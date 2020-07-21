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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Шкіряк про захопника автобуса в Луцьку: Уродженець РФ, 1975 року народження, був судимий за груповий розбій

Шкіряк про захопника автобуса в Луцьку: Уродженець РФ, 1975 року народження, був судимий за груповий розбій

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк розповів, що захопив у Луцьку автобус є уродженцем Росії 1975 року народження, раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив в ефірі "Україна 24".

"Уродженець РФ, 75 року народження, зараз громадянин України, проживає в Луцьку", - сказав Шкіряк.

За його словами, ця людина раніше притягувалася до кримінальної відповідальності. "Був судимий і відбував покарання ..за груповий розбій", - підкреслив Шкіряк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захоплення заручників у Луцьку: відкрито кримінальне провадження, терористові загрожує до 15 років в'язниці. ФОТО

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

Автор: 

захоплення (220) Луцьк (419) Шкіряк Зорян (208)


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Топ коментарі
+26
идеальний депутат кароче. Как его зеленский проморгал
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21.07.2020 13:36
+14
Гены берут свое, тут с природой не поспоришь
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21.07.2020 13:37
+12
Что не знает Шкиряк, то Зорян знает точно!
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21.07.2020 13:39
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идеальний депутат кароче. Как его зеленский проморгал
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21.07.2020 13:36 Відповісти
ой ой аргумент родился в России ....а у нас родилась тварь Валя Матвиенко Глава Совета федерации РФ голосовавшей за ввод войск в Украину... а Вовочка бубочка родился также в Украине и что мешает ему торгвоать интересами украины????
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21.07.2020 13:45 Відповісти
Тем более глупо звучит "уроженец РФ"
В 75-ом. РФ.
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21.07.2020 13:49 Відповісти
Да хоть в 35-45 и тд, РСФСР- сокращенно РФ так было и в то время.
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21.07.2020 14:12 Відповісти
Так Матвієнко це Тютіна по народженню, дитя окупантів.
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21.07.2020 13:52 Відповісти
Бубочка родился в Монголии
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21.07.2020 14:11 Відповісти
ага. такие мыролюбцы в шыкаладном цеху восстребованы.
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21.07.2020 13:59 Відповісти
Охренів, чи шо?
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21.07.2020 14:15 Відповісти
А Шкиряк вже звозив манду в Катманду??? Аваківці чергову виставу намутили..щоб підтвердити "потужність сабакова"
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21.07.2020 13:37 Відповісти
Интересно на неё хоть глянуть
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21.07.2020 13:52 Відповісти
- Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать!(с)
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21.07.2020 14:03 Відповісти
12 мая 2015 года после скандальной эвакуации граждан Украины из Непала, пострадавшего от разрушительного землетрясения, ушёл в отставку.

Значительный резонанс в соцсетях и СМИ вызвал видеоролик с З Ш, который приехал на пожарные учения на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) День спасателя . Докурив сигарету, бывший глава ГСЧС кинул окурок в сухую траву. Это заметил один из охранников, который поднял окурок и выбросил его за ограду.
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21.07.2020 14:08 Відповісти
Зорян , він же Шкіряк , не найгірший з тої всієї мусорської кодли !

