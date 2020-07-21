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Рейтинг партій: "Слуга народу" - 27,9%, ОПЗЖ - 18%, ЄС - 14,7%, "Батьківщина" - 11,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій:

Якби дострокові вибори до Верховної Ради відбулися в середині липня 2020 року, то за партію "Слуга народу" проголосували б 27,9% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

У рейтингу політичних сил на виборах до Верховної Ради лідером є партія "Слуга народу" за яку готові проголосувати 27,9% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію "Опозиційна платформа – За життя" підтримують 18,0%, партію "Європейська солідарність" – 14,7%, партію "Батьківщина" – 11,4%, Радикальну партію Ляшка – 5,2%, партію "Сила і честь" – 4,3%, партію Шарія – 3,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 3,3%, партію ВО "Свобода" – 3,2%, партію " Голос" – 3,1%. Рейтинг інших політичних сил – нижче 2%.

Рейтинг партій: Слуга народу - 27,9%, ОПЗЖ - 18%, ЄС - 14,7%, Батьківщина - 11,4%, - опитування Рейтингу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роботою Зеленського задоволені 37% українців, Разумкова - 25%, Шмигаля - 16%, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: Слуга народу - 27,9%, ОПЗЖ - 18%, ЄС - 14,7%, Батьківщина - 11,4%, - опитування Рейтингу 02



Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 16-17 липня 2020 р.

Зазначимо, що в попередньому опитуванні групи "Рейтинг", партію "Слуга народу" готові були підтримати 29,3% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, "Опозиційну платформу - За життя" - 15,3%, "Європейську Солідарність "- 13,6%," Батьківщину "- 10,7%.

Автор: 

