Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Ситуація під контролем, ідуть переговори з терористом

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що ситуація в Луцьку, де терорист захопив у заручники людей в автобусі, перебуває по контролем, з цією людиною ведуть переговори фахівці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив на пресконференції за підсумками зустрічі із президентом Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

"Ми тримаємо ситуацію повністю під контролем. Я знаю всі деталі. Я спілкуюся з нашими фахівцями, які знаходяться в Луцьку. Працюють професіонали, роблять все, щоб звільнити наших заручників. Оскільки зараз іде спілкування з людиною, яка захопила наших громадян, я не можу детальніше про це говорити", - зазначив глава держави.

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Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

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Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який всього відбув близько 10 років ув'язнення