинул в личку свои яйца!
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21.07.2020 12:27 Відповісти
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21.07.2020 12:44 Відповісти
«пасечников балаболов»,
Ото як у них від Ющенка підгорає
Свиноросси аж запінюються, коли чують про Ющенка.
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21.07.2020 12:47 Відповісти
акцент не на цьому...
Кожен україномовний, в тій чи іншій мірі, стикався із кацапським сказом від мови...
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21.07.2020 13:19 Відповісти
37% безнадежных кретинов, ИЛИ тех кого устраивает уничтожение Украины..
или тех и других..
Вообщем наше будущее мрачное и полное боли...
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21.07.2020 12:21 Відповісти
Перепис розумово відсталих відбувся. На сьогодні їх 37%
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21.07.2020 12:23 Відповісти
Він відбувся вже давно- спочатку їх було 54 відсотка, але за пʼять років потужних перемог їх кількість скоротилась до 8 відсотків!
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21.07.2020 12:39 Відповісти
Мене поправляти не потрібно, я все вірно написав.
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21.07.2020 12:44 Відповісти
73-37. 73 відсотки подивитись у дзеркало? 😊
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21.07.2020 12:40 Відповісти
Але тенденція. За рік половина довбо... "жилающіх радікальних ізмінєній" зменшилась в 2 рази. Чи надовго? (питання риторичне)
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21.07.2020 13:00 Відповісти
На рахунок нашого майбутнього - впевнений, що воно у наших з Вами руках. На рахунок майбутнього тих 37 відсотків - воно аюпри всіх розкладах безрадісне. Чи залишиться Бубочка, чи ні, їм все одно нічого не світить. 😊
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21.07.2020 12:37 Відповісти
Много еще в Украине неадекватных дебилов....
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21.07.2020 12:21 Відповісти
А их с 73-х меньше не стало, они так и остались дебилами. Просто сегодня бОльшая их часть ощутила свой дебилизм на своей жопе. Обычные рефлексы.
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21.07.2020 12:45 Відповісти
Не переводятся Лохи на земле украинской.
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21.07.2020 12:21 Відповісти
Эти 37 процентов зебилов наверное особо упоротые...как можно быть довольным тем...чего нет...причем нет совсем...
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21.07.2020 12:21 Відповісти
Роботою Зеленського задоволені 37% українців, Разумкова - 25%, Шмигаля - 16%, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1202
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21.07.2020 12:25 Відповісти
Та кто же захочет чтобы в него плевки летели, тухлые яйца с гнилыми помидорами и пустые бутылки?
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21.07.2020 12:28 Відповісти
У ЗЕ нет столько денег да и надобности, что бы проплачивать такие показухи как это делает хряк-мародер. Да и кто верит в искренность митингов проплаченных Потрошенко?
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21.07.2020 12:38 Відповісти
таблиці форматувала якась офісна корабєльная сосна...
або дуб....
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21.07.2020 12:22 Відповісти
Или пихта...
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21.07.2020 12:22 Відповісти
тут авторство у https://censor.net/ua/user/420666 до чорноротої Верещучки...
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21.07.2020 13:23 Відповісти
20% обещаний выполнил, а 37% уже и довольны, на что же мы и дальше расчитываем?
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21.07.2020 12:22 Відповісти
Какие 20 процентов?? Откуда??
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21.07.2020 12:24 Відповісти
Еще раз: ищи сам, у нищих слуг нет.
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21.07.2020 15:05 Відповісти
20 х 5 = 100
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21.07.2020 12:25 Відповісти
Это курс доллара или процент инфляции???
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21.07.2020 12:27 Відповісти
Недавно разговаривал с зебилом, на вопрос что хорошего для Украины построил Зеля, ответ- Квартал 95.
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21.07.2020 12:24 Відповісти
Так він же їх чуваку у лічку скинув. От зараза, мабуть знав, що його чекає у недалекому майбутньому.
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21.07.2020 13:18 Відповісти
Роботою Зеленського задоволені 37% українців, Разумкова - 25%, Шмигаля - 16%, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1955
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21.07.2020 12:24 Відповісти
Совпадает с % душевно больных с разными диагнозами.

Стоп, СОВПАДЕНИЕ?!

