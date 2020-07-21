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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Чоловік, який захопив автобус у Луцьку: Якщо почнеться штурм - я підірву автобус і бомбу в людному місці

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку: Якщо почнеться штурм - я підірву автобус і бомбу в людному місці

Журналістам вдалося поспілкуватися з чоловіком, який утримує в заручниках людей у центрі Луцька. Той погрожує підірвати автобус у разі штурму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Перший".

Пасажирка, яка перебуває в автобусі, сама вийшла на зв'язок із журналістами видання. Чоловік вимагає максимально поширити його вимоги. Зазначається, що він помітно нервує.

Далі пряма мова "Максима Плохого".

"Ви вже поширили мої вимоги?... В мене є певні вимоги, коротше. Якщо їх не виконають то є... Замінована одна вибухівка в людному місці Луцька. Замінований автобус, купа автоматичної зброї. Купа гранат. Зрозуміло? Мене звати Максим Плохой. ...Заходити в ВК під цим псевдонімом, в соціальних мережах я Максим Плохой. Там викладено відео і вся інформація. Людей багато, повний автобус, є діти, є вагітні. Як почуваються - це вже наше. Це вже хай держава піклується. Вона ж піклується про людей", - повідомив чоловік.

Також чоловік заявив, що в разі початку штурму - підірве автобус.

"Я сказав - підтягуй побільше журналістів. Тому що, якщо почнеться штурм - я підірву автобус. І не тільки автобус. А й дистанційно вибухне бомба в людному місці", - сказав він журналістам.

За словами однієї із заручниць, однією з вимог терориста є те, щоб усі подивитися фільм "Земляни".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захоплення заручників у Луцьку: У центр міста прибув БТР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Також читайте: Захоплення автобуса в Луцьку: Мешканців прилеглих будинків евакуювали через загрозу стрілянини по вікнах

Автор: 

вибух (4503) захоплення (220) Луцьк (419) погрози (490)


