Роботою Зеленського задоволені 37% українців, Разумкова - 25%, Шмигаля - 16%, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

37% українців задоволені діяльністю Володимира Зеленського на посаді президента. При цьому 59% респондентів дають протилежні оцінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, серед очільників держави опитані відносно краще оцінюють роботу Президента Зеленського (37% опитаних задоволені діяльністю Глави держави, 59% – дають протилежні оцінки). Роботою голови Верховної Ради Разумкова задоволені 25%, не задоволені – 57%. Діяльністю Прем’єр-міністра Шмигаля задоволені лише 16%, не задоволені – 65% опитаних.

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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 16-17 липня 2020 р.