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Законопроєкт про обіг зброї може бути прийнято в першому читанні у вересні, - "слуга народу" Верещук

Законопроєкт про обіг зброї може бути прийнято в першому читанні у вересні, -

Законопроєкт №1222-1 "Про обіг зброї" може бути прийнято у першому читанні у вересні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Я покладаюся на ініціаторів законопроєкту, який розробляється. У нас в чаті йде жвава дискусія щодо того, яким має бути законодавче поле, як потрібно регулювати. Законопроєкт має номер, якщо я не помиляюся №1212 (№1222 -1 "Про обіг зброї" авторства депутатів від "Слуги народу" зареєстровано в Раді. - Ред.) і він уже на виході. Якщо все буде добре, то у вересні ми будемо розглядати його в залі в першому читанні. Я знаю, що приєдналися експертні кола, власники зброї, асоціації. Сподіваюся, що ми врегулюємо це питання в законодавчому полі вже в 2020 році", - зазначила нардепка.

За словами Верещук, йдеться не про вільний обіг зброї, а про законодавче врегулювання видачі дозволів на її придбання.

"Там будуть форми, тобто як можна регулювати, які будуть спецдозволи, які будуть дозволи на зброю. Йдеться не про вільний обіг зброї, йдеться про регулювання - тієї частини, яку, на жаль, ніхто не проводить: верифікація, онлайн-реєстри , кому можна видавати дозвіл. У нас же готується законопроєкт "Про територіальну оборону", як його пов'язати - це складне завдання, але його треба вирішити, тому що з кожним роком ситуація погіршується", - додала нардеп.

Читайте також: Ухвалення законопроєкту про "зелені" тарифи поставить хрест на розвитку альтернативної енергетики на багато років, - колишній в.о. глави Держекоінспекції Фірсов

Автор: 

ВР (15021) законопроєкт (3613) зброя (7502) Верещук Ірина (684)


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Топ коментарі
+12
Як вам помідори по 36 грн. в липні ?
Де ті любітєлі оцінювати вартість борщових наборів при Порошенку ?
Як вам ціни при Зе, ***** ???

Законопроект №1222-1 вас волнует ??????
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21.07.2020 14:51
+7
Спочатку потрібно прийняти нормальний закон про застосування зброї!
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21.07.2020 14:47
+7
молдаване свободные люди - немного дальше от совка и вот от такого вот плача.
- раздайте всем оружие и народ перестреляет друг друга...
-дайте всем права на авто и народ передавит друг друга...
- разрешите строить планеры частникам и народ поубивается весь...
- дай право и ..... тд и тп..

