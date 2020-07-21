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Новини Ринок землі
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Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи "Рейтинг"

Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи

23% українців підтримують рішення парламенту про запровадження ринку землі, а 60% виступають проти. Легалізацію грального бізнесу схвалюють 26% респондентів, 61% - проти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, повернення до Кримінального кодексу статті про покарання за незаконне збагачення і запровадження кримінальної відповідальності депутатів за "кнопкодавство" - рішення парламенту, які найбільш позитивно оцінювалися опитаними (близько 90%).

Також значну підтримку (від 60% до 80%) мають такі втілені ініціативи, як скасування депутатської недоторканності, надання добровольцям статусу учасника війни, кредитування підприємців за низькими ставками - 5%, 7% і 9%, повернення в правове поле видобутку бурштину, збільшення лімітів доходу для фізичних осіб-підприємців, ухвалення закону про імпічмент Президента, запровадження жорстких правил перевезення дітей в автомобілі тільки в дитячих кріслах, обмеження на виведення грошей в офшори, спрощення вступу до українських вишів дітей з окупованих територій. Попри це, останні три ініціативи мають і значну кількість противників (близько 20%).

Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи Рейтинг 01

Важливо, що більшість зазначених вище рішень Верховної Ради знаходять рівномірну підтримку серед прихильників різних політичних сил. Однак є й такі, які викликають опір, наприклад, рішення про спрощення вступу до українських вишів дітей з окупованих територій має підтримку серед більшості виборців усіх парламентських партій, крім "Європейської Солідарності", половина з яких виступає проти. Аналогічно, рішення про надання добровольцям статусу учасника війни підтримують понад 80% прихильників різних політичних сил, крім "Опозиційної платформи - За життя", де підтримка становить 56%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До КС надійшло подання про визнання неконституційним закону про ринок землі

Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи Рейтинг 02

Запровадження грошової винагороди для викривачів корупціонерів, запровадження заборони повертати власникам збанкрутілі банки, в т.ч. "Приватбанк", і демонополізацію спиртової галузі підтримують близько 50% опитаних. Скасування мажоритарної системи виборів підтримали 40%, не підтримали 19%, третина оцінила нейтрально.

Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи Рейтинг 03

Водночас легалізація грального бізнесу і запровадження ринку землі були переважно негативно сприйнято опитаними. Не підтримують ці рішення Верховної Ради близько 60% опитаних, підтримують - близько чверті. Відносно більше тих, хто підтримує останні два рішення парламенту, серед молоді і прихильників партій "Слуга народу", "Європейська Солідарність" і "Голос".

Також читайте: У Раді зареєстрували дві постанови про скасування голосування за закон про легалізацію грального бізнесу

Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи Рейтинг 04
Інфографіка: сайт групи "Рейтинг"

Нагадаємо, 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року з обмеженням його роботи в перші три роки тільки паями у власності фізосіб з максимальним володінням в одних руках 100 га.

14 липня Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

Автор: 

ВР (15021) гральний бізнес (290) опитування (1961)


