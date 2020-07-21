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Законопроєкт Бужанського про мову потрібно поставити до порядку денного сесії Ради. Це буде чесно, - "слуга народу" Корнієнко

Законопроєкт Бужанського про мову потрібно поставити до порядку денного сесії Ради. Це буде чесно, -

Лідер партії "Слуга народу", перший заступник голови парламентської фракції Олександр Корнієнко вважає, що законопроєкт нардепа Максима Бужанського про державну мову в освітньому процесі необхідно поставити до порядку денного сесії Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на спільному брифінгу з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією у вівторок в Києві.

"Я вважаю, що це чесно щодо громадян України цей закон поставити в порядок денний і далі Рада визначиться", - сказав Корнієнко.

Раніше заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що законопроєкт Бужанського про державну мову в освітньому процесі не розглядатимуть у Верховній Раді восени, а з початком навчального року він не матиме сенсу.

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"Оскільки до осені він (законопроєкт. - Ред.) втратить свою суть. Адже з першого вересня 2020 року російськомовні школи переходять на українську мову, тому цей закон не матиме сенсу, і не буде виноситися на розгляд Верховної Ради", - сказала Кравчук.

Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 г. Він переносить з 2020 року на 2023 р перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота. Законопроєкт не підтримав Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, проти його прийняття висловився мовний омбудсмен Кремінь.

Спочатку передбачалося, що законопроєкт Бужанського винесуть у зал ВР 16 липня. Напередодні, 15 липня, стало відомо, що цього законопроєкту немає в порядку денному на 16 число. Попри це, біля будівлі Верховної Ради відбулася акція противників законопроєкту Бужанського.

Також проти прийняття законопроєкту висловилися деякі депутати "Слуги народу".

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Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук припускала, що парламент навряд чи стане до осені розглядати законопроєкт Бужанського.

Автор: 

ВР (15021) українська мова (836) мова (742) Слуга народу (2816) Корнієнко Олександр (666) Бужанський Максим (104)


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Топ коментарі
+33
Честно будет разогнать вас найух! Предатели национальных интересов
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21.07.2020 12:57
+29
это сифон или борода, не узнаю
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21.07.2020 12:56
+29
Цим мерзота вже проплачено рублями!
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21.07.2020 12:56
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Правила форума Рада форумчан
это сифон или борода, не узнаю
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21.07.2020 12:56 Відповісти
"Поскольку до осени он (законопроект. - Ред.) потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла".

вот потому зебилы и торопятся - выполняя приказ из кремля
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21.07.2020 13:03 Відповісти
Законопроект Бужанского о языке нужно поставить в повестку дня сессии Рады. Это будет честно, -"слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6989
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21.07.2020 13:04 Відповісти
Говорили Мендель, Мендель, а забеременел-то Корниенко. И, судя по отечности лица, беременность сложная.
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21.07.2020 13:35 Відповісти
Честно будет срочно кесарить тебя гнида, пока не лопнул!
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21.07.2020 15:01 Відповісти
Сильно сомневаюсь, что это заказ из кремля, просто болван Бужанский думает, что это поможет ему победить Филатова в Днепре .... Боря конечно ещё тот фрукт, но клоун Бужанский ему явно не конкурент
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21.07.2020 13:28 Відповісти
Какаяразница.
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21.07.2020 13:05 Відповісти
отправьте бужанского пиндосса в автобус в Луцк к плохому тот ему сразу всем языкам научит напоследок....
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21.07.2020 13:09 Відповісти
Цих слуг, які точно не служать українським інтересам, потрібно відправити до зазяїв за парєбрік. Оце якраз і буде чесно. А та "чесність", про яку белькоче Карнієнка, це лукавство.
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21.07.2020 13:22 Відповісти
Це мішок з лайном.
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21.07.2020 14:17 Відповісти
Это из фильма "Афоня". - "Эй, родственник, гони рупь..."
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21.07.2020 15:08 Відповісти
Цим мерзота вже проплачено рублями!
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21.07.2020 12:56 Відповісти
Заважає мова- геть до Ростова!...
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21.07.2020 13:09 Відповісти
Зелені і без спонукань рашки готові знищити українську мову, аби так звані російськомовні за них голосували. Воне не просто недержавники, вони АНТИДЕРЖАВНИКИ. Але це не новина. Їх ставлення до української мови було зрозуміло і до виборів. Хто нам винен. що українці таке вибрали?
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21.07.2020 17:35 Відповісти
Бужанського раком, теж чесно.
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21.07.2020 12:56 Відповісти
То ви самі СН, спочатку чесно скажіть дату і час, коли це питання буде розглядатись.
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21.07.2020 12:57 Відповісти
Честно будет разогнать вас найух! Предатели национальных интересов
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21.07.2020 12:57 Відповісти
Мраз🤢🤡🎪🥒и хитросделанные , валите на кацапстан и попробуйте там ввести закон о гос .украинском
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21.07.2020 13:07 Відповісти
Зебилы, когда ваши сепары угомонятся? Это ваш выбор вы должны знать ответ
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21.07.2020 12:57 Відповісти
треба посадити Бужанського ... і це будє чесно ...
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21.07.2020 12:58 Відповісти
а по хлєбальнику слугам??? це теж буде чесно перед народом україни!
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21.07.2020 12:58 Відповісти
Скільки мразоти серед зеблазнів у ВР. І хоч ти їм кілка на голові теши - будуть свої пропихувати...

