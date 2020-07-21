УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6398 відвідувачів онлайн
Новини Захоплення заручників у Луцьку
12 608 175

Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Ситуація під контролем, ідуть переговори з терористом

Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Ситуація під контролем, ідуть переговори з терористом

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що ситуація в Луцьку, де терорист захопив у заручники людей в автобусі, перебуває по контролем, з цією людиною ведуть переговори фахівці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив на пресконференції за підсумками зустрічі із президентом Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

"Ми тримаємо ситуацію повністю під контролем. Я знаю всі деталі. Я спілкуюся з нашими фахівцями, які знаходяться в Луцьку. Працюють професіонали, роблять все, щоб звільнити наших заручників. Оскільки зараз іде спілкування з людиною, яка захопила наших громадян, я не можу детальніше про це говорити", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З місця захоплення заручників у Луцьку долинають постріли, - ЗМІ

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Також читайте: Шмигаль про захоплення автобуса в Луцьку: Головне - зберегти життя людей

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який всього відбув близько 10 років ув'язнення

Автор: 

захоплення (220) Зеленський Володимир (24197) Луцьк (419)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+39
нашего раненого десантника 4 дня віслюк тоже держал под контролем?
показати весь коментар
21.07.2020 14:32
+27
уй, краще закрий пасть, придур зелений.
показати весь коментар
21.07.2020 14:31
+26
О, снова у него все под контролем. Это что значит - хана людям , что ли?
показати весь коментар
21.07.2020 14:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
о, боже! только не это!
Зеленский о захвате автобуса в Луцке: Ситуация под контролем, идут переговоры с захватчиком - Цензор.НЕТ 8708
показати весь коментар
21.07.2020 14:39 Відповісти
*** ,краще воно мовчало .Ми вже бачили як наш герой чекав від нього допомоги і не дочекався . Куди ти падло в цей раз полетиш відпочивати?
показати весь коментар
21.07.2020 14:39 Відповісти
Хана заложникам...все под зеконтролем.
показати весь коментар
21.07.2020 14:39 Відповісти
останній випадок, коли хрипла гнида щось брало під контроль, дуже х*йово закінчився для одного сержанта-медика...
показати весь коментар
21.07.2020 14:40 Відповісти
ЗЕмразь, у тебя и ситуация со спасением нашего бойца под Зайцево была под контролем, а воин умер !!!Сделай хоть что то для народа ,СДОХНИ !
показати весь коментар
21.07.2020 14:40 Відповісти
Зельц : "Я знаю все подробности. Я ещё вчера знал все подробности..."
показати весь коментар
21.07.2020 14:40 Відповісти
Надо просто перестать захватывать автобусы.
показати весь коментар
21.07.2020 14:42 Відповісти
Оказывается ослик такое слово как "захватчик" знает...вот только почему он его в отношении паРаши...и скота винторого на Донбассе не применяет???
Сцыт кадырку??
показати весь коментар
21.07.2020 14:42 Відповісти
И опять сумасшедший и опять Авков кинулся персонально решать проблему. Мне что то уже это все больше похоже на дешевые понты
показати весь коментар
21.07.2020 14:43 Відповісти
