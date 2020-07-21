Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок ворожого обстрілу біля Павлополя, - штаб ОС

Сьогодні, 21 липня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли українських захисників поблизу Павлополя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Внаслідок обстрілу з автоматичних станкових гранатометів двоє наших воїнів зазнали осколкових поранень. Військовослужбовців оперативно доставили в лікувальний заклад і надали належну медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у відповідь українські воїни застосували наявні вогневі засоби і дали агресору гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

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