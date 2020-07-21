Очікуємо найближчим часом дати проведення зустрічі в "нормандському форматі", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчим часом очікує дати проведення зустрічі в "нормандському форматі".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою.
"Що стосується того, як наші команди працюють щодо наступної зустрічі в "нормандському форматі" вже в Берліні, зараз ми розуміємо, що в принципі в нас є підтвердження з німецького боку, з французького боку і є узгодження, що РФ теж не проти зустрічатися, тому що, я думаю, всі розуміють, як це важливо для нас усіх зустрічатися в цьому форматі. Тому ми найближчим часом очікуємо дати зустрічі в "нормандському форматі", - сказав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков допускає можливість проведення зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії в "нормандському форматі" в Берліні в серпні, але за умови руху назустріч і виконання домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі в грудні 2019 року.
Будь ласка, зачекайте...
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Бубачка, при тебе Украина только и делает, что ожидает.
Вопрос просто 1.Когда нажретесь,быдло мавзолейное?