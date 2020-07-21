Рейтинг партій: "Слуга народу" - 27,9%, ОПЗЖ - 18%, ЄС - 14,7%, "Батьківщина" - 11,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Якби дострокові вибори до Верховної Ради відбулися в середині липня 2020 року, то за партію "Слуга народу" проголосували б 27,9% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

У рейтингу політичних сил на виборах до Верховної Ради лідером є партія "Слуга народу" за яку готові проголосувати 27,9% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію "Опозиційна платформа – За життя" підтримують 18,0%, партію "Європейська солідарність" – 14,7%, партію "Батьківщина" – 11,4%, Радикальну партію Ляшка – 5,2%, партію "Сила і честь" – 4,3%, партію Шарія – 3,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 3,3%, партію ВО "Свобода" – 3,2%, партію " Голос" – 3,1%. Рейтинг інших політичних сил – нижче 2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роботою Зеленського задоволені 37% українців, Разумкова - 25%, Шмигаля - 16%, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА











Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 16-17 липня 2020 р.

Зазначимо, що в попередньому опитуванні групи "Рейтинг", партію "Слуга народу" готові були підтримати 29,3% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, "Опозиційну платформу - За життя" - 15,3%, "Європейську Солідарність "- 13,6%," Батьківщину "- 10,7%.