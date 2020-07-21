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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні

Чоловік, який взяв у заручники людей в автобусі в центрі Луцька, має дві судимості і перебував на психіатричному лікуванні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" розповіли в МВС України.

"Чоловік, який захопив людей у ​​заручники, двічі судимий", - сказали в міністерстві.

Департамент карного розшуку Нацполіції України у своєму Telegram інформує, що "терорист перебував на психіатричному лікуванні".

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

Також читайте: СБУ просить усіх мешканців Луцька для власної безпеки залишатися вдома або на робочих місцях

Автор: 

захоплення (220) Луцьк (419) МВС (3509) Правоохоронні органи (2708)


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Топ коментарі
+11
Спасибо авакяну за постанову)))
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21.07.2020 12:57
+9
в т.н. "требованиях террориста" только политика, ничего личного. по ходу аваков сценарий писал, требует еще больше прав для мусарни. они и так счас распоясались - "цари природы".
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21.07.2020 13:01
+8
схоже фсб почало операцію по терору в Україні. якраз такі кадри і підходять.
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21.07.2020 12:58
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Спасибо авакяну за постанову)))
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21.07.2020 12:57 Відповісти
ой ой а новость то передают 40 раз в будущем судимые за Геноцид казнокрадство мошенничество воровство взятки убийства граждан предательство страны.... кто бы еще бы орало про судимость то..не судимые вы наши кандидаты на расстрелы и подвешивание за горлянку...
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21.07.2020 13:10 Відповісти
Да врядли. Он очень осторожный человек. А даже если и так, и с учётом что парень псих---стоило сразу же и стрельнуть снайпером утырка. Не стоило шуметь так на всю страну. Только обсер вышел. Теперь только стрелять. Тогда то и станет ясно что власть ну хоть какая. А если всё с чистого листа---так тем более.
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21.07.2020 13:14 Відповісти
Від мостів перейшов на автобуси ))))
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21.07.2020 13:47 Відповісти
Прям как ВихтарПёдырыч, отец наш радной.
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21.07.2020 12:57 Відповісти
схоже фсб почало операцію по терору в Україні. якраз такі кадри і підходять.
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21.07.2020 12:58 Відповісти
Мусорякам нужно Боооольше полномочий Боооооольше
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21.07.2020 12:58 Відповісти
в т.н. "требованиях террориста" только политика, ничего личного. по ходу аваков сценарий писал, требует еще больше прав для мусарни. они и так счас распоясались - "цари природы".
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21.07.2020 13:01 Відповісти
100%
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21.07.2020 13:05 Відповісти
"террорист находился на психиатрическом лечении".... которое - судя по его требованиям - прошло успешно...
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21.07.2020 13:02 Відповісти
А якби на його місці був якийсь дурачок))) Може йому до Верховної ради обиратись у партію СН - там таких за свого приймають.
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21.07.2020 13:03 Відповісти
Психдиспансеры позакрывали, сколько сейчас опасных психов на воле, и что им прийдет в голову
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21.07.2020 13:04 Відповісти
Спасибо, Кэп!
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21.07.2020 13:04 Відповісти
mad max
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21.07.2020 13:06 Відповісти
террорист в твитере упоминал фамилию Медведчука.. это выглядит настолько нелепо, что наводит на мысль, что не просто так там эта фамилия.
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21.07.2020 13:10 Відповісти
Тоді питання взагалі стає цікавим. Звідки у раніше судимого психа вибухівка і зброя? Нагадайте, а яка служба мала цим опікатись?
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21.07.2020 13:11 Відповісти
а откуда у террористов в других странах взрывчатка и оружие? Если есть желание, то человек найдет.
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21.07.2020 13:12 Відповісти
Или ему подкинули и он под колпаком.
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21.07.2020 13:14 Відповісти
да-да, везде заговор, рептилоиды и масоны.
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21.07.2020 13:28 Відповісти
Ресурсы есть у силовиков. У обычных людей их намного меньше. Брейвик свой терракт готовил год или больше.
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21.07.2020 13:33 Відповісти
так у Брейвика и теракт был гораздо мощнее. И ты не знаешь сколько этот псих готовился.
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21.07.2020 13:34 Відповісти
военные игры
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21.07.2020 13:36 Відповісти
Прям как в России один в один. Государство устраивает террор, чтобы запугать граждан.
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21.07.2020 13:12 Відповісти
а это наверняка кацапы и устроили.
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21.07.2020 13:15 Відповісти
Мне кажется что Аваков давно под КГБ. Он всегда был врагом.
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21.07.2020 13:17 Відповісти
если бы это было так, то и войны не было бы уже лет 6, он бы нас давно уже слил.
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21.07.2020 13:22 Відповісти
Он сливает потихоньку. Если посмотреть за его деяниями, то там целый шлейф антиукраинских действий. Начиная с 14 года.
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21.07.2020 13:26 Відповісти
ой..
Л - логика
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21.07.2020 13:27 Відповісти
Аваков "отпустил" всех сбежавших в 14 году чиновников Януковича, далее у него были разборки с нациками нашими, которые могли быть опасными для России. В итоге нациков почти нет, они маргинес. Я пять лет не следил за политикой, но что я вижу сейчас. У него под крылом Нацжоны Белецкого, который евразиец. Евразийцы курируются Кремлем с середины 90ых. А его деятельность при Зеленском, когда он открыто преследует патриотов прямо сейчас на виду.
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21.07.2020 13:31 Відповісти
Вряд ли, это поехавший на голову анархокоммунист, ещё и русскоязычный в Луцке то. Если делать акцент на том, кто он, то это только укрепляет проукраинские настроения в обществе.
Я на самом деле сомневаюсь, что у него есть взрывчатка, скорее всего это какое-то безоболочечное нечто на основе бензина, которое способно взорвать только его самого. Такие устройства были у всех террористов в Украине за последние годы.
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21.07.2020 13:22 Відповісти
В Украине никогда не было терроризма. Вот пришел Зеленский и пришел терроризм.
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21.07.2020 13:15 Відповісти
Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины в своем https://t.me/dkr_npu/85 Telegram информирует, что "террорист находился на психиатрическом лечении".

