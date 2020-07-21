Підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., загалом відбув близько 10 років ув'язнення, - Геращенко
Заступник голови МВС Антон Геращенко розповів про особу чоловіка, підозрюваного в захопленні заручників у Луцьку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Підозрюваним у захопленні заручників є Кривош Максим Степанович 06.11.1975. Уродженець селища Гай Оренбурзької області Російської Федерації. Раніше двічі судимий і відбув покарання у вигляді позбавлення волі сукупним терміном близько 10 років у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів", - йдеться в повідомленні.
Також Геращенко розповів, де відбував покарання Кривош.
"17.06.1994 Луцький міський суд Волинської області - ст.142 ч. 2 (Розбій); ст. 143 ч. 2 (Шахрайство), ст. 144 ч. 2 (Вимагання), ст. 222 ч. 1 і ч. 3 (незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин).
07.11.2005 Луцький міськрайонний суд Волинської області - ст. 222 ч. 1 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вимагання), ст. 263 ч. 1 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - зазначив заступник голови МВС.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чого він вирішує свої питання за рахунок таких саме людей ?
слабак він...
Чому кордони з фашистською росією досі не закриті???!!!
Я ЗА!!!
шизурка-мегазірка
рассея!!!
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне.
Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу,
Что вколотит кол в твою могилу!
Юрий Нестеренко
07.11.2005 Луцкий горрайонный суд Волынской области - ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - отметил замглавы МВД. ------------------------------------------------------Именно такие люди нужны воюющей с рашызмом Украине! Давайте пока повременим с визами для рашынгов...
а теперь представим, что геращ соврал! нет у чела судимостей! Геращ вор, еще будучи главой харьковской РГА воровал там и не стеснялся! местные о нем много чего расскажут....
Название из русского гай "лиственных лес, дубрава, роща"; связывают с реальной берёзовой рощей, существовавшей во время основания посёлка.
І там українці проживають.