Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні

Чоловік, який взяв у заручники людей в автобусі в центрі Луцька, має дві судимості і перебував на психіатричному лікуванні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" розповіли в МВС України.

"Чоловік, який захопив людей у ​​заручники, двічі судимий", - сказали в міністерстві.

Департамент карного розшуку Нацполіції України у своєму Telegram інформує, що "терорист перебував на психіатричному лікуванні".

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

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