загоны для овец...
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21.07.2020 14:56
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Ашо нетак с оборотом оружия?
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21.07.2020 14:46 Відповісти
надо всем стать охотниками .
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21.07.2020 14:48 Відповісти
За зеленими головами? 😲
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21.07.2020 14:53 Відповісти
На свинюку порошенко.. І його виводок
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21.07.2020 15:09 Відповісти
тобі, мабуть, при слугах краще живеться (помідори по 36 це як приклад)
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21.07.2020 15:18 Відповісти
Йому живеться не при слугах, а при сцарю-імператору. 😁 Запоребоюриковий він, або сирота даунбаська.
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21.07.2020 15:32 Відповісти
Полужаєш? Не щабздиш? 😁 До речі, Порошенко охороною не обкладається, як Зєлєнскій. Тому вперед, кидай клаву і полюй, херой! 😁
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21.07.2020 15:30 Відповісти
Здійснюється на підставі внутрішнього наказу МВС, а не на підставі ЗУ.
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21.07.2020 14:49 Відповісти
Все норм.Було.Після прийняття цього законопроекту легалізація ускладниться.
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21.07.2020 14:57 Відповісти
,,Ашо нетак с оборотом оружия?"
-- Люди должны иметь право защищать себя, своих детей, близких, других людей, свою собственность с оружием. В любое время. Для чего необходимо разрешить ношение КНО. Как в Америке. Всем законопослушным гражданам. Не уголовникам! Не бандюкам! Проект Закона №1222-1 --ЭТО ЖОПА! Которую лоббирует коррупционное до мозга костей МВД, узаконивающая коррупцию в МВД, и текущее состояние дел.
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21.07.2020 15:23 Відповісти
дивлячись якої, короткоствольної вогнепальної проблема, ні ринку, ні обігу легального немає, а мисливська без проблем.
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21.07.2020 15:45 Відповісти
з цією владою вже і пістолет не допоможе, щось по крутіше потрібно вже мати.
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21.07.2020 14:47 Відповісти
Всё есть в легальном обороте.Хоть "гладкий" в 12к,хоть "нарезной" в 50 BMG.А вот "писталеты низзя,бо поубиваем друг друга".
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21.07.2020 14:51 Відповісти
50, здається, заборонений.
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21.07.2020 14:57 Відповісти
Иди в Ибис и покупай (ну, с разрешением на нарезное, конечно).
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21.07.2020 15:01 Відповісти
Помилився, є в продажу.
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21.07.2020 15:10 Відповісти
ну це у хоплофобів така тупа отмазка
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21.07.2020 15:46 Відповісти
Спочатку потрібно прийняти нормальний закон про застосування зброї!
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21.07.2020 14:47 Відповісти
Как то не очень звучит. По идее гражданин не должен применять оружие. Может закон о самообороне?
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21.07.2020 14:55 Відповісти
То вже деталі для юристів.
Головне що зміст один і той же.
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21.07.2020 15:01 Відповісти
Не совсем. Закон о самообороне первичен. Для самообороны можно применить и сковороду. Закон о применении сковороды писать?
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21.07.2020 15:10 Відповісти
скорее сковороду не применяют, а используют для самообороны
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21.07.2020 15:45 Відповісти
У нас є закон в якому все чітко прописано?
Наприклад - я маю мисливську рушницю. Яку зобов'язаний зберігати її в розібраному вигляді у сейфі. І якщо серед ночі хтось вибиватиме мені вхідні двері і ломитиметься до мене в дім. Які мої законні дії?
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21.07.2020 15:48 Відповісти
Не преувеличивай, разряженная в шкафу, зарядить минута. Закон кку 36.5
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21.07.2020 16:24 Відповісти
Не в шафі, а в сейфі в розібраному вигляді...

