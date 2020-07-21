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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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СБУ просить усіх мешканців Луцька для власної безпеки залишатися вдома або на робочих місцях

СБУ просить усіх мешканців Луцька для власної безпеки залишатися вдома або на робочих місцях

Служба безпеки України закликає всіх мешканців Луцька для власної безпеки залишатися вдома або на робочих місцях через ситуацію із захопленням заручників в автобусі в центрі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр СБУ.

"Сьогодні в Луцьку фізичною особою захоплено рейсовий автобус "Берестечко - Красилівка". Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами робить усе можливе для знешкодження загрози та звільнення заручників. Просимо усіх жителів Луцька для власної безпеки залишатися вдома чи на робочих місцях", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой", - Геращенко

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Автор: 

захоплення (220) Луцьк (419) СБУ (12909)


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Топ коментарі
+17
Дополнено: ситуация усугубилась - Зеленский взял события в Луцке под личный контроль.
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21.07.2020 12:38
+7
Зебил пока сын Пороха воевал Зебил вместе с кварталом выступал в Москве
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21.07.2020 12:43
+5
Чого нам боятись? СБУ очолює професіонал і фахівець Баканов!
Я думаю він увесь рік займався підготовкою підрозділів антитерору? Не міг же він просто згаяти час на відпочинки за кордоном і переслідування політичних опонетів?
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21.07.2020 12:49
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ну прям мля весь Луцк на карантин... палку то не перегибайте
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21.07.2020 12:34 Відповісти
всмысле там про "бимбу в вагине" террорист что-то плёл. просят меньше шастать по общественным местам.
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21.07.2020 12:38 Відповісти
заминировал весь Луцк))
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21.07.2020 12:39 Відповісти
весь не весь, а де саме заклав - невідомо
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21.07.2020 12:39 Відповісти
а теперь пів року будуть шукати, але не знають саме де почати пошуки))... скоріш за все це блеф та маячня того це гевари
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21.07.2020 12:42 Відповісти
"скоріш за все" - це таке... перестрахуватись в такій ситуації не завадить
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21.07.2020 13:50 Відповісти
терорист же заявив, що заклав вибухівку в громадському місці, тому в принципі логічно попросити всіх поки що посидіти вдома, а не вештатись в громадських місцях
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21.07.2020 12:39 Відповісти
Это что бы меньше людей знали правду.
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21.07.2020 12:39 Відповісти
СБУ просит всех жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах - Цензор.НЕТ 9779
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21.07.2020 12:45 Відповісти
так ввел же... заблокировал транспорт и потребовал разойтись по домам, но мы отказались и я пешком попер с Подола на Крещатик
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21.07.2020 12:47 Відповісти
О_о С Подола на Крест в Луцке?
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21.07.2020 12:49 Відповісти
не бог весть как далеко конечно ) но молодец
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21.07.2020 13:52 Відповісти
до Подола тоже еще надо было дойти))
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21.07.2020 13:54 Відповісти
Дополнено: ситуация усугубилась - Зеленский взял события в Луцке под личный контроль.
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21.07.2020 12:38 Відповісти
А чо ему на Мальдивы полететь как Петручо во время российской агрессии?
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21.07.2020 12:41 Відповісти
Зебил пока сын Пороха воевал Зебил вместе с кварталом выступал в Москве
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21.07.2020 12:43 Відповісти
В штабе под Краматорском.
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21.07.2020 12:57 Відповісти
Перестань. Даже сам сын пороха не пиарит свой позор, а ты его подставляешь. Гы.
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21.07.2020 13:46 Відповісти
Я думаю, нет никакой бомбы. И жертва во всей этой истории про BAD MAXа будет только одна.
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21.07.2020 12:39 Відповісти
ну так что слабо заявить уже бы разошлись
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21.07.2020 12:40 Відповісти
Украина благодаря зебилу превращается в кацапию
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21.07.2020 12:41 Відповісти
30 километровую зону вокруг города объявите зоной стехийного бедствия...
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21.07.2020 12:42 Відповісти
ну типо того да, по другому же не умеют работать
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21.07.2020 12:43 Відповісти
Да прям там кипешу наделали. Вы еще военное положение введите, которое не ввели когда тысячи росийских террористов захватывали и расстреливали не только автобусы а и расстреливали жилые дома
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21.07.2020 12:42 Відповісти
дійсно...
а чому відразу не всю область "закликали" ?
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21.07.2020 14:30 Відповісти
Цікаво що буде далі
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21.07.2020 12:42 Відповісти
чичас вирталетами и самалетами вывазить население города
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21.07.2020 12:48 Відповісти
А далі буде ось що...
СБУ просить усіх мешканців Луцька для власної безпеки залишатися вдома або на робочих місцях - Цензор.НЕТ 6452
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21.07.2020 12:50 Відповісти
Далі буде......... Дивись Г+Г.
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21.07.2020 12:55 Відповісти
Ми вас вражаємо !
Г+Г.
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21.07.2020 14:32 Відповісти
Оградить доступ к месту ЧП. А вот весь город - это перебор.
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21.07.2020 12:43 Відповісти
Вызывайте Макрона и Меркель. Они спецы по переговорам с террористами. Крым и дамбас же освободили от террористов или нет?
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21.07.2020 12:43 Відповісти
СБУ просит всех жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах - Цензор.НЕТ 3320
69https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-otreagiroval-zahvat-zalozhnikov-1595320740.html#to-friend-form-1226085 Президент заявил, что держит ход событий под личным контролем....Пусть разбираются органы МВД и контрразведка(след боевиков Кадырова),а Президент пусть занимается освобождением захваченных территорий,ну прям событие..
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21.07.2020 12:44 Відповісти
та вы шо, нужно было эвакуировать весь луцк в радиусе 500км
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21.07.2020 12:47 Відповісти
Чого нам боятись? СБУ очолює професіонал і фахівець Баканов!
Я думаю він увесь рік займався підготовкою підрозділів антитерору? Не міг же він просто згаяти час на відпочинки за кордоном і переслідування політичних опонетів?
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21.07.2020 12:49 Відповісти
Як раз на новорічні свята їздив У Куршавель для обміну досвідом...
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21.07.2020 13:06 Відповісти
Не часто у Луцьку почуєш москальську мову, а цей ще й більш-менш грамотно пише.
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21.07.2020 13:03 Відповісти
мусора мрази, это их постановка, зеленский лошит лохов
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21.07.2020 14:15 Відповісти
 
 