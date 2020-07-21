Критики "Роттердам+" хочуть перекласти вину за створену ними кризу на "зелених" інвесторів, - Тинний
Народні депутати, чиї дії призвели до поглиблення кризи на ринку електричної енергії, намагаються перекласти провину на сектор відновлюваної енергетики.
Таку думку в авторській колонці для видання "Економічна правда" висловив співзасновник "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігор Тинний.
"Трохи більше року назад партія "Слуга народу" активно критикувала закупівлю вугілля за схемою "Ротердам+", а я тоді попереджав у статті на УП, що реформа (недо)ринку електроенергії призведе до тяжчих наслідків Зараз, коли відбувається небачений раніше грабунок ринку традиційної енергетики, нардепи намагаються виставити в ньому винними маленький сектор відновлюваної енергетики", - написав Тинний.
За його твердженням, щомісячний збиток від зловживань на ринку електроенергії становить 1 млрд грн.
Тинний уточнює, що йдеться про закупівлі держкомпаніями палива за завищеними цінами, штучне заниження прогнозних обсягів виробництва ВДЕ, заниженні тарифів "Укренерго", фіктивному завищенні обсягів споживання електроенергії за регульованою ціною та інше.
При цьому окремі депутати, на думку Тинного, намагаються перекласти провину за створення кризи на інвесторів у ВДЕ, які нібито "отримують надприбутки".
"Надприбутки забезпечують не СЕС та ВЕС. Найприбутковіша справа – завести лояльних людей у регулятор НКРЕКП та на державних монополістів – "Енергоатом" та "Центренерго". Оце гра для дорослих хлопчиків", - зазначає співзасновник "Української асоціації відновлюваної енергетики".
Нагадаємо, формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 року з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловості зросла.
10 липня по дорученням Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на покупку українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованої за формулою "Роттердам +".
Уряд Олексія Гончарука ввів, а уряд Дениса Шмигаля затвердив в меморандумі з МВФ (підписаний президентом В. Зеленським) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.зв. "Амстердам +". Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Иначе инвестиции уйдут в другое место.
зачем государству вообще строить дороги, мосты, энергетику, это же все чистый убыток.
И да, армия тоже не нужна, никакой прибыли от нее нет
Дураки, наверно.
Чтобы воспользоваться государственной поддержкой для бизнеса в Польше предприниматель должен выполнить соответствующие требования, как количественные (минимальная сумма инвестиций зависит от уровня безработицы в регионе), так и качественные (вклад в инфраструктуру региона, сотрудничество с кластерами, научно-техническими институтами и т.п). Если все условия выполнены, предприниматель получает от государства освобождение от уплаты налога на прибыль, рассчитанное в процентном соотношении с собственными затратами и освобождение от налога на недвижимость.
О прямого возврата инвестиций инвесторам шота я не увидел чтобы речь шла. Буду признателен если кинете ссылкой.
https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/novosti/mhp-*******-stroit-fermu-v-saudovskoy-aravii
ему поляки возвращают 50 %, а венгры 70% инвестиций
и в итоге где он строит
Извини - не увидел ни Польши, ни Венгрии. А Косюк личность неоднозначная и довольно скандальная. Я не сильно его словам верю. Гнать можно все что угодно. Тем более от такого инвестора другого и ожидать не приходится. Я могу согласиться с одним, если возвращают до 50% инвестиций в инфраструктуру, которую потом пользует не только Косюк, но и государство. В остальном абсурд.
в мире это очень много, но в нашей экономике 20 процентов это норма. что есть то есть.
и, кстати, тарифы таки падают ,так что дальше прибыль будет меньше.
а при меньшей прибыли зачем вкладывать в производство, проще купить ОВГЗ и сидеть, плевать в потолок.что поделать, если у нас такая стоимость денег.
тут давеча ПУМБ предлагал кредиты под выгодный процент 47.
так что не все так просто
Устаревшие сети с огромными потерями, устаревшие ТЭЦ с углем выше мировых цен, массовое воровство электроэнергии от населения до промпредприятий.И на выходе должна быть дешевая цена?
спасает немного только Энергоатом и то, который не получает практически ничего на амортизацию и отчисления на будущий вывод из эксплуатации.
Это дойная корова
Странно от него вообще было бы услышать иное мнение.
поменяет артефакт
Остальное от лукавого
Зростаючі ціни на звичні вуглеводні, виснаження їх природних джерел, а також несприятливі екологічні наслідки їх використання, змушують серйозно задуматися про невтішні перспективи розвитку суспільства.
На сьогоднішній день країнами, які займають лідируючі позиції в розвитку альтернативних джерел енергії в Європі, є:Ісландія - 25% енергобалансу країни займає геотермальна енергетика;Данія - більше 20% енергії виробляється https://smarteco.biz.ua/wind-turbine/ вітрогенераторними установками ;Португалія - близько 18% всієї енергії витягується з морських хвиль, https://smarteco.biz.ua/solar-panels/ сонячного світла і вітру;Іспанія - більше 17% енергії виробляється різноманітними https://smarteco.biz.ua/heliosystems-heating/ геліоустановками .
Європейські експерти підрахували, що для сталого розвитку альтернативної енергетики ЄС знадобиться в найближчому десятилітті вишукати близько € 50 млрд. Найбільша частка коштів (близько € 17 млрд) припаде на розвиток https://smarteco.biz.ua/solar-energy/ сонячної енергетики . Дещо менше - на розвиток вітрогенераторну галузі, а решта - на біоенергетику.
"Спеціалісти" і "експерти", які ******** "зеленгу енергетику" навязують думку громадянам, що кпраще вугілля немає нічого, бо немає куди його дівати в росії. Дудки. Потрібно розвивати атомну і "зелену" енертегику і крапка. При їх злитті виставляти одну ціну. Що стосується ціни - це питання, яке вирішується і потрібно його вирішувати перед початком будівництва, а не при підключення до генерації.
Скопи денег и съезди на энергетические объекты в Европе, узнаешь много интересного, например то, что эта "зеленая" энергетика по выбросам углекислого газа превышает атомную и гидро- энергетику в разы! А еще то, что ее перестали дотировать во многих странах потому что она не дает никаких преимуществ. Теперь закон рынка - можешь производить дешевле АЭС - ты в рынке, нет - используй свою зеленую на свои нужды!