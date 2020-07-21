Роботою Зеленського задоволені 37% українців, Разумкова - 25%, Шмигаля - 16%, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА
37% українців задоволені діяльністю Володимира Зеленського на посаді президента. При цьому 59% респондентів дають протилежні оцінки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Так, серед очільників держави опитані відносно краще оцінюють роботу Президента Зеленського (37% опитаних задоволені діяльністю Глави держави, 59% – дають протилежні оцінки). Роботою голови Верховної Ради Разумкова задоволені 25%, не задоволені – 57%. Діяльністю Прем’єр-міністра Шмигаля задоволені лише 16%, не задоволені – 65% опитаних.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 16-17 липня 2020 р.
Будь ласка, зачекайте...
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73%.
Доведено результатами виборів президента весною 2019 року
За СН не голосовал, моя совесть чиста.
Ото як у них від Ющенка підгорає
Свиноросси аж запінюються, коли чують про Ющенка.
Кожен україномовний, в тій чи іншій мірі, стикався із кацапським сказом від мови...
или тех и других..
Вообщем наше будущее мрачное и полное боли...
або дуб....
Стоп, СОВПАДЕНИЕ?!
НЕ ДУМАЮ!
а я его еще больше КУ
При этом 59% респондентов дают противоположные оценки.
Источник: https://censor.net/n3209273
Так бОльшие цифры и нужно давать в заголовок...
"60% украинцев НЕ довольны деятельностью Зеленского..."
А знаєте, що вчора відбувалося в стінах Верховної Ради? Ні, це була не рядова пресконференція спікера парламенту з нагоди завершення першого року діяльності цього скликання. Це 73 процентам запропонували нову забавку в реаліті-шоу "знайди заміну Зеленському, але тільки б не Порошенко".
Зеленського крок за кроком зливають. Абсолютно безкарно пройшли кривляння Корнієнка й Арахамії, коли вони відверто пародіювали зєпрідєнта. Той же Разумков без жодного остраху звільняє агента Зеленського в керівництві свого апарату (історія Штучного). Та й у офісі вже Зєлю розглядають, як якусь мавпочку в цирку й усе частіше його виставляють дурнем або возять Україною "дабы дурь оного существа всем видна была". Усім зрозуміло, що з цим уже припливли. Треба готувати резервний плавзасіб.
І шукали не дуже довго й не надто далеко. У фракції слуг уже доволі чітко проглядається зміщення акцентів. Вони ще крутять хвостиками перед Зеленським, але вже запопадливо заглядають в очі майбутньому господарю. І він себе поводить відповідним чином. Усе те, що набило оскомину в Зеленського - відверте хамство, тупість, неотесаність, блазнювання, замінено награною респектабельністю. Але генеза й внутрішня суть (це мають дуже добре розуміти адресати цього звернення) залишаються тими самими.
І в цьому Разумков абсолютно не унікальний. Ці прийомчики номенклатури вже не раз демонстрували й до нього. От кого я знав дуже й дуже добре, то це Володимир Литвин. Він, коли вийшов з річища голови адміністрації президента Кучми на вільні плавання вже в ролі голови Верховної Ради, дуже швидко виплекав у собі президентські амбіції. Тільки йому треба було все робити без жодного поспіху, щоб не збентежити Кучму. Бо одного такого надто активного - Євгена Марчука той дуже швидко звільнив із формулюванням "за формування власного політичного іміджу". Та й часу в Литвина було вдосталь - тоді ніхто ні про які позачергові президентські вибори навіть не заїкався. Це зараз уже так підсмалює, що Зеленський поспіхом майно розпродує. Але в усьому іншому - цілковита копія.
