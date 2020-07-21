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Новини Агресія Росії проти України
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Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок ворожого обстрілу біля Павлополя, - штаб ОС

Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок ворожого обстрілу біля Павлополя, - штаб ОС

Сьогодні, 21 липня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли українських захисників поблизу Павлополя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Внаслідок обстрілу з автоматичних станкових гранатометів двоє наших воїнів зазнали осколкових поранень. Військовослужбовців оперативно доставили в лікувальний заклад і надали належну медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у відповідь українські воїни застосували наявні вогневі засоби і дали агресору гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

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Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок ворожого обстрілу біля Павлополя, - штаб ОС 01

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обстріл (28948) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Выздоровления нашим бойцам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате вражеского обстрела возле Павлополя, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5627
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21.07.2020 12:37 Відповісти
Воинам скорейшего выздоровления, а президенту ПОЗОР!!!
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21.07.2020 12:39 Відповісти
это уже всеобъемлющее перемирие или нет
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21.07.2020 12:42 Відповісти
Это Зеленский еще не полностью рассмотрел путлеровские глаза.
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21.07.2020 12:46 Відповісти
//
Вчера, 20 июля, вечером, в Днепр, военным вертолетом эвакуировали из зоны военных действий трех военнослужащих. У одного бойца (с Днепропетровщины) проблемы со зрением как следствие полученной минно-взрывной травмы. "Областные офтальмологи сообщили радостную новость - зрение он не утратил, но требуется долгое лечение". Сейчас раненого обследуют в областной больнице имени Мечникова. Двух военнослужащих перенаправили в военный госпиталь Днепра.
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21.07.2020 12:56 Відповісти
Одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі.
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21.07.2020 13:33 Відповісти
 
 