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Топ коментарі
+18
Вся ця маячня схожа на бредні психічно хворого ублюдка.
Тому його потрібно обов'язково грохнути при затриманні.
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21.07.2020 16:00
+16
от погибшего на нейтралке раненого воина который ждал помощи 4 дня...зешваль тогда тоже что то гнусавила что все взяло под контроль
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21.07.2020 16:07
+11
Как думаете господа,от чего нас отвлекают этим клоуном и постоянными взрывами?
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21.07.2020 16:01
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21.07.2020 15:58 Відповісти
А есть ли людные места с 2-х до 3-х ночи?
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21.07.2020 18:56 Відповісти
шизурка-мегазірка: "визиваю мєдійний огонь на сєбя..!"
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21.07.2020 15:58 Відповісти
У центрі міста, де чоловік захопив автобус з заручниками, пролунали три вибухи
Журналістам заборонено знімати .
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21.07.2020 15:59 Відповісти
мрась
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21.07.2020 15:59 Відповісти
только правильно: "мразь"
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21.07.2020 16:17 Відповісти
Чё за фильм такой Земляне?
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21.07.2020 16:00 Відповісти
Может послушать группу Земляне, Трава у дома? Мы ж не можем быстро книгу прочитать. Все ещё к тому же
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21.07.2020 18:04 Відповісти
Вся ця маячня схожа на бредні психічно хворого ублюдка.
Тому його потрібно обов'язково грохнути при затриманні.
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21.07.2020 16:00 Відповісти
да , клиент из психушки , до єтого дважды судим на 10 в общем , уроженец пидо -раши с укр паспортом
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21.07.2020 16:08 Відповісти
Що ублюдок то це однозначно....
А от де він народився - інформація суперечлива.
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21.07.2020 16:17 Відповісти
Читав тільки про Оренбург, які ще є версії?
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21.07.2020 16:26 Відповісти
Тварюку потрібно на куски порвати !
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21.07.2020 16:01 Відповісти
Вовочки не было три дня в школе. На четвертый приходит. Учительница его
спрашивает:
- Вовочка, где был?
- Да понимаете, Марья Ивановна, у меня дедушка умер.
- Ой, Вовочка, как жаль, а что случилось?
- Понимаете, дедушка у меня старенький, 70 лет, мы живем на 10 этаже.
Он поднялся по лестнице, зашел в квартиру и прилег отдохнуть. Лег на
диван, закурил и заснул. Сигарета упала на пол, и начался пожар.
- Ой, сгорел дедушка?
- Да нет. Соседи успели вызвать пожарных, дедушка проснулся, увидел
пожар и выпрыгнул в окно...
- Разбился дедушка?
- Да нет же. Пожарные успели натянуть брезент, и дедушка приземлился
на самую середину, но спружинил и залетел обратно на 10 этаж...
- Сгорел дедушка?
- Нет, он успел опять выпрыгнуть...
- Разбился дедушка?
- Нет, он опять попал на брезент и опять спружинил на 10 этаж.
- Сгорел дедушка?
- Нет, он опять успел выпрыгнуть...
- Так, Вовочка, отчего же умер дедушка.
- Да пристрелили его пожарные. ЗА е БАл он их.
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21.07.2020 16:01 Відповісти
"рязанский сахарок" в исполнении "зе"
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21.07.2020 16:01 Відповісти
а может таки ФСБ?
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21.07.2020 16:02 Відповісти
хм... спрашиваешь склонна ли моника к коллаборации и совместному исполнению такого номера? Такая вероятность существует.
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21.07.2020 16:04 Відповісти
ФСБ працює тільки на росії, пишіть вже ГРУ або СВР.
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21.07.2020 16:24 Відповісти
Все банальніше - це наслідок медреформи, зокрема реформування (а по суті знищення) психіатрії. далі буде.
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21.07.2020 16:03 Відповісти
Це наслідок кацапського звихненого мозку вщент добитого православієм масковскага патріахата.
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21.07.2020 16:22 Відповісти
Медреформа в психіатрії відбулась 20 років тому.
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21.07.2020 16:25 Відповісти
«Друзі! Щойно вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку «Мінський», - про це на своїй сторінці у Фейсбуці https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2701113693440500 пише мер Києва Віталій Кличко.
«Близько 12 години дня анонім повідомив по лінії 102 про замінування двох автокіосків за адресою Оболонський проспект, 26.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1595320563-podrobnosti-zahvata-avtobusa-v-lutske-v-zalozhnikah-uderzhivayut.html Подробности захвата автобуса в Луцке: в заложниках удерживают 20 человек
Правоохоронці та вибухотехніки перевірили цю інформацію та виявили небезпечні предмети. Всіх людей терміново евакуювали. Периметр навколо кіосків взяли під контроль правоохоронці та рятувальники. Вибухівку, закріплену між легковою автівкою та автокіосками, знешкодили. Будьте уважними і обережними! Не варто нехтувати повідомленнями про замінування! Бо не всі вони, на жаль, виявляються хибними», - констатував Кличко.
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21.07.2020 16:01 Відповісти
Как думаете господа,от чего нас отвлекают этим клоуном и постоянными взрывами?
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21.07.2020 16:01 Відповісти
Капитуляцию Украины или массированное наступление раши?
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21.07.2020 16:04 Відповісти
Да много чего думаем. Может , зеля уже с путей встречается, а нам развлекалово здесь устроили.
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21.07.2020 16:06 Відповісти
ага, под присмотром президентки Швейцарии. прямо в Киеве.
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21.07.2020 16:17 Відповісти
Думаю, петики, что Зеля решил выполнить Петин Минск.
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21.07.2020 16:06 Відповісти
от погибшего на нейтралке раненого воина который ждал помощи 4 дня...зешваль тогда тоже что то гнусавила что все взяло под контроль
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21.07.2020 16:07 Відповісти
Для начала - выборы в РДЛО, воду в Крым и на финише - федерализация Украины. Все как хочет "великий" Пу
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21.07.2020 16:16 Відповісти
Вибори в раду пройшли рівно рік тому.
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21.07.2020 18:18 Відповісти
Украинское гражданство получил в 1999 году....,видать на РАБссии не захотел брать Норд Ост и Беслан...,приехал сюда....
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21.07.2020 16:01 Відповісти
Чимось на чегевару схожий. Такий самий клоун.
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21.07.2020 16:01 Відповісти
Ох,блин, он ещё этот русский отстойник ВК рекламирует! Точно психически больной
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21.07.2020 16:02 Відповісти
вот в видео моцкали заложников освобождают