Законопроект Бужанского о языке нужно поставить в повестку дня сессии Рады. Это будет честно, -"слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5645
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21.07.2020 12:59 Відповісти
Ця людина хвора алкоголізмом вирішує долю цілої нації! Жах.
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21.07.2020 12:59 Відповісти
Как не наркоман ,так алкаш или sexозабоченные прислужники рашистов
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21.07.2020 13:10 Відповісти
Баба да, баба да...
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21.07.2020 12:59 Відповісти
... и принять его, чтоб пуйло не напало. полизать прыщ на сраке у кремля, заспокоїти агресора... так?)
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21.07.2020 13:00 Відповісти
Подивіться на нього! - воно п'є і жере як «не в себе», щоб вгамувати страх!
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21.07.2020 13:01 Відповісти
Обычно такой живот и такая отёчность бывает при пивном алкоголизме.
Это так и называется, пивной живот.
Да, такой вид алкогольной зависимости есть. А если уважаемые читатели этого сайта внимательно посмотрят за манерой говорить и мыслить у этого персонажа, то смогут самостоятельно определить и особенности когнитивных изменений, вызываемых этим видом зависимости.
Это просто моё предположение, наверняка утверждать не берусь.
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21.07.2020 13:58 Відповісти
пивной алкоголизм ведет к панкреатиту и раку поджелудочной. привозят таких в больницу - и уже не могут спасти.
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21.07.2020 14:36 Відповісти
Ну такие последствия бывают нескоро, через много лет.
Обычно алкоголики, даже зная о последствиях злоупотребленияЮ всё равно не могут остановиться.
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21.07.2020 14:51 Відповісти
и переименовать партию слуга народа в корабельные сосны тоже будет честно-
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21.07.2020 13:01 Відповісти
А когда студенты подарили предподавателям военной кафедры картину "Дубовая роща".
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21.07.2020 15:10 Відповісти
Сами на каждом шагу твердят, что какая разница, на каком языке. И сами же настойчиво двигают этот закон. Если "какая разница", то пусть будет на украинском.
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21.07.2020 13:01 Відповісти
Законопроект Бужанского о языке нужно поставить в повестку дня сессии Рады. Это будет честно, -"слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7838
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21.07.2020 13:08 Відповісти
У меня предложение по отношению к некачественной части депутатов. Наверняка легализуют наркоту и проституцию, уже на полном серьезе это обсуждают! Предложение таково - продажных мужчин депутатов голосующих за это поставить на иглу, а депутатских корабельных сосен отправить в публичный дом на отработку!!!
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21.07.2020 13:02 Відповісти
В Україні багато дурнів і її ворогів,але чомусь вони майже всі в цій фракції.яка називається "сукі народа".
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21.07.2020 13:02 Відповісти
Про яку чесність він мовить? Ви уявіть де честь і чесність, і де зграя дешевих зрадників, які, у явну насмішку над українцями, називають себе "слугами народу". Горіть в аду, манкурти!
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21.07.2020 13:04 Відповісти
скотобаза..
Господи,пошли нам мужика с яйцами,чтобы всю эту 3,14доту на строительство автобанов отправил..
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21.07.2020 13:04 Відповісти
Бесполезно. Только утилизация.
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21.07.2020 15:13 Відповісти
Честно было бы вас всех наркоманов, мошенников и проходимцев во власти в мусорные ящики побросать для начала.
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21.07.2020 13:05 Відповісти
Многие прослушали еще один высер Третьяковой (когда она говорила о стерилизации). У рабочих много прав и поэтому они получают мало!!! Т.е. отобрать у них права отображенные в КЗОТе и тогда они будут получать больше!!!!
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21.07.2020 13:06 Відповісти
Вот гниди брехливі. Казали шо не буде виноситись.
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21.07.2020 13:06 Відповісти
Вот и с водой в Крым будет то же самое.