НЕ ДУМАЮ!
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21.07.2020 12:24 Відповісти
я очень люблю господина ПЖРоботою Зеленського задоволені 37% українців, Разумкова - 25%, Шмигаля - 16%, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4612
а я его еще больше КУ

Роботою Зеленського задоволені 37% українців, Разумкова - 25%, Шмигаля - 16%, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 3246
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21.07.2020 12:25 Відповісти
Все таки упоротых все еще 37% осталось. Цифры местами поменялись, 73 на 37 - как символично! Ну ничего, посмотрим ситуацию через год
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21.07.2020 12:25 Відповісти
"37% украинцев довольны деятельностью Владимира Зеленского на посту президента.
При этом 59% респондентов дают противоположные оценки.

Источник: https://censor.net/n3209273

Так бОльшие цифры и нужно давать в заголовок...
"60% украинцев НЕ довольны деятельностью Зеленского..."
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21.07.2020 12:28 Відповісти
Та ніззя ж. Засмучувати президента негоже. )
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21.07.2020 12:32 Відповісти
"Рейтингу" вірити- себе не поважати!!!!
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21.07.2020 12:29 Відповісти
Какие 37%, вы там с дуба рухнули? Зайдите на сайт - "зепрезидент" в ютубе, там самые ярые сторонники выплёскивают всю свою пролетарскую ненависть и всё своё зелёное говно на, ниучом неувинаватава Валодю.
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21.07.2020 12:30 Відповісти
Ну рано или поздно, большинству станет ясно, что искать политическую компетентность у Зеленского, что девственность у проститутки.
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21.07.2020 16:29 Відповісти
Отакої!!! 37%... Може цифри місцями переставили, було ж 73%. Шо ж сі стало?
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21.07.2020 12:30 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1195811597450034&id=100010636159003 Тарас Чорновіл , https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1195811597450034&id=100010636159003 15 ч.

А знаєте, що вчора відбувалося в стінах Верховної Ради? Ні, це була не рядова пресконференція спікера парламенту з нагоди завершення першого року діяльності цього скликання. Це 73 процентам запропонували нову забавку в реаліті-шоу "знайди заміну Зеленському, але тільки б не Порошенко".

