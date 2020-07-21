Підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., загалом відбув близько 10 років ув'язнення, - Геращенко

Заступник голови МВС Антон Геращенко розповів про особу чоловіка, підозрюваного в захопленні заручників у Луцьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Підозрюваним у захопленні заручників є Кривош Максим Степанович 06.11.1975. Уродженець селища Гай Оренбурзької області Російської Федерації. Раніше двічі судимий і відбув покарання у вигляді позбавлення волі сукупним терміном близько 10 років у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів", - йдеться в повідомленні.

Також Геращенко розповів, де відбував покарання Кривош.

"17.06.1994 Луцький міський суд Волинської області - ст.142 ч. 2 (Розбій); ст. 143 ч. 2 (Шахрайство), ст. 144 ч. 2 (Вимагання), ст. 222 ч. 1 і ч. 3 (незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин).

07.11.2005 Луцький міськрайонний суд Волинської області - ст. 222 ч. 1 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вимагання), ст. 263 ч. 1 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - зазначив заступник голови МВС.

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Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

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