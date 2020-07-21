Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок ворожого обстрілу біля Павлополя, - штаб ОС
Сьогодні, 21 липня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли українських захисників поблизу Павлополя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
"Внаслідок обстрілу з автоматичних станкових гранатометів двоє наших воїнів зазнали осколкових поранень. Військовослужбовців оперативно доставили в лікувальний заклад і надали належну медичну допомогу", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що у відповідь українські воїни застосували наявні вогневі засоби і дали агресору гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вчера, 20 июля, вечером, в Днепр, военным вертолетом эвакуировали из зоны военных действий трех военнослужащих. У одного бойца (с Днепропетровщины) проблемы со зрением как следствие полученной минно-взрывной травмы. "Областные офтальмологи сообщили радостную новость - зрение он не утратил, но требуется долгое лечение". Сейчас раненого обследуют в областной больнице имени Мечникова. Двух военнослужащих перенаправили в военный госпиталь Днепра.