Зеленського крок за кроком зливають. Абсолютно безкарно пройшли кривляння Корнієнка й Арахамії, коли вони відверто пародіювали зєпрідєнта. Той же Разумков без жодного остраху звільняє агента Зеленського в керівництві свого апарату (історія Штучного). Та й у офісі вже Зєлю розглядають, як якусь мавпочку в цирку й усе частіше його виставляють дурнем або возять Україною "дабы дурь оного существа всем видна была". Усім зрозуміло, що з цим уже припливли. Треба готувати резервний плавзасіб.
І шукали не дуже довго й не надто далеко. У фракції слуг уже доволі чітко проглядається зміщення акцентів. Вони ще крутять хвостиками перед Зеленським, але вже запопадливо заглядають в очі майбутньому господарю. І він себе поводить відповідним чином. Усе те, що набило оскомину в Зеленського - відверте хамство, тупість, неотесаність, блазнювання, замінено награною респектабельністю. Але генеза й внутрішня суть (це мають дуже добре розуміти адресати цього звернення) залишаються тими самими.
І в цьому Разумков абсолютно не унікальний. Ці прийомчики номенклатури вже не раз демонстрували й до нього. От кого я знав дуже й дуже добре, то це Володимир Литвин. Він, коли вийшов з річища голови адміністрації президента Кучми на вільні плавання вже в ролі голови Верховної Ради, дуже швидко виплекав у собі президентські амбіції. Тільки йому треба було все робити без жодного поспіху, щоб не збентежити Кучму. Бо одного такого надто активного - Євгена Марчука той дуже швидко звільнив із формулюванням "за формування власного політичного іміджу". Та й часу в Литвина було вдосталь - тоді ніхто ні про які позачергові президентські вибори навіть не заїкався. Це зараз уже так підсмалює, що Зеленський поспіхом майно розпродує. Але в усьому іншому - цілковита копія.
От я дивився сьогодні на Разумкова й бачив Литвина. Той самий тон, ті самі звороти, точнісінько така сама примирлива риторика. І я вам більше скажу. Політтехнологічна група, яка готувала Литвина в наступники Кучми, нікуди не зникла (хіба Юрій Левенець уже відійшов до іншого світу). Там були люди, які гуртувалися ще навколо батька нинішнього спікера - Олександра Разумкова. Уся ця колишня комсомольська команда, яка здобула статки і впливи перед розвалом Союзу. Вони тоді розглядали двох прийнятних кандидатів: Литвина й Тігіпка. У Тігіпка виникли певні проблеми, тому й він долучився до спільного проекту розкрутки Литвина. А знаєте, хто після смерті Олександра Разумкова опікувався його сином Дмитром? Саме Тігіпко, бо його особисто перед смертю про це просив Разумков старший. Ці історії в середовищі політиків кінця 90-их - початку нульових були добре відомі. Тому й така схожість методів заходження на ринок "особливо важливих персон".
Хоча відмінність таки була. Тоді Литвин міг тільки натякати й дуже обережно пропонувати себе політичним елітам на продаж. А зараз процеси настільки прискорилися і зелене непорозуміння настільки стрімко втрачає авторитет, що Разумков уже може відверто прискорювати події. Хто не працював із політичними технологіями, той міг на це не звернути уваги, а для спеціалістів воно аж світилося. Ідеться про старий, як світ метод, коли не ти сам оголошуєш головний меседж, а ті,т хто тобі задають питання або роблять пропозицію. А ти дуже акуратно зіскакуєш з теми. Це той випадок, коли "ні НІ, ні ТАК" - звучить, як дуже гучне "ТАК" у реальності. Хтось із присутніх журналістів сам чи за завданням редакції міг здогадатися поставити питання про президентські амбіції, рішення про власну політичну кар'єру, конфлікт із Зеленським тощо. Але пару разів було аж надто помітно продумані заготовки.
Ну і, як "рояль у кущах" саме під цю прес-конференцію виплили якісь нові рейтинги (я їх ще не бачив, але на них дуже чітко посилалися журналісти), де вперше поставили серед оцінюваних осіб персону Разумкова. І він саме в цьому опитуванні раптом опинився на другому місці. Був у всій артистичній презентації тільки один дрібний прокольчик, дуже непримітний. Спікер трохи переграв у показовій щирості й відкритості і якоїсь миті добавив: "Ну ви ж розумієте, що я й сам політтехнолог". Але це промах лише для таких, як я, снобів від політології. А пресі й народу запропонували нову кандидатуру. Одним для розкрутки, іншим для любові. Вистава пройшла бездоганно. На заміну блазню, хаму й ідіоту, який поставив усе на "такой же, как и мы - простое быдло из народа", приходить виважений і делікатний "батько нації, який нікого не розділяє й не принижує, усіх почує, з усіма рівно лагідний та уважний". Блискуча реприза штатних мордоробів! Можу аплодувати їхнім результатам...
От тільки нутро то там нічим не краще, ніж у Зеленського. Пригадуєте, як Разумков ще під час виборів до Ради заявляв, що принципово не буде спілкуватися й виступати в Раді державною мовою. Це, коли перспективи відкрилися, він усвідомив, що печерний шовінізм - це дорога тільки для примітивних маргіналів на зразок Бужанського. А ще його вічна ностальгія за радянським комсомольсько-номенклатурним минулим, його проросійські погляди, що їх тільки рік, як почав приховувати.
