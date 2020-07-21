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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., загалом відбув близько 10 років ув'язнення, - Геращенко

Підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., загалом відбув близько 10 років ув'язнення, - Геращенко

Заступник голови МВС Антон Геращенко розповів про особу чоловіка, підозрюваного в захопленні заручників у Луцьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Підозрюваним у захопленні заручників є Кривош Максим Степанович 06.11.1975. Уродженець селища Гай Оренбурзької області Російської Федерації. Раніше двічі судимий і відбув покарання у вигляді позбавлення волі сукупним терміном близько 10 років у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів", - йдеться в повідомленні.

Також Геращенко розповів, де відбував покарання Кривош.

"17.06.1994 Луцький міський суд Волинської області - ст.142 ч. 2 (Розбій); ст. 143 ч. 2 (Шахрайство), ст. 144 ч. 2 (Вимагання), ст. 222 ч. 1 і ч. 3 (незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин).

07.11.2005 Луцький міськрайонний суд Волинської області - ст. 222 ч. 1 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вимагання), ст. 263 ч. 1 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - зазначив заступник голови МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З місця захоплення заручників у Луцьку долинають постріли, - ЗМІ

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Також читайте: Шмигаль про захоплення автобуса в Луцьку: Головне - зберегти життя людей

Підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., загалом відбув близько 10 років увязнення, - Геращенко 01

Автор: 

захоплення (220) Луцьк (419) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+58
Подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., всего отбыл около 10 лет заключения, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9292
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21.07.2020 14:16
+24
Подякуй, ти ж також вже на волі.
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21.07.2020 14:18
+23
А де взялися прихильника шарія, опо блока? Нарід деградує.
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21.07.2020 14:21
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Напевно бізнес за фахом не склався - шахрайство та вимагання. Тож вирішив до рідного дому повернутися у інший спосіб та назавжди.
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21.07.2020 15:07 Відповісти
так нехай нападає на владу.
чого він вирішує свої питання за рахунок таких саме людей ?
слабак він...
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21.07.2020 15:29 Відповісти
А ты его группа поддержки в сети? Забирай назад своего земляка и свергайте своего фюрера, а в Украину нехер лезть.
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21.07.2020 16:25 Відповісти
Написали б просто, одним словом, кацап. Далі розповідати немає сенсу...
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21.07.2020 15:09 Відповісти
Зе- електорат, 100%. Он, як за нього Зеленський турбується
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21.07.2020 15:12 Відповісти
"Подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ"


Чому кордони з фашистською росією досі не закриті???!!!
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21.07.2020 15:15 Відповісти
судячи з його біографії, то він вже в Україні дуже давно, тому питання ще до Макарича і Леонідича.
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21.07.2020 15:59 Відповісти
Он то в Украине может быть и давно, но ордынские гены ничем не выведешь. Тут даже Швйцария не поможет. Кацап - он и в Африке кацап. Надо закрывать в принципе возможность оркам на законное проживание в Украине. Потому что в принципе почти всякий русский - это Брат-2
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21.07.2020 18:36 Відповісти
"Спящий" агент Раши, да еще со справкой. Ценный кадр.
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21.07.2020 15:16 Відповісти
я зрозумів. все йде до того, що кордони з рашкою, даунбацам, кримАм - закриють.
Я ЗА!!!
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21.07.2020 15:18 Відповісти
нове амплуа:
шизурка-мегазірка
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21.07.2020 15:35 Відповісти
І як такий бандюга не був у полі зору поліції? "Вийди розбійник" цитата одного найсвітлішого політика всесвіту. А тут ще і бандюга. Щось недопрацьовують незамінні міністри.
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21.07.2020 15:39 Відповісти
За усіма 73-ма відсотками не вгледиш
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21.07.2020 15:52 Відповісти
Кацапы исполняют в Украине.А почему бы и нет,ведь власть в Украине,по факту всегда была подкацапской.
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21.07.2020 15:41 Відповісти
Народжений в рф,злочинець який теж судимий нещодавно на автомобілі вбив сім'ю він теж звідти родом,в травні їхній земляк на риболовлі розстріляв сімох хлопців ,це збіг як це розуміти?
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21.07.2020 16:33 Відповісти
Надо проверить всех завезенных хотя бы до второго колена. И всех с неукраинской фамилией. Это вопрос жизни и смерти государства Украина.
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21.07.2020 20:39 Відповісти
и в США тоже. Особенно темнокожих.
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22.07.2020 11:00 Відповісти
все лайно з рашi-паРашi


рассея!!!
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне.
Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу,
Что вколотит кол в твою могилу!

Юрий Нестеренко﻿
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21.07.2020 20:42 Відповісти
"17.06.1994 Луцкий городской суд Волынской области - ст.142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ).

07.11.2005 Луцкий горрайонный суд Волынской области - ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - отметил замглавы МВД. ------------------------------------------------------Именно такие люди нужны воюющей с рашызмом Украине! Давайте пока повременим с визами для рашынгов...
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21.07.2020 21:52 Відповісти
понятно, как сейчас все воспринимают этого террориста после слов Геращенко...

а теперь представим, что геращ соврал! нет у чела судимостей! Геращ вор, еще будучи главой харьковской РГА воровал там и не стеснялся! местные о нем много чего расскажут....
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21.07.2020 23:01 Відповісти
І Шкіряк зі Зоряном - збрехали ?

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21.07.2020 23:35 Відповісти
а они что, святые? никогда не врали и не воровали???
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22.07.2020 10:18 Відповісти
Поселок Гай, Оренбургской области.
Название из русского гай "лиственных лес, дубрава, роща"; связывают с реальной берёзовой рощей, существовавшей во время основания посёлка.

І там українці проживають.
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22.07.2020 10:52 Відповісти
Два вонючих рта Министра-вице-президента открылись - Шкиряк и Геращенко. А Сам объявит об успешном завершении операции.
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22.07.2020 15:09 Відповісти
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