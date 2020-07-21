Для зустрічі в "нормандському форматі" поки "немає необхідного підґрунтя", - Пєсков

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо майбутньої нормандської зустрічі в Берліні. У Кремлі поки не бачать підстав для її проведення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що для зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії в нормандському форматі поки не "створено необхідного підґрунтя".

Джерело РосЗМІ розповіло, що Москва поки не погоджує ні дати нової зустрічі, ні самої зустрічі, оскільки для її проведення немає жодних передумов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікуємо найближчим часом дати проведення зустрічі в "нормандському форматі", - Зеленський

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що Україна очікує дати нової нормандської зустрічі найближчим часом, оскільки всі сторони готові до проведення нового саміту.

Раніше повідомлялося, що віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков допускає можливість проведення зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії в "нормандському форматі" в Берліні в серпні, але за умови руху назустріч і виконання домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі в грудні 2019 року.