Волонтери "Мега-Поліграфа" збирають кошти на побутову техніку і запчастини для відновлення фронтового УАЗ
Волонтери "Мега-Поліграфа" просять українців допомогти з придбанням витратних матеріалів, техніки і запчастин для автомобіля УАЗ, який після відновлення буде використовуватися на фронті.
Про це йдеться в повідомленні волонтерів "Мега-Поліграфа", передає Цензор.НЕТ.
Серед поточних гострих потреб перераховуються такі:
- Кабель СІП4 2*25 - 2,5 км (11,8 грн*м) - на цей момент закрили 1 км
- Холодильник (будь-який, б/у) - 2 шт.
- Морозильна камера (будь-яка, б/у, бажано від 300 літрів) - 1 шт.
- Пральна машина автомат (будь-яка, б/у) - 1 шт.
Також повідомляється, що в одному відомому приморському селищі після обстрілу була пожежа. Майже весь прокладений не по стовпах кабель - згорів (побутова техніка піде за тією ж адресою).
Крім того, волонтери повідомляють, що на відновлення привезли УАЗ, який відвоював кілька років: "Машина непроста - двигун/коробка від 124 mersedes 3,0 D. На нього треба: зчеплення в зборі з корзиною від MB, втулки ресор (уаз), гальмівна (уаз): колодки - комплект, задні циліндри, барабани - комплект, шланги - комплект. Після відновлення машина поїде воювати в те саме приморське селище".
Для охочих допомогти:
Контактні телефони - 0676188747, 0503550177 - Костянтин: 0509278010; 0973750000 - Олександр, 0445816815
Київ, Марка Вовчка 12\14
Реквізити для переказу грошей на закупівлю необхідного:
Картка Приватбанку на ім'я Галафутник Ігор Леонідович
4731 2191 0499 3989
ІПН: 2390702897
Будь ласка, зачекайте...
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запчасти для восстановления фронтового УАЗа:
- Кабель СИП4 2*25 - 2,5 км (11,8грн*м) - на данный момент закрыли 1 км
- Холодильник (любой, б/у) - 2 шт
- Морозильная камера (любая, б\у, желательно от 300 литров) - 1шт
- Стиральная машина автомат (любая, б\у) - 1 шт
Мега Поліграф
Сергій Притула шоумен патріот в списку партії Голос, але не пройшов у ВР, він не спочатку
Притула на пару секунд завис, потім уточнив - ви точно з моськовської газети? - Так, ми з моськовської газети
і тут Притула відповів, це транслювалось по радіо:
ви москалі пі-пі смієте уробки пі-пі-пі мені пропонувати дати інтервью у вашу пі-пі газету у вашій пі-пі-пі яку ви звете країною, ваш пі-пі-пі путін пі-пі-пі скоро здохне разом з вами які ви пі-пі-пі тупорилі якщо пропонуєте мені дати пі-пі інтервью у вашу пі-пі-пі газету яка виходить у вашій пі-пі-пі-пі-пі-пі-піпіпіпіпіпіпіпіп
Радіо Ера
попробуй сама поползай пару месяцев по земле, просто поползай, но с начала відели себе всего два комплекта одежді
и сама увидишь насколько тебе вдруг станет нужна стиральная машина. любая!!
а ти тут начинаешь ржать над потребностями бойцов, живущих в блиндажах и землянках