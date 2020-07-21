Чоловік, який захопив автобус у Луцьку: Якщо почнеться штурм - я підірву автобус і бомбу в людному місці
Журналістам вдалося поспілкуватися з чоловіком, який утримує в заручниках людей у центрі Луцька. Той погрожує підірвати автобус у разі штурму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Перший".
Пасажирка, яка перебуває в автобусі, сама вийшла на зв'язок із журналістами видання. Чоловік вимагає максимально поширити його вимоги. Зазначається, що він помітно нервує.
Далі пряма мова "Максима Плохого".
"Ви вже поширили мої вимоги?... В мене є певні вимоги, коротше. Якщо їх не виконають то є... Замінована одна вибухівка в людному місці Луцька. Замінований автобус, купа автоматичної зброї. Купа гранат. Зрозуміло? Мене звати Максим Плохой. ...Заходити в ВК під цим псевдонімом, в соціальних мережах я Максим Плохой. Там викладено відео і вся інформація. Людей багато, повний автобус, є діти, є вагітні. Як почуваються - це вже наше. Це вже хай держава піклується. Вона ж піклується про людей", - повідомив чоловік.
Також чоловік заявив, що в разі початку штурму - підірве автобус.
"Я сказав - підтягуй побільше журналістів. Тому що, якщо почнеться штурм - я підірву автобус. І не тільки автобус. А й дистанційно вибухне бомба в людному місці", - сказав він журналістам.
За словами однієї із заручниць, однією з вимог терориста є те, щоб усі подивитися фільм "Земляни".
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
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Журналістам заборонено знімати .
Тому його потрібно обов'язково грохнути при затриманні.
А от де він народився - інформація суперечлива.
спрашивает:
- Вовочка, где был?
- Да понимаете, Марья Ивановна, у меня дедушка умер.
- Ой, Вовочка, как жаль, а что случилось?
- Понимаете, дедушка у меня старенький, 70 лет, мы живем на 10 этаже.
Он поднялся по лестнице, зашел в квартиру и прилег отдохнуть. Лег на
диван, закурил и заснул. Сигарета упала на пол, и начался пожар.
- Ой, сгорел дедушка?
- Да нет. Соседи успели вызвать пожарных, дедушка проснулся, увидел
пожар и выпрыгнул в окно...
- Разбился дедушка?
- Да нет же. Пожарные успели натянуть брезент, и дедушка приземлился
на самую середину, но спружинил и залетел обратно на 10 этаж...
- Сгорел дедушка?
- Нет, он успел опять выпрыгнуть...
- Разбился дедушка?
- Нет, он опять попал на брезент и опять спружинил на 10 этаж.
- Сгорел дедушка?
- Нет, он опять успел выпрыгнуть...
- Так, Вовочка, отчего же умер дедушка.
- Да пристрелили его пожарные. ЗА е БАл он их.
«Близько 12 години дня анонім повідомив по лінії 102 про замінування двох автокіосків за адресою Оболонський проспект, 26.
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Правоохоронці та вибухотехніки перевірили цю інформацію та виявили небезпечні предмети. Всіх людей терміново евакуювали. Периметр навколо кіосків взяли під контроль правоохоронці та рятувальники. Вибухівку, закріплену між легковою автівкою та автокіосками, знешкодили. Будьте уважними і обережними! Не варто нехтувати повідомленнями про замінування! Бо не всі вони, на жаль, виявляються хибними», - констатував Кличко.
https://youtu.be/O6CjrmN2CVo Заложники спасены
А чувак с двумя ходками на дурку уже стал косить.
В период с 1970 года по конец 1990-х ежегодно происходили до нескольких сотен терактов, при этом число жертв нередко превышало 150 человек в год. Для сравнения: прошлый год - из-за нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo и серии терактов в Париже 13 ноября - стал самым мрачным за последнее десятилетие: жертвами террористов стали 147 человек. Но это является исключением для указанного временного периода.
https://www.dw.com/ru/%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC-1970-%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE/a-19156843#
Рольф Топхофен
Обратимся к истории. В 1970-80-е годы в Европе активно действовали такие террористические организации, как IRA в Ирландии, баскская ETA в Испании, итальянская леворадикальная группировка "Красные бригады", а также левые экстремисты из немецкой "Фракции Красной Армии" (Rote Armee Fraktion, RAF).
С этим ушлепком должны разговаривать доктора, а не мусора.
Думаю, нет у него никакой "бомбы в людном месте", и ничто его не успокоит, только ликвидация.
стисло і ясно
или ты только из пещеры вылез?
Думаю , что они действуют вместе с рашей и их подрывником ( надо проверить его счета или родственников) . Цель - доказать миру , что украинцы террористы как чеченцы и чтобы мир закрыл глаза на агрессию РФ
Все ясно, это конченый отморозок. Людей заложников жаль, а его стрелять надо.
А всё это часом не прикол 95 квартала?