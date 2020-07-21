Волонтери "Мега-Поліграфа" збирають кошти на побутову техніку і запчастини для відновлення фронтового УАЗ

Волонтери "Мега-Поліграфа" просять українців допомогти з придбанням витратних матеріалів, техніки і запчастин для автомобіля УАЗ, який після відновлення буде використовуватися на фронті.

Про це йдеться в повідомленні волонтерів "Мега-Поліграфа", передає Цензор.НЕТ.

Серед поточних гострих потреб перераховуються такі:

- Кабель СІП4 2*25 - 2,5 км (11,8 грн*м) - на цей момент закрили 1 км

- Холодильник (будь-який, б/у) - 2 шт.

- Морозильна камера (будь-яка, б/у, бажано від 300 літрів) - 1 шт.

- Пральна машина автомат (будь-яка, б/у) - 1 шт.

Також повідомляється, що в одному відомому приморському селищі після обстрілу була пожежа. Майже весь прокладений не по стовпах кабель - згорів (побутова техніка піде за тією ж адресою).

Крім того, волонтери повідомляють, що на відновлення привезли УАЗ, який відвоював кілька років: "Машина непроста - двигун/коробка від 124 mersedes 3,0 D. На нього треба: зчеплення в зборі з корзиною від MB, втулки ресор (уаз), гальмівна (уаз): колодки - комплект, задні циліндри, барабани - комплект, шланги - комплект. Після відновлення машина поїде воювати в те саме приморське селище".



Фото: Мега поліграф/Facebook

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Для охочих допомогти:

Контактні телефони - 0676188747, 0503550177 - Костянтин: 0509278010; 0973750000 - Олександр, 0445816815

Київ, Марка Вовчка 12\14

Реквізити для переказу грошей на закупівлю необхідного:

Картка Приватбанку на ім'я Галафутник Ігор Леонідович

4731 2191 0499 3989

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