опитування (1961) рейтинг (1663) Батьківщина (586) Слуга народу (2816) Європейська Солідарність (1089) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+29
Та оманский барыга на вас, клавиши, свой инструмент кладет 😀
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21.07.2020 13:18
+27
В общем, так усиленно обливали грязью Порошенко, что при помощи манипуляций массовым сознанием его потопили, избрали президентом человека, абсолютно не пригодного к этой роли, теперь разочаровались, ну а следующим президентом станет, не исключено, товарищ Бойко, а парламент сформирует ОПЗЖ.
С чем можно и поздравить мудрый нарид.
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21.07.2020 13:50
+24
Барыга и здесь пожадничал - мог бы и за 2-е место заплатить...
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21.07.2020 13:15
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Вже стільки зашклаврів, що прийшов час нового "тріумфального" рейтингу? Чи найближчим часом очікуються такі зашквари, що прийшов час оприлюднити " нарордну довіру "?
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21.07.2020 13:36 Відповісти
s reitingom sluga oligarxam vsio poniatno,no takoje Boiko navtorom meste vot eto ploxo.Liudi neponimajet sto raska eto xuze nemozet bit dlia nix i ix detej.Eto fasisty kotory unictozyt vsio sto u vas jest
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21.07.2020 13:37 Відповісти
Опять.
Не понимаю вашей радости по поводу падения рейтинга СН.
Вы что не видите, что если тенденция сохраниться то ОПЗЖ возьмёт власть в стране снова?!?
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21.07.2020 13:40 Відповісти
Не возьмёт.
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21.07.2020 13:45 Відповісти
Не ссы, без Крыма и Донбасса никогда уже мне возьмет.
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21.07.2020 13:46 Відповісти
рыгоаналы с мыролюбцами только за щеку могут взять от народа.
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21.07.2020 13:47 Відповісти
ОПЗЖ - максимум до 16%, больше они не натянут. это один и тот же электорат, старушки и старички уходят., это как у Жульки - ее постоянный старушечий и пнсийный электорат, больше не поднимется. 5% натянули - больше не смогли.
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21.07.2020 13:50 Відповісти
А чем они хуже этой зеленой мрази? Там хоть понятно-враг, а мразь она и в африке мразь.
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21.07.2020 18:21 Відповісти
Действительно. Вам хочется, чтобы ***** сюда зашел побыстрей и с петей пообнимался.
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21.07.2020 18:29 Відповісти
Хрін від редьки не солодший. Але, якщо народ хоче радянської влади, про яку молоді тільки чули, то вибере ворога української незалежності, шістку Пуйла -- Бойка з Мертведчуком.
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22.07.2020 08:45 Відповісти
Красные, красно-черные, оранжевые,голубые и зелёные, а суть одна - грабеж народа.
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21.07.2020 13:43 Відповісти
это на мацковии все руководство ворует
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21.07.2020 20:11 Відповісти
шелестит шоколадкой вечная глупость....
Ю.Швчук ДДТ
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21.07.2020 13:45 Відповісти
- А матерится можно?
- Нет!
- Тогда я молчу...
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21.07.2020 13:46 Відповісти
Максисмум, ще сьогодні для слуг, це 4%. А опитування це липові. Хто скільки заплатить, то й стільки намалюють.
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21.07.2020 13:48 Відповісти
ОПЗЖ и заплатили. БОльше 18% не смогли натянуть, значит реально 12-13%. Если б был Крым и Дамбасс - было бы до 25%.
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21.07.2020 14:23 Відповісти
Так само і в ЦВК.
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22.07.2020 08:48 Відповісти
І знову не вірю. Хіба, що жаби давали відповіді. Скоро зелених не те що не поважати будуть, а давати копняка при зустрічі.
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21.07.2020 13:50 Відповісти
Петру уже дают копняка ? Нет , а надо...
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21.07.2020 16:17 Відповісти
Как Пете?
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21.07.2020 18:29 Відповісти
А ему за что?
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21.07.2020 18:56 Відповісти
В общем, так усиленно обливали грязью Порошенко, что при помощи манипуляций массовым сознанием его потопили, избрали президентом человека, абсолютно не пригодного к этой роли, теперь разочаровались, ну а следующим президентом станет, не исключено, товарищ Бойко, а парламент сформирует ОПЗЖ.
С чем можно и поздравить мудрый нарид.
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21.07.2020 13:50 Відповісти
Об чем я уже два года здесь пишу...Следующие выборы будут проходить под лозунгом лишь бы не Зельц И скотина будет голосить за Бойко.
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21.07.2020 13:53 Відповісти
"скотина" українською "бидло".
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22.07.2020 08:54 Відповісти
Саакашвиль однако сильно поругался недавно с Бойко.
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21.07.2020 14:21 Відповісти
порошенку не нужно было обливать грязью - эта свинья из нее никогда и не вылазила
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21.07.2020 14:34 Відповісти
Ті не жовтоблакитній, ті - аквафреш
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21.07.2020 17:30 Відповісти
Всего 48 процентов долболюбов Не верю...их много больше
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21.07.2020 13:51 Відповісти
Этот "Рейтинг" давал жульке 30% перед выборами - и вдруг 13%!, в 3 раза меньше.
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21.07.2020 13:51 Відповісти
зелені вже не знають, як збрехати - нічого не виходить
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21.07.2020 14:29 Відповісти
Це "Сулима Іван" нагнав їй рейтинг, дуже вже старається. Бо хто нормальний вже третього разу дасть себе обдурити...
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22.07.2020 08:58 Відповісти
Все так просто. Та ж кацапсько- олігархічна "статистика", що й перед виборами.
У зеленського рейтинг падає, поступово. Електорат перетікає до опзж та (з якогось переляку) тимошенко.
Буде себе вести, так, як потрібно хазяям, намалюють "відновлення довіри". Ні. Замінять мертвечуком- бойком- тимошенко.
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21.07.2020 13:55 Відповісти
Приблизно половина виборців Тимошенко голосувала за Зеленського в другому турі.
Так що не дивно що вони повертаються
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21.07.2020 13:59 Відповісти
Согласно соцопросам накануне первого тура выборов- 41% избирателей Тимошенко намеревались голосовать во втором туре за Зеленского и 10% за Порошенко. Остальные либо затруднились ответить, либо проигнорируют второй тур.
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21.07.2020 14:35 Відповісти
Что подчеркивает то же распределение интеллекта среди избирателей Тимошенко.
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21.07.2020 18:58 Відповісти
Таке враження що ці "рейтинги" публікують на замовлення бариги.
Багато людей дійсно розчарувались в Зеленському (баригу досі не посадив, війну на Донбасі не припинив і т.д.) але це розчарування не на користь бариги і "песиків".
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21.07.2020 13:56 Відповісти
На користь русні...здивували
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21.07.2020 14:04 Відповісти
А де ж партія За майбутнє майбахи? Щось не видно, як у воду впала.
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21.07.2020 13:57 Відповісти
Пленки Деркача выстрелили в холостую.Облом для зебилов и русни.
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21.07.2020 14:10 Відповісти
ну, не совсем, теперь петька будет платить всем пришедшим "возмущенным", шарового дурачья будет по-меньше)) ты русню не обижай, впрочем как и зебилов - родственники, дальние и ближние))
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21.07.2020 16:21 Відповісти
слуги народа - гавно свиней
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21.07.2020 14:14 Відповісти
хєєєє, БРЕХНЯ!