https://youtu.be/O6CjrmN2CVo Заложники спасены
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21.07.2020 16:02 Відповісти
Хренсае врятовані, можна було просто з танка стрільнути.
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21.07.2020 16:28 Відповісти
Если бомба в принципе существует, то активировать её можно одним способом, через мобильный. Ставишь глушилку связи и половина проблемы решена.
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21.07.2020 16:03 Відповісти
Только если какой-то отморозок подельник рядом за этим не наблюдает.
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21.07.2020 16:05 Відповісти
Может быть, но маловероятно. Это обыкновенный сумасшедший с сверхценными идеями, а такие действуют по одиночке.
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21.07.2020 16:20 Відповісти
как ты её активируешь если все соты вырублены?
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21.07.2020 16:34 Відповісти
Ппц у чувака крыша вообще подтекла . Людей жалко лишь бы не убил никого
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21.07.2020 16:03 Відповісти
Цирк устроили, там санитаров с успокоительной рубашкой надо.
А чувак с двумя ходками на дурку уже стал косить.
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21.07.2020 16:04 Відповісти
Надеюсь теперь леваки будут ассоциироваться не только с мародерством, как после обезьяньих бунтов в США, но с и терроризмом.
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21.07.2020 16:05 Відповісти
леваки давно уже ассоциируются с терроризмом. Вспомните сколько терактов провели:

В период с 1970 года по конец 1990-х ежегодно происходили до нескольких сотен терактов, при этом число жертв нередко превышало 150 человек в год. Для сравнения: прошлый год - из-за нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo и серии терактов в Париже 13 ноября - стал самым мрачным за последнее десятилетие: жертвами террористов стали 147 человек. Но это является исключением для указанного временного периода.
https://www.dw.com/ru/%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC-1970-%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE/a-19156843# Чоловік, який захопив автобус у Луцьку: Якщо почнеться штурм - я підірву автобус і бомбу в людному місці - Цензор.НЕТ 5633
Рольф Топхофен
Обратимся к истории. В 1970-80-е годы в Европе активно действовали такие террористические организации, как IRA в Ирландии, баскская ETA в Испании, итальянская леворадикальная группировка "Красные бригады", а также левые экстремисты из немецкой "Фракции Красной Армии" (Rote Armee Fraktion, RAF).
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21.07.2020 16:11 Відповісти
Понты все это,похоже.Предвыборная кампания Авакова-началась.
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21.07.2020 16:07 Відповісти
присоединяюсь.Больно уж как то нелепо
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21.07.2020 16:12 Відповісти
По словам одной из заложниц, одним из требований террориста является то, чтобы все посмотреть фильм "Земляне".Источник: https://censor.net/n3209337

С этим ушлепком должны разговаривать доктора, а не мусора.
Думаю, нет у него никакой "бомбы в людном месте", и ничто его не успокоит, только ликвидация.
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21.07.2020 16:09 Відповісти
Это явление, как вариант замыливания глаз народу Украины от чего то очень плохого для Украины и украинцев.
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21.07.2020 16:10 Відповісти
Зелена падлина вирішила собі підняти рейтінг, зробивши виставу?
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21.07.2020 16:12 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3209306/pidozryuvanym_u_zahoplenni_zaruchnykiv_u_lutsku_ye_kryvosh_maksym_urodjenets_rf_1975_rn_zagalom_vidbuvhttps://censor.net/ua/n3209337