От я дивився сьогодні на Разумкова й бачив Литвина. Той самий тон, ті самі звороти, точнісінько така сама примирлива риторика. І я вам більше скажу. Політтехнологічна група, яка готувала Литвина в наступники Кучми, нікуди не зникла (хіба Юрій Левенець уже відійшов до іншого світу). Там були люди, які гуртувалися ще навколо батька нинішнього спікера - Олександра Разумкова. Уся ця колишня комсомольська команда, яка здобула статки і впливи перед розвалом Союзу. Вони тоді розглядали двох прийнятних кандидатів: Литвина й Тігіпка. У Тігіпка виникли певні проблеми, тому й він долучився до спільного проекту розкрутки Литвина. А знаєте, хто після смерті Олександра Разумкова опікувався його сином Дмитром? Саме Тігіпко, бо його особисто перед смертю про це просив Разумков старший. Ці історії в середовищі політиків кінця 90-их - початку нульових були добре відомі. Тому й така схожість методів заходження на ринок "особливо важливих персон".
Хоча відмінність таки була. Тоді Литвин міг тільки натякати й дуже обережно пропонувати себе політичним елітам на продаж. А зараз процеси настільки прискорилися і зелене непорозуміння настільки стрімко втрачає авторитет, що Разумков уже може відверто прискорювати події. Хто не працював із політичними технологіями, той міг на це не звернути уваги, а для спеціалістів воно аж світилося. Ідеться про старий, як світ метод, коли не ти сам оголошуєш головний меседж, а ті,т хто тобі задають питання або роблять пропозицію. А ти дуже акуратно зіскакуєш з теми. Це той випадок, коли "ні НІ, ні ТАК" - звучить, як дуже гучне "ТАК" у реальності. Хтось із присутніх журналістів сам чи за завданням редакції міг здогадатися поставити питання про президентські амбіції, рішення про власну політичну кар'єру, конфлікт із Зеленським тощо. Але пару разів було аж надто помітно продумані заготовки.
Ну і, як "рояль у кущах" саме під цю прес-конференцію виплили якісь нові рейтинги (я їх ще не бачив, але на них дуже чітко посилалися журналісти), де вперше поставили серед оцінюваних осіб персону Разумкова. І він саме в цьому опитуванні раптом опинився на другому місці. Був у всій артистичній презентації тільки один дрібний прокольчик, дуже непримітний. Спікер трохи переграв у показовій щирості й відкритості і якоїсь миті добавив: "Ну ви ж розумієте, що я й сам політтехнолог". Але це промах лише для таких, як я, снобів від політології. А пресі й народу запропонували нову кандидатуру. Одним для розкрутки, іншим для любові. Вистава пройшла бездоганно. На заміну блазню, хаму й ідіоту, який поставив усе на "такой же, как и мы - простое быдло из народа", приходить виважений і делікатний "батько нації, який нікого не розділяє й не принижує, усіх почує, з усіма рівно лагідний та уважний". Блискуча реприза штатних мордоробів! Можу аплодувати їхнім результатам...
От тільки нутро то там нічим не краще, ніж у Зеленського. Пригадуєте, як Разумков ще під час виборів до Ради заявляв, що принципово не буде спілкуватися й виступати в Раді державною мовою. Це, коли перспективи відкрилися, він усвідомив, що печерний шовінізм - це дорога тільки для примітивних маргіналів на зразок Бужанського. А ще його вічна ностальгія за радянським комсомольсько-номенклатурним минулим, його проросійські погляди, що їх тільки рік, як почав приховувати.
Насправді, для мене Зеленський на президентській посаді - це найвища міра зневаги для України та всієї її славної історії. Але Разумков - це тиха, заколисуюча, але не менша, а може й більша загроза. А принцип же не змінився - країну має очолити ментально зорієнтований на РФію та прийнятний для олігархів і номенклатури діяч. І головне: "ТІЛЬКИ Б НЕ ПОРОШЕНКО!!!"
Тому давайте приглядатися до нової підступної загрози й шукати слабкі місця у цій лінії сил реваншу. Бо розкручувати його незабаром почнуть і на олігархічних, і на проросійських, і навіть на демократичних каналах. Уже чекаю персонального розлогого інтерв'ю Разумкова з одним дуже титулованим журналістом на одному дуже патріотичному каналі... ми ж маємо відкинути якісь дрібні перегавкування та крок за кроком спільно доказувати тим 73%, що Разумков - це ніяка не альтернатива. Справжня альтернатива - це тільки Порошенко.
