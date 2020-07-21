П'яний чоловік зайшов до магазину з бойовою гранатою і погрожував перекрити дорожній рух у райцентрі в Запорізькій області, - поліція. ФОТО

У райцентрі Василівка (Запорізька область) правоохоронці затримали чоловіка, який зайшов до магазину з бойовою гранатою "Ф-1" і погрожував перекрити дорожній рух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікацій Нацполіції в Запорізькій області.

За даними пресслужби відомства, інцидент стався ввечері 20 липня в м. Василівка Запорізької області. Спочатку місцевий мешканець зателефонував у поліцію і повідомив, що має вибуховий пристрій і хоче перекрити дорожній рух. Через кілька хвилин він зайшов із гранатою "Ф-1" до магазину, розташованого на бульварі Центральному, співробітники магазину викликали поліцію.

Правоохоронцям, які прибули першими на місце події, вдалося затримати і роззброїти чоловіка до приїзду слідчо-оперативної групи і фахівців-вибухотехніків.

За даними поліції, затриманий - місцевий житель 1968 р.н., який був раніше в АТО. За попередніми даними, боєприпаси він привіз із зони проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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У момент затримання чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.



Фото: сайт Нацполіції

Вирішується питання щодо повідомленні йому про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відкрито кримінальне провадження.