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21.07.2020 13:08 Відповісти
Сук ватного нарыва
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21.07.2020 13:06 Відповісти
И ни одного зебила в теме с объяснениями, как это важно и нужно...
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21.07.2020 13:06 Відповісти
Урод членистоногий! Пошел бы ты лучше почесать свою "честность" о какую-нибудь "корабельную сосну"! Против подобного навоза даже партия регионов- моральные авторитеты.
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21.07.2020 13:07 Відповісти
Кааак ? Как за это можно было голосовать ?
73%, вы откатили мою страну на 10 лет назад, за год почти просрав всё.
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21.07.2020 13:08 Відповісти
не дає спокою зеленим чмошникам українська мова.
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21.07.2020 13:10 Відповісти
Заважає мова- геть до Ростова!...
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21.07.2020 13:12 Відповісти
лучше этого бешеного бужанского поставить к ... ,как врага.
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21.07.2020 13:14 Відповісти
И ни одна зелядь на ветке не покажется
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21.07.2020 13:15 Відповісти
Партія ХК/ Холуї кремля/ знов за своє
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21.07.2020 13:16 Відповісти
Кожного дня вбивають наших найкращих бійців, сьогодні захопили автобус якісь терористи, а ці зелені молі вимагають переглянути "мовний закон". Що все вже зробили? Тільки залишилося заборонити українцям розмовляти українською?
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21.07.2020 13:19 Відповісти
Посмотри на часы,стрелки часов бегут только вперед.А знаешь почему? Потому что советское дохлое прошлое давно сдохло смертью не храбрых.
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21.07.2020 13:21 Відповісти
Скорее смертью безнадежных, чем храбрых.
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21.07.2020 13:24 Відповісти
советское прошлое до сих пор не дает нам жить и корниенко яркий представитель этого советского прошлого вместе со слугами
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21.07.2020 13:49 Відповісти
Что этот неадекват Корниенко себе позволяет!! ***** пропутинское!!
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21.07.2020 13:27 Відповісти
Мантру о рюсскам наречии топчут уже 30 лет,а Дамбассе ваще Феньку запретили,хады Бандеровцы...
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21.07.2020 13:28 Відповісти
Подонки.
Когда эту власть скинут - никого не жалеть.
Иначе они возвращаются...
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21.07.2020 13:28 Відповісти
Если бы всех депутатов ПРР после Майдана расстреляли, то сейчас страна не имела бы сегодняшних проблем.
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21.07.2020 14:11 Відповісти
Згинь, чмошне.
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21.07.2020 13:39 Відповісти
Коли вам ...лядям нема що сказати людям ви к...урви починаєте 3.14здіти про мову.
А в голову лише "корабельна соска"
Даруйте за мою хфранцузьку, але для цих .... інших слів знайти не можу.
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21.07.2020 13:40 Відповісти
-
Щоб у нас з Мовним Законом не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній державі демократичній республіці Біларусь, вона була припинена анти-біларуським референдумом, який провели по рекомендації Венеціанської комісії і з ініціативи такого як у нас ...резидента ЗЕбіла капитулянта проросійського кривавого диктатора ...резидента кремля Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» влада біларусів необдумано надали їй, нарівні з своєю рідною біларуською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останім цвяхом в труну біларуської мови яка просто зникла, як і почала зникати Біларуська держава, яка поступово перетворюється в безправну колонію у складі жахливої не слов'янської паРаші. Страшний гіркий досвід біларусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо українофоба..резидента -ЗЕбіла капітулянта і продажних депутатів і не ясно якого може і антиукраїнського парламенту ... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Украина поки що не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
А тепер вже майже нема слов'янської біларуської мови, самі знищили її беларуси і перетворилися у бульбашів -недокацапів. А це означає що тепер вже немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває суверенної держави , а може бути тільки, а в даному випадку вже як бесправна кацапська колонія.
