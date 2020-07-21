"Знайди Цензор.НЕТ. Постарайся з цим каналом зв'язати, щоб ми передали вимоги", - одна з жінок у захопленому автобусі зателефонувала синові. АУДІО

Одна з жінок, яка перебуває в захопленому автобусі, зателефонувала синові з проханням зробити все, щоб якомога більша кількість ЗМІ приїхали на місце події.

Жінка звертається до сина і просить знайти спосіб зв'язатися із Цензор.НЕТ і передати інформацію.

"Знайди Цензор.НЕТ. Постарайся з каналом зв'язати, щоб ми передали вимоги. І щоб журналістів приїхало якомога більше", - каже жінка.

У розмові вона побоюється штурму поліцією і каже фрази: "Ми передамо вимоги ..." і "Поліція може вбити всіх ...".

Далі телефонна розмова триває із чоловіком, який дублює хлопцеві інформацію і роз'яснює нюанси.

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