зелені тупі.все ж читається. елементарно просто.

зелені готують масові фальсифікації.
Вони привчають натовп до того, що, нібито, основний батл розгорнеться між "слугами потвори" і опзж, щоб натовп підтримав "слуг потвори".

зелені, нє-а, вже, як на президентських виборах у вас не пройде.

Після того, як ви, потвори зелені, програєте, будуть розслідувати факт, як Богдан під час виборчої компанії попав в ЦВК і що він там робив.

сядете, зелені, усі!
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21.07.2020 14:28 Відповісти
УРА!!!....я в Бойка верю, вот вы завалите Зе...Бойко станет президентом, там и Алексеичу место найдется, не думаю что Медведчук забудет всё хорошее, что для него Пётр Алексеич сделал...
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21.07.2020 14:30 Відповісти
Ти, якесь їбонуте...
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21.07.2020 23:22 Відповісти
Тотальная брехня. Тот галимый совок, голосовавший за зеленое лайно, после принятия законов о земле и игорном бизнесе, отвернулся от них. Соглашусь с вышесказаным, что готовят фальсификации.
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21.07.2020 14:33 Відповісти
не переживай, Пётр Алексеич будет премьером у Бойка...придётся правда на русский переходить, хотя говорят, что он дома по русськи говорит...думаю брешут..)
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21.07.2020 14:36 Відповісти
сам придумал , шизик ?
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21.07.2020 20:13 Відповісти
и ещё....если на инаугурацию Бойка Пётр Алексеич придёт в косоворотке и лаптях, то Медведчук, как голова ВР ему всё простит...)
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21.07.2020 14:44 Відповісти
В ЮА де-факто немає жодної партії. Якій рейтинг нахрен? Доведете цифірки в суді?
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21.07.2020 14:57 Відповісти
С этим НАРИДОМ шансов у Украины 0.
27,9 %Долбо@обов,18% предателей.....
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21.07.2020 15:18 Відповісти
14,7% самые.... самые..украинцы....просто они временно не у кормушки, но это временно
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21.07.2020 15:27 Відповісти
Украинская Армия, Мова, Украинская независимая церковь - для тебя химеры?
Ты сепар, совок, узкомирец, или кто?
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21.07.2020 19:00 Відповісти
Не передёргивай! Именно "армовира"- эфемерная конструкция! Ты пытаешься наполнить содержанием форму, которая его не имеет.
-Армия- восстанавливалась всей страной с помощью Западных союзников. Порошенко лишь проводил парады и пиарился на "передачах" отремонтированного чужими руками за государственный счёт. Президентом уже давно клоун, малорос... кто он там у вас ещё... а армия продолжает укрепляться и военный бюджет только растёт.
-Мова- карточный домик, вокруг которого нужно ходить на цыпочках не дыша. Ибо написанное на бумаге одними, всегда могут переписать другие. Какой-то слегка ватный депутат Бужанский нагнал на вас страху. Не первый день стенаете. Победа в чём?!
-Вера- как выяснилось не такая уж это независимость. Скорее смена патриархата. Посеявшая раскол в самой украинской церкви и признаная лишь 3-мя из 15-и православных церквей. К тому же по конституции Украина светское государство. Приписывая Петру томос в заслуги, не забудь дописать и грубое нарушение конституции.
Короче, красивая коробочка, которой ты трясёшь у меня перед носом, на деле абсолютно пустая!
П.С. Я здавомыслящий, патриотичный украинец, которым не возможно манипулировать с помощью пустых форм.
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21.07.2020 20:38 Відповісти
Я здавомыслящий, патриотичный украинец
Уже хорошо. Поздравляю, жму руку.
Но ты недооцениваешь роль того курса, который задается "сверху", - то есть, от руководства страны. Сейчас курс нынешнего руководства на "перестать стрелять" и "сократить излишки армейского имущества", я не ошибаюсь?
-Мова- карточный домик да уж нет - идет огромное сражение за Мову, где законы - лишь оформление результатов (формализация) этого сражения.

