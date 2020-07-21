Законопроєкт про обіг зброї може бути прийнято в першому читанні у вересні, - "слуга народу" Верещук

Законопроєкт №1222-1 "Про обіг зброї" може бути прийнято у першому читанні у вересні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Я покладаюся на ініціаторів законопроєкту, який розробляється. У нас в чаті йде жвава дискусія щодо того, яким має бути законодавче поле, як потрібно регулювати. Законопроєкт має номер, якщо я не помиляюся №1212 (№1222 -1 "Про обіг зброї" авторства депутатів від "Слуги народу" зареєстровано в Раді. - Ред.) і він уже на виході. Якщо все буде добре, то у вересні ми будемо розглядати його в залі в першому читанні. Я знаю, що приєдналися експертні кола, власники зброї, асоціації. Сподіваюся, що ми врегулюємо це питання в законодавчому полі вже в 2020 році", - зазначила нардепка.

За словами Верещук, йдеться не про вільний обіг зброї, а про законодавче врегулювання видачі дозволів на її придбання.

"Там будуть форми, тобто як можна регулювати, які будуть спецдозволи, які будуть дозволи на зброю. Йдеться не про вільний обіг зброї, йдеться про регулювання - тієї частини, яку, на жаль, ніхто не проводить: верифікація, онлайн-реєстри , кому можна видавати дозвіл. У нас же готується законопроєкт "Про територіальну оборону", як його пов'язати - це складне завдання, але його треба вирішити, тому що з кожним роком ситуація погіршується", - додала нардеп.

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