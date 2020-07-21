"Слуга народу" Шевченко має намір судитися через напад із зеленкою на нардепа ОПЗЖ Волошина: "А якби це була сірчана кислота?"

Народний депутат "Слуги народу" Євген Шевченко заявив, що планує звернутися до суду через напад із зеленкою на його колегу з "Опозиційної платформи - За життя" Олега Волошина, який заявляв раніше, що в Україні немає суверенітету.

Про це Шевченко сказав у коментарі журналістці "Радіо Свобода",, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час інциденту на самого Шевченка, який був поруч із Волошиним, також потрапила зеленка.

"Я буду звертатися з позовом про матеріальне відшкодування, оскільки краватка, сорочка, штани, сумка, черевики - це все кошти. Воно все, вибачте, брудне і не відмивається", - сказав він.

Водночас точну суму компенсації він не назвав. За словами Шевченка, для нього це "важлива справа" і йдеться не про гроші.

"Справа принципова, щоб ці покидьки, негідники понесли покарання за те, що вони роблять. Тому що вони сьогодні на депутата напали, завтра на дівчину нападуть. А якби там була сірчана кислота, а не зеленка, що б це було?" - заявив народний депутат.

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