Насправді, для мене Зеленський на президентській посаді - це найвища міра зневаги для України та всієї її славної історії. Але Разумков - це тиха, заколисуюча, але не менша, а може й більша загроза. А принцип же не змінився - країну має очолити ментально зорієнтований на РФію та прийнятний для олігархів і номенклатури діяч. І головне: "ТІЛЬКИ Б НЕ ПОРОШЕНКО!!!"
Тому давайте приглядатися до нової підступної загрози й шукати слабкі місця у цій лінії сил реваншу. Бо розкручувати його незабаром почнуть і на олігархічних, і на проросійських, і навіть на демократичних каналах. Уже чекаю персонального розлогого інтерв'ю Разумкова з одним дуже титулованим журналістом на одному дуже патріотичному каналі... ми ж маємо відкинути якісь дрібні перегавкування та крок за кроком спільно доказувати тим 73%, що Разумков - це ніяка не альтернатива. Справжня альтернатива - це тільки Порошенко.
І зовсім на останок. Пригадуєте, хто стає виконувачем посади президента, коли сам гарант зникає безвісті, знімається через імпічмент чи за власною заявою, коли неспроможний виконувати повноваження за станом здоров'я, чи й за радикальної ситуації: "Ах на кого ж ти нас покинув? Безврємєнно й нежданно..." Дехто за старою редакцією Конституції думає, що прем'єр. Ні, саме голова Верховної Ради. Так, тільки до позачергових виборів і не з повними повноваженнями, але це вже зовсім інша стартова площадка на "безвременно-дочасних" виборах...
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21.07.2020 12:30 Відповісти
Щоб не говорили проТараса, але він прекрасний аналітик.
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21.07.2020 12:42 Відповісти
Ну от і "склався пазл" - продана нерухомість в Україні, неочікуваний та швидкий виїзд "на відпочинок" на острів, який знаходиться поряд з окупованим Кримом...І поряд з цим островом - Арабатська стрілка з асфальтованою дорогою, що веде у Крим...
Так що, мабуть, не дочекаємося гучного: "Я устал... Я ухожу...". Буде тихий "здрис" по вказаному мною маршруту... Цікаво, де Ленка з малими, а також "крокодители"?... Ще в Україні, чи вже вивіз?
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21.07.2020 12:50 Відповісти
Ще в серпні 19-го якось вилічив. коли козєлю під дупу коліном наладять. Вийшло десь після 17 місяців після виборів. То виходить в районі нового 21 року. Все схоже на то. І хоч бовдура того козєлю я вважаю не вибором України, а дієвістю технологій маніпулювання масовою свідомістю (що не знімає відповідальності, бодай моральної з кожного окремого "ізбіратіля новава ліца в палітікє"), то в тому прогнозі нема нічого особистого. Просто невдаха козєлєнський завершує третій цикл президентського забігу українців по колу з граблями і лайном. Наступний президент при початку 4-го циклу буде поміркованим лайном, а просидить свої 5 років, а потім знову лайно невимовне буде. Еле десь на пів року. Це якщо тенденції темпів одурілості українці збережуться
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21.07.2020 13:52 Відповісти
ти би своєю касапською срав би...
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21.07.2020 14:19 Відповісти
Полный бред! Как можно еще верить такой мрази?
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21.07.2020 12:35 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/?__cft__%5b0%5d=AZUAgtambk2O2-CnkRO07AtuhWY0XHjjXcat0FnGxOBoYNYZ_PR-********************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин
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Увага!
Київський осередок партії Слуга Народу проводить запис громадян, для організації відпочинку дітей. Трудящим пропонуються резиденції: «Синьогора», «Залісся», Конче-Заспа, о. Бірючий, та інші.
Поспішайте, кількість місць обмежена. (Сарказм)
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21.07.2020 12:35 Відповісти
"Минуточку,за чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?" (с)
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21.07.2020 12:36 Відповісти
Какой именно работой довольны те 37 процентов? Можно хоть один пример работы этой бесправной куклы?
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21.07.2020 12:40 Відповісти
3,14ёж..
не верю..
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21.07.2020 12:41 Відповісти
Это получается,что по классификации папаши Организма 63% населения - биомасса?
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21.07.2020 12:41 Відповісти
почем нынче опросы?
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21.07.2020 12:42 Відповісти
Какой бьіл рейтинг доверия к Порошенко в 2015г, кто может напомнить ? Надо же иметь базу для сравнения...
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21.07.2020 12:48 Відповісти
силос для овец.
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21.07.2020 12:51 Відповісти
Невже ми живемо в дурдомі? Якщо ці рейтинги правдиві - то ми в дурдомі.
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21.07.2020 13:07 Відповісти
Де вы эти рейтинги берёте?Кого ни спрошу,обзывают Зеленского плохими словами.
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21.07.2020 13:09 Відповісти
В партии СН, наверное, очень талантливые художники)) рисуют
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21.07.2020 16:32 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