І зовсім на останок. Пригадуєте, хто стає виконувачем посади президента, коли сам гарант зникає безвісті, знімається через імпічмент чи за власною заявою, коли неспроможний виконувати повноваження за станом здоров'я, чи й за радикальної ситуації: "Ах на кого ж ти нас покинув? Безврємєнно й нежданно..." Дехто за старою редакцією Конституції думає, що прем'єр. Ні, саме голова Верховної Ради. Так, тільки до позачергових виборів і не з повними повноваженнями, але це вже зовсім інша стартова площадка на "безвременно-дочасних" виборах...
Так що, мабуть, не дочекаємося гучного: "Я устал... Я ухожу...". Буде тихий "здрис" по вказаному мною маршруту... Цікаво, де Ленка з малими, а також "крокодители"?... Ще в Україні, чи вже вивіз?
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Увага!
Київський осередок партії Слуга Народу проводить запис громадян, для організації відпочинку дітей. Трудящим пропонуються резиденції: «Синьогора», «Залісся», Конче-Заспа, о. Бірючий, та інші.
Поспішайте, кількість місць обмежена. (Сарказм)
не верю..
https://twitter.com/sergiy_taran
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
Чемпіонські підсумки 1-го року ВР:
Нинішній склад - чемпіон некомпетентності;
Монобільшість Ради - чемпіон за обсягом влади.
Монобільшість- чемпіон з показного комедіанства. Головна інтрига після першого року Зе-влади - ХТО СТАНЕ ГОЛОВНОЮ АЛЬТЕРНАТИВОЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ?
К чему типа цитата? Типа юмор?
А, кстати, за год правления Квартала-95, какие есть достижения ? Ну, кроме чёрной дыры в бюджете, чудовищной безработицы и дурантина ?
Кто скажет:"Я знаю, как надо!"
Кто скажет:"Всем, кто пойдет за мной,
Рай на земле - награда " - А. Галич
И закончил с мукою:
"Оказался наш Отец
Не отцом, а *****... - А. Галич, Поэма о Сталине
https://www.5.ua/polityka/sposterihach-diznavsia-skilky-podatkiv-splatyly-kompanii-v-iakykh-volodymyr-i-olena-zelenski-deklaruvaly-svoi-chastky-219185.html "Спостерігач" дізнався, скільки податків сплатили компанії, в яких Зеленські декларували свої частки. За документами - фірми бідні, як церковні миші, вказують розслідувачі, А насправді:
Родина чинного президента за 4 роки надбала активів, нерухомого й рухомого майна на десятки мільйонів гривень. При цьому увесь прибуток компаній, де вони декларували частки - мізерний порівняно з вартістю купленого майна. Про це йдеться в свіжому випуску проєкту журналістських розслідувань "Спостерігач" на "5 каналі".До президентства Володимир і Олена Зеленські були власниками 11 компаній, зареєстрованих в Україні. Серед них були й дотичні до ресторанного бізнесу. Та основна частина, звісно, пов'язані з концертами, шоу та телебаченням.
Зважаючи на статки подружжя, логічно припустити, що керували вони успішними корпораціями. Але ні. За документами - фірми були бідні, як церковні миші.
За даними сервісу відкритих даних YouControl, у цих компаній дуже мало, або й геть немає працівників. Та й власності в "імперії сміху" теж немає. Ані нерухомості, ні студій - не кажучи вже про землю чи торговельні марки. Є лише дві автівки у найзаможнішого - за даними YouControl - ТОВ "Квартал 95", що був заснований кіпрською "Green Family". Тут є навіть кількадесят робітників.
Аби перевірити цю інформацію, "Спостерігач" звернувся по допомогу до народного депутата Володимира Ар'єва. Він звернувся за відповідною інформацією до Державної фіскальної служби.