Але мова не про це.
Ну наприклад зібрав я її і зарядив. А далі??? Коли і як я можу її застосувати? Стріляти через двері? Дочекатись доки зловмисник проникне в житло?
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21.07.2020 16:30 Відповісти
Ну металлический шкаф можно и сейфом назвать, в законе написано когда я скинул вам номер и пункт кку 36 пункт 5. И по поводу разобранного вида, у вас что камера стоит в сейфе которое видео передает на пункт охраны порядка?
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21.07.2020 16:35 Відповісти
Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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21.07.2020 16:37 Відповісти
А ты докажи, что было противоправное проникновение, а не просто человек громко в дверь стучал.
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21.07.2020 22:22 Відповісти
Стреляй и затаскивай в дом. Какой ты хочешь закон чтоб стрелять просто в людей которые тебе не нравятся? Там ясно вроде написано, с оружием или пытающиеся проникнуть в дом.
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21.07.2020 23:41 Відповісти
"какой ты хочешь закон чтоб стрелять просто в людей которые тебе не нравятся"?
То есть ты хочешь чтобы был принят закон о стрельбе по людям которые тебе не нравятся? Похоже тебе пора к психиатру.
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21.07.2020 23:50 Відповісти
Ты походу дурак. Я как раз тебя и спрашиваю, тебе нужен закон чтоб ты в кого хочешь стрелял? Закон есть и он понятен, но ты придумываешь докажи, покажи.
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22.07.2020 02:17 Відповісти
Внатуре даун, ты даже скопировал мое предложение с вопросительным знаком. Знаешь что эта ? штучка обозначает?
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22.07.2020 02:19 Відповісти
Вызвать полицию, после этого забыть про оружие (и сковороду тоже) и сбежать через окно. Это если исходить из того как сейчас обстоят дела с самообороной. Поэтому необходим закон.
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21.07.2020 16:26 Відповісти
https://censor.net/user/309067 Это жалкий раб, и рабочая скотина не может применять оружие для защиты своей жизни, и т.д., см. выше.
А, настоящий гражданин -- ОБЯЗАН! И, имеет право!
Родились рабами, выросли рабами, прожили всю жизнь рабами, и издохли рабами.
Это, по- твоему гражданин?
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21.07.2020 15:34 Відповісти
Нет уж! Чтобы вот этот настоящий идиот мне встречался на улице? Кто знает, что ему померещится - возомнит себя Спартаком и начнёт пулять по сторонам!
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21.07.2020 16:05 Відповісти
-... Любители били бы нас, Киса, очевидно, шахматными досками. Орудие, что и говорить, туповатое... "(с)
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21.07.2020 14:49 Відповісти
ЗЕГНИДЫ слыгались с мусорами и решили вооружиться,
чтобы нагибать лохов ещё ниже
корабельная сосна решила использовать тему оружия, чтобы
создать себе рекламу,
лучше бы рассказала про какие участки "врал" Парасюк,
не те ли, с откатов за которые эта шмара себе оружие и разрешение
на него покупать собралась ?
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21.07.2020 14:49 Відповісти
Не прошло и много лет...Что там выдумывать?Возьмите молдавский Закон,поменяйте название государства и приймите.И всё будет нормально.Потому как,очень может быть,что с вашими "выдумками",этот закон будет в разы хуже,чем Наказ 622.
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21.07.2020 14:49 Відповісти
Єто не тот закон
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21.07.2020 14:52 Відповісти
В Google можно прочитать,тот или не тот.
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21.07.2020 15:05 Відповісти
Надо голосовать за проект Закона 1222 Учайкина!
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21.07.2020 15:35 Відповісти
молдаване свободные люди - немного дальше от совка и вот от такого вот плача.
- раздайте всем оружие и народ перестреляет друг друга...
-дайте всем права на авто и народ передавит друг друга...
- разрешите строить планеры частникам и народ поубивается весь...
- дай право и ..... тд и тп..

загоны для овец...
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21.07.2020 14:56 Відповісти
є два проекта, нормальний від Учайкіна, і дебільноватний від Ібіса, ментов і ще деяких незацікавлених, точніш зацікавлених в монополізмі і щоб створити максимум проблем для придбання особливо короткоствольної зброї, перд тим якупити короткоствол, маєш володіти якоюсь іншою зброєю не менше скількохось років і ще деякі маразми. Від Учайкіна без таких дебільних умов, обмеження є і умови, але адекватні.
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21.07.2020 15:54 Відповісти
Да уж,с каждым голодом! ситуация действительно ухудшается.Точно оговорка по Фрейду!!!
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21.07.2020 14:51 Відповісти
а як вам таке: У нас в чате идет оживленная дискуссия касательно того, каким должно быть законодательное полеИсточник: https://censor.net/n3209316

і з кожним днем смерека Верещук буде атакувати здоровий глузд виборця, бо ввійшла в кураж.
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21.07.2020 15:11 Відповісти
вона вже на вибори мера Києва готується
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21.07.2020 15:55 Відповісти
Як вам помідори по 36 грн. в липні ?
Де ті любітєлі оцінювати вартість борщових наборів при Порошенку ?
Як вам ціни при Зе, ***** ???

Законопроект №1222-1 вас волнует ??????
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21.07.2020 14:51 Відповісти
Угу Зеленський усі помідори по**здив!

Но нічого, на городі перші вже постигли, а то стояли зелені як бубни.
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21.07.2020 16:00 Відповісти
То при бажанні можна знайти й по 50.
Я купляю по 25 на ринку.
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21.07.2020 16:15 Відповісти
Так, а минулого року помідори були по 11. Що там з борщиком?))) На скільки подорожчав?))) Зебіли, мля... рік назад у вас стояло "виття на болотах" - свинарчуки і борщовий набір . Цьогоріч обісралися і з брехнею про свинарчуків і замовкли про ціни. Пильнуйте долар, зєлєйоббіки, а зброя - то не ваше...
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21.07.2020 18:55 Відповісти
боятся, что постреляют их нахрен скоро, с таким воровством казны, гос. недвижимости, земли, и управлением страной! и правильно к слову сделают!
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21.07.2020 14:55 Відповісти
Не удивлюсь если пропишут закон про оружие под небольшие частные армии.
Сечевые стрельцы атамана Коломойского.
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21.07.2020 14:58 Відповісти
терорист в тему.дивно,правда?
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21.07.2020 15:29 Відповісти
https://censor.net/user/412944