Чемпіонські підсумки 1-го року ВР:
Нинішній склад - чемпіон некомпетентності;
Монобільшість Ради - чемпіон за обсягом влади.
Монобільшість- чемпіон з показного комедіанства. Головна інтрига після першого року Зе-влади - ХТО СТАНЕ ГОЛОВНОЮ АЛЬТЕРНАТИВОЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ?
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21.07.2020 13:17 Відповісти
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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21.07.2020 13:22 Відповісти
Именно так. Порошенко не заслуживал переизбрания. И таки да- хуже не стало. Хотя безусловно хотелось бы лучше.)
К чему типа цитата? Типа юмор?
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21.07.2020 14:01 Відповісти
Порошенко заслуживал переизбрания, так как он сделал безвиз, томос и армию, чего не сделал ни один бывший през, при которых все рушилось.
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21.07.2020 14:06 Відповісти
Да, видимо он мало сделал. 7000 км дорог отремонтировны; Бексидский тоннель достроен; железка в Борисполь; медреформа; поместная церковь; ассоциация с ЕС; с полного нуля восстановлена армия; создана международная коалиция в поддержку Украины...

А, кстати, за год правления Квартала-95, какие есть достижения ? Ну, кроме чёрной дыры в бюджете, чудовищной безработицы и дурантина ?
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21.07.2020 16:17 Відповісти
НИКАКОЙ РАБОТЫ ---НЕТ но довольны 30% !???? ХА-ХА-ХА !!!!
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21.07.2020 13:24 Відповісти
Неужели в Украине есть ещё дебилы , которые считают работу зеленского положительной!!! Да Он ни хрена не выполнил ни одно из из своих предвыборных обещаний!! .. Брехло и ещё раз президент Зеленский брехло!!
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21.07.2020 13:30 Відповісти
А что он там наработал, что они так довольны?. Зеленский просто плывет по течению, не особо напрягаясь.
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21.07.2020 13:48 Відповісти
Треба мати глибокий і невиліковний зєлєзаїбоз мозку або бути олігофреном, щоб вважати, що ця нікчемність зробила щось для України... Запитайте любу макаку, з тих, що підтримують цю нікчемність, що воно зробило для країни, крім сприяння агресивній ваті? Вони не сформулюють, тільки будуть відгавкуватися про порохоботів і мародера Петю. На більше вони не здатні.
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21.07.2020 13:51 Відповісти
https://news.liga.net/politics/news/rekordnyy-protsent-ukraintsev-nedovolen-rabotoy-zelenskogo---opros-reytinga Рекордный процент украинцев недоволен работой Зеленского
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21.07.2020 14:57 Відповісти
"А бойтесь единственно только того,
Кто скажет:"Я знаю, как надо!"
Кто скажет:"Всем, кто пойдет за мной,
Рай на земле - награда " - А. Галич
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21.07.2020 15:36 Відповісти
https://thepage.ua/ua/barometr/biznes-barometr-hto-bye-po-rejtingu-volodimira-zelenskogo-13-19-lipnya Хто б'є по рейтингу Володимира Зеленського :
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21.07.2020 15:11 Відповісти
Кум докушал огурец
И закончил с мукою:
"Оказался наш Отец
Не отцом, а *****... - А. Галич, Поэма о Сталине
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21.07.2020 15:40 Відповісти
https://marik.co.ua/wp-content/uploads/2020/07/33-5.jpg Ми дочекалися того компромату, який поховає рейтинг Зеленського ... викрили фактичну несплату податків 11 фірмами родини Зеленських у 2014-18 рр.

https://www.5.ua/polityka/sposterihach-diznavsia-skilky-podatkiv-splatyly-kompanii-v-iakykh-volodymyr-i-olena-zelenski-deklaruvaly-svoi-chastky-219185.html "Спостерігач" дізнався, скільки податків сплатили компанії, в яких Зеленські декларували свої частки. За документами - фірми бідні, як церковні миші, вказують розслідувачі, А насправді:

Родина чинного президента за 4 роки надбала активів, нерухомого й рухомого майна на десятки мільйонів гривень. При цьому увесь прибуток компаній, де вони декларували частки - мізерний порівняно з вартістю купленого майна. Про це йдеться в свіжому випуску проєкту журналістських розслідувань "Спостерігач" на "5 каналі".До президентства Володимир і Олена Зеленські були власниками 11 компаній, зареєстрованих в Україні. Серед них були й дотичні до ресторанного бізнесу. Та основна частина, звісно, пов'язані з концертами, шоу та телебаченням.

