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Для зустрічі в "нормандському форматі" поки "немає необхідного підґрунтя", - Пєсков

Для зустрічі в

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо майбутньої нормандської зустрічі в Берліні. У Кремлі поки не бачать підстав для її проведення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що для зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії в нормандському форматі поки не "створено необхідного підґрунтя".

Джерело РосЗМІ розповіло, що Москва поки не погоджує ні дати нової зустрічі, ні самої зустрічі, оскільки для її проведення немає жодних передумов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікуємо найближчим часом дати проведення зустрічі в "нормандському форматі", - Зеленський

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що Україна очікує дати нової нормандської зустрічі найближчим часом, оскільки всі сторони готові до проведення нового саміту.

Раніше повідомлялося, що віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков допускає можливість проведення зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії в "нормандському форматі" в Берліні в серпні, але за умови руху назустріч і виконання домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі в грудні 2019 року.

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Пєсков Дмитро (1674) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+9
да - взрывы и захваты заложников,кремлёвские гниды почву создают. Уж не такую ли "почву" пообещали кацапы яныку, что бы он от ассоциации с ЕС отказался?!
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21.07.2020 15:00
+7
Уже во всю создают.
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21.07.2020 14:55
+6
Вас тварей чернозем давно ждет
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21.07.2020 14:57
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Уже во всю создают.
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21.07.2020 14:55 Відповісти
да - взрывы и захваты заложников,кремлёвские гниды почву создают. Уж не такую ли "почву" пообещали кацапы яныку, что бы он от ассоциации с ЕС отказался?!
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21.07.2020 15:00 Відповісти
тебя мля пургомет драный пока никто не спрашивает.
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21.07.2020 14:56 Відповісти
Вас тварей чернозем давно ждет
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21.07.2020 14:57 Відповісти
какая встреча.. двоечник еще Зе не выполнил кремлевское домашнее задание, а Ермак оказался плохой репетитор)
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21.07.2020 14:58 Відповісти
почвы? у пескова почвы нет? пурга )))
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21.07.2020 14:58 Відповісти
Ему даже умереть не дадут по своей воле . Ещё нет необходимой почвы .
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21.07.2020 14:59 Відповісти
Песок уходит из под ног.
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21.07.2020 15:01 Відповісти
Обос...рали величайшего лидера современности. То чуркобес опустил, то ершик туалетный...
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21.07.2020 15:01 Відповісти
Те що у Луцку відбувається і на ст.метро Мінська це я так розумію підготовка потрібного грунту?
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21.07.2020 15:01 Відповісти
Ще на фронті загострення буде.
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21.07.2020 15:23 Відповісти
Гавнюк, встреча состоится только после того, как твоё ***** слёзно пообещает вернуть Крым и Бамбас--и только, так и НЕ ИНАЧЕ. Всё остальное можешь смело засунуть себе в жопу под самые гланды.
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21.07.2020 15:01 Відповісти
Хм... Только одна проблема! Лаптеногие вывезут с Крыма и Донбасса все включая резетки и туалеты!
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21.07.2020 15:05 Відповісти
Эту проблему,как-то переживем.Главное пусть свалят нах.. Желательно вперед ногами.
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21.07.2020 15:09 Відповісти
"Для встречи в "нормандском формате" пока "нет необходимой почвы", - Песков"

Ну і ладушки.
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21.07.2020 15:03 Відповісти
Песков пургомёт, он озвучивает только хотелки *****, верить ему не стоит ..)
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21.07.2020 15:03 Відповісти
Верь Кловану
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21.07.2020 15:09 Відповісти
Языковой закон это и есть та самая почва?
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21.07.2020 15:04 Відповісти
так это шо получаеться - моника врет шо ли? - не может быть - он же главзебил - да - бедная Украина
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21.07.2020 15:06 Відповісти
Аяяяй, а бубачка уже пролепетало, шо встречу ожидают..
И про почву молчало.
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21.07.2020 15:09 Відповісти
Встречу в "нормандском формате" можно проводить без участия РФ. От страны агрессора и оккупанта все равно нет никакой пользы. Цивилизованный мир давно уже должен вычеркнуть РФ из всех международных организаций, должен оградить РФ высоким забором и не выпускать от туда никого.
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21.07.2020 15:09 Відповісти
???!!! А войска и технику с Донбасса кто будет вьіводить , Германия и Франция ?
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21.07.2020 15:39 Відповісти
Хабаровский формат нужен,и Хабаровскую Народную Республику,(ХНР)а Там и Сибирь подтянется....
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21.07.2020 15:11 Відповісти
Все любят писить и какать в песков !
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21.07.2020 15:15 Відповісти
До зустрічі кацапи не готові.
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21.07.2020 15:36 Відповісти
Как и следовало ожидать , Кремлю "Нормандский "формат , как вампиру - чеснок. В прошльій раз бьіло ровно то же самое , но Макрон с Меркель взяли Пуйло за уши и притащили в Париж. И сейчас притащат ...
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21.07.2020 15:37 Відповісти
Время от времери петух галантерейный кукарекает, о том, что у него чего то нету, на понятном языке это значит, что бес путлер еще не получил по рылу.
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21.07.2020 15:49 Відповісти
Значит Украина не выполнила то , что приказала россия. Во одно из заданий , почему так проталкивают Закон о языке , - Мова им не нравится а просовывают свой язык.
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21.07.2020 16:47 Відповісти
 
 