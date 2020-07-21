Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи "Рейтинг"

23% українців підтримують рішення парламенту про запровадження ринку землі, а 60% виступають проти. Легалізацію грального бізнесу схвалюють 26% респондентів, 61% - проти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, повернення до Кримінального кодексу статті про покарання за незаконне збагачення і запровадження кримінальної відповідальності депутатів за "кнопкодавство" - рішення парламенту, які найбільш позитивно оцінювалися опитаними (близько 90%).

Також значну підтримку (від 60% до 80%) мають такі втілені ініціативи, як скасування депутатської недоторканності, надання добровольцям статусу учасника війни, кредитування підприємців за низькими ставками - 5%, 7% і 9%, повернення в правове поле видобутку бурштину, збільшення лімітів доходу для фізичних осіб-підприємців, ухвалення закону про імпічмент Президента, запровадження жорстких правил перевезення дітей в автомобілі тільки в дитячих кріслах, обмеження на виведення грошей в офшори, спрощення вступу до українських вишів дітей з окупованих територій. Попри це, останні три ініціативи мають і значну кількість противників (близько 20%).

Важливо, що більшість зазначених вище рішень Верховної Ради знаходять рівномірну підтримку серед прихильників різних політичних сил. Однак є й такі, які викликають опір, наприклад, рішення про спрощення вступу до українських вишів дітей з окупованих територій має підтримку серед більшості виборців усіх парламентських партій, крім "Європейської Солідарності", половина з яких виступає проти. Аналогічно, рішення про надання добровольцям статусу учасника війни підтримують понад 80% прихильників різних політичних сил, крім "Опозиційної платформи - За життя", де підтримка становить 56%.

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Запровадження грошової винагороди для викривачів корупціонерів, запровадження заборони повертати власникам збанкрутілі банки, в т.ч. "Приватбанк", і демонополізацію спиртової галузі підтримують близько 50% опитаних. Скасування мажоритарної системи виборів підтримали 40%, не підтримали 19%, третина оцінила нейтрально.

Водночас легалізація грального бізнесу і запровадження ринку землі були переважно негативно сприйнято опитаними. Не підтримують ці рішення Верховної Ради близько 60% опитаних, підтримують - близько чверті. Відносно більше тих, хто підтримує останні два рішення парламенту, серед молоді і прихильників партій "Слуга народу", "Європейська Солідарність" і "Голос".

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Інфографіка: сайт групи "Рейтинг"

Нагадаємо, 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року з обмеженням його роботи в перші три роки тільки паями у власності фізосіб з максимальним володінням в одних руках 100 га.

14 липня Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.