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21.07.2020 14:01 Відповісти
Победа над собой всегда дает бесстрашие,в свое время выучив мову,сейчас учу английский,завтра буду изучать язык древних индейцев Майя...
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21.07.2020 13:40 Відповісти
-
На тимчасово захоплених кремлем територіях Донецької та Луганської областей влада окупантів злочинно скасовує вивчення української мови в школах "бандитської резервації лугандонії - ордло"! У школах на цих окупованих кремлем територіях. А так точно було і в тимчасово окупованому Криму, де тепер вже немає жодної української школи, батькам учнів масово роздають роздруковані заяви, і жорстко вимагають від них що вони повинні наполегливо вимагати звільнити свою дитину від вивчення ніби чужої української мови.
І паралельно в унісон окупантам і терористам - колаборантам також і наша рідна українська мова як і громадянство стали не в пошані і для продажної зграї про-кремлівських ЗЕбілів -капітулянтів при їх антиукраїнській владі. За винищення української мови ( Закону) виступають продажні про-кремлівські холуї -виродки як в антиукраїнському лігві ОП так і вороже Україні керівництво ЗРади. Принаймні страшна загроза винищення нашої рідної мови буде завжди, аж поки Український народ дозволить бути їм Юдам при такій антиукраїнській владі. І не змете їх продажних виродків яничар кремля, геть на хліба в паРашу, на забезпечення )(уйла к ЗЕКУ.
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21.07.2020 13:46 Відповісти
батькам учнів масово роздають роздруковані заяви, і жорстко вимагають від них що вони повинні наполегливо вимагати звільнити свою дитину від вивчення ніби чужої української мови.- таке було й при Совдепії, створювали "единую общность - Совецкий народ", батьки писали заяви та таким чином знищували укр. мову. Ні ботаніку, ні зоології, ні фізкультури або геометрії. а мову - можна. Це було планове знищення, Особливо Щербицький старався - русіфіцировать усю Україну. ТОму і виросли такі Бужанські, Дупінськи, Зеленські..
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21.07.2020 14:32 Відповісти
як кажуть бійся не російських вошей, а українських гнид
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21.07.2020 13:47 Відповісти
Слуг урода треба поставити на парашу - це буде справедливо!
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21.07.2020 13:57 Відповісти
І де стільки цього лайна береться?
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21.07.2020 14:12 Відповісти
Законопроэкт Бужанского,треба запхати ему в дупу,та потiм копняками,гнати его на кордон з Мордором
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21.07.2020 14:17 Відповісти
...************,це порада...
Законопроєкт Бужанського про мову потрібно поставити до порядку денного сесії Ради. Це буде чесно, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9516
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21.07.2020 14:25 Відповісти
прийняли цей багатостраждальний закон зовсiм недавно. вiн ще навiть на запрацював в повну силу. тому, поки що нiякого перегляду. нехай ця сволота зачекає декiлька рокiв.

а до того цих манкуртiв потрiбно або перевiшати, або погнати копняками з країни.
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21.07.2020 14:30 Відповісти
Это все постная ***** ... Давай лучше про корабельные сосны !
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21.07.2020 14:33 Відповісти
Корниенко - недоразумение, которое выглядит, как на 16 месяце беременности.
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21.07.2020 14:52 Відповісти
Если говорить о "честно"... Было бы честно, Корниенко, повесить тебя на корабельной сосне за твои бубенчики и/или отправить тебя вместе с Бужанским по пешеходному сексуальному маршруту как мужа и жену.
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21.07.2020 16:21 Відповісти
Коли в країні під керівництвом слуг повний провал по всіх сферах ,цей чорт знову піднімає мову .
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21.07.2020 16:23 Відповісти
Раби, підніжки, грязь Москви
Чтоб вам, выродкам украинской нации, ваши языки отсохли.
Не плюйте в душу украинскому народу, гниды!
Будете прокляты на века
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21.07.2020 16:59 Відповісти
А чоготут більшість коментів російською? Зелені цим користуються.
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21.07.2020 17:37 Відповісти
 
 