Все боссы пытаются пиариться на громких происшествиях. Только работа этих боссов оплачена народом Украины, через налоги. И они не руководят операцией, непосредственно. А если и руководят, то грош цена их подчиненным. Поэтому, господа президент и министр МВД, займитесь своими непосредственными обязанностями или увольте тех, кого наняли.
показати весь коментар
21.07.2020 15:25 Відповісти
Валодья, проведи з терористом зустріч в "нормандському форматі", заглянь йому в очі, в нього є мир в очах, на колінах перед ним стань і "гдєта пасрєдінє дагаварітєсь".
показати весь коментар
21.07.2020 14:43 Відповісти
Один в автобусе - это не раша в Украине . Справится .
показати весь коментар
21.07.2020 14:44 Відповісти
Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Ситуація під контролем, ідуть переговори з терористом - Цензор.НЕТ 4863
показати весь коментар
21.07.2020 14:44 Відповісти
взяв під контроль зветься
показати весь коментар
21.07.2020 14:45 Відповісти
О каком контроле он втирает? Контролер хренов...
показати весь коментар
21.07.2020 14:45 Відповісти
"Зеленский о захвате автобуса в Луцке: Ситуация под контролем..." - Вообще никак не связанное с реальностью словоблудие! Полностью противоречащее действительности. Под каким контролем, ши3Ефреник упоротый?!
показати весь коментар
21.07.2020 14:45 Відповісти
+100%
sorry!
показати весь коментар
21.07.2020 14:46 Відповісти
Бывает. Проехали.
показати весь коментар
21.07.2020 14:52 Відповісти
_Ага... по-прежнему на планете Зе.мля, всё ещё в Солнечной системе, всё так же в галактике Млечный Путь... Всё - под контролем! Но не это ничтожество контролирует.
показати весь коментар
21.07.2020 15:41 Відповісти
Шоумен
показати весь коментар
21.07.2020 14:46 Відповісти
Если бы в Укране место легализации казино, можно было легально владеть оружием, то таких ушлепков забрал бы естественный отбор.
А так право на оборону своей жизни есть только у криминала и власти, а часто бывает что у кого ствол - тот и власть...
Дело Стерненко тому пример
показати весь коментар
21.07.2020 14:47 Відповісти
От такого обострения, можно или 15 лет курорта заработать или 9 грами свинца в голову.
Багата наша земля дятлами.
показати весь коментар
21.07.2020 14:48 Відповісти
"Поліція тримає, Волошин б'є: з'явилось відео перепалки ветеранів та ******** зеленкою нардепа."https://espreso.tv/news/2020/07/21/policiya_trymaye_voloshyn_bye_zyavylos_video_perepalky_veteraniv_ta_oblytogo_zelenkoyu_nardepa
показати весь коментар
21.07.2020 14:48 Відповісти
Аваков улетел в Луцк успокаивать террориста.
Главное чтобы пилот правильно нашел "Луцкую область"
Я считаю , что нужно на законодательном уровне , запретить Зеоманскому шастать по стране !
показати весь коментар
21.07.2020 14:54 Відповісти
А он как чувствует, что могут на лыжи поставить до окончания каденции, усиленно посещает все ЗНАЧИМЫЕ объекты гос. собственности. Чтоб было потом чем похвастаться или присматривает, чтоб его ПРИХВАТИЗИРОВАТЬ? Бабла-то немеряно, надо во что-то надежно вложить!
показати весь коментар
21.07.2020 17:02 Відповісти
Стопе, вы же орали "хуже не будет". Так это сейчас что?
показати весь коментар
21.07.2020 15:02 Відповісти
А де ви бачите отой "восторг", крім вас наче ніхто не тішиться.
показати весь коментар
21.07.2020 15:04 Відповісти
Який контроль, додік? Озброєний вибухівкою і автоматом псих тримає в заручниках більше 10 людей, ти його контролюєш? Що ти несеш, дебіл?
показати весь коментар
21.07.2020 14:55 Відповісти
///// ???????
14:40 Руководитель местного издания «Волынь онлайн» Марьяна Метельская указала на странности в действиях полиции и ситуации с захватом автобуса вцелом. Переговоры с террористом ведет лично Арсен Аваков.

Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Ситуація під контролем, ідуть переговори з терористом - Цензор.НЕТ 2295
показати весь коментар
21.07.2020 14:56 Відповісти
Максим Кривош,який захопив у заручники пасажирів приміського автобусу, стріляв по правоохоронцях та кинув гранату, яка одначе не здетонувала
Про це повідомляє Департамент карного розшуку в Telegram.

Близько години тому зловмисник стріляв двічі із захопленого автобусу та кинув гранату, яка не спрацювала !
показати весь коментар
21.07.2020 14:57 Відповісти
Взагалі хрень, ащо йому кидати гранату на вулицю, провокуючи штурм?
показати весь коментар
21.07.2020 15:01 Відповісти
А почему нет? Ты знаешь, что у психа в голове?
показати весь коментар
21.07.2020 15:19 Відповісти
А с чего вы взяли, что он псих? Сейчас Зеля скажет ему - выйди отсюда, розбійнику...
Зеля, это тебе решили так рейтинг сдувающийся поднять ? Еще и многоэтажку сдуря для этого подорвут. Точно, рейтинг рванет, шкалы не хватит. А не отвлекают ли этим фестивалем внимание населения от твоей встречи с Путиным ? Тогда сценаристы 95-го квартала окуели в конец. Совсем номера несмешные пошли. Лысого пошли на переговоры, он там споет че - нибудь актуальное.
показати весь коментар
21.07.2020 15:44 Відповісти
Откуда у этого психа телефон Бутусова?
Почему псих требовал выхода на этот сайт?
Странно всё это!
показати весь коментар
21.07.2020 14:57 Відповісти
Це вже якась фобія.
показати весь коментар
21.07.2020 15:01 Відповісти
))))))))))))))))))
показати весь коментар
21.07.2020 15:32 Відповісти
они с ковидом вместе лежали)
показати весь коментар
21.07.2020 15:52 Відповісти
Да тут половина такихи они читают и пишут😀😀😀
показати весь коментар
21.07.2020 16:52 Відповісти
Мама-заложница позвонила сыну и попросила связаться с сайтом Цензор и попросить Бутусова собрать как можно больше журналистов для детального освещения беспредела этого сявки мАКСИМА пЛОХОГО. Это приказал сделать этот самый мальчиш-пЛОХИШ 1975 г.р.
показати весь коментар
21.07.2020 17:11 Відповісти
Питання, чому захватник, якщо він псих і тюрма не з диркою в голові шість годин назад!!!
Оті переговори і доведуть до нуля!!!
Ніяких переговорів, тільки небуття!
показати весь коментар
21.07.2020 14:59 Відповісти
террористы сейчас продвинутые пошли. Откуда ты знаешь что у него нога не стоит на кноке взрывателя? Если автоус с людьми взорвется, это сильно поможет заложникам?
показати весь коментар
21.07.2020 15:23 Відповісти
Президент Зеленский молодец,поэтому враги так нервничают и злятся.
показати весь коментар
21.07.2020 14:59 Відповісти
Он молодец..против овец...а против молодца сам овца...вернее осел..
показати весь коментар
21.07.2020 15:02 Відповісти
Угу, класно їсть шаурму, вороги заздрять і лютіють, а морпех то таке.
показати весь коментар
21.07.2020 15:02 Відповісти
2019 р. · Новий склад Верховної Ради українці обрали на голосуванні 21 липня.

Не вірю в такі збіги... Нема про що розповісти от і випустили божевільного?
показати весь коментар
21.07.2020 15:08 Відповісти
Читаем между строк:
Ну, эта, памперс я уже одел. И даже заполнил. Жиденьким...
показати весь коментар
21.07.2020 15:08 Відповісти
Следите лучше за передвижениями хрипатого осла, да и кремлевский ублюдок непонятно где на данній момент. Єтот террорист для отвлечения внимания. А то будет как в Омане, и патрушева там совсем "небіло", и Иран наш самолет "случайно" сбил.
показати весь коментар
21.07.2020 15:23 Відповісти
Ситуацію тримає терорист, а не ви.
показати весь коментар
21.07.2020 15:25 Відповісти
то не захватчик, а та сторона !
показати весь коментар
21.07.2020 15:31 Відповісти
Это сипатое гнусавое =фсё под контролем= и при этом всё валится, рушится и летит в тарары парашенфедерейшен . Из под коонтроля вышло всё давно , когда выбрали ишака .Теперь уже только последствия, чем дальше , тем горче.. Зато будет с чем сравнивать, не так ли товарищи избератели.?
показати весь коментар
21.07.2020 15:33 Відповісти
Зеля міг би свого сабакова по іншому якось пропіарити, навіщо це цирк з заручниками, тобі людей не жалко?
показати весь коментар
21.07.2020 15:46 Відповісти
Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Ситуація під контролем, ідуть переговори з терористом - Цензор.НЕТ 8673
показати весь коментар
21.07.2020 15:46 Відповісти
Та ,ви що там усі подуріли:дах кремлівської мафії погрожує,спонукає до "вибачень",автобус захватили...,короче,спортили коксіку відпочинок...або спасли (бо тоді прийшлось повертатись з Оману через кремль...і літак цілий...)оце стратегія-мендель дать медаль або орден.
показати весь коментар
21.07.2020 15:55 Відповісти
https://www.facebook.com/oskomina?__cft__[0]=AZU717ytBLBg4lGPQzfDqXw_V83GZH0b3j01KOTiKaqurmlnqH5XKqSsBsjNBsOtLPurTK3-KJgXM45uBmVcxih_9qxdKICAQJpxN4nzNw1gSjU5sTFjI52aQooWsVAOrVEnXj_xe1MuoLzBMYD-5HVLFlV76gjR6TdYW_igSJV2eG5HvRrkVa88EyF2K9rOSgk&__tn__=-]C%2CP-y-R Анна Оскомина
Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Ситуація під контролем, ідуть переговори з терористом - Цензор.НЕТ 1798почувається болісно.

