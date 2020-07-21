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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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"Знайди Цензор.НЕТ. Постарайся з цим каналом зв'язати, щоб ми передали вимоги", - одна з жінок у захопленому автобусі зателефонувала синові. АУДІО

Одна з жінок, яка перебуває в захопленому автобусі, зателефонувала синові з проханням зробити все, щоб якомога більша кількість ЗМІ приїхали на місце події.

Жінка звертається до сина і просить знайти спосіб зв'язатися із Цензор.НЕТ і передати інформацію.

"Знайди Цензор.НЕТ. Постарайся з каналом зв'язати, щоб ми передали вимоги. І щоб журналістів приїхало якомога більше", - каже жінка.

У розмові вона побоюється штурму поліцією і каже фрази: "Ми передамо вимоги ..." і "Поліція може вбити всіх ...".

Далі телефонна розмова триває із чоловіком, який дублює хлопцеві інформацію і роз'яснює нюанси.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає від високопосадовців заявити, що вони "терористи в законі". ВIДЕО

Автор: 

заручник (823) Луцьк (419) тероризм (2867)


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Топ коментарі
+41
Главное Зеленскому не давать "брать ситуацию под личный контроль", а то беда будет!
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21.07.2020 12:55
+11
Ця постанова потрібна Авакян та його мусорам щоб їм дали більше повноважень та пропіарити Чорта авакова якого за злочини потрібно було четвертовати ще 6 років тому
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21.07.2020 13:04
+11
як можна дискредитувати те чого вже давно нема? влада сама себе дискредитувала, коли зрадила Воїна, який 4 днів чекав на порятунок.
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21.07.2020 13:10
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21.07.2020 19:23 Відповісти
Таке враження, що цей цирк створений владою.
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21.07.2020 14:08 Відповісти
як колись фуйло влаштовуало ?
не виключено.
це ж дибіли
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21.07.2020 15:03 Відповісти
а мож он тоже хочет , шоб вова пукину позвонил !!... или шоб просто перестали стрелять !
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21.07.2020 15:52 Відповісти
если он хочет расправиться с властями и олигархами, то почему он захватил людей обычных??? люди ему обычные же ничего не сделали.
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21.07.2020 16:10 Відповісти
бо це цирк якийсь....
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21.07.2020 19:26 Відповісти
Потому что он ватное чмо
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21.07.2020 20:01 Відповісти
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