Законопроєкт про обіг зброї може бути прийнято в першому читанні у вересні, - "слуга народу" Верещук
Законопроєкт №1222-1 "Про обіг зброї" може бути прийнято у першому читанні у вересні 2020 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук.
"Я покладаюся на ініціаторів законопроєкту, який розробляється. У нас в чаті йде жвава дискусія щодо того, яким має бути законодавче поле, як потрібно регулювати. Законопроєкт має номер, якщо я не помиляюся №1212 (№1222 -1 "Про обіг зброї" авторства депутатів від "Слуги народу" зареєстровано в Раді. - Ред.) і він уже на виході. Якщо все буде добре, то у вересні ми будемо розглядати його в залі в першому читанні. Я знаю, що приєдналися експертні кола, власники зброї, асоціації. Сподіваюся, що ми врегулюємо це питання в законодавчому полі вже в 2020 році", - зазначила нардепка.
За словами Верещук, йдеться не про вільний обіг зброї, а про законодавче врегулювання видачі дозволів на її придбання.
"Там будуть форми, тобто як можна регулювати, які будуть спецдозволи, які будуть дозволи на зброю. Йдеться не про вільний обіг зброї, йдеться про регулювання - тієї частини, яку, на жаль, ніхто не проводить: верифікація, онлайн-реєстри , кому можна видавати дозвіл. У нас же готується законопроєкт "Про територіальну оборону", як його пов'язати - це складне завдання, але його треба вирішити, тому що з кожним роком ситуація погіршується", - додала нардеп.
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-- Люди должны иметь право защищать себя, своих детей, близких, других людей, свою собственность с оружием. В любое время. Для чего необходимо разрешить ношение КНО. Как в Америке. Всем законопослушным гражданам. Не уголовникам! Не бандюкам! Проект Закона №1222-1 --ЭТО ЖОПА! Которую лоббирует коррупционное до мозга костей МВД, узаконивающая коррупцию в МВД, и текущее состояние дел.
Головне що зміст один і той же.
Наприклад - я маю мисливську рушницю. Яку зобов'язаний зберігати її в розібраному вигляді у сейфі. І якщо серед ночі хтось вибиватиме мені вхідні двері і ломитиметься до мене в дім. Які мої законні дії?
Але мова не про це.
Ну наприклад зібрав я її і зарядив. А далі??? Коли і як я можу її застосувати? Стріляти через двері? Дочекатись доки зловмисник проникне в житло?
То есть ты хочешь чтобы был принят закон о стрельбе по людям которые тебе не нравятся? Похоже тебе пора к психиатру.
А, настоящий гражданин -- ОБЯЗАН! И, имеет право!
Родились рабами, выросли рабами, прожили всю жизнь рабами, и издохли рабами.
Это, по- твоему гражданин?
чтобы нагибать лохов ещё ниже
корабельная сосна решила использовать тему оружия, чтобы
создать себе рекламу,
лучше бы рассказала про какие участки "врал" Парасюк,
не те ли, с откатов за которые эта шмара себе оружие и разрешение
на него покупать собралась ?
- раздайте всем оружие и народ перестреляет друг друга...
-дайте всем права на авто и народ передавит друг друга...
- разрешите строить планеры частникам и народ поубивается весь...
- дай право и ..... тд и тп..
загоны для овец...
і з кожним днем смерека Верещук буде атакувати здоровий глузд виборця, бо ввійшла в кураж.
Де ті любітєлі оцінювати вартість борщових наборів при Порошенку ?
Як вам ціни при Зе, ***** ???
Законопроект №1222-1 вас волнует ??????
Но нічого, на городі перші вже постигли, а то стояли зелені як бубни.
Я купляю по 25 на ринку.
Сечевые стрельцы атамана Коломойского.
терорист в тему.дивно,правда?-- А, вот, представьте, сколько, бы, этот ублюдок прожил, если, бы, граждане имели право на ношение КНО?
Сколько?
Взять и принять закон Штата Техас об оружии.
Закон Учайкина №1222 поступил раньше.
А, отпечатанный экземпляр №1222-1 от ,,лакеев народа" пусть сожрет Верещучиха, пополам с Аваковым!
Пусть на троих разделят.
КАКОЕ ОРУЖИЕ ???
То треба заборонити автомобілі???