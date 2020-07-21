Законопроєкт Бужанського про мову потрібно поставити до порядку денного сесії Ради. Це буде чесно, - "слуга народу" Корнієнко

Лідер партії "Слуга народу", перший заступник голови парламентської фракції Олександр Корнієнко вважає, що законопроєкт нардепа Максима Бужанського про державну мову в освітньому процесі необхідно поставити до порядку денного сесії Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на спільному брифінгу з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією у вівторок в Києві.

"Я вважаю, що це чесно щодо громадян України цей закон поставити в порядок денний і далі Рада визначиться", - сказав Корнієнко.

Раніше заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що законопроєкт Бужанського про державну мову в освітньому процесі не розглядатимуть у Верховній Раді восени, а з початком навчального року він не матиме сенсу.

Читайте: "ЄС" вимагає від Зеленського і нардепів утриматися від скликання позачергової сесії Ради для ревізії мовного закону

"Оскільки до осені він (законопроєкт. - Ред.) втратить свою суть. Адже з першого вересня 2020 року російськомовні школи переходять на українську мову, тому цей закон не матиме сенсу, і не буде виноситися на розгляд Верховної Ради", - сказала Кравчук.

Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 г. Він переносить з 2020 року на 2023 р перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота. Законопроєкт не підтримав Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, проти його прийняття висловився мовний омбудсмен Кремінь.

Спочатку передбачалося, що законопроєкт Бужанського винесуть у зал ВР 16 липня. Напередодні, 15 липня, стало відомо, що цього законопроєкту немає в порядку денному на 16 число. Попри це, біля будівлі Верховної Ради відбулася акція противників законопроєкту Бужанського.

Також проти прийняття законопроєкту висловилися деякі депутати "Слуги народу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У питанні мови має бути поставлена ​​крапка, - "слуга народу" Потураєв

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук припускала, що парламент навряд чи стане до осені розглядати законопроєкт Бужанського.