Ну вот теперь все стало на свои места. Короче псих. Теперь и его требования понятны.
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21.07.2020 13:18 Відповісти
Лучше бы мост захватил.
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21.07.2020 13:19 Відповісти
Вас вітає файне місто Луцьк. Судя по комментам в украинских соцсетях, это, пожалуй, первое за последние 6 лет ЧП, в котором сходу обвинили не руку Кремля, а карму Зеленского.(с)
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21.07.2020 13:25 Відповісти
та не, почитай каменты - стадо упоротых и тут "руку кремля" нашло.
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21.07.2020 13:29 Відповісти
На воре и шапка горит. Обозвался. Вот ты и первый подозреваемый.
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21.07.2020 13:39 Відповісти
террорист - родом из рассее, отсидел 8 лет.
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21.07.2020 13:40 Відповісти
И что? При совке в Украину активно переезжали жить люди из расеи, они все на службе кремля?
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21.07.2020 14:32 Відповісти
менталитет! они очень сильно от нас отличаются.
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21.07.2020 14:58 Відповісти
не льсти себе. Менталитет мы видим по 73%.
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21.07.2020 18:36 Відповісти
))) Только об этом написал в соседней ветке!) Все как по кальке. Фэсы 100%! Лучшее что может быть в этой ситуации это вынести ему мозги из СВДэшки. Чтоб другим не повадно было. Даже психам за фэсовские бабки. Психи они конечно ипанутые, но инстинкт самосохранения у них развит не хуже остальных. В ином случае, его арестуют, долго будут судить, посадят, а потом фэсы внесут его в список на обмен, тем самым нанеся удар по, и так сдувающемуся, рейтингу зебила. Зная маниакальную повернутость бубочки на обменах (а они и так уже как притча во языцех), он его точно обменяет. Стопудово так и будет. Это уже прям белыми нитками. Он еще героем ватостана станет, по шоу разным ходить будет, рассказывать как боролся с несправедливостью и режимом. Будет призывать ватных братьев спасти брацкий норот. Это уже не ново и пахнет тухлятиной, но недалекие ведутся, коих у нас большинство. Фэсы решили не выдумывать велосипед. Теперь дело за журналистами. Раскручивайте подонка. Шоу только начинается.
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21.07.2020 13:29 Відповісти
Объявить идиотом. Очень удобно...
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21.07.2020 13:31 Відповісти
Не такой он и психически больной, если заявляет о преступниках в верхах, судя по последним задержаниям правоохранителями.
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21.07.2020 13:32 Відповісти
Л - логика.
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21.07.2020 13:41 Відповісти
Психічно хворий і дурень - не одне і те ж.
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21.07.2020 14:13 Відповісти
Гарнюньо!
МедреФФорма в дії. Дурдоми позакривали, а дурників - на вулицю, щоб самовиражалися, як уміють.
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21.07.2020 14:11 Відповісти
Также является пастором церкви сатаны и родчиняется московскому патриархату.
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21.07.2020 14:29 Відповісти
Да еще и русскоязычный- вообще сам сатана!
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21.07.2020 14:30 Відповісти
ч.т.д. шизофрен-психопат.
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22.07.2020 05:01 Відповісти
 
 