Зважаючи на статки подружжя, логічно припустити, що керували вони успішними корпораціями. Але ні. За документами - фірми були бідні, як церковні миші.
За даними сервісу відкритих даних YouControl, у цих компаній дуже мало, або й геть немає працівників. Та й власності в "імперії сміху" теж немає. Ані нерухомості, ні студій - не кажучи вже про землю чи торговельні марки. Є лише дві автівки у найзаможнішого - за даними YouControl - ТОВ "Квартал 95", що був заснований кіпрською "Green Family". Тут є навіть кількадесят робітників.
Аби перевірити цю інформацію, "Спостерігач" звернувся по допомогу до народного депутата Володимира Ар'єва. Він звернувся за відповідною інформацією до Державної фіскальної служби.
"Переважна більшість компаній містять у графі "Сплачений податок на прибуток" за певний рік дуже красномовні нулі", - констатував нардеп.
Оскільки це чутлива бізнес-інформація, журналісти не можуть прямо говорити про конкретні цифри. Тож скористалися порівняннями й метафорами. Так, сума податків, сплачених за 4 роки 11 компаніями, навіть менша, ніж вартість автомобіля Олени Зеленської. А її Mercedes-Benz S 500 4matic коштує 1 830 637 грн. Отже, можна приблизно розрахувати офіційний прибуток фірм. І тоді вийде майже вартість обох автівок подружжя, а це - 6,5 млн. грн.
"Якщо уявити собі, що Зеленські забрали собі весь прибуток із цих компаній, то це означає, що у них грошей могло би вистачити в крайньому випадку на одну кімнату із всього того житла, яке вони задекларували як придбане в період із 2014 по 2018 рік включно", - резюмував Ар'єв.
Але це іще не все. Як повідомляють розслідувачі, одна із кварталівських компаній за 4 роки сплатила податків на суму, що дозволить купити в столичному супермаркеті десь кілограм ягід лохини. А одному із квартальних проєктів - держава ще й якось повернула гроші. Порівняно небагато, кількадесят тисяч гривень.
Отже, навіть без змоги назвати конкретні цифри зрозуміло - заробленого у цих компаніях із 2014 по 2018 роки ніяк не могло вистачити на придбану Зеленськими в цей час нерухомість, вказують журналісти.
"Заробляти від фірм легальним чином зі сплаченими податками на таку кількість нерухомості він фізично не міг. Підкреслюю - суто від фірм. А от можливо в самих фірмах він і отримував якісь там шалені зарплати. Дивіденди показують, що на таку кількість нерухомості у нього коштів не було", - наголосив нардеп.
Після відповіді на звернення Володимир Ар'єв вирішив подати запит про доходи родини Зеленських як фізосіб. І цілком можливо, що там можуть бути нові сюрпризи.
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21.07.2020 15:41 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/petytsiia-pro-vidstavku-zelenskoho-cherez-porushennia-zakonu-nabrala-neobkhidni-holosy-219723.html Петиція про відставку Зеленського через порушення закону набрала необхідні голоси

Петиція про відставку президента Володимира Зеленського через порушення ним закону набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Петиція оприлюднена на https://petition.president.gov.ua/petition/100754 сайті президента .
Автор поданої 8 липня петиції - екснардеп і політтехнолог Віктор Уколов.
Петиція набрала понад 28 тис. голосів із необхідних для розгляду 25 тис. Петиція була оприлюднена 8 липня і набрала підписи, необхідні для її обов'язкового розгляду, менш ніж за 10 днів проти необхідних трьох місяців.
"Ми, що підписалися нижче, закликаємо президента Володимира Зеленського виконати свою передвиборчу обіцянку і подати у відставку з посади президента України через порушення закону! 18 квітня 2019 року у програмі "Право на владу" кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон. Цим він здобув підтримку 73% виборців у другому турі, який пройшов лише через 4 дні після тієї заяви", - йдеться у тексті петиції.
Також відзначається: 7 липня 2020 року президент Володимир Зеленський зізнався, що не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення ОВДП і цим порушив закон "Про запобігання корупції". Звертаємося до пана президента із закликом дотримувати слова і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2019 року він збрехав своїм виборцям".
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що https://www.5.ua/polityka/ne-povidomyv-pro-zminy-v-deklaratsii-nazk-sklalo-dva-protokoly-na-zelenskoho-spravu-peredadut-u-sud-218921.html подасть до суду на президента України Володимира Зеленського через невнесення даних в електронну декларацію. Після вступу на посаду президента України Володимир Зеленський здійснив купівлю та продаж облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Загальна вартість придбаних та проданих боргових цінних паперів перевищувала 50 прожиткових мінімумів.
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21.07.2020 15:52 Відповісти
Шмыгаль враг народа и страны!Он работает на оккупантов и уничтожает промышленность свервысокими тарифами на электронергию!
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21.07.2020 16:20 Відповісти
хай нададуть первинні матеріали з особами по виборці.
а там вже ми самі зможемо визначити рєпрезентативність виборки та чи існували вона взагалі
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21.07.2020 16:35 Відповісти
хай сфотографують первинні листи анкетування - далі ми самі обробимо!
1- 2 курс соціологія, вища математика (примітив - сєередне), як максимум економетрика
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21.07.2020 16:37 Відповісти
А ЧОГО НЕ 73%???
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21.07.2020 18:04 Відповісти
как был рейтинг у Зе в 1 туре 31% так и не падает. нынче даже 37.
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22.07.2020 04:58 Відповісти
 
 