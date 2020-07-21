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Новини Нормандські переговори
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Очікуємо найближчим часом дати проведення зустрічі в "нормандському форматі", - Зеленський

Очікуємо найближчим часом дати проведення зустрічі в

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчим часом очікує дати проведення зустрічі в "нормандському форматі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою.

"Що стосується того, як наші команди працюють щодо наступної зустрічі в "нормандському форматі" вже в Берліні, зараз ми розуміємо, що в принципі в нас є підтвердження з німецького боку, з французького боку і є узгодження, що РФ теж не проти зустрічатися, тому що, я думаю, всі розуміють, як це важливо для нас усіх зустрічатися в цьому форматі. Тому ми найближчим часом очікуємо дати зустрічі в "нормандському форматі", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков допускає можливість проведення зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії в "нормандському форматі" в Берліні в серпні, але за умови руху назустріч і виконання домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі в грудні 2019 року.

Також читайте: Слова Резнікова про перегляд мінських угод обурили Кремль

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+16
шобстало опять хуже чем даже сейчас есть - не хочу - куда уже хуже
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21.07.2020 14:03
+16
Дурень наш все никак не уймется. Все высматривает и высматривает у Путина в глазу.
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21.07.2020 14:05
+14
Ожидаем в ближайшее время даты проведения встречи в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 888
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21.07.2020 14:04
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шобстало опять хуже чем даже сейчас есть - не хочу - куда уже хуже
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21.07.2020 14:03 Відповісти
А тех перцев, что наших медиков постреляли из засады, пригласят?
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21.07.2020 14:13 Відповісти
Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшее время ожидаетИсточник: https://censor.net/n3209303
Бубачка, при тебе Украина только и делает, что ожидает.
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21.07.2020 14:04 Відповісти
О, проспался и якусь херню ляпае. Видосик с извинениями кадырову, интересно, уже записал?
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21.07.2020 14:04 Відповісти
Ожидаем в ближайшее время даты проведения встречи в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2564
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21.07.2020 14:04 Відповісти
Ожидаем в ближайшее время даты проведения встречи в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 888
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21.07.2020 14:04 Відповісти
Не пускайте никуда писюаниста, это полный и безаговорочный позор нашей страны! Тупое, жадное, злобное, ссыкливое и продажное наркоманское опудало, которое не может двух слов внятно связать, не имеет НИКАКОГО зеленого представление о политике, экономике, управлении страной, и при этом безумно любящий пуйла рашку. Это только капитуляция нашей страны агрессору и превращение Украины в малоросский федеральный округ, со всеми вытекающими последствиями. А тем кто любит мордор- совет, пока вас за шкирку туда не выпихнули насильно- чемодан, вокзал, саратов! И там любите свою ********!
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21.07.2020 14:15 Відповісти
Так і є.
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21.07.2020 15:35 Відповісти
От Дуремар...
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21.07.2020 14:04 Відповісти
Дурень наш все никак не уймется. Все высматривает и высматривает у Путина в глазу.
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21.07.2020 14:05 Відповісти
а лилиПутен пришлет вместо себя Кадырку Рамзанова.. вот мы и посмотрим как Зе сдаст анализы в штаники под вспышки фотокамер в присутствии мировых лидеров..
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21.07.2020 14:05 Відповісти
Нормандський квартет
Ожидаем в ближайшее время даты проведения встречи в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3404
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21.07.2020 14:06 Відповісти
осел - скрипач... хотя был пианистом... Хером по скрипке - больновато буде
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21.07.2020 14:11 Відповісти
Ждуна ты осел себе уже купил...или еще нет???
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21.07.2020 14:07 Відповісти
Каждый день гибнут военные, земразь не в состоянии назвать срашку агрессором. Все что вам нужно знать о зебилах
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21.07.2020 14:07 Відповісти
Та ні, зараз гине солдат відчутно менше, ніж при сивочолому патякалі, який тільки те й робив що плескав язиком про росію.
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21.07.2020 14:12 Відповісти
В Луцьку, мабуть...
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21.07.2020 14:09 Відповісти
Скорее в "Волынске".
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21.07.2020 14:13 Відповісти
кто єто,блд ?
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21.07.2020 14:12 Відповісти
Очікуємо найближчим часом дати проведення зустрічі в "нормандському форматі", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8725
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21.07.2020 14:14 Відповісти
допливеш до Крима посидіти на бутлику?
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21.07.2020 14:15 Відповісти
А зачем Зеле в августе встречаться с Ху*лом? Он встретится с ним уже сейчас, "на отдыхе", а заодно перед Кадыркой ещё раз извинится.
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21.07.2020 14:16 Відповісти
Блин....оно бредит...
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21.07.2020 14:23 Відповісти
Пока зеля у нас в президентах эти нормандские встречи и на фиг не нужны. Только страну сдаёт Путлеру, а Макрон и Меркель и Jack Robinson не успевают сказать.
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21.07.2020 14:24 Відповісти
В РФ категорически не хотят "Нормандского формата" , потому , что там не получается, как в Минске , прятаться за формулировкой "РФ не сторона коніликта". Но признаться в боязни стьідно для "мачо" Путина , поєтому придется ему докладьівать Макрону , Меркель и Зеленскому о состоянии дел с вьіполнением первьіх пунктов Минска - по безопасности.
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21.07.2020 14:35 Відповісти
Про Луцьк ніхрена не мявкав, нє, гімно зелене?
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21.07.2020 14:36 Відповісти
Формат Будапешта Крысы кремля использовали уже.Отобрав у внеблокой Украины Крым и кусок Дамбасса.Отобрав третий в Мире ядерный потенциал.Отобрав у 14 бывших республик советов все что можно и нельзя...
Вопрос просто 1.Когда нажретесь,быдло мавзолейное?
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21.07.2020 14:47 Відповісти
73 % баранов,вам недолго осталось,Витька Данецкий больше просидел Смотрящим...
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21.07.2020 14:49 Відповісти
Хабаровская Народная республика разбудит рюсскае БЫДЛО....
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21.07.2020 14:51 Відповісти
Що воно,недолуге, меле?
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21.07.2020 15:39 Відповісти
 
 