Какой-то слегка ватный депутат Бужанский нагнал на вас страху - наоборот, ответка получилась настолько избыточной с целью того, чтобы у них от страха больше не возникало таких желаний ущемлять Мову.
Посеявшая раскол в самой украинской церкви ну тут вообще фейспалм. В какой-какой украинской церкви раскол? УПЦМП никогда не была украинской, УПЦКП реорганизовалась, и ПЦУ сейчас единственная украинская церковь, внутри себя вовсе не расколотая.
признаная лишь 3-мя из 15-и - а ты торопишься? Для церкви время меряется столетиями.
Все будет Украина.

с помощью пустых форм. - а посмотри на результаты 5 лет Порошенко. Эта форма точно была внутри пустая? (Вы точно доктор?)
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22.07.2020 00:11 Відповісти
И еще - в слоган не вместишь все его достижения.
А декоммунизация? А успешное сопротивление российской агрессии, курс в НАТО?
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22.07.2020 10:16 Відповісти
далее....
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21.07.2020 16:23 Відповісти
Ну пол страны идиотов и ватников , даже чуть меньше . Это уже плюс какой не какой , раньше идиотов и ватников было в сумме 73%. Просто мне вот интересно , тем 27% это уже клиника или они сами себе бояться признаться , что они лошары и дебилы в одном флаконе .
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21.07.2020 15:39 Відповісти


