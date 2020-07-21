Критики "Роттердам+" хочуть перекласти вину за створену ними кризу на "зелених" інвесторів, - Тинний

Народні депутати, чиї дії призвели до поглиблення кризи на ринку електричної енергії, намагаються перекласти провину на сектор відновлюваної енергетики.

Таку думку в авторській колонці для видання "Економічна правда" висловив співзасновник "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігор Тинний.

"Трохи більше року назад партія "Слуга народу" активно критикувала закупівлю вугілля за схемою "Ротердам+", а я тоді попереджав у статті на УП, що реформа (недо)ринку електроенергії призведе до тяжчих наслідків Зараз, коли відбувається небачений раніше грабунок ринку традиційної енергетики, нардепи намагаються виставити в ньому винними маленький сектор відновлюваної енергетики", - написав Тинний.

За його твердженням, щомісячний збиток від зловживань на ринку електроенергії становить 1 млрд грн.

Тинний уточнює, що йдеться про закупівлі держкомпаніями палива за завищеними цінами, штучне заниження прогнозних обсягів виробництва ВДЕ, заниженні тарифів "Укренерго", фіктивному завищенні обсягів споживання електроенергії за регульованою ціною та інше.

При цьому окремі депутати, на думку Тинного, намагаються перекласти провину за створення кризи на інвесторів у ВДЕ, які нібито "отримують надприбутки".

"Надприбутки забезпечують не СЕС та ВЕС. Найприбутковіша справа – завести лояльних людей у регулятор НКРЕКП та на державних монополістів – "Енергоатом" та "Центренерго". Оце гра для дорослих хлопчиків", - зазначає співзасновник "Української асоціації відновлюваної енергетики".

Нагадаємо, формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 року з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловості зросла.

10 липня по дорученням Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на покупку українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованої за формулою "Роттердам +".

Уряд Олексія Гончарука ввів, а уряд Дениса Шмигаля затвердив в меморандумі з МВФ (підписаний президентом В. Зеленським) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.зв. "Амстердам +". Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.