стисло і ясно
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21.07.2020 16:13 Відповісти
И что?
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21.07.2020 16:16 Відповісти
Москаль завжди лишається москалем, більше нічого.
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21.07.2020 16:30 Відповісти
и кто сказал, что он маскаль?
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21.07.2020 16:52 Відповісти
Опять походу Авякян пиарится и куролесит!
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21.07.2020 16:13 Відповісти
Вапщем, если зелёное чучело намылится в вашу область, выставляйте блок посты и ни при каких условиях не пропускайте... Дешевле обойдется, чем потом разгребать последствия...
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21.07.2020 16:14 Відповісти
про бомбу в людном месте он блефует, чтобы его не вздумали штурмовать
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21.07.2020 16:15 Відповісти
Я тоже в этом более чем уверен, более того у него с собой был рюкзак и сумка, допустим в сумке автомат с магазинами, в рюкзаке гранаты, вода для себя. Даже если у него в принципе есть какое-то взрывное устройство, оно маломощное и взрыва автобуса не получится.
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21.07.2020 16:23 Відповісти
Если и так - Вы готовы это проверить? Вопрос не в том есть или нет. Вопрос в том, что риск высок проверки оного.
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21.07.2020 16:40 Відповісти
Работа для хлопцев из ЦСО "А".
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21.07.2020 16:22 Відповісти
Це хто такі? Ті що школу в Беслані звільняли?
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21.07.2020 16:35 Відповісти
как Центр СБУ мог освобождать школу в Беслане?
или ты только из пещеры вылез?
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21.07.2020 16:53 Відповісти
Мертветчук и ОПЗЖ вчера ТАК ОРАЛИ ПРО РАДИКАЛОВ И НАЦИОНАЛИСТОВ
Думаю , что они действуют вместе с рашей и их подрывником ( надо проверить его счета или родственников) . Цель - доказать миру , что украинцы террористы как чеченцы и чтобы мир закрыл глаза на агрессию РФ
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21.07.2020 16:27 Відповісти
Да: И ВИЗЫ с странами пост совка - СРОЧНО
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21.07.2020 16:28 Відповісти
Как в данном случае виза поможет? Чувак - гражданин Украины ващета.
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21.07.2020 16:46 Відповісти
Тільки от терорист - русскаязичний уроженець Орєнбурга і ажніяк не націоналіст!
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21.07.2020 16:33 Відповісти
По словам одной из заложниц, одним из требований террориста является то, чтобы все посмотреть фильм "Земляне".Источник: https://censor.net.ua/n3209337
Все ясно, это конченый отморозок. Людей заложников жаль, а его стрелять надо.
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21.07.2020 16:35 Відповісти
А шо там за фильм"Земляне"?Пообещайте ему встречу с режиссёром и возможность снять"Земляне"2.Столько можно сделать.Написать второй том своей книги"Философия преступника"на очередном сроке,например.А так убьёшь и себя и свои возможности.Никто тебя штурмовать не собирается...сам выйдешь
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21.07.2020 16:45 Відповісти
Пропаганда веганства. Все бы ничего, но в комментариях агрессивные веганы готовые чуть ли не убивать людей за то что они едят нормальную еду. В фильме так и говорят что в США они признаны террористами.
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21.07.2020 16:52 Відповісти
Ну судя по действиям Максима,он походу вообще за людоедство.Раз он в такой способ,через убийство себе подобных,хочет в чём то кого то убедить.
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21.07.2020 17:00 Відповісти
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку: Якщо почнеться штурм - я підірву автобус і бомбу в людному місці - Цензор.НЕТ 6337
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21.07.2020 17:24 Відповісти
это трагедия!!! таких отчаянных будет все больше и больше! слабые когда ломаются психически они берутся за оружие ( стрессы делаю характер человека, когда человеку хорошо он не пойдет крушить) за редким исключением) а у нас, те с оружием ищут правоты ( Киев) , те по беспредельному налоги устанавливают. Таким как он нужно в раде провернуть такое и сразу национальный герой , а не беременых и женщин с детьми , стариков и т.д. ,и т.п. обижать
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21.07.2020 17:25 Відповісти
"По словам одной из заложниц, одним из требований террориста является то, чтобы все посмотреть фильм "Земляне".
А всё это часом не прикол 95 квартала?
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21.07.2020 17:47 Відповісти
Это прикол в пацификации населения.
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21.07.2020 18:13 Відповісти
"Сватов" и "95 квартал" пересмотрел. "Ось і ...., бідолашний"
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21.07.2020 18:19 Відповісти
 
 