страна дебилов ипанутых... срань одна...
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21.07.2020 15:56 Відповісти
Статистика сфальсифицированная, тут кто-то правильно отметил, что "Рейтинг" манипулирует избирателями, подавая недостоверные данные перед выборами. На какого хозяина сейчас работаете ребята, на жопоблоковцев или на слуг урода?
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21.07.2020 16:11 Відповісти
Что-то рейтинги партий стали публиковаться чаще , чем суточные прогнозы погоды! А по брехливости нашим синоптикам далеко до разлчных центров социального опроса населения! Синоптики просто дилетанты по сравнению с соцопросовцами, хотя бы потому, что синоптикам за брехню никто платить не будет! А "группа поддерржки" профессиональным брехунам, те, кто заявляет какой гнилой украинский избиратель, какой он нехороший. необразованный, тупой и т.д.
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21.07.2020 16:36 Відповісти
Все эти партии - это все одна компания дружная без камер! Они все одно целое!!! захватили власть и тупо голосуйте за них и никого другого. выбирайте разные части одной мафии! Нужно принять закон срочно, который я прочитал у Аристотеля в "Политике". Что депутаты не могут быть во власти дольше 2 сроков. Потому что если они больше двух сроков, то это узурпация и это будет колоссальный вред государству, как в принципе у нас и есть. Что они там сидят уже 30 лет одни и те же и только партии меняют и узурпировали власть у себя и грабят страну. Разграбили все и распродали. ничего не развивают и не строят, все развалили, сделали 5 экономику мира на период выхода из СССР и 3 Армию по силе в мире с тысячами самолетов и танков и ракетных установок и вертолетов и т.п. А самое главное с 3 ядерным вооружением по силе в мире. И превратили в страну 3 мира разваленную и разграбленную и которой управляют бандиты во всех администрациях и всеми предприятиями управляют бандиты и всеми судами и МВД и СБУ и всем-всем управляет организованная преступность! Они тупо уничтожают страну и выводят все бабки отсюда! А чем больше они выводят денег из страны, тем она беднее становится! Тупо идет уничтожение страны! Если и дальше продолжать давать власть этим бандитам, то будет только хуже! Нужно полностью переформатировать власть! Нужно сменить систему! Нужно создать 2 власти в Украине - это народ, которому дать прямую демократию, а вторая власть - это менеджеры - министры всех отраслей жизни в Украине! Раду и пост президента нужно полностью убрать! Минстры будут выполнять их обязанности и будут нести полную ответственность за свои решения! Потому что в Раде идиоты, которые снимались в МамаХохатала, Фотографы, Добкины - Наркоманы, Кивы из дурдома, коллаборантов полно, которые уничтожить хотят Украину, ворье, мафия, и прочая нечисть, которая не несет ответственности за то, что они голосуют! Они не разбираются в том, что принимают! А министры будут профессионалы, которые будут принимать решения в своих сферах и будут иметь мандат принимать законы и министр медицины по медицине улучшения делать и министр внутренних дел улучать будет правоохранительную сферу и министр обороны - армию улучшать будет, министр иностранных дел за иностранные дела будет отвечать, министр культуры за культуру, министр экономики будет улучшать экономику и т.д. И они могут брать сколько угодно помощников, но они будут нести полную ответственность за свои решения! А не так, что в раде журналист голосует за законы касательно медицины и может нанести вред и потом не несет ответственности даже за то, что голосовал. И если кто то подумал, что они узурпируют власть, как было в нацистской Германии, то этого не будет, потому что будет сделан противовес и предохранитель от этого - это народ будет главнее министров! Народ будет наделен самой большой лвастью в стране, как и прописано в конституции, что народ главный источник власти, только уже будет у народа инструмент - это прямая демократия, и при помощи прямой демократии народ сможет проводить быстрые референдумы - онлайн и для стариков на почте пункты обустроить голосования. Народ сможет накладывать вето на плохие законы принятые министрами, также народ сможет в любой момент проголосовать за отставку любого министра. Также уже не будет власти такой, как сейчас, что народ должен выбирать из марионеток олигархов и там выбора нету нормального, а будет так, что любой гражданин сможет подать резюме на сайт прямой демократии и люди будут смотреть эти резюме и будут голосовать за того, кого они считают достойным. Я прочитал много литературы и просмотрел много материалов по лучшей форме власти и такая власть, как выше описана, что будут в стране министры и их будут контролировать люди, через прямую демократию и люди также смогут сами принимать на референдумах законы, то это лучшая власть из возможных создать в Украине!!! Если оставить даже такую же систему, как сейчас в Украине - это олигархическая, то они угробят Украину!
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21.07.2020 16:40 Відповісти
Обвал экономики, война,девальвация гривни - а шо нравится этим 27% жопа Тищенко или рояль Зеленского?
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21.07.2020 17:03 Відповісти
Если верить рейтингам, то стране точно крышка, зебильное быдло проголосует если не за бубочку, то за мертветчука с петушарием.
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21.07.2020 17:11 Відповісти
А за кого им голосовать, за твою Петю , которая просрала 5 лет , ничего так и не сделав хорошего , поскольку результат его трудов мы наблюдаем сейчас и называется он - НЕ ХРЕНА
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21.07.2020 17:39 Відповісти
