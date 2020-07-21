Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні
Чоловік, який взяв у заручники людей в автобусі в центрі Луцька, має дві судимості і перебував на психіатричному лікуванні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" розповіли в МВС України.
"Чоловік, який захопив людей у заручники, двічі судимий", - сказали в міністерстві.
Департамент карного розшуку Нацполіції України у своєму Telegram інформує, що "терорист перебував на психіатричному лікуванні".
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
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Л - логика
Я на самом деле сомневаюсь, что у него есть взрывчатка, скорее всего это какое-то безоболочечное нечто на основе бензина, которое способно взорвать только его самого. Такие устройства были у всех террористов в Украине за последние годы.
Ну вот теперь все стало на свои места. Короче псих. Теперь и его требования понятны.
МедреФФорма в дії. Дурдоми позакривали, а дурників - на вулицю, щоб самовиражалися, як уміють.