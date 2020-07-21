Шкіряк про захопника автобуса в Луцьку: Уродженець РФ, 1975 року народження, був судимий за груповий розбій
Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк розповів, що захопив у Луцьку автобус є уродженцем Росії 1975 року народження, раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив в ефірі "Україна 24".
"Уродженець РФ, 75 року народження, зараз громадянин України, проживає в Луцьку", - сказав Шкіряк.
За його словами, ця людина раніше притягувалася до кримінальної відповідальності. "Був судимий і відбував покарання ..за груповий розбій", - підкреслив Шкіряк.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.
Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
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В 75-ом. РФ.
Значительный резонанс в соцсетях и СМИ вызвал видеоролик с З Ш, который приехал на пожарные учения на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) День спасателя . Докурив сигарету, бывший глава ГСЧС кинул окурок в сухую траву. Это заметил один из охранников, который поднял окурок и выбросил его за ограду.
А можливо і ліпший ...
Інакше би на нього так не гнали у свій час
позаштатного пратерориста.
Зуб даєш ?