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Топ коментарі
+6
Дайош референдум по ринку землі!
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21.07.2020 13:59
+6
Кто мы? Фамилии пожалуйста...
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21.07.2020 14:00
+5
Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2758
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21.07.2020 14:09
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У нас игорный бизнес был легализован до 2008 года. Его отменила Юлия тимошенко. Мы потеряли несколько миллиардов гривен годового бюджета.
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21.07.2020 13:57 Відповісти
Кто мы? Фамилии пожалуйста...
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21.07.2020 14:00 Відповісти
И спасли тысячи людей, уверен этот закон опять отменят после того как пара-тройка десятков покончат жизнь самоубийством или кого то порешат из за долга.
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21.07.2020 14:03 Відповісти
Никого отмена не спасла. Игорный бизнес просто ушел в тень и то не полностью. Раньше от космолотов просто пестрело в глазах. Находились в самых людных и дорогих местах - откуда деньги на аренду дорогих помещений? Оба закона абсолютно правильные, но не своевременные, их надо было принимать гораздо раньше. Но лучше поздно чем никогда.
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21.07.2020 14:07 Відповісти
Герыч в тени тоже продают - но это не значит что его стоит легализовать.
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21.07.2020 14:10 Відповісти
Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1762
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21.07.2020 14:10 Відповісти
Не, ну странный нрид, на всю голову, а за что вы голосовали год назад, забыли?
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21.07.2020 13:58 Відповісти
За ЕС?
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21.07.2020 14:00 Відповісти
Да вроде монобольшинство не так называется, и през в рыжем парике на Пороха не похож...
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21.07.2020 14:02 Відповісти
Так ЕС не того?
Не голосовали вместе с монами?
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21.07.2020 14:04 Відповісти
Так речь то про нарид, 73% ЗЕ, 12% ЕС, = 85%. Так чего вам надо лишенцы? Мозги купите сначала а потом на выборы ходите...
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21.07.2020 14:07 Відповісти
За "бубАчкино моностадо " в Раді
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21.07.2020 14:03 Відповісти
Дайош референдум по ринку землі!
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21.07.2020 13:59 Відповісти
Ага, щассс...
Введение рынка земли и легализация игорного бизнеса: украинцы назвали два самых непопулярных решения ВР, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2832
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21.07.2020 14:01 Відповісти
Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2758
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21.07.2020 14:09 Відповісти
То Гола бородька, а це справжній ЗЕ. Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1236
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21.07.2020 14:19 Відповісти
Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1117
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21.07.2020 14:30 Відповісти
Фсьо уже. Отреферендились и отреферендили. Теперь у нас собственников гора появилась бохатых. По 6 штук в год платить будут налогов. И шота сдается мине, что 6 штук тока начало.
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21.07.2020 14:21 Відповісти
В неби канареечка литае
И спивае прямо в горизонт,
А мы пидем выпьем, погуляем -
В цьому всэ життя и весь наш резон (с)
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21.07.2020 14:00 Відповісти
Т.е. ринок земли поддерживают даже меньше чем игровие автомати возле школ?
Не будет в єтой стране нормальной жизни...
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21.07.2020 14:00 Відповісти
Да, обделалась ЕС с этим рынком...
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21.07.2020 14:02 Відповісти
У ЕС рынок земли шел пунктом программы.
А от для зебилов рынок земли от бубочки стал сюрпризом
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21.07.2020 14:05 Відповісти
Результат на лицо.
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21.07.2020 14:06 Відповісти
налицо - 77% в стране совки
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21.07.2020 14:11 Відповісти
Дарма що більшість молоді, які навіть совка і в очі небачили !!))
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21.07.2020 14:16 Відповісти
Им дедушки с бабушками вливают в уши, какое эскимо было сладкое, а портвейн крепким.
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21.07.2020 14:44 Відповісти
Саме тому ви малюєте такі "рейтинги" довіри зЕ, "моноРаді", та "слугам"?
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21.07.2020 14:01 Відповісти
Именно такие голосования понижают рейтинги "зелёных" и ЕС.
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21.07.2020 14:03 Відповісти
Их исключительно для ЗЕ малюют. Шоб у бубочки истерика не случилась.
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21.07.2020 14:04 Відповісти
Оказывается, зебилы из Трускавца что-то "полезное" приняли для лохов. Ага, счас....
Особенно умиляет "импичмент полшестого", который невозможно практически осуществить, но он так понравился большинству лохов, которые его даже не читали.
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21.07.2020 14:04 Відповісти
То хто в Україні є носієм влади ??? За Конституцією то народ, а в реаліі земонобільшість !!))
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21.07.2020 14:10 Відповісти
А кто их туда выбрал? Народ! Все справедливо...
Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 9265
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21.07.2020 14:27 Відповісти
Не бери в голову . Слабоумных много . Одни ещё не выросли , другие не умерли . Извините , это правда .
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21.07.2020 14:28 Відповісти
рынок земли и легалайз игорки два самых прогрессивных Закона за последние лет 6
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21.07.2020 14:40 Відповісти
За это зеленое лайно и пролетит на всех грядущих выборах
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21.07.2020 14:47 Відповісти
как соя сегодня?
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21.07.2020 14:58 Відповісти
у березні 2017 в Україні було проведено http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_gambling_032017.pdf опитування з приводу заборони казино
переважна більшість українців виявилася проти заборони
при чому, найменьше прихильників заборони було серед людей освідченних та заможних
проти легалізаці\ї казино в основному люмпен і комуняки
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21.07.2020 14:57 Відповісти
точніше, пардон, не проти заборони, а те, що заборона виявилась тупою.
Лише 17% вважають, що заборона виявилася успішною, натомість 71% говорять, що вона була неуспішною
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21.07.2020 15:05 Відповісти
Тупой нарід. Не трєба нігуя змінювати, але пенсію добавь! Ска, ненавіжу
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21.07.2020 15:41 Відповісти
быдло оно такое))
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21.07.2020 16:45 Відповісти
Хотим обрезать крылья уголовке?
Нужно легализовать проституцию, оружие, наркотики. Ужесточить наказание за кражи, а кражей признать любое завладение не своим имуществом.
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21.07.2020 15:44 Відповісти
да ты шо))) а с чего будут кормиться ребята с вр, прокуратуры, ментовки, судов? они же будут жить на одну зар.плату)))
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21.07.2020 16:45 Відповісти
"Большинство всегда не право потому, что большинство людей - идиоты".

Эдгар Аллан По
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21.07.2020 16:12 Відповісти
 
 