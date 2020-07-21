Майже 30% українців вважають чинний склад ВР ефективнішим за попередній, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Майже 30% опитаних українців вважають, що чинний парламент є більш ефективним, ніж попередній склад Верховної Ради, в той же час чверть - протилежної думки і вважають попередній парламент ефективним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, майже 30% опитаних вважають, що діючий парламент є більш ефективним, ніж попередній склад Верховної Ради, водночас чверть – протилежної думки і вважають попередній парламент ефективнішим. При цьому, майже половина притримуються думки, що між ними немає особливої різниці. Найкраще оцінюють ефективність роботу Верховної Ради цього скликання молодь та виборці партії "Слуга народу". Найгірше – виборці "Європейської солідарності", більшість яких вважають попередній парламент ефективнішим.





Інфографіка: група "Рейтинг"

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Серед парламентських фракцій відносно кращі оцінки отримала фракція партії "Слуга народу" (рівень задоволеності серед усіх – 32%, серед виборців партії – 90%). Діяльністю фракцій партій "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина" задоволені приблизно чверть опитаних, не задоволені – близько 70%. Діяльністю фракції партії "Голос" задоволені 17%, не задоволені – 73% респондентів. Показовим є віковий розподіл оцінок фракцій – молодь відносно більше задоволена діяльністю фракції "Слуга народу", старші – фракцій партій "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина".





Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 16-17 липня 2020 р.