А можливо і ліпший ...
Інакше би на нього так не гнали у свій час
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21.07.2020 22:31 Відповісти
Зорян ты ли че ли, все знаю что только благодаря тебе освободили, но учтите все товарисчи что данный автобус не резиновый все освободители не влезут.
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21.07.2020 22:34 Відповісти
от Шкиряка ничего не скрыть!!!)))
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21.07.2020 13:37 Відповісти
Что не знает Шкиряк, то Зорян знает точно!
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21.07.2020 13:39 Відповісти
они с ним кореша
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21.07.2020 13:41 Відповісти
Зорин а не Зорян))
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21.07.2020 14:04 Відповісти
Гены берут свое, тут с природой не поспоришь
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21.07.2020 13:37 Відповісти
Я ж казав, що то є монархіст поїхавший.
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21.07.2020 13:37 Відповісти
Шкіряк йогою займається - міг вже давно в люк чи у вікно автобуса пролізти і знешкодити позаштатного пра терориста.
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21.07.2020 13:37 Відповісти
Кто б сомневался?!!
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21.07.2020 13:38 Відповісти
А что по этому поводу скажет ЗОРЯН???
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21.07.2020 13:38 Відповісти
Кацапи сцялися при одній згадці Зоряна і Шкіряка, а він лише висєром обійшовся.
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21.07.2020 14:45 Відповісти
С каких пор город Дубно (Ривненской области), стал территорией *********?
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21.07.2020 13:39 Відповісти
Может Дубна, тогда это под Мацквой
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21.07.2020 13:44 Відповісти
ну, теперь шизик получит 15 лет за захват заложников, и штраф за отсутствие маски в общественном транспорте..
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21.07.2020 13:40 Відповісти
И неизвестно что хуже, так как за терроризм могут оправдать, а масочку не простят точно
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21.07.2020 13:44 Відповісти
vot teper poniatno sto grazdanix raski.Unictozyt nado ego postaratsoa bez poter.******** dolzni otrabotat bez osibok
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21.07.2020 13:40 Відповісти
Отправтє єго на Росію до радних бєрьозок!!!
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21.07.2020 13:41 Відповісти
Явный агент ФСБ!
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21.07.2020 13:41 Відповісти
Навряд, фсбшники більш тупі.
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21.07.2020 13:54 Відповісти
Не тебе судить, IQ = 2.
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21.07.2020 13:56 Відповісти
Йди нахер, московська мерзота, мене твої розумові здібності не цікавлять.
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21.07.2020 13:59 Відповісти
Само собой, ты понятия не имеешь, что это такое.
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21.07.2020 14:00 Відповісти
Вы людей сперва освободите, и потом разглагольствуйте кто он и почем, а не ********** неуравновешенного своими познаниями его биографии.
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21.07.2020 13:45 Відповісти
Зорян і Шкиряк молодці) конкретні парубки)
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21.07.2020 13:45 Відповісти
ніразлейвода!
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21.07.2020 13:51 Відповісти
Зайва хромосома себе проявила
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21.07.2020 13:47 Відповісти
уже наверное в списках на обмен на пару наркоманов
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21.07.2020 13:49 Відповісти
и ясно что это спецоперация, так как требования дебильные
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21.07.2020 13:50 Відповісти
Организовать ему побег и при побеге хлопнуть , этого бешенного пса !
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21.07.2020 13:51 Відповісти
кацапы биомусор от рождения
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21.07.2020 13:52 Відповісти
**** шкуряк?
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21.07.2020 13:53 Відповісти
подсвинок мыролюбный.
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21.07.2020 14:00 Відповісти
Хто знає, в якому році цей Максим Кривош отримав громадянство України?
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21.07.2020 13:54 Відповісти
А ничего что в 1975 никакого РФ и близко не было.
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21.07.2020 13:58 Відповісти
В 1945 теж, але федерація каже що перемогла у другій світовій.
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21.07.2020 14:00 Відповісти
Эти два олигофрена, Зорян со Шкиряком), как всегда не вовремя газируют лужи. Сразу вспоминаешь невестку Пороха и где / кем сейчас в рашке ее родня. Так что, расстрелять за это? Лучше бы он из Непала со своей ****ой и не возвращался
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21.07.2020 14:03 Відповісти
шкуряк - ****, ему верить нельзя, это постановка от мусоров, они организовали 100%
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21.07.2020 14:04 Відповісти
100% ?

Зуб даєш ?
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21.07.2020 22:35 Відповісти
мусор он и есть мусор
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22.07.2020 04:24 Відповісти
Зебил, ты такого потенциального депутата упустил! Красава!!!
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21.07.2020 14:05 Відповісти
Скажіть хто-небудь шкіряку, що Дубно знаходиться в Україні.
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21.07.2020 14:05 Відповісти
Аваковцы будут ждать, пока психопат кого-нибудь не убъет, а поскольку он сам ждет, пока "диверсанты" не начнут перед ним каяться, это может продолжаться достаточно долго, чтобы псих для этого созрел.
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21.07.2020 14:18 Відповісти
Мужчина явно пересмотрел криминальные синема. А там один итог-пуля в голову. Боже, Боже... Не представляю, состояние заложников в автобусе. Операции 'захват" и " бумеранг"... Надеюсь, профи у авакова есть. Если нет, то ужас ужасный. Хотя уже и так. Плохо, очень. Столько часов.
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21.07.2020 14:33 Відповісти
Ну! И какого хрена этот папуас из России делал в Украине???
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21.07.2020 19:10 Відповісти
 
 