"Переважна більшість компаній містять у графі "Сплачений податок на прибуток" за певний рік дуже красномовні нулі", - констатував нардеп.
Оскільки це чутлива бізнес-інформація, журналісти не можуть прямо говорити про конкретні цифри. Тож скористалися порівняннями й метафорами. Так, сума податків, сплачених за 4 роки 11 компаніями, навіть менша, ніж вартість автомобіля Олени Зеленської. А її Mercedes-Benz S 500 4matic коштує 1 830 637 грн. Отже, можна приблизно розрахувати офіційний прибуток фірм. І тоді вийде майже вартість обох автівок подружжя, а це - 6,5 млн. грн.
"Якщо уявити собі, що Зеленські забрали собі весь прибуток із цих компаній, то це означає, що у них грошей могло би вистачити в крайньому випадку на одну кімнату із всього того житла, яке вони задекларували як придбане в період із 2014 по 2018 рік включно", - резюмував Ар'єв.
Але це іще не все. Як повідомляють розслідувачі, одна із кварталівських компаній за 4 роки сплатила податків на суму, що дозволить купити в столичному супермаркеті десь кілограм ягід лохини. А одному із квартальних проєктів - держава ще й якось повернула гроші. Порівняно небагато, кількадесят тисяч гривень.
Отже, навіть без змоги назвати конкретні цифри зрозуміло - заробленого у цих компаніях із 2014 по 2018 роки ніяк не могло вистачити на придбану Зеленськими в цей час нерухомість, вказують журналісти.
"Заробляти від фірм легальним чином зі сплаченими податками на таку кількість нерухомості він фізично не міг. Підкреслюю - суто від фірм. А от можливо в самих фірмах він і отримував якісь там шалені зарплати. Дивіденди показують, що на таку кількість нерухомості у нього коштів не було", - наголосив нардеп.
Після відповіді на звернення Володимир Ар'єв вирішив подати запит про доходи родини Зеленських як фізосіб. І цілком можливо, що там можуть бути нові сюрпризи.
Петиція про відставку президента Володимира Зеленського через порушення ним закону набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Петиція оприлюднена на https://petition.president.gov.ua/petition/100754 сайті президента .
Автор поданої 8 липня петиції - екснардеп і політтехнолог Віктор Уколов.
Петиція набрала понад 28 тис. голосів із необхідних для розгляду 25 тис. Петиція була оприлюднена 8 липня і набрала підписи, необхідні для її обов'язкового розгляду, менш ніж за 10 днів проти необхідних трьох місяців.
"Ми, що підписалися нижче, закликаємо президента Володимира Зеленського виконати свою передвиборчу обіцянку і подати у відставку з посади президента України через порушення закону! 18 квітня 2019 року у програмі "Право на владу" кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон. Цим він здобув підтримку 73% виборців у другому турі, який пройшов лише через 4 дні після тієї заяви", - йдеться у тексті петиції.
Також відзначається: 7 липня 2020 року президент Володимир Зеленський зізнався, що не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення ОВДП і цим порушив закон "Про запобігання корупції". Звертаємося до пана президента із закликом дотримувати слова і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2019 року він збрехав своїм виборцям".
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що https://www.5.ua/polityka/ne-povidomyv-pro-zminy-v-deklaratsii-nazk-sklalo-dva-protokoly-na-zelenskoho-spravu-peredadut-u-sud-218921.html подасть до суду на президента України Володимира Зеленського через невнесення даних в електронну декларацію. Після вступу на посаду президента України Володимир Зеленський здійснив купівлю та продаж облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Загальна вартість придбаних та проданих боргових цінних паперів перевищувала 50 прожиткових мінімумів.
а там вже ми самі зможемо визначити рєпрезентативність виборки та чи існували вона взагалі
1- 2 курс соціологія, вища математика (примітив - сєередне), як максимум економетрика