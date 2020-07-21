СБУ просить усіх мешканців Луцька для власної безпеки залишатися вдома або на робочих місцях

Служба безпеки України закликає всіх мешканців Луцька для власної безпеки залишатися вдома або на робочих місцях через ситуацію із захопленням заручників в автобусі в центрі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр СБУ.

"Сьогодні в Луцьку фізичною особою захоплено рейсовий автобус "Берестечко - Красилівка". Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами робить усе можливе для знешкодження загрози та звільнення заручників. Просимо усіх жителів Луцька для власної безпеки залишатися вдома чи на робочих місцях", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой", - Геращенко

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".