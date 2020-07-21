Чоловік, який захопив автобус у Луцьку: Якщо почнеться штурм - я підірву автобус і бомбу в людному місці

Журналістам вдалося поспілкуватися з чоловіком, який утримує в заручниках людей у центрі Луцька. Той погрожує підірвати автобус у разі штурму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Перший".

Пасажирка, яка перебуває в автобусі, сама вийшла на зв'язок із журналістами видання. Чоловік вимагає максимально поширити його вимоги. Зазначається, що він помітно нервує.

Далі пряма мова "Максима Плохого".

"Ви вже поширили мої вимоги?... В мене є певні вимоги, коротше. Якщо їх не виконають то є... Замінована одна вибухівка в людному місці Луцька. Замінований автобус, купа автоматичної зброї. Купа гранат. Зрозуміло? Мене звати Максим Плохой. ...Заходити в ВК під цим псевдонімом, в соціальних мережах я Максим Плохой. Там викладено відео і вся інформація. Людей багато, повний автобус, є діти, є вагітні. Як почуваються - це вже наше. Це вже хай держава піклується. Вона ж піклується про людей", - повідомив чоловік.

Також чоловік заявив, що в разі початку штурму - підірве автобус.

"Я сказав - підтягуй побільше журналістів. Тому що, якщо почнеться штурм - я підірву автобус. І не тільки автобус. А й дистанційно вибухне бомба в людному місці", - сказав він журналістам.

За словами однієї із заручниць, однією з вимог терориста є те, щоб усі подивитися фільм "Земляни".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захоплення заручників у Луцьку: У центр міста прибув БТР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Також читайте: Захоплення автобуса в Луцьку: Мешканців прилеглих будинків евакуювали через загрозу стрілянини по вікнах