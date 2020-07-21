Законопроєкт Бужанського про мову потрібно поставити до порядку денного сесії Ради. Це буде чесно, - "слуга народу" Корнієнко
Лідер партії "Слуга народу", перший заступник голови парламентської фракції Олександр Корнієнко вважає, що законопроєкт нардепа Максима Бужанського про державну мову в освітньому процесі необхідно поставити до порядку денного сесії Ради.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на спільному брифінгу з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією у вівторок в Києві.
"Я вважаю, що це чесно щодо громадян України цей закон поставити в порядок денний і далі Рада визначиться", - сказав Корнієнко.
Раніше заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що законопроєкт Бужанського про державну мову в освітньому процесі не розглядатимуть у Верховній Раді восени, а з початком навчального року він не матиме сенсу.
"Оскільки до осені він (законопроєкт. - Ред.) втратить свою суть. Адже з першого вересня 2020 року російськомовні школи переходять на українську мову, тому цей закон не матиме сенсу, і не буде виноситися на розгляд Верховної Ради", - сказала Кравчук.
Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 г. Він переносить з 2020 року на 2023 р перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота. Законопроєкт не підтримав Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, проти його прийняття висловився мовний омбудсмен Кремінь.
Спочатку передбачалося, що законопроєкт Бужанського винесуть у зал ВР 16 липня. Напередодні, 15 липня, стало відомо, що цього законопроєкту немає в порядку денному на 16 число. Попри це, біля будівлі Верховної Ради відбулася акція противників законопроєкту Бужанського.
Також проти прийняття законопроєкту висловилися деякі депутати "Слуги народу".
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Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук припускала, що парламент навряд чи стане до осені розглядати законопроєкт Бужанського.
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вот потому зебилы и торопятся - выполняя приказ из кремля
Это так и называется, пивной живот.
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Это просто моё предположение, наверняка утверждать не берусь.
Обычно алкоголики, даже зная о последствиях злоупотребленияЮ всё равно не могут остановиться.
Господи,пошли нам мужика с яйцами,чтобы всю эту 3,14доту на строительство автобанов отправил..
73%, вы откатили мою страну на 10 лет назад, за год почти просрав всё.
Когда эту власть скинут - никого не жалеть.
Иначе они возвращаются...
А в голову лише "корабельна соска"
Даруйте за мою хфранцузьку, але для цих .... інших слів знайти не можу.
Щоб у нас з Мовним Законом не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній державі демократичній республіці Біларусь, вона була припинена анти-біларуським референдумом, який провели по рекомендації Венеціанської комісії і з ініціативи такого як у нас ...резидента ЗЕбіла капитулянта проросійського кривавого диктатора ...резидента кремля Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» влада біларусів необдумано надали їй, нарівні з своєю рідною біларуською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останім цвяхом в труну біларуської мови яка просто зникла, як і почала зникати Біларуська держава, яка поступово перетворюється в безправну колонію у складі жахливої не слов'янської паРаші. Страшний гіркий досвід біларусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо українофоба..резидента -ЗЕбіла капітулянта і продажних депутатів і не ясно якого може і антиукраїнського парламенту ... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Украина поки що не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
А тепер вже майже нема слов'янської біларуської мови, самі знищили її беларуси і перетворилися у бульбашів -недокацапів. А це означає що тепер вже немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває суверенної держави , а може бути тільки, а в даному випадку вже як бесправна кацапська колонія.
На тимчасово захоплених кремлем територіях Донецької та Луганської областей влада окупантів злочинно скасовує вивчення української мови в школах "бандитської резервації лугандонії - ордло"! У школах на цих окупованих кремлем територіях. А так точно було і в тимчасово окупованому Криму, де тепер вже немає жодної української школи, батькам учнів масово роздають роздруковані заяви, і жорстко вимагають від них що вони повинні наполегливо вимагати звільнити свою дитину від вивчення ніби чужої української мови.
І паралельно в унісон окупантам і терористам - колаборантам також і наша рідна українська мова як і громадянство стали не в пошані і для продажної зграї про-кремлівських ЗЕбілів -капітулянтів при їх антиукраїнській владі. За винищення української мови ( Закону) виступають продажні про-кремлівські холуї -виродки як в антиукраїнському лігві ОП так і вороже Україні керівництво ЗРади. Принаймні страшна загроза винищення нашої рідної мови буде завжди, аж поки Український народ дозволить бути їм Юдам при такій антиукраїнській владі. І не змете їх продажних виродків яничар кремля, геть на хліба в паРашу, на забезпечення )(уйла к ЗЕКУ.
а до того цих манкуртiв потрiбно або перевiшати, або погнати копняками з країни.
Чтоб вам, выродкам украинской нации, ваши языки отсохли.
Не плюйте в душу украинскому народу, гниды!
Будете прокляты на века