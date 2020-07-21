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Новини Силовики
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П'яний чоловік зайшов до магазину з бойовою гранатою і погрожував перекрити дорожній рух у райцентрі в Запорізькій області, - поліція. ФОТО

У райцентрі Василівка (Запорізька область) правоохоронці затримали чоловіка, який зайшов до магазину з бойовою гранатою "Ф-1" і погрожував перекрити дорожній рух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікацій Нацполіції в Запорізькій області.

За даними пресслужби відомства, інцидент стався ввечері 20 липня в м. Василівка Запорізької області. Спочатку місцевий мешканець зателефонував у поліцію і повідомив, що має вибуховий пристрій і хоче перекрити дорожній рух. Через кілька хвилин він зайшов із гранатою "Ф-1" до магазину, розташованого на бульварі Центральному, співробітники магазину викликали поліцію.

Правоохоронцям, які прибули першими на місце події, вдалося затримати і роззброїти чоловіка до приїзду слідчо-оперативної групи і фахівців-вибухотехніків.

Пяний чоловік зайшов до магазину з бойовою гранатою і погрожував перекрити дорожній рух у райцентрі в Запорізькій області, - поліція 01

За даними поліції, затриманий - місцевий житель 1968 р.н., який був раніше в АТО. За попередніми даними, боєприпаси він привіз із зони проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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У момент затримання чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Пяний чоловік зайшов до магазину з бойовою гранатою і погрожував перекрити дорожній рух у райцентрі в Запорізькій області, - поліція 02
Фото: сайт Нацполіції

Вирішується питання щодо повідомленні йому про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відкрито кримінальне провадження.

Автор: 

граната (797) Нацполіція (15254) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Запорізька область (3692)


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Топ коментарі
+9
ау! там никакого лунного затмения нет? ну или "парада планет" ??? ну там...каконить геомагнитного возмущения ? то-то сегодня зашкаливает ... у неадекватов...
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21.07.2020 15:14
+7
Зебиленд
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21.07.2020 15:10
+6
какой то бесконечный круговорот ****..ца в стране...
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21.07.2020 15:17
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перекрыть дорожное движение в магазине...
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21.07.2020 15:10 Відповісти
Зебиленд
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21.07.2020 15:10 Відповісти
ЗЕмбабве
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21.07.2020 15:11 Відповісти
братья по разуму узеленского повсплывали массово, обострение какое-то
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21.07.2020 15:11 Відповісти
новая зе реальность
П'яний чоловік зайшов до магазину з бойовою гранатою і погрожував перекрити дорожній рух у райцентрі в Запорізькій області, - поліція - Цензор.НЕТ 3970
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21.07.2020 16:10 Відповісти
там больше похоже что поймали мелких воришек...
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21.07.2020 17:27 Відповісти
Надо было его на вертушке раскрутить как на карусели, и вытолкнуть в отключенные сенсорные двери.
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21.07.2020 15:11 Відповісти
Интересно , это животное тоже допустят к выборам ?
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21.07.2020 15:12 Відповісти
Видно достало, 3 бутылки на переходе разбил.
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21.07.2020 15:13 Відповісти
ау! там никакого лунного затмения нет? ну или "парада планет" ??? ну там...каконить геомагнитного возмущения ? то-то сегодня зашкаливает ... у неадекватов...
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21.07.2020 15:14 Відповісти
есть. Собственно, в эти дни как раз проходит Парад планет. Сатурн светит шо Полярная звезда.
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21.07.2020 15:23 Відповісти
ну вооот... все ж стало на свои места... )))))
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21.07.2020 15:30 Відповісти
Ой, не знаю... В нас (Харків, Журавлівка) вже другу добу поспіль води немає, так я теж на грані закипання...))
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21.07.2020 15:27 Відповісти
Там пост дпс как НЛО, тарелкой называют.
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21.07.2020 15:16 Відповісти
Жаркий денек сегодня. Что к вечеру еще будет ?
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21.07.2020 15:16 Відповісти
магнитные бури шоле
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21.07.2020 15:17 Відповісти
какой то бесконечный круговорот ****..ца в стране...
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21.07.2020 15:17 Відповісти
Так у нас своє "Дітя хаоса" в країні ...
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21.07.2020 17:30 Відповісти
В этот период лета всегда какие то анамалии и катастрофы.
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21.07.2020 15:18 Відповісти
Можешь успокоить когда полный абзац.
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21.07.2020 15:35 Відповісти
А чому не грохнули цього виродка при затриманні?
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21.07.2020 15:19 Відповісти
так потому что у нас запрещено народу носить оружие
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21.07.2020 15:24 Відповісти
к счастью
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21.07.2020 15:49 Відповісти
вероятно обманутый инвестор в СЭС, сегодня ж голосование.
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21.07.2020 15:19 Відповісти
Уже. Ежедневная граната это уже как утренний английский чай.
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21.07.2020 15:35 Відповісти
Дебил!
Если бы взорвал в магазине - было бы просто хулиганство.
А так пойдет за приобретение, хранение, вымогательство, а может даже терроризм.
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21.07.2020 15:33 Відповісти
На жаль наслідки війни будемо відчувати дуже довго. (((
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21.07.2020 15:34 Відповісти
При чем тут наслидки вийны? Он сидел уже до этого, до войны
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21.07.2020 15:44 Відповісти
Зеля был в Запорожье, кто знает?
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21.07.2020 15:35 Відповісти
При Порохе такого не было. С РГД-5 ещё туда-сюда, но чтобы вот так, запросто, с Ф-1...
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21.07.2020 15:36 Відповісти
В любом случае наследие свинорылого ((
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21.07.2020 16:09 Відповісти
Нет,это следствие употребления спиртного,курил бы он траву такого бы не было.
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21.07.2020 17:36 Відповісти
Всегда удивляло поведение таких бабуинов. Если ты не доволен и возмущён положением дел - иди с гранатой к председателю госадминистрации. Какого хера ты вовлекаешь в разборку совершенно посторонних людей? То же касается перекрытием дорог - мне хреново, тогда я и вам одолжу своей хреновости! Идите к представителям власти, своим депутатам и рубите их шашкой.
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21.07.2020 15:50 Відповісти
Це накручують імідж України. Всіх цих пацанів беріть на особий облік - це "гіркінці", які тут роблять московську погоду. І цей і Волинський та інші, які активізувалися в ці дні.
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21.07.2020 15:54 Відповісти
порохоботы возбудились)))
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21.07.2020 17:22 Відповісти
Посттравматический синдром....
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21.07.2020 18:17 Відповісти
Вот зря сообщили о личности бомбиста. Убили перспективную ветку с версиями: происки путина, избиратель Зеленского/Порошенко, сторонник русского мира, провокация Авакова и т.д. Участник АТО - уф, и сразу отлегло. Ведь как хорошо, что люди не пострадали от агента ФСБ!
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21.07.2020 21:33 Відповісти
 
 