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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Бутусов: Я готовий приїхати, якщо "Максим Плохой" в обмін відпустить жінок і дітей з автобуса

Бутусов: Я готовий приїхати, якщо

Журналісту Юрію Бутусову дзвонив "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має в своєму розпорядженні зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Він вимагає від журналістів поширення його вимог, які викладені в зверненні. Його вимоги опубліковані. Сказав, що хоче, щоб усі журналісти до нього приїхали. Я відповів, що готовий приїхати, якщо він в обмін на мене відпустить жінок і дітей в автобусі", - зазначив Бутусов

"Він сказав, що підозрює, ніби я співробітник поліції, і кинув трубку. Ось, пишу на своєму акаунті, я дійсно з вами говорив, Максиме, готовий виїхати, в обмін на частину заручників", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.

Також дивіться: "Знайди Цензор.НЕТ. Постарайся з цим каналом зв'язати, щоб ми передали вимоги", - одна з жінок у захопленому автобусі зателефонувала синові. АУДІО

Автор: 

захоплення (220) Луцьк (419) Бутусов Юрій (3612)


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Топ коментарі
+36
Відпрвте туда журношлюх канала Г+Г на чолі з Мусійчук...бажано надовго..
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21.07.2020 13:00
+25
Пошлите ему Мендель
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21.07.2020 12:54
+24
Тобто і в тебе не має віри в зеленського.
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21.07.2020 13:08
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а в нацполе толковых шо нет воще, что нормальной оптики бл. нет ни в Корда ни в Альфы
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21.07.2020 18:43 Відповісти
"Йовбики"!!! Передайте йому нормального смартфона для відеозв'язку. Я сам не навиджу розмовляти з "трубою"(мабуть теж божевільлля))).Краще коли обличчя співрозмовника (парламентера) бачиш.Це дуже важливо ,тим більш що в н^ого кризисна ситуація .Прогресивні методи використовуйте .Потрібен відеозв`язок
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21.07.2020 19:56 Відповісти
Захватчик автобуса в Луцке родился в посёлке Гай Оренбургской области РФ. Он был дважды судим за совершение ряда тяжких преступлений и провёл за решёткой в общей сложности около 10 лет.
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21.07.2020 20:04 Відповісти
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