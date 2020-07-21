"Знайди Цензор.НЕТ. Постарайся з цим каналом зв'язати, щоб ми передали вимоги", - одна з жінок у захопленому автобусі зателефонувала синові. АУДІО
Одна з жінок, яка перебуває в захопленому автобусі, зателефонувала синові з проханням зробити все, щоб якомога більша кількість ЗМІ приїхали на місце події.
Жінка звертається до сина і просить знайти спосіб зв'язатися із Цензор.НЕТ і передати інформацію.
"Знайди Цензор.НЕТ. Постарайся з каналом зв'язати, щоб ми передали вимоги. І щоб журналістів приїхало якомога більше", - каже жінка.
У розмові вона побоюється штурму поліцією і каже фрази: "Ми передамо вимоги ..." і "Поліція може вбити всіх ...".
Далі телефонна розмова триває із чоловіком, який дублює хлопцеві інформацію і роз'яснює нюанси.
Топ коментарі
+41 susanin
показати весь коментар21.07.2020 12:55 Посилання
+11 Rem Mer
показати весь коментар21.07.2020 13:04 Посилання
+11 Іван5
показати весь коментар21.07.2020 13:10 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не виключено.
це ж дибіли