Тут ты прав, у быдла выбор не большой - или ватно-пархатый капитулянт или ватные кацапо-пархатый жоппоблок с педофилом петушарием, ну не может же быдло голосовать за патриотов Украины.
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21.07.2020 18:11 Відповісти
ты сам все просрал , нулевое
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21.07.2020 20:15 Відповісти
Це ж не гринівський "Соціс " -який намалював Пороху 20 з гаком відсотків
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21.07.2020 17:15 Відповісти
"Рейтинг партий: "Слуга народа" - 27,9%" - помню, несколько дней назад было 36,6%. У Высоцкого - "Лишь мгновение ты наверху И стремительно падаешь вниз.".
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21.07.2020 17:21 Відповісти
батькивщина уже не та - ее нет , ляшко зафорчмачил вроде неплохую партию , надеюсь сгинут без следа , и он , и она
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21.07.2020 18:00 Відповісти
зебилы, вас в 2019 -м было 73%, да вы могли из страны лялю сделать и на руках её носить, а у вас только сосны выходят, почему?
неужто Порох мешает?
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21.07.2020 19:40 Відповісти
Та правильно, голосуйте за Оккупационный блок. Чтобы они на следующий день обратились к Путину ввести войска.
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21.07.2020 22:16 Відповісти
Вот он рейтинг партий-В общем миллионерами за этот 2020 год задекларирован полученный доход в сумме 68,3 млрд грн и определены к уплате почти 2 млрд грн налоговых обязательств.А трудяге 61.5% от заработанного-налог.Вот они двойные стандарты .Упырям 3% -трудягам-61.5%-это нормально?Здесь гнойник очень вызрел и пусть эти зеленозадые верещат -Частная собственность священна!Веры этим гадам-Нет!А сколько украли с дорог и лжевируса?Народ обчищают, как стадо баранов .И главзеленозадый пархатый тоже там кормится.
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21.07.2020 22:50 Відповісти
Довбодятли плавно перетікають від зелених до зажопинців - життя нічому не вчить...
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22.07.2020 00:54 Відповісти
Рік тому , на фоні розмов зе ,про швидке припинення війни , ( а це могло статися лише на умовах паРаші ( тобто капітуляції )),ЗАЖОП фактично " позичив " голоси свого лохторату зе і його слугам . Але слуги все ж злякалися ймовірних наслідків швидкої капітуляції ( громадянського протистояння ) і виконати умови ригівського ізбіратєля ,не змогли . Тому зараз - риги поветаються назад до ригів . Це було цілком прогнозовано . .
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22.07.2020 03:51 Відповісти
мы верим мусорам и дутым рейтингам "говнанарода",
мы лохи ...
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22.07.2020 05:01 Відповісти
Вы - Да!
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22.07.2020 08:54 Відповісти
І навіть Скотиняка потрапляє до ВРУ....)
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22.07.2020 08:40 Відповісти
Некоторые комментарии вызывают смех,хохот,но не потому что смешно,а потому что пошло! Откуда такое неуважение,презрение,высокомерие по отношению к украинскому народу? Вы что какие-то сверхчеловеки(Фридрих Ницше отдыхает)? Вы что не являетесь частицей этого народа? Почти все согласны,что старая политическая элита ,которую олицетворяют Порошенко,Бойко,Тимошенко,Ляшко ,цинична,воровата,двулична,лжива,бездарна!? И вот когда украинский народ дважды послал эту псевдоэлиту в политический нокдаун,что очень хорошо, в принципе,вы подняли истошный вой,поливаете грязью ,клевещете,оскорбляете украинский народ,потому что ,видите-ли большинство украинского народа проголосовало за Зеленского и его партию Слуга народа.Скажите ,а украинского народа был лучший выбор? Трагический вопрос.Драматический ответ-не было лучшего выбора.Какой я вижу выход? Это переход до выборов только на пропорциональной основе с открытыми списками,на уровне не менее 10- 35 тыс.жителей административно территориальных единиц,что уже сделано,но это не главное.Главное-это переход до чисто идеологических политических партий с закреплением этого в законодательстве, с непременными "запобiжниками" против политической коррупции ,с введением уголовной ответственности для нарушителей!
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22.07.2020 08:44 Відповісти
лучше будет рейтинг и батькивщины и радикальной партии чем у слуг и опзж
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22.07.2020 08:46 Відповісти
Ну,ну цікаво буде побачити як партія агента російських спецслужб Порошенко"єс" знов опиниться на четвертому місті і все буде тихо і як би ні в чому не бувало...

Порошенко: у сфері реформ.Ми проголосували за 100%тарифи, попри те,що МВФ очікував лише 75%.Ми запустили реформу Держпідприемст.
Ми запустили реформу шодо цін на ліки,знявши всі перешкоди.
https://www.youtube.com/watch?v=GKfp0kEiaLI&fbclid=IwAR0GSrVCntgeMQDjZ0iiof5F0rGcDcOvsixIkqaOz_cx67oiu9RKF8bIwi4
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25.07.2020 21:02 Відповісти
Ну,ну цікаво буде побачити як партія агента російських спецслужб Порошенко"єс" знов опиниться на четвертому місті і все буде тихо і як би ні в чому не бувало...

Порошенко: у сфері реформ.Ми проголосували за 100%тарифи, попри те,що МВФ очікував лише 75%.Ми запустили реформу Держпідприемст.
Ми запустили реформу шодо цін на ліки,знявши всі перешкоди.
https://www.youtube.com/watch?v=GKfp0kEiaLI&fbclid=IwAR0GSrVCntgeMQDjZ0iiof5F0rGcDcOvsixIkqaOz_cx67oiu9RKF8bIwi4
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25.07.2020 21:03 Відповісти
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