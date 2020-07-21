Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи "Рейтинг"
23% українців підтримують рішення парламенту про запровадження ринку землі, а 60% виступають проти. Легалізацію грального бізнесу схвалюють 26% респондентів, 61% - проти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Так, повернення до Кримінального кодексу статті про покарання за незаконне збагачення і запровадження кримінальної відповідальності депутатів за "кнопкодавство" - рішення парламенту, які найбільш позитивно оцінювалися опитаними (близько 90%).
Також значну підтримку (від 60% до 80%) мають такі втілені ініціативи, як скасування депутатської недоторканності, надання добровольцям статусу учасника війни, кредитування підприємців за низькими ставками - 5%, 7% і 9%, повернення в правове поле видобутку бурштину, збільшення лімітів доходу для фізичних осіб-підприємців, ухвалення закону про імпічмент Президента, запровадження жорстких правил перевезення дітей в автомобілі тільки в дитячих кріслах, обмеження на виведення грошей в офшори, спрощення вступу до українських вишів дітей з окупованих територій. Попри це, останні три ініціативи мають і значну кількість противників (близько 20%).
Важливо, що більшість зазначених вище рішень Верховної Ради знаходять рівномірну підтримку серед прихильників різних політичних сил. Однак є й такі, які викликають опір, наприклад, рішення про спрощення вступу до українських вишів дітей з окупованих територій має підтримку серед більшості виборців усіх парламентських партій, крім "Європейської Солідарності", половина з яких виступає проти. Аналогічно, рішення про надання добровольцям статусу учасника війни підтримують понад 80% прихильників різних політичних сил, крім "Опозиційної платформи - За життя", де підтримка становить 56%.
Запровадження грошової винагороди для викривачів корупціонерів, запровадження заборони повертати власникам збанкрутілі банки, в т.ч. "Приватбанк", і демонополізацію спиртової галузі підтримують близько 50% опитаних. Скасування мажоритарної системи виборів підтримали 40%, не підтримали 19%, третина оцінила нейтрально.
Водночас легалізація грального бізнесу і запровадження ринку землі були переважно негативно сприйнято опитаними. Не підтримують ці рішення Верховної Ради близько 60% опитаних, підтримують - близько чверті. Відносно більше тих, хто підтримує останні два рішення парламенту, серед молоді і прихильників партій "Слуга народу", "Європейська Солідарність" і "Голос".
Інфографіка: сайт групи "Рейтинг"
Нагадаємо, 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року з обмеженням його роботи в перші три роки тільки паями у власності фізосіб з максимальним володінням в одних руках 100 га.
14 липня Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.
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Не голосовали вместе с монами?
И спивае прямо в горизонт,
А мы пидем выпьем, погуляем -
В цьому всэ життя и весь наш резон (с)
Не будет в єтой стране нормальной жизни...
А от для зебилов рынок земли от бубочки стал сюрпризом
Особенно умиляет "импичмент полшестого", который невозможно практически осуществить, но он так понравился большинству лохов, которые его даже не читали.
переважна більшість українців виявилася проти заборони
при чому, найменьше прихильників заборони було серед людей освідченних та заможних
проти легалізаці\ї казино в основному люмпен і комуняки
Лише 17% вважають, що заборона виявилася успішною, натомість 71% говорять, що вона була неуспішною
Нужно легализовать проституцию, оружие, наркотики. Ужесточить наказание за кражи, а кражей признать любое завладение не своим имуществом.
Эдгар Аллан По