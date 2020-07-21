Бутусов: Я готовий приїхати, якщо "Максим Плохой" в обмін відпустить жінок і дітей з автобуса

Журналісту Юрію Бутусову дзвонив "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має в своєму розпорядженні зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Він вимагає від журналістів поширення його вимог, які викладені в зверненні. Його вимоги опубліковані. Сказав, що хоче, щоб усі журналісти до нього приїхали. Я відповів, що готовий приїхати, якщо він в обмін на мене відпустить жінок і дітей в автобусі", - зазначив Бутусов

"Він сказав, що підозрює, ніби я співробітник поліції, і кинув трубку. Ось, пишу на своєму акаунті, я дійсно з вами говорив, Максиме, готовий виїхати, в обмін на частину заручників", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.

Також дивіться: "Знайди Цензор.НЕТ. Постарайся з цим каналом зв'язати, щоб ми передали вимоги", - одна з жінок у захопленому автобусі зателефонувала синові. АУДІО