терорист в тему.дивно,правда?-- А, вот, представьте, сколько, бы, этот ублюдок прожил, если, бы, граждане имели право на ношение КНО?
Сколько?
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21.07.2020 15:37 Відповісти
ніскільки, як і купа кацапів, що населили в Україну, тому бояться, не безпідставно, замість припинити своє антиукраїнску діяльність.
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21.07.2020 15:56 Відповісти
Так и есть, там закон для юрлиц, тебе максиму пукалетик резиноплюй.
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21.07.2020 16:21 Відповісти
И то если я журналист, или сотрудник, или кто там еще...
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21.07.2020 16:29 Відповісти
Не, в этом новом законе для рабов тоже будут разрешены пукалетики резиновые
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21.07.2020 16:31 Відповісти
так только ради этого закон и принимать будут .
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21.07.2020 16:44 Відповісти
Доста вже рьігов піарити(( не галошьін так верещукьіна...
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21.07.2020 15:00 Відповісти
Нужно принять сначала закон о применении оружия, а потом и продаже только не выборочно по кастам, по сословию по ,,важности,, персоны или всем желающим здоровым и адекватным или никому в том числе и наградное. Цырк в стране закона о применении оружия нету, а дарим налево и направо.
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21.07.2020 15:13 Відповісти
Надо добиваться принятия Проекта Закона об оружии №1222 от Учайкина (УАВЗ).
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21.07.2020 15:28 Відповісти
Зачем изобретать велосипед?
Взять и принять закон Штата Техас об оружии.
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21.07.2020 15:41 Відповісти
Ставить на голосование в Раде эти оба проекта должны по дате их поступления!
Закон Учайкина №1222 поступил раньше.
А, отпечатанный экземпляр №1222-1 от ,,лакеев народа" пусть сожрет Верещучиха, пополам с Аваковым!
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21.07.2020 15:41 Відповісти
Забыл Зеленку.
Пусть на троих разделят.
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21.07.2020 15:42 Відповісти
а в турборежиме "слабо" чтобы к осени в третьем ...
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21.07.2020 15:48 Відповісти
Количество идиотов среди населения превышает 50%
КАКОЕ ОРУЖИЕ ???
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21.07.2020 16:06 Відповісти
На руках приблизно 1 млн легальних стволів і ніякого Сомалі на вулицях нема. Від кухонних ножів більше людей на рік гине чим від легальної вогнепальної зброї. А ідіотів будь де вистачає.
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21.07.2020 16:16 Відповісти
Убивают и табуретками и кирпичами. Запретить? )))
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21.07.2020 16:19 Відповісти
Та все треба заборонити шоб кожен раз не приймати новий закон, ось так - нікаму нічего. І все.
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21.07.2020 16:24 Відповісти
И гранаты есть на руках... Надо добавить?
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21.07.2020 16:31 Відповісти
Від автівок в країні гине в тисячу разів (!!!) більше людей.
То треба заборонити автомобілі???
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21.07.2020 16:17 Відповісти
В основном на проезжей части
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21.07.2020 16:32 Відповісти
Закон фуфло, юрлицам зброю, физлицам шляпу. Это депутаты хотят чопов вооружить чтоб себя любимых охранять)))
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21.07.2020 16:19 Відповісти
Кожен громадянин повинен мати ПРАВО на зброю. І на самозахист. А потім хай сам вирішує чи купувати зброю чи ні. Закон має бути однаковий для всіх. з Правами та Обов'язками і Відповідальністю. Я вважаю ,що калібр має регламентуватися фінансовою спроможністю... Не більше 120мм .
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21.07.2020 18:48 Відповісти
 
 