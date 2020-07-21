Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Ситуація під контролем, ідуть переговори з терористом
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що ситуація в Луцьку, де терорист захопив у заручники людей в автобусі, перебуває по контролем, з цією людиною ведуть переговори фахівці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив на пресконференції за підсумками зустрічі із президентом Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.
"Ми тримаємо ситуацію повністю під контролем. Я знаю всі деталі. Я спілкуюся з нашими фахівцями, які знаходяться в Луцьку. Працюють професіонали, роблять все, щоб звільнити наших заручників. Оскільки зараз іде спілкування з людиною, яка захопила наших громадян, я не можу детальніше про це говорити", - зазначив глава держави.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який всього відбув близько 10 років ув'язнення
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сцыт кадырку??
sorry!
А так право на оборону своей жизни есть только у криминала и власти, а часто бывает что у кого ствол - тот и власть...
Дело Стерненко тому пример
Багата наша земля дятлами.
Главное чтобы пилот правильно нашел "Луцкую область"
Я считаю , что нужно на законодательном уровне , запретить Зеоманскому шастать по стране !
14:40 Руководитель местного издания «Волынь онлайн» Марьяна Метельская указала на странности в действиях полиции и ситуации с захватом автобуса вцелом. Переговоры с террористом ведет лично Арсен Аваков.
Про це повідомляє Департамент карного розшуку в Telegram.
Близько години тому зловмисник стріляв двічі із захопленого автобусу та кинув гранату, яка не спрацювала !
Зеля, это тебе решили так рейтинг сдувающийся поднять ? Еще и многоэтажку сдуря для этого подорвут. Точно, рейтинг рванет, шкалы не хватит. А не отвлекают ли этим фестивалем внимание населения от твоей встречи с Путиным ? Тогда сценаристы 95-го квартала окуели в конец. Совсем номера несмешные пошли. Лысого пошли на переговоры, он там споет че - нибудь актуальное.
Почему псих требовал выхода на этот сайт?
Странно всё это!
Оті переговори і доведуть до нуля!!!
Ніяких переговорів, тільки небуття!
Не вірю в такі збіги... Нема про що розповісти от і випустили божевільного?
Ну, эта, памперс я уже одел. И даже заполнил. Жиденьким...
почувається болісно.
1 год
·
Тільки хотіла запитати у вас, чи вижив той поранений хлопець, що 4 доби чекав на допомогу?
Обновила стрічку та отримала відповідь від Антивсепропальщика.
Хлопець загинув. В муках 4 доби, без води та жодної підтримки, стікаючи кров'ю на спеці. Нагадую, Зеленський брав цю ситуацію під особистий контроль. Він особисто контролював ситуацію прямо з елітної державної дачі на чорноморському узбережжі, куди відбув вчора на відпочинок, а може, й не тільки. Жодних заяв не було зроблено у намаганнях евакуювати хлопця, жодних намагань долучити світову спільноту, щоб вплинути на російських терористів. Він геть нічого не зробив. Натриндів на камеру про «ту сторону» та поїхав мочити дупу в морьці. Він просто кинув людину на смерть.
Просто уявіть на мить, що це ваша близька людина стікає кров'ю та шаліє від болю на сонці без води. Чотири доби катувань перед смертю.
Будь-хто з порядних журналістів тепер має при кожній нагоді задавати Зє одне питання: він брав ситуацію під особистий контроль, то що саме він, маючи майже необмежену владу в країні, зробив, щоб витягнути хлопця?
Зє навіть не намагається зробити вигляд, що йому не пофігу. Йому байдуже. Брехня про його славнозвісну "людяність" сьогодні остаточно розвіялася. Він навіть на співчуття не здатний.
Вітаю, зєбілоїди. Ви вибрали в президенти цинічного брехливого соціопата.
Представляю, чем закончится для заложников личный контроль пострадавшего ЗЕ.
А якщо вже взяв,будь певен : все піде наперекосяк.
рассея!!!
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне.
Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу, Что вколотит кол в твою могилу!
Юрий Нестеренко
Там треба одного хорошого снайпера !
Тай все ..., і не треба затримання та всяких дурних судів