1 год
·

Тільки хотіла запитати у вас, чи вижив той поранений хлопець, що 4 доби чекав на допомогу?

Обновила стрічку та отримала відповідь від Антивсепропальщика.

Хлопець загинув. В муках 4 доби, без води та жодної підтримки, стікаючи кров'ю на спеці. Нагадую, Зеленський брав цю ситуацію під особистий контроль. Він особисто контролював ситуацію прямо з елітної державної дачі на чорноморському узбережжі, куди відбув вчора на відпочинок, а може, й не тільки. Жодних заяв не було зроблено у намаганнях евакуювати хлопця, жодних намагань долучити світову спільноту, щоб вплинути на російських терористів. Він геть нічого не зробив. Натриндів на камеру про «ту сторону» та поїхав мочити дупу в морьці. Він просто кинув людину на смерть.

Просто уявіть на мить, що це ваша близька людина стікає кров'ю та шаліє від болю на сонці без води. Чотири доби катувань перед смертю.

Будь-хто з порядних журналістів тепер має при кожній нагоді задавати Зє одне питання: він брав ситуацію під особистий контроль, то що саме він, маючи майже необмежену владу в країні, зробив, щоб витягнути хлопця?

Зє навіть не намагається зробити вигляд, що йому не пофігу. Йому байдуже. Брехня про його славнозвісну "людяність" сьогодні остаточно розвіялася. Він навіть на співчуття не здатний.

Вітаю, зєбілоїди. Ви вибрали в президенти цинічного брехливого соціопата.
показати весь коментар
21.07.2020 16:10 Відповісти
золоті ваші слова.
показати весь коментар
21.07.2020 16:20 Відповісти
Военное преступление президента Владимира Зеленского - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Богданом Буткевичем. Четыре дня - именно столько, то есть медленно и долго, умирал в "серой зоне" раненый украинский солдат после того, как Владимир Зеленский взял ситуацию "под личный контроль". После этого, как обычно, ничего не произошло, а сам Зеленский вообще поехал в незапланированный отпуск.Источник: https://censor.net/v3209322
Представляю, чем закончится для заложников личный контроль пострадавшего ЗЕ.
показати весь коментар
21.07.2020 16:25 Відповісти
Вже й не перднеш,щоб це не взяв під особистий контроль Зєля.
А якщо вже взяв,будь певен : все піде наперекосяк.
Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Ситуація під контролем, ідуть переговори з терористом - Цензор.НЕТ 4727
показати весь коментар
21.07.2020 16:34 Відповісти
Зеля поди скажи этому недоумку что ты не лох и тебе 44 года))) ну и так далее...
показати весь коментар
21.07.2020 16:50 Відповісти
знову ситуацiя пiд контролем? Зе-чмо сране...
показати весь коментар
21.07.2020 17:59 Відповісти
Насмотрелся в глаза?
показати весь коментар
21.07.2020 18:27 Відповісти
Контролёр #уев.
показати весь коментар
21.07.2020 19:32 Відповісти
Очень хочется, чтобы все закончилось хорошо. Чтобы заложники были живы и здоровы. Чтобы власти не облажались.
показати весь коментар
21.07.2020 19:37 Відповісти
Лучше бы он этого не говорил все наоборот происходит он ничего не контролирует а так хочет вот и получается казус за казусом
показати весь коментар
21.07.2020 19:39 Відповісти
Мужчина является уроженцем Оренбургской области.
показати весь коментар
21.07.2020 20:03 Відповісти
все лайно з рашi-паРашi

рассея!!!
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне.
Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу, Что вколотит кол в твою могилу!


Юрий Нестеренко﻿
показати весь коментар
21.07.2020 20:19 Відповісти
а тебе , Клоуна , там треба ?

Там треба одного хорошого снайпера !
Тай все ..., і не треба затримання та всяких дурних судів
показати весь коментар
21.07.2020 23:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 