Рейтинг партій: "Слуга народу" - 27,9%, ОПЗЖ - 18%, ЄС - 14,7%, "Батьківщина" - 11,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Якби дострокові вибори до Верховної Ради відбулися в середині липня 2020 року, то за партію "Слуга народу" проголосували б 27,9% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
У рейтингу політичних сил на виборах до Верховної Ради лідером є партія "Слуга народу" за яку готові проголосувати 27,9% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію "Опозиційна платформа – За життя" підтримують 18,0%, партію "Європейська солідарність" – 14,7%, партію "Батьківщина" – 11,4%, Радикальну партію Ляшка – 5,2%, партію "Сила і честь" – 4,3%, партію Шарія – 3,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 3,3%, партію ВО "Свобода" – 3,2%, партію " Голос" – 3,1%. Рейтинг інших політичних сил – нижче 2%.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 16-17 липня 2020 р.
Зазначимо, що в попередньому опитуванні групи "Рейтинг", партію "Слуга народу" готові були підтримати 29,3% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, "Опозиційну платформу - За життя" - 15,3%, "Європейську Солідарність "- 13,6%," Батьківщину "- 10,7%.
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Не понимаю вашей радости по поводу падения рейтинга СН.
Вы что не видите, что если тенденция сохраниться то ОПЗЖ возьмёт власть в стране снова?!?
Ю.Швчук ДДТ
- Нет!
- Тогда я молчу...
С чем можно и поздравить мудрый нарид.
У зеленського рейтинг падає, поступово. Електорат перетікає до опзж та (з якогось переляку) тимошенко.
Буде себе вести, так, як потрібно хазяям, намалюють "відновлення довіри". Ні. Замінять мертвечуком- бойком- тимошенко.
Так що не дивно що вони повертаються
Багато людей дійсно розчарувались в Зеленському (баригу досі не посадив, війну на Донбасі не припинив і т.д.) але це розчарування не на користь бариги і "песиків".
майбутнємайбахи? Щось не видно, як у воду впала.
зелені тупі.все ж читається. елементарно просто.
зелені готують масові фальсифікації.
Вони привчають натовп до того, що, нібито, основний батл розгорнеться між "слугами потвори" і опзж, щоб натовп підтримав "слуг потвори".
зелені, нє-а, вже, як на президентських виборах у вас не пройде.
Після того, як ви, потвори зелені, програєте, будуть розслідувати факт, як Богдан під час виборчої компанії попав в ЦВК і що він там робив.
сядете, зелені, усі!
27,9 %Долбо@обов,18% предателей.....
Ты сепар, совок, узкомирец, или кто?
-Армия- восстанавливалась всей страной с помощью Западных союзников. Порошенко лишь проводил парады и пиарился на "передачах" отремонтированного чужими руками за государственный счёт. Президентом уже давно клоун, малорос... кто он там у вас ещё... а армия продолжает укрепляться и военный бюджет только растёт.
-Мова- карточный домик, вокруг которого нужно ходить на цыпочках не дыша. Ибо написанное на бумаге одними, всегда могут переписать другие. Какой-то слегка ватный депутат Бужанский нагнал на вас страху. Не первый день стенаете. Победа в чём?!
-Вера- как выяснилось не такая уж это независимость. Скорее смена патриархата. Посеявшая раскол в самой украинской церкви и признаная лишь 3-мя из 15-и православных церквей. К тому же по конституции Украина светское государство. Приписывая Петру томос в заслуги, не забудь дописать и грубое нарушение конституции.
Короче, красивая коробочка, которой ты трясёшь у меня перед носом, на деле абсолютно пустая!
П.С. Я здавомыслящий, патриотичный украинец, которым не возможно манипулировать с помощью пустых форм.
Уже хорошо. Поздравляю, жму руку.
Но ты недооцениваешь роль того курса, который задается "сверху", - то есть, от руководства страны. Сейчас курс нынешнего руководства на "перестать стрелять" и "сократить излишки армейского имущества", я не ошибаюсь?
-Мова- карточный домик да уж нет - идет огромное сражение за Мову, где законы - лишь оформление результатов (формализация) этого сражения.
Какой-то слегка ватный депутат Бужанский нагнал на вас страху - наоборот, ответка получилась настолько избыточной с целью того, чтобы у них от страха больше не возникало таких желаний ущемлять Мову.
Посеявшая раскол в самой украинской церкви ну тут вообще фейспалм. В какой-какой украинской церкви раскол? УПЦМП никогда не была украинской, УПЦКП реорганизовалась, и ПЦУ сейчас единственная украинская церковь, внутри себя вовсе не расколотая.
признаная лишь 3-мя из 15-и - а ты торопишься? Для церкви время меряется столетиями.
Все будет Украина.
с помощью пустых форм. - а посмотри на результаты 5 лет Порошенко. Эта форма точно была внутри пустая? (Вы точно доктор?)
А декоммунизация? А успешное сопротивление российской агрессии, курс в НАТО?
страна дебилов ипанутых... срань одна...
неужто Порох мешает?
мы лохи ...
Порошенко: у сфері реформ.Ми проголосували за 100%тарифи, попри те,що МВФ очікував лише 75%.Ми запустили реформу Держпідприемст.
Ми запустили реформу шодо цін на ліки,знявши всі перешкоди.
https://www.youtube.com/watch?v=GKfp0kEiaLI&fbclid=IwAR0GSrVCntgeMQDjZ0iiof5F0rGcDcOvsixIkqaOz_cx67oiu9RKF8bIwi4
Порошенко: у сфері реформ.Ми проголосували за 100%тарифи, попри те,що МВФ очікував лише 75%.Ми запустили реформу Держпідприемст.
Ми запустили реформу шодо цін на ліки,знявши всі перешкоди.
https://www.youtube.com/watch?v=GKfp0kEiaLI&fbclid=IwAR0GSrVCntgeMQDjZ0iiof5F0rGcDcOvsixIkqaOz_cx67oiu9RKF8bIwi4