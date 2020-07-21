Шкіряк про захопника автобуса в Луцьку: Уродженець РФ, 1975 року народження, був судимий за груповий розбій

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк розповів, що захопив у Луцьку автобус є уродженцем Росії 1975 року народження, раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив в ефірі "Україна 24".

"Уродженець РФ, 75 року народження, зараз громадянин України, проживає в Луцьку", - сказав Шкіряк.

За його словами, ця людина раніше притягувалася до кримінальної відповідальності. "Був судимий і відбував покарання ..за груповий розбій", - підкреслив Шкіряк.

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Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.